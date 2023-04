Deutschland und der Covid-Unsinn, die Stimmen werden lauter: „Ich will Handschellen klicken hören“!

Der deutsche Fernsehmoderator Peter Hahne will die Politiker, die für die katastrophale Korona-Politik verantwortlich sind, „in Handschellen legen“.

Gegenüber Katja Adler von der FDP sagte er, die Bundesregierung höre auf die falschen Experten. Hahne sagte, er habe den „Corona-Unsinn“ vom ersten Tag an angeprangert und sei dann als Lügner und Nazi abgestempelt worden.

„Ich will Handschellen klicken hören“, sagte Hahne zweimal in der TV-Sendung Viertel nach Acht. „Das ist das Einzige, was hilft.“

‼️👉Peter Hahne, ZDF-Urgestein, will bei den Verantwortlichen der Corona-Politik die "Handschellen klicken" hören. Hahne kritisiert, dass die Politik auf die falschen Experten gehört habe und prangert zudem die Diffamierung der Kritiker scharf an. Quelle: https://t.co/MCTErfaCnZ pic.twitter.com/vqLViSA5Sb — Jeanne d’Arc (@seikritisch) April 24, 2023

Er will, dass die politisch Verantwortlichen für die falschen Experten und Fehlentscheidungen – diese Lockdowns „waren ein Verbrechen“ – es war alles so schrecklich.

„Herr Lauterbach sollte eingesperrt werden“, sagte Hahne über den deutschen „Gesundheitsminister“.