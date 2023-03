Bill Gates hat die WHO dazu gedrängt, ein „Netzwerk hochrangiger Leiter von Gesundheitsnotfällen“ einzurichten, das ihn mit ständigen Pandemie-Kriegsspielen verwöhnt und sich in die nationalen Regierungen einmischt

In seinem äußerst dummen Buch „How to Prevent the Next Pandemic“ (Wie man die nächste Pandemie verhindert) schlug Bill Gates vor, die Weltgesundheitsorganisation um eine Abteilung von Pandemie-Schocktruppen namens Global Epidemic Response and Mobilisation Team (GERM) zu erweitern. Ihm schwebte eine schlagkräftige Einheit von 3.000 unterschiedlich begabten Technokraten vor, die überall auf der Welt bei einem Pandemieausbruch aus der Luft abgesetzt werden und sich um alles kümmern könnten, von der Untergrabung der Menschenrechte vor Ort bis zur Sequenzierung zufälliger Genome. Er betonte auch, dass er mehr Pandemie-Kriegsspiele wolle, da dies lustige Veranstaltungen seien, bei denen er mit seinen Lieblingsvirenzauberern verkehren und sich vor den Kameras als wichtiger Philanthrop präsentieren könne.

Gates‘ jüngster Meinungsartikel in der New York Times legt nun nahe, dass die WHO ihn zu einem Kompromiss überredet hat:

Ich bin optimistisch in Bezug auf ein Netzwerk, das die WHO und ihre Partner aufbauen, das Global Health Emergency Korps. Dieses Netzwerk der weltweit führenden Gesundheitskräfte wird zusammenarbeiten, um sich auf die nächste Pandemie vorzubereiten. So wie Feuerwehrleute den Umgang mit Bränden üben, plant das Emergency Korps, den Ausbruch von Krankheiten zu üben. Die Übungen sollen sicherstellen, dass alle – Regierungen, Gesundheitsdienstleister, Notfallhelfer – wissen, was zu tun ist, wenn eine Pandemie ausbricht. Eine der wichtigsten Aufgaben des Korps wird es sein, schnell zu handeln, um die Ausbreitung eines Krankheitserregers zu stoppen. Um schnell handeln zu können, müssen die Länder über umfangreiche Testmöglichkeiten verfügen, um potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen. …

Um erfolgreich zu sein, muss das Emergency Korps auf bestehenden Expertennetzwerken aufbauen und von Personen wie den Leitern der nationalen Gesundheitsbehörden und ihren Verantwortlichen für die Bekämpfung von Epidemien geführt werden. … Die nächste Pandemie könnte überall auftreten, und deshalb muss das Emergency Korps über Fachwissen aus allen Teilen der Welt verfügen …

Ich glaube, dass die WHO nach wie vor unser bestes Instrument ist, um Ländern bei der Bekämpfung von Krankheitsausbrüchen zu helfen, und das Global Health Emergency Korps wird einen massiven Fortschritt auf dem Weg zu einer pandemiefreien Zukunft darstellen. Die Frage ist nur, ob wir den Weitblick haben, jetzt in diese Zukunft zu investieren, bevor es zu spät ist.

Hervorhebung von mir: Gates wird seine Wargames bekommen, und er wird eine Art Pandemieabwehrkorps bekommen, aber es wird nicht GERM heißen und nicht annähernd 3.000 Mann stark sein. Ich stelle mir vor, dass es sich um ein paar Dutzend Spendensammler handeln wird, die im Fernsehen so tun, als würden sie Viren besiegen.

Abgesehen davon gibt es buchstäblich kein Universum, in dem die Besessenheit von Viren und Wargaming-Ausbrüchen eine pandemiefreie Zukunft garantieren würde. Pandemien sind soziale Konstrukte, die wir durch unsere lächerlichen sicherheitspolitischen Entscheidungen herbeiführen, und je mehr wir Viren zum Gegenstand von Medienspektakeln und kulturellen Ängsten machen, desto mehr lassen wir uns auf eine düstere pandemische Zukunft ein, in der eine Virusangst die nächste jagt.

Berenson hat recht – der Mann ist eine Bedrohung.