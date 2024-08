Pharma und WHO wollen gemeinsam einen permanenten “Pandemie”-Markt für vorgeschriebene, experimentelle Impfstoffe schaffen

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Der Journalist Max Jones von Unlimited Hangout beschreibt, wie Big Pharma die WHO benutzt, um den Arzneimittelmarkt umzustrukturieren, so dass unzureichend getestete Impfstoffe und andere Medikamente nur noch minimal reguliert werden und ganze Bevölkerungen gezwungen werden können, sie jedes Mal einzunehmen, wenn die WHO eine neue globale Pandemie ausruft.

Laut einem neuen Untersuchungsbericht von Max Jones von Unlimited Hangout verfolgen die Pharmakonzerne und ihre wichtigsten Investoren eine neue Strategie: “die vollständige Übernahme des öffentlichen Sektors, insbesondere der Weltgesundheitsorganisation (WHO), und des Regulierungssystems, das nun den gesamten Markt als Geisel hält”.

Was steckt hinter dieser neuen Strategie? Die pharmazeutische Industrie steht bis 2030 vor einer “Patentklippe”, da viele ihrer Blockbuster-Medikamente ihren Patentschutz verlieren werden, wodurch Umsätze in Höhe von 180 Milliarden Dollar gefährdet sind und die Branche zu kippen droht.

Laut Jones haben die Pharmariesen jahrelang eine Strategie der “Fusionen und Übernahmen” verfolgt, wenn der Patentschutz für profitable Medikamente auslief, und kleinere Arzneimittelhersteller aufgekauft, um ihr Produktportfolio zu erweitern.

Infolgedessen wird die Branche heute von einer Handvoll Unternehmen beherrscht, für die meisten Gesundheitsprobleme gibt es herkömmliche chemische Arzneimittel, und die Zulassungsverfahren für neue Medikamente sind mühsam geworden.

Big Pharma hat sich nun darauf verlegt, Biotech- und Biologika-Unternehmen zu übernehmen, deren Produkte “komplexer, unvorhersehbarer und schwieriger und teurer herzustellen” sind als Medikamente auf chemischer Basis, schreibt Jones.

Konventionelle Medikamente werden chemisch synthetisiert und haben laut der US Food and Drug Administration (FDA) eine bekannte Struktur. Biologika stammen aus lebenden menschlichen, tierischen oder mikroorganischen Zellen und werden technologisch verändert, um auf bestimmte Proteine oder Zellen des Immunsystems abzuzielen. Die FDA bezeichnet Biologika als “komplexe Mischungen, die nicht leicht zu identifizieren oder zu charakterisieren sind”.

Als Medikamentenklasse bieten Biologika eine attraktive Lösung für das Problem der Patentklippen, da sie nicht so einfach nachgebaut werden können wie generische Versionen herkömmlicher Medikamente.

Stattdessen stellen die Hersteller “Biosimilars” her, die im Gegensatz zu genetischen Medikamenten nicht einfach mit dem Originalpräparat während einer Behandlung ausgetauscht werden können, ohne dass es zu ernsthaften Sicherheitsrisiken kommt, so Jones. Und während Generika billig sind, ist die Herstellung von Biosimilars immer noch teuer. Außerdem gibt es regulatorische Hürden, um Biosimilars auf den Markt zu bringen.

Allerdings, so Jones, machen es die schwerwiegenden Sicherheitsprobleme, die mit Biologika verbunden sind – beispielsweise das hohe Risiko schwerwiegender unerwünschter Ereignisse im Zusammenhang mit dem Impfstoff COVID-19 – den Arzneimittelherstellern schwer, in einem herkömmlichen regulatorischen Umfeld kommerziellen Erfolg zu haben.

“Zum Glück für Big Pharma”, schrieb Jones, “verfolgen die WHO und ihre privaten Unterstützer einen beispiellosen rechtlichen Prozess, der Schlupflöcher zementieren würde, die diese erheblichen Marktherausforderungen zumindest für einige Biotechnologien lösen könnten.”

Solche Schlupflöcher machten die COVID-19 mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna – das paradigmatische Beispiel für diese neue Strategie – zum umsatzstärksten jährlichen Markterfolg von Big Pharma überhaupt.

Die Verteilung der COVID-19-Impfstoffe an etwa 70 % der Menschen weltweit war nur möglich, weil die Entwicklung der experimentellen Medikamente beschleunigt und dereguliert wurde und der Verbrauch vorgeschrieben war”, schrieb Jones.

Die Industrie hofft, dieses Modell mit anderen Medikamenten wiederholen zu können. Und sie hat bereits damit begonnen – letzten Monat hat die Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) Moderna 176 Millionen Dollar für die Entwicklung eines mRNA-Vogelgrippeimpfstoffs bewilligt.

Die Interessenvertreter hinter der WHO haben sie zu einem Arm von Big Pharma gemacht

Jones zufolge wurde das Verfahren der schnellen Entwicklung und Zulassung von experimentellen Medikamenten zunächst vom US-Militär für Biowaffenbedrohungen übernommen. Jetzt wird es von der WHO international legitimiert, und zwar durch die Überarbeitung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) und den fortgesetzten Versuch, das Pandemie-Abkommen durchzusetzen.

Auf der letzten Sitzung der Weltgesundheitsversammlung, die am 1. Juni endete, wurden die Änderungen abgeschwächt und der Vertrag teilweise vereitelt. Die den Änderungsanträgen hinzugefügten Befugnisse und die Formulierungen im Vertrag, die die WHO und ihre Befürworter im nächsten Jahr vorantreiben wollen, zeigen jedoch, welche Art von biotechnologischem Pandemiemarkt Big Pharma im Sinn hat.

Jones zufolge ist dieser Markt:

“Sie wird nicht auf dem freien Willen der Verbraucher beruhen, sich für oder gegen ein Produkt zu entscheiden, sondern auf einer Taktik des Zwangskonsums und der Manipulation von Regulierungsparadigmen. “An vorderster Front dieses Vorstoßes stehen die öffentlich-privaten Partner/Privatakteure der WHO, die diese Politik direkt gestalten und davon profitieren. Ihr Einfluss hat die WHO faktisch in einen Arm von Big Pharma verwandelt, der so mächtig ist, dass er bereits während der COVID-19-Pandemie bewiesen hat, dass er in der Lage ist, den gesamten internationalen Regulierungsprozess zum Vorteil der Pharmaindustrie zu verändern.”

Diese Interessengruppen können diese Macht zum Teil deshalb ausüben, weil die WHO 80% ihrer Mittel von privaten Interessengruppen erhält.

Zu diesen Interessengruppen gehören privatwirtschaftliche Giganten wie Bill Gates, seine öffentlich-privaten Partnerschaftsorganisationen wie die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) und Bürokraten des öffentlichen Sektors wie Dr. Anthony Fauci und Rick Bright, Ph.D., von BARDA und der Rockefeller Foundation, die seit Jahren an der Schaffung eines neuen Systems arbeiten, das die Impfstoffproduktion beschleunigen würde.

Während der COVID-19-Pandemie haben sogar Staaten, die keine rechtlichen Strukturen für die Notfallzulassung neuer Medikamente hatten, diese geschaffen, wobei sie sich auf das EUL-Verfahren (Emergency Use Listing Procedure) der WHO beriefen und durch das COVAX-Impfstoffverteilungssystem der WHO unterstützt wurden. COVAX wurde gemeinsam von der WHO, Gavi, CEPI und Unicef geleitet, die alle von Gates unterstützt werden.

Ziel sei es nun, so Jones, die Verfahren zu institutionalisieren, die für COVID-19 weltweit eingeführt wurden, um den Weg für einen neuen Pandemiemarkt zu ebnen.

Die One-Health-Agenda, die eine “umfassende Überwachung der Mensch-Tier-Umgebung” sowohl vor als auch während einer Pandemie vorsieht, sei von zentraler Bedeutung für diesen Plan, so Jones.

Die vier Säulen des entstehenden Pandemiemarktes

Der Plan zur Sicherung dieses Marktes besteht aus vier Säulen. Die Säulen sind in den kürzlich verabschiedeten IHR-Änderungen der WHO und dem vorgeschlagenen Pandemievertrag verankert.

1. Biologische Überwachung von “Krankheitserregern mit pandemischem Potenzial”: Die WHO fordert die Mitgliedstaaten auf, eine Infrastruktur für die biologische Überwachung ganzer Bevölkerungen zu schaffen.

Private Akteure der WHO, wie der Wellcome Trust und die Bill & Melinda Gates Foundation, finanzieren solche Initiativen seit Jahren und stehen auch heute noch an der Spitze ähnlicher Initiativen, schrieb Jones.

2. Rascher Austausch von Daten und Forschungsergebnissen: Nach den IHR-Änderungen muss der Generaldirektor der WHO die Forschung und Entwicklung der Mitgliedstaaten unterstützen. In dem anhängigen Vertrag würde dies auch bedeuten, dass sie während einer Pandemie Daten schnell austauschen können.

Ein solcher Austausch soll dazu beitragen, die globale Pandemiebekämpfung und auch die “Pandemieprävention” zu koordinieren. Das bedeutet, dass weltweit koordinierte Anstrengungen zur Erforschung und zum Austausch von Daten über Krankheiten unternommen werden sollen, die derzeit keine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellen, aber angeblich “in Zukunft wahrscheinlich Epidemien verursachen werden”.

Ein Beispiel dafür ist die Ankündigung der WHO von letzter Woche, dass sie den Datenaustausch für einen neuen mRNA-Vogelgrippeimpfstoff aus Argentinien erleichtert.

Experten haben Bedenken geäußert, dass Anreize für eine solche “präventive F&E” riskante “gain-of-function”-Forschung begünstigen könnten, schrieb Jones.

Jones wies auch darauf hin, dass es “höchstwahrscheinlich” dieselben globalen Organisationen sind, die mit der WHO zusammenarbeiten und von ihren größten privaten Geldgebern finanziert werden, die diese Forschung und Entwicklung von Impfstoffen für “künftige Krankheitserreger mit Pandemiepotenzial” betreiben – und auch die, die davon profitieren.

3. Neue Wege der Regulierung: Die WHO entwickelt neue Regulierungswege für nicht zugelassene medizinische Produkte, die im Pandemiefall auf den Markt kommen sollen. Die IHR-Änderungen seien in diesem Punkt vage, schrieb Jones, aber der vorgeschlagene Wortlaut des Vertrags ziele darauf ab, die Notfallgenehmigungen für von der WHO empfohlene “relevante Gesundheitsprodukte” zu beschleunigen.

Der vorgeschlagene Vertrag soll die Mitgliedsländer auch dazu verpflichten, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass sie über die “rechtlichen, administrativen und finanziellen Rahmenbedingungen verfügen, um Notfallzulassungen für die wirksame und rechtzeitige Zulassung pandemiebezogener Gesundheitsprodukte während einer Pandemie zu unterstützen.”

4. Globale Mandate für nicht zugelassene Produkte: Das letzte Schlüsselelement des Big-Pharma-WHO-Plans, der den Weg für einen neuen Pandemiemarkt ebnen soll, ist die Stärkung der globalen Kapazitäten für die Zulassung nicht zugelassener medizinischer Produkte.

Laut Jones hat die WHO im Juli 2023 das digitale COVID-19-Pass-System der Europäischen Union (EU) oder den “Immunitätspass” übernommen, in dem die Impfungen, negativen Testergebnisse oder Aufzeichnungen über frühere Infektionen der Menschen erfasst werden.

“Ein digitaler Impfpass funktioniert zwar nicht wie ein hartes Mandat, bei dem jeder Bürger einer bestimmten Bevölkerung gezwungen wird, sich impfen zu lassen, aber er wirkt wie ein bedingtes Mandat – eines, das die Illusion einer Wahlmöglichkeit bietet, in Wirklichkeit aber die bürgerlichen Freiheiten derjenigen einschränkt, die sich nicht daran halten”, schrieb Jones.

Die Version der IHR aus dem Jahr 2005 erlaubte reisebezogene Vorschriften, die den Nachweis einer Impfung für die Einreise in Länder mit einem Risiko für die öffentliche Gesundheit verlangten. Die neuen IHR, so Jones, gehen noch einen Schritt weiter, indem sie die Arten von Technologien beschreiben, die zur Überprüfung solcher Informationen bei künftigen Pandemien eingesetzt werden können.

Die WHO entwickelt außerdem ein globales digitales Gesundheitszertifizierungsnetzwerk, das das EU-System des digitalen Reisepasses auf die ganze Welt ausdehnt. Es wird Impf- und Gesundheitsdaten digitalisieren und mit bestehenden Netzwerken “interoperabel” sein.

Während die Interoperabilität es ermöglicht, dass dezentralisierte Daten weltweit gemeinsam genutzt werden können, schreibt Jones: “Die UNO versucht, die digitale Identifizierung als ‘Menschenrecht’ oder vielmehr als Bedingung für den Zugang zu anderen Menschenrechten für die gesamte Weltbevölkerung bis 2030 durchzusetzen, wie in ihrem Ziel für nachhaltige Entwicklung 16.9 festgelegt.”

Die Initiative soll den Menschen eine “vertrauenswürdige, überprüfbare Möglichkeit” bieten, um nachzuweisen, wer sie in der physischen Welt und online sind.

Jones schrieb: