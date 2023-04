Die wichtigste Zeile in der gemeinsamen Erklärung von China und Frankreich

Europas wichtigste Akteure machen sich das multipolare Paradigma zu eigen; lassen sie die USA hinter sich?

Ted Snider

Am 7. April gaben der chinesische Präsident Xi Jinping und der französische Präsident Emmanuel Macron nach dreitägigen und mehrstündigen Gesprächen eine gemeinsame Erklärung zwischen Frankreich und China ab. Die Erklärung enthielt viel Interessantes über Handel, Atomkrieg, den Krieg in der Ukraine, die Nahrungsmittelkrise, den Klimawandel und vieles mehr.

Aber die wichtigste Zeile ist vielleicht ein kurzer Satz mit neunzehn Wörtern, der zu Beginn des Dokuments steht. In einem Abschnitt über die „Förderung der globalen Sicherheit und Stabilität“ erklären China und Frankreich, dass sie „das multilaterale internationale System unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen in einer multipolaren Welt stärken wollen“.

Multipolarität ist die Weltvision und die Sprache, die häufig in den gemeinsamen Erklärungen Chinas und Russlands auftaucht. Nun hat Frankreich ein Dokument unterzeichnet, das zusammen mit China eine multipolare Welt als Alternative zu der von den USA angestrebten unipolaren Welt anbietet. Es ist eine Sache, wenn China, Russland oder die anderen Mitglieder multipolarer internationaler Organisationen wie BRICS oder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit dazu aufrufen, die Hegemonie der USA in einer multipolaren Welt auszugleichen. Eine ganz andere Sache ist es, wenn ein wichtiger NATO-Verbündeter diese Forderung erhebt.

Diese möglicherweise bahnbrechende Erklärung deutet auf eine grundlegende Kluft zwischen Frankreich und den USA hin. Die USA wollen eine unipolare Welt mit Amerika an der Spitze, ohne „potenzielle künftige globale Konkurrenten“ – wie es in den Verteidigungsplanungsrichtlinien von 1992 heißt – und mit Europa als untergeordnetem Partner. Die gemeinsame Erklärung deutet darauf hin, dass Frankreich mit diesem Projekt brechen will.

Eine Welt mit mehreren Polen, in der alle Länder, ob groß oder klein, eine gleichberechtigte Stimme haben, wird seit langem von China und Russland befürwortet. Nach seinem Treffen mit Macron sagte Xi, Europa sei ein „unabhängiger Pol in einer multipolaren Welt“. Es ist nicht verwunderlich, dass Xi mit solchen Behauptungen aus dem Treffen hervorging. Eine ganz andere Sache ist es, dass Macron mit der gleichen Weltsicht aus dem Treffen ging. In einem Interview an Bord seines Flugzeugs, das von Peking abfliegt, sagte Macron, Europa müsse „strategische Autonomie“ erlangen und eine „dritte Supermacht“ werden. Er sprach sich für ein Europa aus, das kein Juniorpartner in einer von den USA geführten unipolaren Welt ist, sondern für ein Europa, das „der dritte Pol sein kann“.

„Nicht wenige“ europäische Staats- und Regierungschefs mögen wie Emmanuel Macron denken“, so der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel. „Es gibt in der Tat eine große Anhänglichkeit an dieses Bündnis mit den Vereinigten Staaten, die gegenwärtig bleibt – und Emmanuel Macron hat nichts anderes gesagt. Aber wenn dieses Bündnis mit den Vereinigten Staaten bedeuten würde, dass wir blind und systematisch der Position der Vereinigten Staaten in allen Fragen folgen, dann nicht.“

Macron bricht weder mit den USA noch stellt er sich gegen sie. Er hat gesagt, Frankreich sei „ein Verbündeter der Amerikaner. Wir sind nicht gleich weit entfernt von China und den Vereinigten Staaten“ und fügte hinzu, dass sie nicht immer „die gleichen Interessen haben“. Macron behauptet: „Strategische Autonomie bedeutet, dass wir ähnliche Ansichten wie die Vereinigten Staaten haben, aber“, so sagt er, „ob es um die Ukraine, die Beziehungen zu China oder Sanktionen geht, wir haben eine europäische Strategie.“ Abgesehen von den Bekenntnissen zur Allianz bricht Macron mit der amerikanischen Weltsicht und dem zentralen außenpolitischen Ziel einer unipolaren Welt unter Führung der USA.

Diese französische oder vielleicht sogar europäische Strategie hat in letzter Zeit in einer Reihe von Schlüsselfragen, darunter die Ukraine und die Sanktionen gegen China, nicht die gleichen Interessen verfolgt wie die US-Strategie.

Im Gegensatz zur amerikanischen Weigerung, über die NATO-Erweiterung auf die Ukraine oder die Sicherheitsbedenken Russlands zu verhandeln, hat Macron gesagt, dass der Westen, wie Präsident Putin immer gesagt hat, „die Befürchtung ansprechen muss, dass die NATO bis an seine Türen herankommt, und die Stationierung von Waffen, die Russland bedrohen könnten.“ Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat in ähnlicher Weise gesagt, dass „alle Fragen der gemeinsamen Sicherheit gelöst und diskutiert werden können“.

Obwohl die USA Druck auf die Europäische Union ausgeübt haben, ihre Handelspolitik mit China zu überdenken, um sie mit den amerikanischen Interessen in Einklang zu bringen, wurde Macron auf seiner Reise nach Peking von etwa fünfzig französischen Wirtschaftsvertretern begleitet, darunter die Chefs von Airbus und des französischen Stromversorgers EDF. Während die USA eine wirtschaftliche Abkopplung von China befürwortet haben, hat Macron eingewandt, dass „jede Abkopplung oder ‚Entkopplung‘ angesichts der enormen wirtschaftlichen Interessen, die auf dem Spiel stehen, nicht gut für Europa ist.“ In der gemeinsamen Erklärung mit China wurde versprochen, „die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern“.

Auch Bundeskanzler Scholz ist kürzlich in Begleitung der Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen, BMW, BASF, Bayer und der Deutschen Bank nach Peking gereist. Mit Macron sagt Scholz: „China bleibt auch unter veränderten Bedingungen ein wichtiger Wirtschafts- und Handelspartner für Deutschland und Europa – wir wollen uns davon nicht abkoppeln.“

Die Divergenz der Interessen und Strategien, die die USA und ihr Streben nach der Aufrechterhaltung einer unipolaren Welt am unmittelbarsten betrifft, ist jedoch Macrons Beharren darauf, dass Europa „nicht von der Extraterritorialität des Dollars abhängen darf“. Die USA haben in jüngster Zeit in Kuba, Iran und Russland demonstriert, wie schnell und mächtig die Fähigkeit ist, den Dollar als Waffe einzusetzen. Mehrere Länder und Regionen, darunter Russland, China, Indien, der Iran, Brasilien, Saudi-Arabien, Lateinamerika, die BRICS-Staaten und die Eurasische Wirtschaftsunion, haben allesamt Interesse an einer teilweisen Abkehr vom US-Dollar bekundet und sogar entsprechende Schritte unternommen.

Der Großteil des internationalen Handels wird in Dollar abgewickelt, und die meisten Devisenreserven werden in Dollar gehalten. Ein Wechsel zu anderen Währungen würde den amerikanischen Einfluss schwächen. Ein solcher Wunsch ist keine Überraschung, wenn er aus China oder Russland kommt; er könnte eher eine Überraschung sein, wenn er aus Frankreich und Europa kommt. Es könnte auch eine Herausforderung für eine unipolare Welt unter der Führung der USA darstellen.

Dieser kurze Satz am Anfang der gemeinsamen chinesisch-französischen Erklärung könnte die wichtigste politische Aussage von Macrons Chinareise sein. Er könnte einen grundlegenden Wandel in der globalen Bewegung hin zu einer multipolaren Welt signalisieren.