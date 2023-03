Die Minsker Täuschung und der geplante Krieg im Donbas

Ted Snider

Es gibt eine historisch mögliche Welt, in der das Minsker Abkommen nie hätte geschlossen werden müssen.

Im Jahr 2014 wurde der demokratisch gewählte ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch mit seiner östlichen Basis durch einen von den USA unterstützten Putsch abgesetzt und durch einen westlich orientierten Präsidenten ersetzt, der von den USA handverlesen wurde. Die stellvertretende Außenministerin für europäische und eurasische Angelegenheiten, Victoria Nuland, ist in einem abgehörten Telefonat zu hören, in dem sie Arsenij Jazenjuk als Amerikas Kandidaten für die Nachfolge Janukowitschs auswählt.

Die neue Regierung lehnte die vom Donbas geforderte multikulturelle Ukraine ab. Sie forderte eine nationalistische, monistische Vision der Ukraine. Die ethnischen Russen im Donbass würden unter Angriffen auf ihre Sprache, ihre Kultur, ihre Rechte, ihr Eigentum und ihr Leben leiden.

Der Donbass lehnte sich gegen die Putschregierung auf und stimmte im Mai 2014 in einem Referendum für eine gewisse Form der Autonomie. Der Bürgerkrieg in der Ukraine hatte begonnen.

Die beste verfügbare Lösung für die Gewalt im Donbass waren die Minsker Vereinbarungen. Die Minsker Vereinbarungen wurden von Frankreich und Deutschland vermittelt, von der Ukraine und Russland gebilligt und von den USA und den Vereinten Nationen in den Jahren 2014 und 2015 akzeptiert. Sie boten der Ukraine die Möglichkeit, den Donbass zu behalten, und dem Donbass die Chance auf Frieden und die von ihm gewünschte Staatsführung, indem der Donbass friedlich an die Ukraine zurückgegeben und ihm volle Autonomie gewährt wurde.

Aber es gab schon vor den Minsker Vereinbarungen eine mögliche Lösung.

Am 11. Mai stimmten die Regionen Donezk und Lugansk im Donbass für die Souveränität. Putin hatte sie gebeten, das Referendum zu verschieben, und Moskau respektierte zwar den Willen der Bevölkerung, erkannte das Ergebnis aber nicht an.

Zwei Wochen später wurde Pjotr Poroschenko zum Präsidenten gewählt, und er nahm Verhandlungen mit den Rebellenführern im Donbass über eine friedliche Lösung auf. Die Gespräche verliefen vielversprechend, und bis zum Ende des nächsten Monats war eine Formel für den friedlichen Verbleib des Donbass in der Ukraine gefunden. Zu diesem Zeitpunkt, am 24. Juni, hob das russische Parlament die Ermächtigung zum Einsatz von Truppen im Ausland auf. Ein Frieden war möglich.

Doch stattdessen, so berichtet Nicolai Petro, entschied die Regierung in Kiew, dass Putins Entscheidung, die Truppen abzuziehen, dem ukrainischen Militär einen neuen Vorteil verschaffe, und anstatt den Frieden fortzusetzen, ordnete Poroschenko Angriffe an, um den Donbas militärisch zurückzuerobern.

Es war dieser Verrat am Friedensprozess, der die Unterzeichnung der Minsker Vereinbarungen erforderlich machte. Da Poroschenko die Schlacht verlor, war er gezwungen, sich auf Verhandlungen über eine friedliche Rückgabe des Donbass zurückzuziehen.

Erst nachdem Poroschenko den Friedensprozess sabotiert hatte, wurden die Minsker Abkommen zur besten verfügbaren Lösung. Auch diese würde er sabotieren. Aber er hatte vielleicht viel Hilfe.

Die Minsker Vereinbarungen wurden vom russischen Präsidenten Wladimir Putin, dem ukrainischen Präsidenten Pjotr Poroschenko, der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten François Hollande ausgehandelt. Kürzlich hat jeder von Putins Partnern enthüllt, dass die Minsker Verhandlungen eine bewusste Täuschung waren, um Russland mit dem Versprechen einer friedlichen Lösung in einen Waffenstillstand einzulullen und der Ukraine Zeit zu verschaffen, um Streitkräfte aufzubauen, die eine militärische Lösung erreichen können. Wenn man ihren Behauptungen Glauben schenken darf, waren die scheinbaren Friedensverhandlungen ein Deckmantel für das, was von Anfang an als militärische Lösung geplant war.

Die wichtigste europäische Kraft im Minsk-Prozess war die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dem Spiegel zufolge sagte sie in einem Interview vom 1. Dezember 2022, sie glaube, dass sie „während der Minsker Gespräche die Zeit kaufen konnte, die die Ukraine brauchte, um den russischen Angriff besser abzuwehren. Sie sagt, sie sei jetzt ein starkes, gut befestigtes Land. Damals, da ist sie sich sicher, wäre die Ukraine von Putins Truppen überrannt worden“. Am 7. Dezember wiederholte Merkel dieses Eingeständnis in einem Interview mit der „Zeit“. „Das Minsker Abkommen von 2014 war ein Versuch, der Ukraine Zeit zu geben“, sagte sie. Die Ukraine „hat diese Zeit genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sehen kann. Die Ukraine von 2014/15 ist nicht die Ukraine von heute.“

Merkels Behauptung wurde von ihrem Minsker Partner bestätigt. In einem Interview mit dem Kyiv Independent vom 28. Dezember wurde François Hollande gefragt, ob er „glaubt, dass die Verhandlungen in Minsk dazu dienten, den russischen Vormarsch in der Ukraine zu verzögern“. Er antwortete: „Ja, Angela Merkel hat in diesem Punkt Recht“. Dann sagte er: „Seit 2014 hat die Ukraine ihre militärische Position gestärkt. In der Tat war die ukrainische Armee völlig anders als 2014. Sie war besser ausgebildet und ausgerüstet. Es ist das Verdienst der Minsker Vereinbarungen, der ukrainischen Armee diese Möglichkeit gegeben zu haben.“

Es wurde plausibel dargelegt, dass Merkel und Hollande, um sich in das akzeptierte Narrativ der Gegenwart einzufügen, in einem Orwellschen Akt das Narrativ der Vergangenheit umgeschrieben haben. Aber ihre Darstellung wird von der anderen Person, die mit Putin verhandelt, unterstützt.

Später sagte Poroschenko laut Philip Short in seiner Putin-Biografie, er habe das Minsker Abkommen unterzeichnet, „weil es die einzige Möglichkeit war, die Kämpfe zu beenden, aber er habe gewusst, dass es niemals umgesetzt werden würde“, weil es im politischen Establishment und in der öffentlichen Meinung eine nationalistische Dynamik gebe.

Im Mai 2022 ging Poroschenko jedoch über die Behauptung hinaus, er habe das Minsker Abkommen unterzeichnet, weil er gewusst habe, dass der politische Wille zu seiner Umsetzung nicht vorhanden sei, und bestätigte die Behauptungen von Merkel und Hollande, dass die Täuschung Russlands vorsätzlich gewesen sei. Der Financial Times sagte er, die Ukraine habe „überhaupt keine Streitkräfte“ und die „große diplomatische Errungenschaft“ des Minsker Abkommens bestehe darin, „dass wir Russland von unseren Grenzen ferngehalten haben – nicht von unseren Grenzen, aber von einem ausgewachsenen Krieg“. Das Abkommen verschaffte der Ukraine Zeit, ihre Armee aufzubauen. Poroschenko erklärte gegenüber ukrainischen Medien und anderen Nachrichtensendern: „Wir haben alles erreicht, was wir wollten. Unser Ziel war es, erstens die Bedrohung zu stoppen oder zumindest den Krieg hinauszuzögern – acht Jahre Zeit zu gewinnen, um das Wirtschaftswachstum wiederherzustellen und schlagkräftige Streitkräfte aufzubauen.“

Volodymyr Zelensky hat sich kürzlich der Aussage angeschlossen. Obwohl er auf der Grundlage eines Programms gewählt wurde, das den Friedensschluss mit Russland und die Unterzeichnung des Minsk-2-Abkommens vorsah, sagt Zelensky jetzt, dass er nie die Absicht hatte, diese Abkommen zu unterzeichnen. Am 9. Februar soll Zelensky dem Spiegel gesagt haben, dass er die Vereinbarungen als „Zugeständnis“ betrachte und Merkel und Macron „überrascht“ habe, als er ihnen sagte, dass „Minsk als Ganzes … Wir können es so nicht umsetzen“.

Trotz seiner aktualisierten Behauptung scheint Zelensky sein Wahlversprechen, Minsk umzusetzen, aufrichtig gehalten zu haben. Nach seiner Wahl erklärte Zelensky gegenüber Reportern, er werde die Friedensgespräche mit den Separatisten im Donbass „neu starten“. Er sagte ihnen, dass „wir die Minsker Gespräche fortsetzen und einen Waffenstillstand anstreben werden“.

Am 1. Oktober 2019 unterzeichnete Zelensky die von Deutschland und Frankreich vermittelte Steinmeier-Formel, die Wahlen im Donbass und die Anerkennung der Autonomie der Separatisten vorsieht. Obwohl Russland, Deutschland und Frankreich der Steinmeier-Formel zustimmten, lehnte die Ukraine sie letztlich ab.

Die Gegenreaktion auf Zelenskys Versprechen, Frieden mit Russland auszuhandeln und das Minsker Abkommen zu unterzeichnen, war heftig und gefährlich. Dmytro Jarosch, der Gründer der rechtsextremen nationalistischen paramilitärischen Organisation Rechter Sektor, drohte, dass Zelensky, sollte er sein Wahlversprechen einlösen, „sein Leben verlieren wird. Er wird an einem Baum aufgehängt … es ist wichtig, dass er das versteht“.

Von ultranationalistischen Elementen in der Ukraine vom Weg der Diplomatie abgebracht, machte Zelensky sein Wahlversprechen rückgängig und weigerte sich, das Abkommen umzusetzen. Sein Weg vom Föderalisten zum Nationalisten war nicht ungewöhnlich. Nicolai Petro zitiert den ukrainischen Verkehrsminister Volodymyr Omelayan, der 2019 sagte: „Jeder neue Präsident der Ukraine beginnt seine Amtszeit mit der Überzeugung, dass er derjenige ist, der einen konstruktiven Dialog mit Moskau führen kann, und dass ihm die Rolle eines Friedensstifters zugedacht wurde, der Geschäfte machen und gute Beziehungen entwickeln wird … und jeder Präsident der Ukraine ist am Ende de facto ein [nationalistischer] Anhänger von Bandera geworden und hat die Russische Föderation bekämpft.“

Und Zelensky war nicht das einzige Mitglied seiner Regierung, das physischen Einschüchterungen ausgesetzt war. Während einer Präsentation, bei der Zelenskij die Gründung einer Nationalen Plattform für Versöhnung und Einheit am 12. März 2020 ankündigte, wurde Zelenskijs Berater Sergej Siwocho von einer großen Gruppe des Asow-Bataillons zu Boden geworfen.

Doch Zelenskys Behauptung, Minsk-2 sei ein Zugeständnis, das er nicht umsetzen werde, spiegelt vielleicht nicht seine ersten Tage als Präsident wider, sondern ist das Echo eines Chors ukrainischer Beamter. Die beiden Präsidenten Poroschenko und Zelensky sind nicht die einzigen in der Ukraine, die den späteren Forderungen von Merkel und Hollande Nachdruck verliehen haben.

In Die Tragödie der Ukraine sagt Nicolai Petro: „Die Strategie der Ukraine bestand von Anfang an darin, die Umsetzung von Minsk-2 zu verhindern.“ Der ehemalige ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin, der sich den Aussagen von Poroschenko, Merkel und Hollande anschließt, sagte laut Petro in einem Radiointerview, dass „das einzige Ziel der Ukraine bei der Unterzeichnung von Minsk-2 darin bestand, die ukrainische Armee wiederaufzubauen und die internationale Koalition gegen Russland zu stärken.“ Klimkin sagte: „Wörtlich gelesen sind die Minsker Vereinbarungen nicht umsetzbar.“ Er fügt hinzu, um die Täuschung zu verstärken: „Das war vom ersten Tag an klar.“

Petro sagt: „Frühere und jetzige ukrainische Unterhändler haben alle dasselbe gesagt, so auch der Stabschef von Präsident Zelensky, Andrej Jermak, im Februar 2021.“

Wenn diese vielen Eingeständnisse wahr sind, von Merkel und Hollande, Poroschenko und Zelensky und einem Chor von Stimmen innerhalb der Ukraine, dann waren die Minks-Vereinbarungen eine Täuschung, die darauf abzielte, Russland zu beruhigen und zu besänftigen, während die Ukraine ihre Armee und der Westen seine Koalition aufbaute, um sich auf einen Krieg mit Russland im Donbass vorzubereiten, den sie von Anfang an beabsichtigt und geplant hatten.