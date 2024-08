Die WHO ist für ihre Zwecke nicht mehr geeignet

Von Ramesh Thakur

Der folgende Text ist ein Auszug aus dem Buch von Dr. Ramesh Thakur, Our Enemy, the Government: How Covid Enabled the Expansion and Abuse of State Power (Unser Feind, die Regierung: Wie Covid die Ausweitung und den Missbrauch staatlicher Macht ermöglichte).

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist als Teil des Systems der Vereinten Nationen die wichtigste globale Organisation zur Förderung der Vorbereitung auf gesundheitliche Notfälle und Krisen und zur Koordinierung der nationalen Maßnahmen. Leider war ihre Leistung bei der Unterstützung der Welt bei der Bewältigung von Covid-19, um es freundlich auszudrücken, sehr lückenhaft. Umso überraschender ist es, dass derzeit konzertierte Anstrengungen unternommen werden, um ihre Befugnisse zu erweitern und ihre Ressourcen aufzustocken.

Will die WHO einen neuen Pandemievertrag?

Die Covid-19-Krise veranschaulicht, dass viele kritische Probleme globaler Natur sind und multilaterale Lösungen erfordern, die politischen Befugnisse und die erforderlichen Ressourcen für ihre Bewältigung aber bei den Staaten liegen. Eine effiziente Architektur der globalen Gesundheitssteuerung hätte die sich abzeichnende epidemiologische Bedrohung frühzeitig erkannt, Alarm geschlagen und die Lieferung wichtiger Ausrüstungen und Medikamente an die bedürftigsten Bevölkerungsgruppen koordiniert.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) steht im Zentrum der bestehenden Architektur. Sie ist weltweit tätig, um die allgemeine Gesundheitsversorgung zu fördern, die Risiken für die öffentliche Gesundheit zu überwachen, sich auf neu auftretende epidemiologische Notfälle vorzubereiten und die Reaktionen zu koordinieren. Sie legt internationale Gesundheitsstandards und -richtlinien fest und bietet Ländern in Not technische Hilfe an. Sie ist für die Ausrottung der Pocken und die Koordinierung der Reaktion auf SARS bekannt.

Die Leistung von Covid war jedoch irgendwo zwischen enttäuschend und beschämend. Ihre Glaubwürdigkeit wurde schwer beschädigt durch die verspätete Alarmierung, durch die schäbige Behandlung Taiwans auf Geheiß Chinas trotz der möglichen Lehren, die aus den prompten und wirksamen Maßnahmen zur Kontrolle von Covid gezogen werden können, durch die anfängliche Untersuchung, die die Ursprünge des Virus beschönigte, und durch die Kehrtwendungen bei Masken und Abriegelungen. Für Probleme ohne Pässe brauchen wir, wie Kofi Annan es treffend formulierte, Lösungen ohne Pässe. Stattdessen wurden durch die Schließung internationaler und nationaler Grenzen, die generelle Quarantäne gesunder Bevölkerungsgruppen und die vorgeschriebenen Impfungen die Anforderungen an den Reisepass in den Alltag integriert.

Das von der WHO unterstützte Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Covid hat jedoch der Gesundheit, den Impfprogrammen für Kinder in den Entwicklungsländern, der psychischen Gesundheit, der Ernährungssicherheit, der Wirtschaft, der Armutsbekämpfung, dem Bildungswesen und dem sozialen Wohlbefinden der Menschen geschadet. Die schlimmsten Auswirkungen waren schwere Angriffe auf Menschenrechte, bürgerliche Freiheiten, individuelle Autonomie und körperliche Unversehrtheit.

Erschwerend kommt hinzu, dass die WHO bei der Förderung dieser Maßnahmen ohne jegliche Rechtfertigung, die über das Beispiel Chinas hinausgeht, (1) gegen die Leitlinien ihres eigenen Berichts aus dem Jahr 2019, der die weltweiten Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse eines Jahrhunderts zusammenfasst, und (2) gegen ihre eigene Verfassung verstoßen hat, in der Gesundheit als “ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins von Krankheit oder Gebrechen” definiert wird. Die Impfkampagne hat in ähnlicher Weise die sich häufenden Sicherheitssignale über das Ausmaß der unerwünschten Wirkungen einerseits und die rasch nachlassende Wirksamkeit nach aufeinanderfolgenden Impfdosen andererseits ignoriert.

Die von Australien unterstützten europäisch-amerikanischen Bemühungen um eine Änderung der rechtsverbindlichen internationalen Gesundheitsvorschriften und die Verabschiedung einer neuen Pandemiekonvention würden der WHO außerordentliche Befugnisse verleihen, um Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit von internationalem/regionalem Interesse auszurufen und die Regierungen anzuweisen, ihre Empfehlungen umzusetzen. WHO-Inspektoren hätten das Recht, Länder ohne Zustimmung zu betreten und die Einhaltung ihrer Weisungen zu überprüfen. Sie würden die Impfungen einschränken und eine strenge, unabhängige nachträgliche Überprüfung ihrer Kosten und Wirksamkeit ausschließen.

Die “Reformen” laufen auf eine Machtergreifung der WHO auf Geheiß von Big Pharma und Big Donors hinaus. Unabhängig davon, ob sie als zwei getrennte Instrumente verabschiedet oder in einen übergreifenden neuen Vertrag eingefügt werden, wird die geänderte Architektur die Kernkompetenzen der WHO in den Bereichen Überwachung, Monitoring, Berichterstattung, Notifizierung, Verifizierung und Reaktion im Bereich der öffentlichen Gesundheit erheblich stärken. Die Eile, die bestehenden Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) zu ändern, stieß letzten Monat auf erheblichen Widerstand seitens der Entwicklungsländer, Chinas und Russlands, wird aber erneut zur Diskussion und Verabschiedung anstehen. Der neue Vertrag, über den derzeit verhandelt wird, soll der Weltgesundheitsversammlung, dem 196 Mitglieder zählenden Leitungsgremium der WHO, im Jahr 2024 vorgelegt werden.

Es ist bemerkenswert, dass es praktisch keine öffentliche Debatte über die Auswirkungen solch weitreichender Eingriffe in die nationale Autonomie, die staatliche Souveränität und die Menschenrechte gegeben hat. Der Spectator bildet hier eine rühmliche Ausnahme. Gut ausgestattete, technisch versierte und demokratisch legitimierte Staaten sollten sich davor hüten, die Kontrolle über die politische Agenda, die Entscheidungsbefugnis und die Durchsetzungsbefugnisse an ineffiziente, schwerfällige und nicht rechenschaftspflichtige internationale Bürokratien abzutreten. Viele Regierungen argumentieren, dass auch andere Themen wie Klimawandel, Waffengewalt und Rassismus gesundheitliche Notlagen darstellen, was den Aufgabenbereich der WHO noch weiter ausdehnen würde.

Die beiden neuen Instrumente würden vor allem Pandemien in den Vordergrund rücken. Doch Pandemien sind seltene Ereignisse. In den 120 Jahren vor Covid-19 hat die WHO nur vier aufgelistet: die Spanische Grippe 1918-19, die Asiatische Grippe 1957-58, die Hongkong-Grippe 1968-69 und die Schweinegrippe 2009-10. Im Vergleich zu den endemischen infektiösen und chronischen Krankheiten stellen sie eine geringe Krankheitslast dar. Laut der Weltlebenserwartung sterben vom 1. März 2020 bis zum 9. Juni 2022 weltweit mehr Menschen an Herzkrankheiten, Krebs, Schlaganfällen, Lungenkrankheiten, Grippe und Lungenentzündung als an Covid-19. Darüber hinaus waren bekanntlich – anders als bei früheren Pandemien – etwa drei Viertel der 6,3 Millionen Covid-bedingten Todesfälle Menschen mit Begleiterkrankungen bei oder über der durchschnittlichen Lebenserwartung.

Florida und Schweden haben sich dem Gruppendenken widersetzt und schneiden bei der Abwägung von Nutzen und Schaden deutlich besser ab. Doch der neue Rechtsrahmen würde ihnen das Recht nehmen, ihren eigenen, unabhängigen Weg zu gehen, so wie die Lockdowns die Verantwortung und die Handlungsfähigkeit des Einzelnen auf die öffentliche Gesundheitsbehörde übertragen haben.

Warum sollte eine größere und reichere WHO ermächtigt werden, der ganzen Welt ein falsches Denken aufzuzwingen? Am 24. Januar erklärte Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, dass es eine dringende Priorität sei, “die WHO als führende und leitende Autorität für die globale Gesundheit zu stärken”, denn: “Wir sind eine Welt, wir haben eine Gesundheit, wir sind eine WHO”. Am 12. April sagte er, die Covid-Krise habe “ernsthafte Lücken in der globalen Gesundheitssicherheitsarchitektur aufgedeckt”; der neue Vertrag sei “ein Generationenvertrag” und “ein Gamechanger” für die globale Gesundheitssicherheit.

Wenn sie angenommen werden, werden sie die Gewinne derjenigen konsolidieren, die von Covid-19 profitiert haben, privaten Reichtum konzentrieren, die Staatsschulden erhöhen und die Armutsbekämpfung verlangsamen; die internationale Gesundheitsbürokratie unter der WHO ausbauen; den Schwerpunkt von häufigen endemischen Krankheiten auf relativ seltene Pandemieausbrüche verlagern; Schaffung eines sich selbst erhaltenden globalen biopharmazeutischen Komplexes; Verlagerung der gesundheitspolitischen Autorität, der Entscheidungsfindung und der Ressourcen vom Staat zu einem vergrößerten Korps internationaler Technokraten, wodurch eine internationale Entsprechung des Verwaltungsstaates geschaffen und gestärkt wird, der die nationalen Demokratien bereits ausgedünnt hat. Dies wird einen perversen Anreiz schaffen: das Entstehen einer internationalen Bürokratie, deren Zweck, Existenz, Befugnisse und Budgets von Pandemieausbrüchen abhängen werden – je mehr, desto besser.

Die aufgeweckte Gesundheitsorganisation?

Am 8. Mai erörterte Senator Malcolm Roberts den jüngsten gescheiterten Versuch des UN-Systems, “Sexualerziehung” von Geburt an zu fördern. Ja, wirklich. Die Ursprünge gehen auf das Dokument Standards für die Sexualerziehung in Europa zurück, das vom deutschen Gesundheitsministerium finanziert und 2010 gemeinsam mit dem WHO-Kollaborationszentrum in Europa veröffentlicht wurde. Im Jahr 2023 scheiterte der Versuch, diese aus Europa stammenden Standards zu universalisieren, in der UN-Kommission für Bevölkerung und Entwicklung. Der Vorstoß der EU und der “fortschrittlichen” westlichen Länder (Schweden, Dänemark, Norwegen, Kanada), dem Rest der Welt die “Woke”-Agenda aufzuzwingen, scheiterte am Widerstand nicht-westlicher Länder wie Iran, Pakistan, Nigeria und dem Heiligen Stuhl.

Dr. David Bell erklärt, wie die WHO im letzten Jahr in ihren Leitlinien zur Abtreibungsbehandlung dazu aufrief, “Babys bis zu dem Moment zu töten, in dem sie aus dem Geburtskanal austreten, und zwar ohne Verzögerung, wenn eine schwangere Frau dies wünscht”. Sie empfiehlt, dass Abtreibungen auf Wunsch vorgenommen werden können und rät von “Schwangerschaftsaltersgrenzen” ab. Dies ist sowohl eine bürokratische als auch eine moralische Übertreibung. Nur die betroffenen Regierungen haben das Recht und die Verantwortung, Entscheidungen über die politischen Parameter zwischen Abtreibungsbefürwortern und Abtreibungsgegnern zu treffen.

Die WHO hat auch festgestellt, dass Alkohol gefährlich für die Gesundheit ist, unabhängig davon, wie wenig oder selten man trinkt. Wenn Sie glauben, dass Sie verantwortungsbewusst trinken, sind Sie nur der nützliche Idiot der Alkoholindustrie. Der WHO zufolge ist Alkohol für 5,1 % der weltweiten Krankheitslast verantwortlich und “trägt jedes Jahr weltweit zu 3 Millionen Todesfällen bei”. In einer Pressemitteilung der WHO vom Januar wurde betont, dass “kein Maß an Alkoholkonsum für die Gesundheitsicher ist “.

In den letzten drei Jahren wurden wir darauf konditioniert, zu akzeptieren, dass die Sicherheit der öffentlichen Gesundheit alle anderen Werte und Erwägungen übertrumpft, einschließlich solch altmodischer Begriffe wie Freiheit, freie Wahl und individuelle Verantwortung für die eigene Gesundheit und den eigenen Lebensstil.

Am 15. April veröffentlichte die WHO in der jüngsten Wiederholung ihrer Rolle als Kindermädchen der Welt die Publikation Reporting about Alcohol: A Guide for Journalists (Leitfaden für Journalisten ) veröffentlicht, in dem der Begriff “verantwortungsvoller Alkoholkonsum” als “Marketinginstrument und Taktik zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung über die Alkoholindustrie” angegriffen wird, die uns weder sagt, wann wir aufhören sollen, noch die Möglichkeit der Abstinenz anerkennt. Außerdem “ignoriert er die Risiken, die mit dem Alkoholkonsum verbunden sind, und stellt die Schäden fälschlicherweise als Ergebnis einer kleinen Minderheit einzelner Trinker dar, die ihren Konsum nicht kontrollieren können”. Sie stigmatisiert diejenigen, die ihren Alkoholkonsum nicht im Zaum halten können, indem sie “die gesamte Schuld für Alkoholprobleme den einzelnen Trinkern zuschiebt und nicht etwa auf wichtigere Faktoren wie Werbung, Preisgestaltung oder Verfügbarkeit abstellt.”

Somit werden drei Schlüsselelemente der erfolgreichen Bewaffnung von Covid zur Sicherstellung der Einhaltung der Science™-Diktate der WHO – Panikmache, Beschämung und Kontrolle der Medienberichterstattung – wiederholt, um das menschliche Trinkverhalten sozial zu beeinflussen, ein Verhalten, das so alt ist wie die menschliche Zivilisation.

Der bürokratische Charakter der WHO zeigt sich in der Präambel des Pandemie-Vertragsentwurfs: 49 Artikel auf 4,5 Seiten. Der aktuelle Vertragsentwurf verwendet die von Technokraten geliebte Sprache: “Synergien zwischen sektorübergreifender Zusammenarbeit – durch regierungs- und gesellschaftsweite Ansätze auf Länder- und Gemeindeebene – und internationaler, regionaler und regionenübergreifender Zusammenarbeit, Koordination und globaler Solidarität sowie deren Bedeutung für das Erreichen nachhaltiger Verbesserungen”.

Zu den fortschrittlichen Elementen des Vertrags gehören die rituelle Verbeugung vor Inklusivität, Solidarität, Transparenz, Rechenschaftspflicht, “die Bedeutung einer vielfältigen, geschlechtergerechten und ausgewogenen Vertretung und Expertise”, “die Entschlossenheit, gesundheitliche Chancengleichheit durch entschlossenes Handeln in Bezug auf die sozialen, ökologischen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Determinanten von Gesundheit zu erreichen, wie die Beseitigung von Hunger und Armut, die Gewährleistung des Zugangs zu Gesundheit und angemessener Ernährung, zu sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen, zu Beschäftigung und menschenwürdiger Arbeit sowie zu sozialem Schutz in einem umfassenden sektorübergreifenden Ansatz.”

Der Vertrag enthält auch mehrere Verweise auf ökologische und kulturelle Faktoren. Ein Forschungsbericht der Australischen Akademie der Wissenschaften vom August 2020 kommt zu dem Schluss: “Männer mit Covid-19 werden häufiger ins Krankenhaus eingeliefert, müssen häufiger auf der Intensivstation behandelt werden und sterben häufiger.” Nach Angaben des australischen Statistikamtes (28. April) waren von den 13 456 Personen, deren Todesursache Covid-19 war, 7 439 Männer und 6 017 Frauen. Nach Angaben von Worldometers lag in China die Covid-Todesrate bei Männern bei 2,8 Prozent, bei Frauen dagegen bei 1,7 Prozent. Nach Angaben der CDC waren 55 Prozent der Covid-Todesfälle in den USA männlich. Laut WHO hat Covid jedoch schlimmere Auswirkungen auf Frauen.

Soll die WHO die Gesundheit der Welt regeln?

Die WHO wurde von den Aktivisten der “Woke”-Initiative gekapert, wie der folgende Satz aus der Zusammenfassung zeigt:

In dieser Leitlinie erkennen wir an, dass der Großteil der verfügbaren Evidenz zum Thema Schwangerschaftsabbruch aus Studien mit cisgeschlechtlichen Frauen stammt, und wir erkennen auch an, dass cisgeschlechtliche Frauen, Transgender-Männer, nicht-binäre, geschlechtlich fließende und intersexuelle Personen mit einem weiblichen Reproduktionssystem und der Fähigkeit, schwanger zu werden, eine Abtreibungsbehandlung benötigen können (S. 4).

Wie kann eine Organisation, die so einen anti-empirischen Unsinn wie “Frauen, Mädchen oder andere schwangere Personen” verbreitet, als Autorität für Wissenschaft, Biologie, Medizin oder öffentliche Gesundheit akzeptiert werden? Eine Suche in dem Dokument zeigt, dass der Begriff “schwangere Person” 65 Mal vorkommt, einschließlich der oben erwähnten Empfehlung 2(LP). Die WHO ist nur noch ein weiteres Vehikel für den globalen Kulturimperialismus der US-amerikanischen Agenda des Erwachens geworden.

UNICEF veröffentlichte letzten Monat den Bericht “The State of the World’s Children 2023” mit der alarmierenden Schlussfolgerung, dass in den letzten drei Jahren die durch den Lockdown verursachten Unterbrechungen im Gesundheitswesen zu insgesamt 67 Millionen weniger Impfungen bei Kindern geführt haben. Das bedeutet, dass ” die Welt in nur drei Jahren mehr als ein Jahrzehnt an Fortschritt verloren hat”.

Flüstern Sie es leise, aus Angst, dass es gelöscht wird, aber kennt die WHO den Unterschied zwischen Lebensfreude und Lebenserhaltung? Wenn man sich ihre miserable Bilanz in Sachen Covid ansieht, lautet die Antwort: Nein, das tut sie nicht.

Und doch ist dies die Behörde, die ihre Befugnisse, unser Leben zu diktieren, ausweiten und festigen will. Mehr noch: Im Gegensatz zu dem, was die meisten Menschen im Westen über das UN-System glauben, wird der Vorstoß für die WHO als Kindermädchen-Suprastaat, der rechtlich befugt ist, nationale Entscheidungen über Gesundheitsmaßnahmen außer Kraft zu setzen, von westlichen Regierungen und philanthropischen Stiftungen angeführt, die sich der Organisation bemächtigt haben, darunter ein gewisser Bill Gates. Wäre es nicht zu einer Revolte afrikanischer Regierungen gekommen, wäre der Vorstoß bereits im vergangenen Jahr erfolgreich gewesen.

Die europäisch-amerikanischen Bemühungen um eine Änderung der rechtsverbindlichen internationalen Gesundheitsvorschriften und die Verabschiedung eines neuen Pandemieabkommens (d. h. eines Vertrags) über “Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion” würden der WHO über die Generaldirektorin und die sechs Regionaldirektoren (für Afrika, Nord- und Südamerika, Europa, den östlichen Mittelmeerraum, Südostasien und den westlichen Pazifik) außerordentliche Befugnisse verleihen, um gesundheitliche Notfälle von internationalem/regionalem Interesse auszurufen und die Regierungen anzuweisen, ihre Empfehlungen umzusetzen.

Ein neuer Vertrag würde die Zustimmung von zwei Dritteln der WHA-Mitgliedsstaaten (d. h. 131 Ländern) erfordern und unterläge dem nationalen Ratifizierungsverfahren. Die internationalen Gesundheitsvorschriften können jedoch nur von 50 % der Mitgliedsstaaten (98 Länder) geändert werden.

Ein offener Brief des Health Advisory and Recovery Team (HART) an die beiden Häuser des britischen Parlaments vom 9. Dezember war ein willkommener Versuch, die Parlamentarier aufzuklären. Für eine so radikale Neuordnung der Beziehungen zwischen souveränen Regierungen und einer internationalen Bürokratie ist es eher überraschend, dass die Parlamentarier und Minister bisher ein einzigartiges Desinteresse daran gezeigt haben, zu erfahren, worauf sich ihre Regierungen eingelassen haben.

Um nur ein Beispiel zu nennen: In den Änderungsanträgen wird vorgeschlagen, den derzeitigen Verweis auf die “uneingeschränkte Achtung der Würde, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten der Personen” in Artikel 3 der IHR durch “Gleichheit, Kohärenz, Inklusivität” zu ersetzen. Damit würde das Standardvokabular der internationalen Menschenrechtsbewegung, wie es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert ist, durch das modische Schlagwort der aktuellen Agenda des Erwachens ersetzt.

Viele Regierungen argumentieren, dass auch andere Themen wie Klimawandel, Waffengewalt und Rassismus Notfälle für die öffentliche Gesundheit darstellen, was den Aufgabenbereich der WHO noch weiter ausdehnen würde. Tatsächlich berichtete der Guardian am 2. Mai, dass auf dem nächsten UN-Klimagipfel im November in Dubai zum ersten Mal Gesundheitsfragen eingehend erörtert werden sollen.

Die terminologische Änderung in den IHR (der Entwurf des neuen Vertrags hält an “Pandemien” fest) von einer Pandemie zu einem “internationalen Gesundheitsnotfall” würde es der WHO erleichtern, außerordentliche Befugnisse für Gesundheitskrisen zu übernehmen, die keine Pandemien sind. Der neue Regelungsrahmen würde das Recht souveräner Staaten beschneiden, ihre eigenen, unabhängigen Wege zu gehen, so wie die Sperrung die Verantwortung und die Befugnisse von Einzelpersonen auf den öffentlichen Gesundheitsdienst verlagert hat.

Da Pandemien seltene Ereignisse sind, macht die Forderung, dass jedes Land mindestens 5 % seines Gesundheitsbudgets für die Pandemievorsorge aufwenden muss (Artikel 19.1c des neuen Vertragsentwurfs), wenig Sinn. Warum sollte man eine größere und reichere WHO ermächtigen, der ganzen Welt ein falsches Gruppendenken aufzuzwingen?

Das ist der Stoff, aus dem die Träume der Bürokraten sind: die rechtliche Befugnis, den Notstand auszurufen, und die anschließende Befugnis, souveränen Staaten Mittel zu entziehen und von den Steuerzahlern eines Landes finanzierte Mittel auf andere Staaten umzuleiten. In den Covid-Jahren kam es zu einem erfolgreichen bürokratischen Staatsstreich, der gewählte Regierungen durch Kabalen nicht gewählter Experten und Technokraten ersetzte, die über die Bürger herrschten und sich in die intimsten persönlichen Verhaltensweisen und Geschäftsentscheidungen einmischten.

Tief verwurzelte Differenzen – darüber, ob sie rechtlich bindend oder freiwillig sein sollte, ob sie auf tatsächliche Notfälle beschränkt oder auf potenzielle Ausbrüche ausgedehnt werden sollte, ob die WHO die einzige Autorität für Pandemie-Informationen sein sollte, mit der Befugnis, Regierungen darüber zu beraten, was unzuverlässige Informationen, Fehlinformationen und Desinformationen sind (vorgeschlagener neuer IHR-Artikel 44.2e); über den gerechten Zugang zu Impfstoffen im Gegensatz zu Impfstoff-Nationalismus, bei dem reiche Länder die armen auspreisen können; über eine robuste Regulierung von Nassmärkten, verstärkte Anforderungen an den Informationsaustausch usw. – werden die Verhandlungen wahrscheinlich langwierig und umstritten machen und könnten die Initiative noch zum Scheitern bringen.

Wir können nur in Hoffnung leben.

Die WHO ist dabei, einen stillen Putsch gegen die Regierungen der Welt durchzuführen. Wenn sie Erfolg hat, wird eine Organisation, die gegründet wurde, um den Regierungen zu dienen, stattdessen über sie herrschen und ihre Steuerzahler dazu zwingen, für dieses Privileg zu bezahlen. Es ist ein grundlegendes Axiom der Politik, dass Macht, die missbraucht werden kann, auch missbraucht wird – eines Tages, irgendwo, von jemandem. Daraus folgt, dass einmal errungene Macht nur selten freiwillig an das Volk zurückgegeben wird.