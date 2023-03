Schickt die Clowns herein

Philip Giraldi

Überraschungsbesuche von Yellen und Garland in der Ukraine nacheinander

Manchmal denke ich, dass das Drehbuch, das die Regierung Biden für ihre Außen- und Sicherheitspolitik verwendet, von George Orwell geschrieben wurde, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es auf 1984 oder Animal Farm basiert. Vielleicht ist es eine Kombination aus beidem. Auf jeden Fall würde es erklären, warum hier etwas ernsthaft falsch läuft. Ende Februar beispielsweise begann der Kongress angesichts der Schuldenobergrenze über Kürzungen bei Medicare und der Sozialversicherung zu diskutieren, während sich in jüngster Zeit eine Krise im Bankensektor abzuzeichnen scheint, sodass Finanzministerin Janet Yellen beschloss, einen Fototermin in Kiew wahrzunehmen, wo sie den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky umarmte, kurz nachdem sie ihm die Schlüssel zur US-Wirtschaft überreicht hatte. Sie erklärte Zelensky, dass das Weiße Haus in der vergangenen Woche zusätzliche 12 Milliarden Dollar an Hilfe für die Ukraine bewilligt habe, darunter 2 Milliarden Dollar für das Militär und 10 Milliarden Dollar zur Unterstützung von Zelenskys Regierung und anderer Infrastrukturbedürfnisse. Das US-Finanzministerium ist nun de facto die Quelle des gesamten Jahreshaushalts der ukrainischen Regierung. Ferner erläuterte Yellen, wie das Finanz- und das Außenministerium eine neue Runde von Sanktionen gegen mehr als 200 Unternehmen und Einzelpersonen mit Verbindungen zum russischen Militär, zur Hochtechnologiebranche und zum Metall- und Bergbausektor einführen werden. Das US-Handelsministerium setzt außerdem Ausfuhrbeschränkungen für Materialien und Technologien, einschließlich Halbleitern, durch, die von amerikanischen Unternehmen an Kunden in Russland und China verkauft werden.

Zur Verteidigung ihrer großen Mission verfasste Yellen einen Meinungsartikel für die stets willfährige New York Times, in dem sie die Bedeutung der Ukraine für die Vereinigten Staaten erläuterte. Sie schrieb, dass in der Ukraine „…die barbarischen Angriffe Russlands weitergehen – aber Kiew steht stark und frei. Der heldenhafte Widerstand der Ukraine ist das direkte Ergebnis des Mutes und der Widerstandsfähigkeit des ukrainischen Militärs, der Führung und des Volkes. Präsident Volodymyr Zelensky und die Ukrainer wären jedoch die Ersten, die zugeben würden, dass sie dies nicht allein schaffen können – und dass internationale Unterstützung für die Aufrechterhaltung ihres Widerstands entscheidend ist. Ich bin in Kiew, um unsere unerschütterliche Unterstützung für das ukrainische Volk zu bekräftigen. Putin rechnet damit, dass die Entschlossenheit unserer globalen Koalition nachlässt und er glaubt, dass er dadurch die Oberhand in diesem Krieg gewinnen wird. Aber da irrt er sich. Wie Präsident Biden hier letzte Woche sagte, wird Amerika so lange an der Seite der Ukraine stehen, wie es nötig ist… Die Ukrainer kämpfen an der vordersten Front der freien Welt um ihr Leben. Heute und jeden Tag verdienen sie Amerikas unnachgiebige Unterstützung“.

Der Meinungsartikel von Yellen enthält eine so große Lüge, dass es erstaunlich ist, dass die New York Times sie überhaupt drucken würde: „Wenn wir mit Szenen von Brutalität und Unterdrückung konfrontiert werden, waren die Amerikaner immer schnell bereit, aufzustehen und das Richtige zu tun. Unsere Stärke als Nation rührt von unserem Engagement für unsere Ideale her – und von unserer Fähigkeit, in anderen die gleichen Sehnsüchte zu sehen, die unsere eigenen Kämpfe für Freiheit und Gerechtigkeit beflügelten.“ Aber dann legt sie noch eins drauf: „Präsident Zelensky hat zugesagt, diese Mittel auf die ‚verantwortungsvollste Weise‘ zu verwenden. Wir begrüßen diese Zusage ebenso wie seine langjährige Agenda zur Stärkung der guten Regierungsführung in der Ukraine. Hm?

Und hier ist Yellens Version von „Why We Fight!“: „Unsere Unterstützung ist in erster Linie durch die moralische Pflicht motiviert, einem Volk zu Hilfe zu kommen, das angegriffen wird. Wir wissen auch, dass, wie Präsident Zelensky gesagt hat, unsere Hilfe keine Wohltätigkeit ist. Sie ist eine Investition in ‚globale Sicherheit und Demokratie‘. Schauen wir uns die strategischen Auswirkungen unserer bisherigen Unterstützung für die Ukraine an. Der Krieg von Herrn Putin stellt eine direkte Bedrohung für die europäische Sicherheit sowie für die Gesetze und Werte dar, die das auf Regeln basierende internationale System untermauern.“

Die Amerikaner haben also eine „moralische Pflicht“, die offenbar bis zur Entsendung ihrer Söhne und Töchter in den Tod zur Unterstützung der Ukraine reicht. Und ach ja, es geht um die „freie“ Welt, die Demokratie und das berüchtigte regelbasierte internationale System! Hat schon jemand Hegels Feststellung zitiert, dass sich die Außenpolitik der Regierung von Präsident Joe Biden bereits „wiederholt hat, erst als Tragödie in Afghanistan, dann als Farce“? In der Zwischenzeit vermutet man, dass Zelensky den ganzen Weg zur Bank lachte, als Yellen hinter dem Horizont verschwand, um das Geld aufzutreiben, wie es so schön heißt, und er hat wahrscheinlich schon einen seiner Kumpel, der eine neue Villa an der französischen Riviera kauft, um seine anderen Immobilien zu ergänzen! Aber halt! Die Geschichte wurde in der folgenden Woche noch spannender, als der fast unsichtbare amerikanische Generalstaatsanwalt Merrick Garland Herrn Z einen weiteren Besuch abstattete, ein Mann, der Z buchstäblich in die Augen sehen kann, da beide sehr klein sind. Garland ist im Allgemeinen damit beschäftigt, weiße Rassisten zu jagen und von allen neu eingestellten FBI-Mitarbeitern zu verlangen, dass sie lernen, wie man Antisemiten identifiziert und verfolgt, aber er ist zweimal nach Kiew gereist, um sich von Mann zu Mann mit dem tapferen Krieger im olivgrünen T-Shirt zu treffen, der bereits als Winston Churchill des einundzwanzigsten Jahrhunderts seliggesprochen wird.

Jahrhunderts seliggesprochen wird. Garland war in der Stadt, um die andere Sache zu tun, die seinen Sinn für Recht und Ordnung anspricht, nämlich ein Tribunal einzurichten, um russische Kriegsverbrecher zu verhaften, zu verfolgen und zu bestrafen, nachdem die Ukraine triumphierend aus ihrem Konflikt mit dem unvorstellbar bösen Präsidenten Wladimir Putin hervorgegangen ist. Als Vorbild dienten die Nürnberger Tribunale, die nach dem Zweiten Weltkrieg führende Nazis vor Gericht stellten. Garland hat die Flucht seiner Familie vor dem sogenannten Holocaust angeführt, um zu erklären, warum er sich persönlich für das einsetzen will, was er als „Gerechtigkeit“ bezeichnet. Eine Sprecherin des Justizministeriums erklärte, Garland sei nach Kiew gereist, um persönlich „Amerikas Engagement zu bekräftigen, Russland für Kriegsverbrechen zur Verantwortung zu ziehen, die es bei seiner ungerechten und unprovozierten Invasion gegen seinen souveränen Nachbarn begangen hat.“

Garland hatte mehrere Treffen mit Präsident Volodymyr Zelensky und ausländischen Strafverfolgungsbeamten, einschließlich des ukrainischen Generalstaatsanwalts Andriy Kostin, während seiner Teilnahme an der als „United for Justice Conference“ bezeichneten Veranstaltung. Zelensky erklärte, dass der Zweck der Konferenz darin bestehe, die russische Führung für die angeblichen Gräueltaten ihrer Armee zur Verantwortung zu ziehen. „Das Hauptthema all dieser Treffen ist die Rechenschaftspflicht“, sagte er. Berichten zufolge ist das US-Justizministerium aktiv an der Sammlung von Beweisen beteiligt, um die Russen anzuklagen. Während Garlands erstem Besuch in der Ukraine im Juni 2022 kündigte er die Ernennung von Eli Rosenbaum an, einem Staatsanwalt des Office of Special Investigations, der vorwiegend für die Verfolgung ehemaliger Nazis bekannt ist, um die amerikanischen Bemühungen zur Identifizierung und Verfolgung russischer Kriegsverbrecher zu leiten.

Wie von jemandem zu erwarten war, der dafür zuständig ist, den Rest der Welt strafrechtlich zu verfolgen, wenn dieser aus der Reihe tanzt, legte Garland noch einen drauf. Vor etwas mehr als zwölf Monaten begannen die einmarschierenden russischen Streitkräfte mit den größten Gräueltaten in einem bewaffneten Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg“, erklärte er seinen Gastgebern. Wir sind heute hier in der Ukraine, um deutlich und mit einer Stimme zu sprechen: Die Täter kommen nicht ungestraft davon. Zusätzlich zu unserer partnerschaftlichen Arbeit mit der Ukraine und der internationalen Gemeinschaft haben die Vereinigten Staaten auch strafrechtliche Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine eingeleitet, die möglicherweise gegen US-Recht verstoßen.“ Er schloss mit der von Joe Biden und Tony Blinken so geliebten Parteilinie, dass „die Vereinigten Staaten erkennen, dass das, was hier in der Ukraine geschieht, direkte Auswirkungen auf die Stärke unserer eigenen Demokratie haben wird.“

Natürlich steckt in all dem mehr als nur ein bisschen Ironie, ganz zu schweigen von Heuchelei auf höchstem Niveau, denn die Vereinigten Staaten haben in den letzten zwanzig Jahren mehr Menschen direkt oder indirekt getötet und dabei mehr Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen als jedes andere Land, mit Ausnahme von Israel, das derzeit fast täglich Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht. Seltsamerweise scheinen jedoch das Weiße Haus und das Pentagon, die sonst eher tonlos sind, auf einer gewissen Ebene zu verstehen, dass es keine gute Idee ist, die Büchse der Pandora zu öffnen, wenn es um Kriegsverbrechen geht. Vergangene Woche weigerte sich Verteidigungsminister Lloyd Austin, Informationen der USA über angebliche russische Verbrechen an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag weiterzugeben. Das Pentagon hindert die Regierung Biden daran, dem IStGH die von amerikanischen Geheimdiensten gesammelten Beweise über russische Aktivitäten in der Ukraine zur Verfügung zu stellen, weil die Unterstützung des Gerichtshofs bei Ermittlungen gegen Russen einen Präzedenzfall schaffen könnte, der ihm den Weg zur Strafverfolgung von Amerikanern ebnen würde. Washington erkennt den IStGH nicht an, weil es befürchtet, dass dieser versuchen könnte, die traurige Bilanz der US-Militärverbrechen in Asien und Afrika zu untersuchen. Israel erkennt den Gerichtshof ebenfalls nicht an, und zwar aus demselben Grund.

Da schleichen sich also zwei hochrangige Beamte des Biden-Regimes nach Kiew, um einem Erzbetrüger Geld und unbegrenzte moralische Unterstützung zukommen zu lassen, verbunden mit dem Versprechen, dass noch mehr Geld, Waffen und Kriegsverbrechertribunale auf diese bösen Russen warten würden. Und wissen Sie was? Das alles wird als gut für Amerika verpackt! Das klingt wie ein Lied, das schon früher in Ländern wie Vietnam, Irak und Afghanistan gesungen wurde, und es war damals wie heute ein Lügengewebe. Yellen hätte zu Hause bleiben sollen, um sich um das Bankensystem zu kümmern, und sollte die für Zelensky bestimmten Milliarden Dollar an das amerikanische Volk zurückgeben. Wenn Garland gegen jemanden ermitteln will, dann gegen das Pentagon, die Geheimdienste und den Kongress. Und ja, sein eigenes FBI! Und vergessen Sie nicht, wie die Bidens und Clintons zu Multimillionären wurden! Und dann ist da noch die Zerstörung von Nord Stream. Komisch, jedes Mal, wenn man in und um die US-Regierung herum einen Stein umdreht, kommt etwas wirklich Stinkendes zum Vorschein.