Während Amerika sich selbst hinterfragt, bricht der Rest des Westens auseinander

Aus geopolitischer Sicht könnte man argumentieren, dass Verbündete sich nicht mögen müssen, sondern lediglich einen gegenseitigen Nutzen haben müssen, der dem übergeordneten Ziel des Friedens dient. Man könnte auch argumentieren, dass durch den kulturellen Austausch die guten Gewohnheiten eines Landes leicht die schlechten Gewohnheiten eines anderen Landes beeinflussen können, aber diese Art von Einfluss kann auch umgekehrt wirken.

Auch wenn wir die amerikanische Kultur als den Inhaltslieferanten der Welt betrachten, sind unsere Ideale in Wirklichkeit eine äußerst seltene Dynamik, die in keiner anderen Gesellschaft zu finden ist. Wir bieten einer zerbrechlichen Glut des freien Denkens in einer ansonsten düsteren Welt globalistischer Unterdrückung Zuflucht. Das muss um jeden Preis geschützt werden.

Im Laufe der Jahre habe ich viele Argumente von ignoranten Liberalen über die großartigen progressiven Errungenschaften des europäischen Experiments und seines zentralisierten Systems gehört. Mir wurde oft erzählt, wie viel sicherer Kanada und Australien sind. Wie es in Großbritannien fast keine Schusswaffenkriminalität gibt und wie gut der Sozialismus in Norwegen und Schweden funktioniert.

Linke in den USA haben diese Botschaft seit langem als Evangelium angenommen und uns seit Generationen erzählt, dass wir uns dem Rest der westlichen Zivilisation anschließen MÜSSEN, indem wir bestimmte Freiheiten für zukünftige Generationen opfern. Wir müssen unseren Verbündeten in „zivilisierteren” und liberaleren Nationen ähnlicher werden, sonst bleiben wir zurück und werden als „Blamage” abgestempelt.

In Wirklichkeit haben progressive Führer die westliche Zivilisation aufgegeben und sie zugunsten des elitären „Great Reset” aufgegeben. Die politische Landschaft in Großbritannien, Kanada und Australien hat sich deutlich verschlechtert. Sie rasen mit voller Geschwindigkeit in die Technokratie und den Kommunismus und geben jeden Anschein einer „demokratischen” Regierungsform auf. Die Maske fällt und gibt den Blick frei auf Orwells „Big Brother”.

Europa ist jetzt eine Dritte-Welt-Kloake

Die westliche Zivilisation war über Jahrhunderte hinweg ein Gewinn für die Menschheit, und die einzigen, die dies leugnen, sind diejenigen, die die Geschichte nicht kennen und sich weigern, ehrlich hinzuschauen, was heute in der EU geschieht.

Wenn man sich wirklich mit der Geschichte der Gesellschaften der Dritten Welt befasst, stellt man fest, dass das Leben in diesen Umgebungen brutal, mitleidslos und freiheitslos ist. Die meisten Konflikte werden mit Gewalt gelöst, oft bis hin zur Barbarei.

Kein „woke“ Liberaler hätte heute eine Chance, in diesen Gesellschaften zu leben. Er würde wegen seiner Forderungen nach „Gerechtigkeit“ ausgelacht und wegen seines Aktivismus abgeschlachtet werden. Dennoch setzen sich Linke aggressiv für offene Grenzen ein, damit die Dritte Welt einwandern kann.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Multikulturalismus eine Ideologie ist, die als Waffe eingesetzt wird. Es geht nicht um Koexistenz, Arbeitsmärkte oder Bevölkerungsrückgang, sondern um die Auslöschung der westlichen Kultur. Das Ziel der Globalisten ist es, das Bindeglied des Westens zu destabilisieren, unsere gemeinsamen kulturellen Prinzipien zu verwässern und uns so schwach wie möglich zu machen.

Sie hoffen, Migranten als Vollstrecker einsetzen zu können. Das ist eine klassische Strategie vieler tyrannischer Regime, die lieber ausländische Söldner rekrutieren, um damit eine ansonsten rebellische Bauernschaft zu kontrollieren. Migranten aus der Dritten Welt schaffen eine Atmosphäre von Kriminalität und Verfall, von der die Globalisten glauben, dass sie die einheimischen Europäer in Unterwerfung und Apathie treiben wird.

Wenn Sie Angst haben, in Ihrem eigenen Land auf die Straße zu gehen, dann gehört Ihr Land nicht mehr Ihnen.

Die muslimisch-linke Allianz

Es ist kein Zufall, dass die EU Migranten vor allem aus islamischen Gesellschaften importiert: Sie haben keine Absicht, sich zu integrieren, und sie prahlen offen damit, dass sie nach Europa kommen, um zu plündern und zu erobern. Wenn diese Gruppen in den Westen kommen, bringen sie eine Philosophie der Ausbeutung mit – ihre religiösen Regeln gelten nur für Gläubige; Nichtgläubige sind Freiwild und können frei angegriffen werden.

Man könnte sich fragen, wie eine Allianz zwischen Linken und Muslimen überhaupt möglich ist. Sie scheinen sich in fast allem diametral zu widersprechen. Aber bedenken Sie einmal, was sie gemeinsam haben: einen parallelen Hass auf die westliche Zivilisation und den Wunsch, sie zu zerstören. Muslime empfinden atheistische Progressive als widerwärtig, sehen in ihnen aber auch ein nützliches Mittel, um die Tore zu überwiegend christlichen Nationen zu öffnen. Linke, die im Allgemeinen schwach und unfähig sind, physische Macht auszuüben, sehen in Muslimen dringend benötigte Söldner.

Diese Beziehung wird in Großbritannien deutlich, wo muslimische Banden ungestraft mit Messern und Macheten durch die Straßen ziehen können, während britische Patrioten ständig von der Regierung zensiert und eingeschüchtert werden. Es ist kein Geheimnis, dass die Champagner-Sozialisten an der Spitze Großbritanniens die patriotische Bedrohung beseitigen wollen und muslimische Migranten als wirksames Mittel dazu betrachten. Wenn Patrioten sich wehren, werden sie einfach als „Rassisten“ abgestempelt und ins Gefängnis geworfen. Die Regierung und die Migranten arbeiten als Team zusammen.

Unter britischen Konservativen (echten Konservativen, nicht Parteikonservativen) gibt es eine wachsende Gegenbewegung, um das Blatt zu wenden, aber ich habe meine Zweifel. Demonstrationen sorgen zwar für Sichtbarkeit, aber nicht unbedingt für Veränderungen. Es könnte einen Bürgerkrieg brauchen, um die Reformen durchzusetzen, die zur Rettung Großbritanniens notwendig sind.

Kanada reicht Beelzebub die Hand

Meine Beziehung zu zentralisierten religiösen Institutionen ist kompliziert, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Kernelemente des Christentums Ideale sind, die die westliche Welt am besten repräsentieren – unsere Werte wie harte Arbeit, Leistungsgesellschaft, Unabhängigkeit, Selbstverbesserung, Freiheit, Nächstenliebe und moralischer Kompass sind in der christlichen Tradition verwurzelt.

Die westliche Zivilisation kann ohne die Grundlagen der christlichen Lehre nicht existieren. Nimmt man diese Grundlagen weg, bricht der Westen zusammen. Gemäßigte Liberale können den Westen nicht aufrechterhalten, ihre Vision ist oberflächlich und seelenlos.

Eine Sache, die mich immer näher zum Christentum treibt, ist die Tatsache, dass Linke und Globalisten so sehr darauf bedacht sind, es zu zerstören. Früher dachte ich, dass es den Globalisten hauptsächlich darum geht, die persönliche Freiheit einzuschränken, aber nachdem ich ihre Pläne und Propaganda 20 Jahre lang beobachtet habe, ist mir klar, dass Freiheit nur ein zweitrangiges Thema ist. Stattdessen konzentrieren sich die Globalisten intensiv darauf, eine Welt zu schaffen, in der Christen nicht existieren können, während sie sich aus allen anderen Religionen und Ideologien heraushalten.

Das deutet darauf hin, dass das Christentum eine besondere Bedrohung für sie darstellt. Ein Beispiel: Letzte Woche sollte in Montreal ein amerikanischer christlicher Sänger namens Sean Feucht ein kleines Konzert geben, aber seine Genehmigung für die Veranstaltung wurde von Stadtbeamten widerrufen. Sie begründeten dies damit, dass sie die Show verhindern wollten, weil deren Inhalt „den in Montreal vertretenen Werten der Inklusion, Solidarität und des Respekts zuwiderläuft“.

Dies war nur eine von sechs christlichen Shows, die kanadische Politiker zu verhindern versuchten. Sie warfen Feucht vor, „Hass“ zu schüren, und die kanadische Regierung unternimmt Schritte, um religiöse Ausnahmen aus den bestehenden Gesetzen gegen Hassreden zu streichen. Das war von Anfang an das Ziel der Hassgesetze. Kein Beamter in Kanada versucht, muslimische Veranstaltungen zu verbieten; sie nehmen Christen mit Zensur ins Visier.

Feucht beschloss, das Konzert stattdessen in einer örtlichen Kirche abzuhalten, was eine bizarre Reihe von Vorfällen auslöste. Die örtliche Polizei versuchte, das Konzert zu stören und forderte Feutch auf, eine Genehmigung vorzulegen, von der sie wusste, dass er sie nicht hatte. Antifa- und LGBT-Aktivisten tauchten auf, um Konzertbesucher zu belästigen, und einer von ihnen warf Rauchbomben in die Kirche. Anschließend drohten sie dem Sänger mit Geldstrafen und Verhaftung. Die Medien attackierten ihn wegen fehlender Genehmigung, woraufhin er erklärte: „Man braucht keine Genehmigung, um in einer Kirche zu singen.“

Die Kirche wurde inzwischen mit einer Geldstrafe von 2500 Dollar für die Ausrichtung der Veranstaltung belegt.

Denken Sie daran, dass die kanadische Regierung das Land in den letzten zehn Jahren mit muslimischen Migranten überschwemmt hat und ihnen extreme Freiheiten bei der Führung ihrer eigenen Gemeinschaften gewährt. Es gab keine Bemühungen der Regierung, die anti-LGBT-Rhetorik islamischer Redner zu unterbinden.

Kanada versinkt mit drakonischen Zensurgesetzen und woke Indoktrination rasch im Autoritarismus. Die Carney-Regierung führt derzeit ein massives Waffenverbot ein, bei dem über 300 Modelle von Schusswaffen abrupt verboten werden. Konservative Kanadier in Provinzen wie Alberta glauben, dass die Carney-Regierung versucht, sie zu entwaffnen, um eine Sezession zu verhindern, die unter den gegenwärtigen Bedingungen eine ernsthafte Möglichkeit darstellt. Unsere konservativen Brüder im Norden haben einen schwierigen Weg vor sich.

Durch die Gesetzesänderungen in Kanada werden die USA das einzige Land im Westen sein, in dem der Besitz von Waffen durch Zivilisten weit verbreitet ist, ganz zu schweigen davon, dass es das einzige Land sein wird, in dem es noch legitime Rechte auf freie Meinungsäußerung gibt.

Amerika auf der Suche nach sich selbst am Rande des „Great Reset”

Nach und nach wurde der Großteil der westlichen Welt in eine dystopische Hoffnungslosigkeit gestürzt. Australien ist derzeit die einzige Region, die ihre Bevölkerung nicht unter feindseligen Migranten begräbt, aber es gelten dort dieselben Gesetze zur Kontrolle von Sprache und Gedanken. Die USA sind das einzige Land, das versucht, den Kurs umzukehren, aber unsere Selbstreflexion verläuft, offen gesagt, zu langsam.

Die Niederlage der „Woke“-Doktrin in den USA ist sicherlich eine Erleichterung. Offensichtlich haben die meisten Amerikaner genug vom Dekonstruktivismus und der liberalen Geisteskrankheit. Die meisten Menschen hassen Linke und wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Allerdings gibt es eine tiefe Spaltung unter den Populisten, von Konservativen über Libertäre bis hin zu Gemäßigten. Außer unserer Ablehnung der „Wokeness“ verbindet uns nichts, und das ist ein Problem.

Die Liebe zur Freiheit reicht nicht aus. Einen gemeinsamen Feind zu haben reicht nicht aus. Damit eine Gesellschaft überleben und gedeihen kann, braucht es mehr. Es muss ein höheres Ziel geben.

In der Zwischenzeit haben wir immer noch Millionen illegaler Migranten zu bewältigen sowie eine kleine Armee von verstörten „Woke”-Militanten, die durch die Straßen ziehen, obwohl sie in Gummizellen eingesperrt sein sollten. Der Wille, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, wird durch die Weigerung vieler Menschen eingeschränkt, zu akzeptieren, dass wir allein sind und uns im Krieg befinden.

Es gibt Millionen von Patrioten in der EU, im Vereinigten Königreich, in Australien und Kanada, die sich dem Kampf anschließen wollen. Wir müssen abwarten, ob ihr ziviler Ungehorsam Früchte trägt. Ich glaube, dass sie darauf warten, dass wir den ersten Schritt machen. Sie hoffen, dass wir eine größere Rebellion gegen den Globalismus auslösen. Dazu müssen wir zuerst vor unserer eigenen Haustür kehren und die verbindenden Ideale wiederentdecken, die den Westen zu etwas machen, für das es sich zu kämpfen lohnt.