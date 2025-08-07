Die wirksamste Lungenbehandlung, von der Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben

Von The Vigilant Fox

Es heilt das „Unheilbare“ und hilft Menschen mit COPD wieder zu atmen.

Die folgenden Informationen basieren auf einem ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlichten Bericht. Wichtige Details wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Den Originalbericht finden Sie hier.

Diese Verbindung leistet, was Inhalatoren, Sauerstoffflaschen und Steroide nie konnten.

Daniel (74), ein Mann mit schwerer COPD, sagte, er sei „bereit zu sterben“.

Aber als er begann, eine von seinem Nachbarn für ihn zubereitete DMSO-Lösung zu inhalieren, geschah etwas Bemerkenswertes.

Was ist DMSO? Es handelt sich um eine natürliche Verbindung, die aus Baumzellstoff gewonnen wird und eine bemerkenswerte Fähigkeit besitzt, die Atmung wiederherzustellen, Entzündungen zu lindern und geschädigte Lungen zu heilen.

Nach nur zwei Wochen der Anwendung konnte Daniel wieder so gut atmen, dass er endlich wieder ganze Sätze sprechen konnte, ohne nach Luft zu schnappen.

Wenn Sie Daniels Genesung überrascht hat, warten Sie erst einmal ab, bis Sie gelesen haben, was mit dem 85-jährigen Mann mit Emphysem passiert ist.

Die Lunge ist von Natur aus mit einem Antioxidans namens Glutathion überzogen, das sie vor Schäden schützt.

Bei Menschen mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) verschwindet diese Schutzschicht.

Studien zeigen, dass vernebeltes Glutathion COPD verlangsamen oder rückgängig machen kann – ohne Nebenwirkungen.

Das klingt einfach, ist aber noch nicht weit verbreitet.

Sie fragen sich wahrscheinlich, warum mehr Ärzte es nicht einsetzen.

Die Antwort ist einfach und wir kennen sie schon: Glutathion ist nicht profitabel.

Die USA gaben allein im Jahr 2023 24 Milliarden Dollar für COPD aus.

Und Asthma kostet weitere 40 Milliarden Dollar pro Jahr.

Das sind „ewige Patienten” für die Pharmaindustrie.

Das derzeitige System ist nicht darauf ausgelegt, sie zu heilen – es ist darauf ausgelegt, sie gerade so am Leben zu erhalten, sie abhängig zu machen und ihnen jeden Cent aus der Tasche zu ziehen.

Das klingt eher nach Erpressung als nach Gesundheitsversorgung.

Einst als Wundermittel gepriesen, hat DMSO nachweislich Entzündungen geheilt, die Durchblutung wiederhergestellt, Gewebeschäden rückgängig gemacht und sogar sterbende Nerven gerettet.

Im Laufe der Jahre wurde es für alles Mögliche eingesetzt, von Lähmungen bis hin zu Pankreatitis.

Und mit der Zeit stellte sich heraus, dass es auch der Lunge hilft.

DMSO ist eine sogenannte „Umbrella-Therapie“ – es behandelt Dutzende von Krankheiten und anderen Beschwerden, indem es die Ursachen bekämpft: Entzündungen, oxidative Schäden, Durchblutungsstörungen usw.

DMSO ist sicher, kostengünstig und erstaunlich wirksam.

Ein wenig zu wirksam sogar.

Also tat die FDA, was die FDA tut … und verbot es.

Als DMSO in den 1960er Jahren auf den Markt kam, strömten die Amerikaner zu Recht zu diesem Mittel. Schmerzen verschwanden innerhalb von Minuten. Chronische Krankheitssymptome ließen nach. Eine echte Heilung setzte ein.

Aber die Pharmakonzerne sahen die Gefahr – DMSO war eine Bedrohung für ihre Gewinne und ihre Existenz.

Also setzten sie die FDA unter Druck, um das Produkt vom Markt zu nehmen.

Die Forschung wurde über Nacht eingestellt. DMSO verschwand und geriet schließlich in Vergessenheit.

Dank des Gesetzes über die Gesundheit und Aufklärung zu Nahrungsergänzungsmitteln von 1994 kann die FDA natürliche Arzneimittel nicht mehr regulieren.

Aber der Schaden für DMSO war bereits angerichtet. Es geriet in Vergessenheit.

Bis jetzt.

Die Erfahrungsberichte strömen nur so herein. Hunderte von Menschen teilen ihre Erfolgsgeschichten mit DMSO.

Menschen, die DMSO gegen Schmerzen einnahmen, konnten plötzlich besser atmen. Ihre COPD verbesserte sich. Asthmasymptome verschwanden. Sauerstoffflaschen wurden plötzlich nicht mehr benötigt. Einige Menschen konnten sogar ihre Lungenfibrose rückgängig machen.

Und das ist kein Zufall.

Die Ergebnisse sind weltweit konsistent.

Wenn Sie mit COPD nicht vertraut sind, müssen Sie sich unbedingt bewusst machen, wie sehr diese Krankheit das Leben verändern und beeinträchtigen kann. Wie Menschen darum kämpfen, Dinge zu tun, die für die meisten von uns selbstverständlich sind – wie zum Briefkasten zu gehen oder sich morgens anzuziehen.

Diese Menschen stehen regelmäßig vor Hindernissen und erhalten nur wenig Unterstützung. Sie leiden bis zu ihrem Tod.

Sehen Sie sich dieses Video an, in dem Daniel, der mit COPD im Stadium III kämpft, seine Erfahrungen schildert.

Wie viele andere COPD-Patienten war Daniel bereit zu sterben.

Er beschreibt seinen Verlust an Willenskraft, die zunehmende Depression, unter der er litt, und die nutzlosen „Behandlungen”, die er in jedem Stadium der Krankheit erhielt.

Als Daniel nichts mehr zu verlieren hatte, schlug ihm sein Nachbar vor, DMSO zu inhalieren. Und das tat er.

In nur drei Tagen sah Daniel Fortschritte. Drei Tage.

Seine Gesichtsfarbe ist zurück. Er hat keine Atemnot mehr. Er kann seine Einkäufe tragen.

Die Tatsache, dass Daniel dieses Video aufnehmen und seine Geschichte erzählen konnte, ist an sich schon ein Wunder!

Ein Arzt, der einen Patienten mit schwerer Mukoviszidose behandelte, wandte sich an A Midwestern Doctor,

um die Geschichte seines Patienten zu erzählen.

Eine 45-jährige Frau, die auf eine Lungentransplantation wartete, begann eine Behandlung mit DMSO und Glutathion.

Nach nur einem Monat war sie voller Energie. Sie kam sogar so lange ohne Antibiotika aus wie seit ihren 20ern nicht mehr.

Das ist nichts weniger als ein Wunder.

Und sie haben die Lungenfunktionstests vor und während der Behandlung, die dies belegen.

Der 85-jährige Ehemann einer Leserin litt an Lungenfibrose und Emphysem. Sie massierten ihm den Rücken mit DMSO und gönnten ihm viel gute alte Sonnenstrahlen.

Plötzlich, im Alter von 85 Jahren, kochte er wieder Kaffee, ging ohne Rollstuhl spazieren und ging wieder in die Kirche.

Seine Ärzte konnten sich das nicht erklären.

Menschen, die jahrzehntelang geraucht hatten und scheinbar für den Rest ihres Lebens an ihre Sauerstoffflaschen gefesselt waren, haben Erfolg gehabt – in nur einer Woche oder weniger!

Nach einer Woche DMSO-Inhalation über einen Vernebler konnten sie wieder atmen. Sogar ohne zusätzlichen Sauerstoff.

Ein Patient konnte sogar 30 Minuten auf einem Crosstrainer laufen, nachdem er monatelang bettlägerig gewesen war!

Lassen Sie das auf sich wirken.

Das ist nicht nur eine Anekdote. Diese Genesungen stimmen mit internationalen Forschungsergebnissen überein.

In China, Deutschland und Russland hat DMSO folgende Wirkungen gezeigt:

• Umkehrung der Lungenfibrose

• Verhinderung von Sauerstoffmangel

• Verringerung der Lungenschwellung

• Beruhigung entzündlicher Zytokine

• Wiederherstellung der Mitochondrienfunktion

Wenn das zu schön klingt, um wahr zu sein – ich verstehe das!

DMSO schützt auch vor toxischen Belastungen.

Von Waldbrandrauch bis Chlor, von Teflondämpfen bis zur Luftverschmutzung – DMSO hilft der Lunge bei der Entgiftung und Regeneration.

In Kombination mit Antioxidantien wie Tee-Polyphenolen reduziert es sogar die durch Zigarettenrauch verursachten genetischen Schäden.

Eines der überraschendsten Ergebnisse?

Chinesische Forscher haben gezeigt, dass DMSO sogar vor einer Vergiftung durch abgereichertes Uran schützt.

Was?!

Es reduziert DNA-Brüche, verhindert den Zelltod und stellt die Zellsignale wieder her. Neun Studien belegen dies.

Aber in Amerika spricht praktisch niemand darüber.

Atemwegsinfektionen?

DMSO durchbricht die Abwehrkräfte von Bakterien und verstärkt die Wirksamkeit von Antibiotika um das 3- bis 200-fache.

Diese Infektionen – insbesondere Lungenentzündungen – sind eine der häufigsten Todesursachen. Aber auch hier kommt DMSO zur Hilfe.

In einem libyschen Krankenhaus wurden 31 Patienten mit Lungenabszessen mit DMSO und Antibiotika behandelt. Alle Patienten erholten sich vollständig und ohne Rückfälle!

Selbst Tuberkulose – eine der tödlichsten Infektionen der Welt – spricht auf DMSO an.

Es stoppt das Bakterienwachstum, verbessert die Wirkstoffaufnahme und heilt die in der Lunge zurückbleibenden Hohlräume.

Und es ist eines der wenigen Mittel, die gegen resistente Stämme wirken.

Dann gibt es noch das ARDS (akutes Atemnotsyndrom), einen Albtraumzustand, bei dem die Lunge kollabiert und die Betroffenen beatmet werden müssen.

Bei Ratten und Hamstern hat DMSO Lungenödeme, Entzündungen und Zelltod rückgängig gemacht.

Eine Studie am Menschen zeigte, dass drei Patienten mit lebensbedrohlichem ARDS vollständig genesen sind – einer davon sogar innerhalb nur einer Woche!

Menschen mit Asthma erzielen unglaubliche Ergebnisse.

Dutzende Leser von „A Midwestern Doctor“

berichten, dass sie ihre Inhalatoren weggeworfen haben, wieder tief durchatmen können und endlich frei von ständiger Engegefühl in der Brust leben.

Die Wissenschaft bestätigt dies.

DMSO reduziert die wichtigsten Immunzellen, die an Asthmaanfällen beteiligt sind, verstärkt die Wirksamkeit von Steroiden und verbessert die Ergebnisse in Kombination mit Bronchodilatatoren und Antihistaminika.

Kein Wunder, dass die deutsche DMSO-Gemeinschaft von großen Erfolgen bei der Asthmabehandlung berichtet.

Sogar das Asthma einer 20-jährigen Katze verschwand nach einer einzigen DMSO-Anwendung!

Sinusinfektionen, chronischer Husten, Bronchitis – all das wird mit DMSO bekämpft.

Menschen berichten von sofortiger Linderung, wo nichts anderes geholfen hat.

Sogar Symptome, die mit Luftschadstoffen in Verbindung gebracht werden, werden rückgängig gemacht.

Warum haben Sie noch nichts davon gehört?

Weil man mit der Heilung von Menschen kein Geld verdient. Mit ihrer Krankheit schon.

Das ist einfache Mathematik, die von einer Industrie betrieben wird, die alle täuscht.

Deshalb wurde ein spottbilliges Lösungsmittel, das Entzündungen heilt, die Wirkstoffaufnahme verbessert und Gewebe regeneriert, von den Aufsichtsbehörden unter den Tisch gekehrt.

Und genau deshalb ist es an der Zeit, es wieder einzuführen.

Das medizinische System will Sie in seinem Kreislauf aus Medikamenten, Nebenwirkungen und Krankenhausbesuchen gefangen halten.

Indem sie Sie krank halten, erhalten sie sich selbst am Leben.

DMSO bedroht dieses gesamte Modell, indem es die zugrunde liegenden Schäden tatsächlich behebt.

Wenn auch nur die Hälfte dieser Erfahrungsberichte wahr ist, sollte dies die größte medizinische Sensation unserer Zeit sein.

Aber davon werden Sie in den Mainstream-Medien nichts erfahren.

Es geht darum, das wiederzugewinnen, was funktioniert, und die Kontrolle über unsere Gesundheit zurückzugewinnen.

Tausende sind jetzt auf dem Weg der Besserung – nicht dank des Systems, sondern trotz ihm.