Bill Gates, der weltweit gefährlichste Milliardär, beweist, dass er in den vergangenen drei Jahren NICHTS gelernt hat

Er wird so lange Geld in seine Bemühungen stecken, die nächste Pandemie zu stoppen, bis es ihm schließlich gelingt, eine zu schaffen, die uns alle umbringt.

Bill Gates wird zu einer Bedrohung.

Er wird uns nicht in Ruhe lassen.

Und er hat alle falschen Lektionen von Covid gelernt.

In diesem Punkt ist er schlimmer als nur ahnungslos. Als einer der 10 reichsten Männer der Welt und Verwalter eines 50-Milliarden-Dollar-Honorartopfs hat Gates die Macht, die öffentliche Gesundheitspolitik in gefährliche Richtungen zu lenken.

Und er scheint wild entschlossen zu sein, dies zu tun.

Gates ist besessen von der Gefahr künftiger Pandemien. Dabei spielt es keine Rolle, dass HIV in dem Jahrhundert nach der Grippepandemie von 1918/19 die einzige neue Infektionskrankheit war, die zu einer erheblichen Störung der Gesellschaft führte.

Trotz seiner Grausamkeit erwies sich HIV als kontrollierbar mit antiviralen Medikamenten, deren Entwicklung kaum ein Jahrzehnt nach der Entdeckung des Virus dauerte. Heute könnten sie wahrscheinlich viel schneller entwickelt werden, da die Wissenschaftler viel bessere Computermodelle der Virusoberflächen und der Art und Weise, wie sie mit unseren Zellen interagieren, entwickelt haben.

Bill Gates: Ich befürchte, dass wir wieder die gleichen Fehler machen Quelle

ABER COVID!

Das einzige Problem mit dem Hinweis auf Covid als Beweis für eine steigende Bedrohung durch natürlich auftretende Infektionskrankheiten ist, dass unklar ist, ob Covid eine natürlich auftretende Infektionskrankheit ist.

Das Gewicht der Beweise deutet auf das Gegenteil hin. Es deutet sogar darauf hin, dass nichts wahrscheinlicher ist, eine Pandemie auszulösen, als die Suche nach einem Virus, das eine Pandemie auslösen könnte.

Die Virologen, die diese Arbeit machen, versuchen verzweifelt, Sie von dieser Tatsache abzulenken. Daher das Gerede über Waschbärhunde, obwohl sie keinerlei Beweise dafür gefunden haben, dass Waschbärhunde ein Präkursorvirus für SARS-COV-2 in sich tragen.

Das ist egal. Gates will, dass Sie Angst haben. Und zwar nicht nur vor der Grippe und der Ro, die sich als große Enttäuschung für das Team Apocalypse herausstellte, da sie – wie der berüchtigte Sam Harris erklärte – nicht genug Kinder tötete, um wirklich beängstigend zu sein und jeden zu zwingen, sich impfen zu lassen.

Nein, Gates hat andere Ängste:

Was ist, wenn sich der nächste potenzielle Pandemie-Erreger durch Tröpfcheninfektion ausbreitet? Oder wenn er wie HIV sexuell übertragen wird? Was, wenn er das Ergebnis von Bioterrorismus ist?

Ja, was wäre wenn? Und was, wenn Aliens aus Andromeda 6 einen Pilz erfinden, der uns alle in wandelnde Pilze verwandelt, wie die Dinger in The Last of Us, nur nicht so hübsch? Was dann, hm?

Keine Angst. Ich meine, wenn du mit dem Erschrecken fertig bist, fürchte dich nicht. Gates hat die Antwort. Sie heißt Global Health Emergency Corps. Sie sind wie Feuerwehrmänner für eine Pandemie, verstehst du?

Wenn sie nicht gerade Pandemien bekämpfen, wird das Global Health Emergency Corps so tun, als ob es Pandemien bekämpfen würde:

Das Emergency Corps plant, Übungen durchzuführen, um den Ausbruch von Pandemien zu üben. Die Übungen sollen sicherstellen, dass jeder – Regierungen, Gesundheitsdienstleister, medizinische Notfallhelfer – weiß, was zu tun ist, wenn ein potenzieller Ausbruch auftritt.

Gates sagt das nicht, aber diese Übungen haben – jedenfalls aus seiner Sicht – den heilsamen Effekt, die Menschen an die Bedrohung durch nicht existierende Pandemien zu erinnern und so die Finanzierung weiterer Übungen zu fördern. Die Krypto-Jungs nannten das ein Schwungrad, bis sie alle pleite gingen.

Und wie wird das Notfallkorps entscheiden, wie es reagieren soll, wenn ein weiterer aufgemotzter Coronavirus aus Wuhan austritt – Entschuldigung, ich meine der Klimawandel lässt Fledermäuse bei einer Hühnerfarm-Orgie auf ein Schuppentier husten und bumm, Supergrippe?

Die Antwort darauf kennen Sie bereits:

Um erfolgreich zu sein, muss das Emergency Corps auf bestehenden Expertennetzwerken aufbauen und von Personen wie den Leitern der nationalen Gesundheitsbehörden und ihren Verantwortlichen für die Epidemiebekämpfung geleitet werden.

Das wäre schön. Nur scheint Gates die wichtigste Tatsache von Covid vergessen zu haben (die zweite wichtige Tatsache, meine ich, denn die erste ist, dass es aus einem Labor ausgetreten ist):

Die wichtigste Tatsache von Covid ist folgende: Die Eliten lagen mit allem falsch.

Jeder und mit allem.

Dieses Konzept mag schwer zu akzeptieren sein. Bei allem? Könnten Gesundheitsexperten – und die Regierungen und Milliardäre, die sie finanzierten, und die Medien, die ihnen das Wasser reichen – sich wirklich in allem geirrt haben?

Ja, bei allem.

Um eine nicht erschöpfende Liste zu erstellen:

Sie haben sich über Masken, Abriegelungen, Schulschließungen und Beatmungsgeräte geirrt. Sie haben sich darüber geirrt, wie gut die mRNA-Impfstoffe funktionieren und welche Nebenwirkungen sie haben würden. Sie haben sich geirrt, wenn es darum geht, ob Kinder überhaupt geimpft werden sollten, da die Wirksamkeit bei Kindern erbärmlich ist.

Falsch, wenn es darum geht, Zensur zu fördern und Debatten zu unterdrücken. Sie haben sich geirrt, als sie vorhersagten, dass Covid die Entwicklungsländer härter treffen würde als die wohlhabenden Länder. Vor allem aber irrten sie sich in Bezug auf das Risiko, das das Coronavirus für alle darstellt, die nicht aufgrund ihres Alters, anderer Krankheiten oder beidem dem Tode geweiht sind.

Ich bin sicher, dass sie sich auch bei anderen Dingen geirrt haben, aber das reicht jetzt.

Ich könnte noch mehr sagen, aber ich habe long Covid* (Hoffnungen und Gebete, Leute, Hoffnungen und Gebete!) und wirklich, WARUM MÜSSEN WIR NOCH MEHR AUF DIESE LEUTE HÖREN? INSBESONDERE BILL GATES.

Bill Gates hat als Monopolist bei Microsoft ein Vermögen gemacht und ein zweites Vermögen, nachdem er bei Microsoft gekündigt und Satya Nadellab es für ihn in Ordnung gebracht hatte. Leider ist er zu reich und zu selbstverliebt, um seinen Ruhestand mit dem Besitz von Sportteams zu verbringen, und nicht klug genug, um etwas wirklich Verrücktes zu versuchen, wie die Kolonisierung des Mars.

Stattdessen hat er sich mit einem Haufen von Leuten umgeben, die ihm erzählen, dass Pandemien eine tödliche Bedrohung sind, ohne sich die Mühe zu machen, zu bemerken, dass ihre Gehälter und Karrieren davon abhängen, ihn von der tödlichen Bedrohung durch Pandemien zu überzeugen.

Es wäre alles ein großer Witz, wenn nicht die Funktionsgewinne der Forschung (und sogar die Fledermausexpeditionen) tatsächlich gefährlich wären.

Ich weiß nicht, wie wir diese Leute aufhalten können – sie haben das ganze Geld, alle Medien und die meisten Politiker – aber wir müssen es versuchen.

(*Ich habe kein long Covid. Wie könnte ich? Es existiert nicht.)