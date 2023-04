Die vergiftete Geschenkidee der CDU

Von Peter Haisenko

Jedes Kind, das mit deutscher Staatsangehörigkeit in der BRD das Licht der Welt erblickt, bekommt ein Geschenk zur Geburt: 30.000 € Schulden. Die BRD hat etwa 2500 Milliarden € Schulden. Aufgeteilt auf die Bürger, sind das für jeden etwa 30.000 €. Da kommt jetzt Mario Czaja und will jedem Neugeborenen 10.000 € schenken. Das soll es aber nicht sofort erhalten, wenn überhaupt.

Irgendwie ist immer Wahlkampf. Jetzt stehen wieder Landtagswahlen an. Unter diese Überschrift sollte man alles einordnen, was Söder zu Atom und die anderen zu Anderem so von sich geben. Jetzt eben der CDU-Generalsekretär Czaja. Klingt ja super, was er da versprechen will: 10.000 € soll jedes Neugeborene als „Startkapital“ vom Staat bekommen. Ob er da bei dem Libyer Gaddafi abgeschrieben hat? Wenn ja, dann hat er das schlampig gemacht. In Gaddafis Libyen sah das nämlich so aus: Jedes frisch vermählte Paar, natürlich nur Mann und Frau, erhielt sofort 50.000 $ als Starthilfe. Jedes Neugeborene erhielt ebenfalls sofort 5.000 $. Der ganz große Unterscheid zur BRD ist aber, dass der libysche Staat schuldenfrei war und so auch jedes Neugeborene ohne Schulden auf diese Welt kam. Das konnte er nur leisten, weil in Libyen galt, dass alle Bodenschätze im Land allen Bürgern des Landes gehören. All das hat dazu beigetragen, dass Gaddafi gestürzt und ermordet werden musste, von den Protagonisten des westlichen