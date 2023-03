Die tödliche Spritze: Warum der COVID-Impfstoff eine Katastrophe für die öffentliche Gesundheit und Millionen von überflüssigen Todesfällen verursacht hat

Die Arzneimittelbehörden haben bereits zugegeben, dass die COVID-Impfung den Herzmuskel schädigen und zu kardiovaskulären Komplikationen wie Herzversagen, Myokarditis oder Perikarditis führen kann.

Was sie der Öffentlichkeit im Dezember 2020 jedoch verschwiegen haben, ist, dass Wissenschaftler nachgewiesen haben, dass das Spike-Protein, von dem die Zellen durch den Covid-19-Impfstoff angewiesen werden, Millionen davon zu produzieren, die Blut-Hirn-Schranke überwindet, was potenziell verheerende Folgen haben kann, wie z. B. das Potenzial, Schlaganfälle, Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose und eine Reihe von Autoimmunerkrankungen zu verursachen.

Obwohl sich mRNA-Impfstoffe seit Jahren in der Entwicklung befinden, wurden sie bis Dezember 2020, als die Zulassungsbehörden den Impfstoffen von Pfizer-BioNTech und Moderna COVID-19 die Notfallzulassung erteilten, noch nie in großem Umfang in der Allgemeinbevölkerung eingesetzt.

Dies steht im Gegensatz zu herkömmlichen Impfstoffen, die in der Regel eine abgeschwächte oder inaktivierte Form eines Virus verwenden, um eine Immunreaktion auszulösen. Herkömmliche Impfstoffe werden seit vielen Jahrzehnten verwendet und haben eine angeblich lange Erfolgsbilanz in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit.

Der Hauptgrund für den verzögerten Einsatz von mRNA-Impfstoffen in großem Maßstab vor Dezember 2020 ist das Risiko eines Antikörper-abhängigen Enhancements (ADE).

ADE ist ein Phänomen, bei dem eine frühere Infektion oder Impfung bei einer späteren Exposition zu einer schwereren Form der Krankheit führen kann. Im Fall von COVID-19 gab es Bedenken, dass die Impfung mit einem mRNA-Impfstoff ADE auslösen und die Krankheit bei geimpften Personen verschlimmern könnte.

Trotzdem wurde dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech, einer mRNA-Injektion, die angeblich vor dem mutmaßlichen SARS-CoV-2-Virus, dem Erreger von COVID-19, schützen soll, Anfang Dezember 2020 eine Notfallzulassung (EUA) erteilt.

Die Injektion funktioniert über einen kleinen Teil des genetischen Materials des angeblichen Virus, die so genannte Boten-RNA (mRNA), die die Zellen im Körper anweist, einen Teil des Virus, das so genannte Spike-Protein (S), zu produzieren.

Das Spike-Protein löst dann eine Immunreaktion aus, die das Immunsystem lehrt, das angebliche Virus zu erkennen und zu bekämpfen, wenn eine Person ihm später ausgesetzt wird.

Doch nur wenige Tage, nachdem der Impfstoff von Pfizer die Notfallzulassung erhalten hatte, veröffentlichten mehrere Wissenschaftler am 16. Dezember 2020 eine Studie, in der nachgewiesen wurde, dass das S-Protein von SARS-CoV-2 die Blut-Hirn-Schranke bei Mäusen überwindet.

Dies ist genau das gleiche Protein, das die Covid-19-Injektionen Ihre Zellen anweisen, zu Millionen zu produzieren.

Die möglichen Folgen sind verheerend.

Hier finden Sie eine ausführliche Erklärung der möglichen neurologischen und autoimmunen Komplikationen, die sich ergeben können, wenn das Spike-Protein, das von Ihren Zellen nach einer Covid-19-Impfung produziert wird, die Blut-Hirn-Schranke beim Menschen überwindet.

1: Neuroinflammation: Die durch das Spike-Protein ausgelöste Immunreaktion im Gehirn könnte eine Entzündung und Schädigung des Hirngewebes verursachen. Dies kann zu einer Reihe von neurologischen Symptomen und Komplikationen führen, darunter:

Kopfschmerzen: Ein häufiges Symptom der Neuroinflammation sind Kopfschmerzen, die von leicht bis schwer reichen und stunden- oder tagelang anhalten können.

Schwindelgefühle: Eine Neuroinflammation kann auch Schwindel oder Vertigo verursachen, d. h. das Gefühl, sich zu drehen oder das Gleichgewicht zu verlieren.

Verwirrung: In schwereren Fällen kann eine Neuroinflammation zu Verwirrung oder Desorientierung führen, so dass es schwierig wird, klar zu denken oder Entscheidungen zu treffen.

Krampfanfälle: Neuroinflammation kann manchmal Krampfanfälle auslösen. Dabei handelt es sich um plötzliche, unkontrollierte elektrische Störungen im Gehirn, die zu Krämpfen oder Bewusstlosigkeit führen können.

2: Zerebrovaskuläre Erkrankungen: Das Spike-Protein kann möglicherweise Schäden an den Blutgefäßen im Gehirn verursachen, was zu einer Reihe von zerebrovaskulären Erkrankungen führen kann, wie z. B.:

Schlaganfall: Ein Schlaganfall tritt auf, wenn die Blutzufuhr zum Gehirn blockiert oder vermindert ist, was zu Hirnschäden und potenziell dauerhaften neurologischen Komplikationen führt.

Aneurysma: Ein Aneurysma ist eine Ausbuchtung oder Schwachstelle in einem Blutgefäß, die reißen und einen Schlaganfall oder andere Komplikationen verursachen kann.

Hämorrhagie: Eine Hämorrhagie entsteht, wenn ein Blutgefäß im Gehirn reißt, was zu Blutungen und potenziell lebensbedrohlichen Komplikationen führt.

3: Neurodegenerative Erkrankungen: Eine längere Exposition gegenüber dem Spike-Protein durch mehrfache Covid-19-Injektionen könnte möglicherweise zur Entwicklung neurodegenerativer Krankheiten führen, wie z. B.:

Alzheimer-Krankheit: Eine fortschreitende Erkrankung des Gehirns, die Gedächtnis, Denken und Verhalten beeinträchtigt und die häufigste Ursache für Demenz bei älteren Erwachsenen ist.

Die Parkinson-Krankheit: Eine fortschreitende Erkrankung des Gehirns, die sich auf die Bewegung auswirkt und Zittern, Steifheit sowie Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen verursacht.

Multiple Sklerose: Eine chronische Autoimmunerkrankung, die das zentrale Nervensystem angreift und zu Entzündungen und Schäden an der Myelinscheide führt, die die Nervenfasern umgibt und schützt.

4: Autoimmunerkrankungen: Die durch das Spike-Protein ausgelöste Immunreaktion kann möglicherweise Autoimmunerkrankungen verursachen, bei denen das Immunsystem gesunde Zellen und Gewebe im Körper angreift. Dies kann zu einer Reihe von Autoimmunkrankheiten führen, darunter:

Lupus: Eine chronische Autoimmunerkrankung, die mehrere Organe und Gewebe im Körper befallen kann und Entzündungen, Schmerzen und Schäden an der Haut, den Gelenken und anderen Organen verursacht.

Rheumatoide Arthritis: Eine chronische Autoimmunerkrankung, die vor allem die Gelenke betrifft und zu Entzündungen, Schmerzen und Schäden an Knorpel und Knochen führt.

Guillain-Barré-Syndrom: Eine seltene Autoimmunerkrankung, die die Nerven angreift und Muskelschwäche, Kribbeln und potenziell lebensbedrohliche Komplikationen wie Atemstillstand verursacht.

Da wir dies nun wissen, gibt es mehrere Gründe, die erklären könnten, warum die offiziellen Daten der britischen Regierung belegen, dass die Sterblichkeitsraten pro 100.000 Einwohner bei den Ungeimpften in jeder einzelnen Altersgruppe am niedrigsten sind.

Nach Angaben des Office for National Statistics verzeichneten England und Wales im Jahr 2022 die höchste Zahl an überzähligen Todesfällen seit über einem halben Jahrhundert. Seit der 16. Woche des Jahres 2022 steigt die Zahl der überzähligen Todesfälle unaufhörlich an, so dass im März 2023 62.543 überzählige Todesfälle zu verzeichnen waren.

Getrieben von ihrem Ehrgeiz und der Überzeugung, dass sie für ihre Handlungen nicht zur Rechenschaft gezogen werden, haben die Berichterstatter der Mainstream-Medien die Entscheidung getroffen, der Öffentlichkeit die Wahrheit zu verheimlichen. Möglicherweise, weil sie von der Regierung dazu angewiesen wurden.

Sie dachten, die britische Öffentlichkeit sei zu faul, um sozusagen ihre Hausaufgaben zu machen.

Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass eine unabhängige Nachrichtenorganisation, die sich verpflichtet hat, über die Fakten zu berichten, die die Mainstream-Medien verweigern, ihren in aller Stille veröffentlichten Artikel auf seine Richtigkeit überprüft.

Die BBC, die weithin, aber ganz sicher zu Unrecht vertrauenswürdige Nachrichtenquelle/Propagandaabteilung der britischen Regierung, und ihre Reporter haben wissentlich über die Sicherheit des Covid-19-Impfstoffs gelogen und die Öffentlichkeit belogen.

Sie erklärten unmissverständlich, dass der Covid-19-Impfstoff nicht für ein Rekordjahr mit vielen Todesfällen verantwortlich sei, und lieferten eine „Quelle“, die dies beweist. Sie behaupteten, dass die Zahlen bis Juni 2022 unter Berücksichtigung aller Todesursachen zeigten, dass ungeimpfte Menschen mit größerer Wahrscheinlichkeit sterben als geimpfte Menschen.

In den BBC-Nachrichten hieß es weiter: –

„Wenn Impfstoffe zu mehr Todesfällen führen würden, würden wir erwarten, dass es umgekehrt ist“ Quelle: BBC News

Das Problem für BBC News ist, dass „The Expose“ die von einer britischen Regierungsinstitution, dem Office for National Statistics (ONS), zur Verfügung gestellte Quelle monatelang analysiert hat.

Und wir können enthüllen, dass die Sterblichkeitsraten pro 100.000 in jeder einzelnen Altersgruppe, sogar bei Kindern, in England und Wales bereits 2021 in einigen Altersgruppen und spätestens im Mai 2022 in allen Altersgruppen unter den Ungeimpften am niedrigsten waren.

Der überfällige aktualisierte Bericht, der schließlich Ende Februar 2023 veröffentlicht wurde, bestätigt ebenfalls, dass die Ungeimpften während des gesamten Jahres 2022 die niedrigste Sterblichkeitsrate pro 100.000 hatten.

BBC News hat also nicht nur die Öffentlichkeit belogen, sondern auch schwarz auf weiß zugegeben, dass die Covid-19-Injektionen daran schuld sind, dass 2022 das schlimmste Todesjahr seit einem halben Jahrhundert ist, indem sie bestätigten, dass die Impfungen die Todesfälle in der Bevölkerung reduzieren.

„Wenn Impfstoffe zu mehr Todesfällen führen würden, würden wir erwarten, dass es umgekehrt ist“ so BBC News

Die Moral von der Geschichte ist, dass man immer die offizielle Quelle überprüfen sollte, in diesem Fall die Tabelle 2.

Und Tabelle 1 im jüngsten, überfälligen Bericht –

Wie Sie aus der obigen Abbildung ersehen können, blieb die Sterblichkeitsrate pro 100.00 unter den Ungeimpften während des gesamten Jahres 2022 ziemlich gleich, ohne größere Anstiege oder Einbrüche.

Besorgniserregend ist jedoch die Tatsache, dass die Sterblichkeitsrate der Ungeimpften während des gesamten Jahres niedriger war als die der Geimpften mit einer oder zwei Impfdosen. Und bei den Geimpften mit 3+ Dosen während 8 Monaten des Jahres.

Wären in den Daten für die 3+-Dosis jedoch nicht auch diejenigen enthalten, die eine vierte oder sogar fünfte Dosis erhalten haben, wäre die Sterblichkeitsrate unserer Meinung nach immer noch höher als die der Ungeimpften im gesamten Jahr.

Denn wie Sie aus dem obigen Diagramm ersehen können, ist der Rückgang viel zu dramatisch, und er fällt mit der Einführung der Booster-Kampagne im Herbst 2022 zusammen, wie in einer vom JCVI veröffentlichten Pressemitteilung bestätigt wurde –

Das bedeutet, dass die Daten zu den Sterblichkeitsraten derjenigen, die nach dem Frühjahr 2022 drei Dosen erhalten haben, unzuverlässig sind, weil sie einen kleinen Teil der Personen enthalten, die im Frühjahr eine vierte Dosis erhalten haben, und einen noch kleineren Teil der Personen, die im Herbst eine fünfte Dosis erhalten haben.

Sie können der BBC nicht vertrauen.

Die britische Regierung hat eindeutig bestätigt, dass die Sterblichkeitsrate pro 100.000 in jeder einzelnen Altersgruppe im Jahr 2022 am höchsten war.

Das bedeutet, dass Menschen, die sich mit dem Covid-19-Impfstoff geimpft haben, ein höheres Sterberisiko haben als die Allgemeinbevölkerung, da der Impfstoff die beiden lebenswichtigsten Organe des menschlichen Körpers, das Herz und das Gehirn, stark schädigen kann und das natürliche Immunsystem auf verheerende Weise dezimiert.

Wissenschaftler, Regierungen und medizinische Aufsichtsbehörden wussten über diese möglichen Folgen genau zu dem Zeitpunkt Bescheid, als die COVID-19-Impfstoffe von den Aufsichtsbehörden die Zulassung für den Notfalleinsatz erhielten, und zwar dank einer am 16. Dezember 2020 veröffentlichten Studie, in der nachgewiesen wurde, dass das S-Protein von SARS-CoV-2 die Blut-Hirn-Schranke bei Mäusen überwindet. Es war die erste von vielen veröffentlichten Studien, die dies bewiesen.

Die letzten Jahre waren also allesamt eine große Lüge. Und Sie wurden dazu verleitet, an einem Experiment teilzunehmen, das Millionen von Menschen durch Midazolam/Remdesivir-Vergiftungen und Covid-19-Impfungen getötet hat.

Die Beweise, die diese Behauptung belegen, finden Sie hier.

Und geheime Berichte der Regierungen der USA, Kanadas, Australiens, Neuseelands, des Vereinigten Königreichs und des größten Teils Europas haben weitere Alarmglocken läuten lassen, denn sie bestätigen, dass etwa 20 Millionen Todesfälle verzeichnet wurden, was zu 2 Millionen zusätzlichen Todesfällen führte, seit Pfizer die Masseneinführung der Covid-19-Injektionen durch Lügen ermöglichte.

Offizielle Zahlen, die EuroMOMO von der britischen Regierung und 26 anderen Regierungen von Ländern in ganz Europa zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, dass der größte Teil des Kontinents im Jahr 2021 375.253 und im Jahr 2022 404.6000 überzählige Todesfälle zu verzeichnen hatte.

Dies entspricht 779.853 überzähligen Todesfällen in den beiden Jahren. In den Zahlen ist die Ukraine nicht enthalten, so dass sie nicht auf den anhaltenden Krieg zurückgeführt werden kann.

Im Jahr 2021 gab es in Australien 11 068 überzählige Todesfälle und in der 38. Woche des Jahres 2022 schockierende 22 730 überzählige Todesfälle. Dies steht in krassem Gegensatz zum Jahr 2020, als auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie und vor der Einführung der Covid-Injektionen nur 1.306 überzählige Todesfälle verzeichnet wurden.

Dies bedeutet, dass Australien in nur 39 Wochen im Jahr 2022 einen schockierenden Anstieg der überzähligen Todesfälle um 1.640 % zu verzeichnen hatte, verglichen mit 53 Wochen im Jahr 2020.

Mehr darüber können Sie hier lesen.

Die Zahlen wurden jedoch sowohl der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als auch EuroMOMO von den Regierungsorganisationen der einzelnen Länder zur Verfügung gestellt. Die Daten für die USA wurden von den Centers for Disease Control zur Verfügung gestellt. Die Daten für das Vereinigte Königreich wurden vom Office for National Statistics zur Verfügung gestellt. Und die australischen Daten wurden vom Australian Bureau of Statistics usw. zur Verfügung gestellt.

Es handelt sich also nicht um unabhängige Schätzungen. Es sind offizielle, von der Regierung autorisierte Zahlen. Und sie zeigen, dass die „Five Eyes“-Länder und 26 weitere Länder in ganz Europa 1,99 Millionen überzählige Todesfälle zu beklagen haben, seit die Covid-19-Injektionen erstmals für den Notfall zugelassen wurden.

Und die Millionen von Todesfällen hätten höchstwahrscheinlich vermieden werden können, wenn das Establishment nicht darauf beharrt hätte, weiterhin einen „Impfstoff“ auf den Markt zu bringen, der Ihre Zellen anweist, Millionen von gefährlichen Spike-Proteinen herzustellen, die die Blut-Hirn-Schranke überwinden.

Dies führt zu Neuroinflammation, zerebrovaskulären Erkrankungen, neurodegenerativen Krankheiten, Autoimmunkrankheiten und einer ganzen Reihe anderer unbekannter Leiden.

Die Beweise sind eindeutig. Seit 2020 nimmt die Öffentlichkeit unwissentlich an dem größten Experiment teil, das jemals an der Menschheit durchgeführt wurde, und es hat Millionen von Menschenleben gekostet und weitere Millionen verletzt.