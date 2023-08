Die Wissenschaft und der Aufstieg des Totalitarismus

David Marks

Das ansteckendste aller Syndrome

Die Absage des Vortrags von Professor Norman Fenton auf der NHS Health and Care Analytics Conference im Vereinigten Königreich ist ein Zeichen für eine zutiefst beunruhigende Verschärfung der Zensur der Wissenschaft.

Das Ausmaß der aktuellen Entwicklungen ist erschreckend. Es ist wichtig, Parallelen zur Vergangenheit zu ziehen und die auslösenden Faktoren zu verstehen – einschließlich der Intoleranz gegenüber Ideen, die eine Bedrohung für die staatlich genehmigte Ideologie darstellen -, die letztlich den Aufstieg des Totalitarismus ermöglichten.

Die Korrespondenz des National Health Service mit Professor Fenton macht diese Degradierung deutlich. Sein geplanter Vortrag hatte nichts mit der jüngsten Pandemie zu tun; die Begründung für seine Entlassung lautete, seine Ansichten über Impfstoffe könnten die Aufmerksamkeit ablenken.

…das Organisationskomitee der Konferenz wurde soeben auf die Kontroverse über Impfstoffe auf Ihrem Twitter-Account aufmerksam gemacht und befürchtet, dass dies die Aufmerksamkeit von der Konferenz ablenken könnte. Sie haben uns gebeten, die geplante Session über Bayesianische Netzwerke nicht durchzuführen.

Nach Erhalt dieser Nachricht schrieb Professor Fenton;

Ich wurde nicht wegen des Inhalts meines Vortrags abgesagt, sondern weil ich andere Arbeiten durchgeführt habe, die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Covidimpfstoffen aufwerfen.

Die Organisatoren des NHS haben offen zugegeben, dass eine inakzeptable Sichtweise auf ein wissenschaftliches Thema, das von den Behörden als unanfechtbar angesehen wird, ein Grund für den Ausschluss von der Konferenz ist.

Diese Verweigerung der Teilnahme ist ausschließlich auf die Bereitschaft von Professor Fenton zurückzuführen, kontroverse Themen zu bewerten und zu diskutieren. Niemand, der seine sorgfältige Analyse der Daten während der Pandemie überprüft hat, hat jedoch Beweise vorgelegt, die seine Schlussfolgerungen infrage stellen.

Wissenschaftliche Integrität spielt für die Konferenzveranstalter keine Rolle – so wie die Wahrheit für die Zensoren in der Vergangenheit keine Rolle gespielt hat.

Die Bemühungen, alle wissenschaftlichen Daten und Meinungen, die den Darstellungen der Regierung und der Medien über die Pandemie und die Impfstoffe widersprechen, zu unterdrücken, erinnern stark an die bekannten Bemühungen, die zur Verfolgung des Totalitarismus eingesetzt wurden. Die heutigen kompromittierten ethischen Standards bei der Kontrolle der Wissenschaft erinnern an die ursprünglichen Beschränkungen des Denkens, die die ultimative Brutalität früherer Regime ermöglichten.

Ein repressiver Akt gegen einen angesehenen Wissenschaftler ist vergleichbar mit der anfänglichen Ausgrenzung von Forschern und Akademikern durch die Nazi-Partei, die ihrem Streben nach absoluter Autorität im Wege standen.

Der Verweis auf historische Ähnlichkeiten ist angemessen und relevant, da das heutige wissenschaftliche Klima dem im Deutschland der frühen 1930er-Jahre verblüffend ähnlich ist. Obwohl einige Beobachter die Gefahr des Faschismus erkannten, konnte niemand vorhersehen, dass die Nazis und ihre Kollaborateure im Begriff waren, schätzungsweise 17 Millionen Menschen zu ermorden.

Jahrhunderte bis 1933 genoss die deutsche Wissenschaft hohes Ansehen und war für Durchbrüche in Chemie, Medizin und Physik verantwortlich. Als Hitler und die NSDAP an die Macht kamen, kontrollierten sie die freie Meinungsäußerung in der Wissenschaft und die experimentellen Methoden.

Erste Anzeichen eines repressiven Regimes waren die Absage von Vorträgen und die Denunziation großer innovativer Denker. Albert Einstein verließ Deutschland 1932 mit einem Preis auf dem Kopf. Die Nationalsozialisten waren daran interessiert, jegliche Konkurrenz außerhalb der Parteidoktrin auszuschalten, und setzten ihr Programm rasch um. Viele der brillantesten deutschen Wissenschaftler dieser Zeit wurden lange vor Beginn des Zweiten Weltkriegs aus dem System entfernt, da die Vorstellung einer überlegenen Rasse die nationalistische Rhetorik beherrschte. Renommierte Physiker, Ärzte und Forscher wurden inhaftiert und flohen aus Deutschland, wenn sie es sich leisten konnten, weil sie nicht arbeiten durften oder um ihr Leben fürchten mussten.

Die staatliche finanzielle Unterstützung für Wissenschaftler, die bereit waren, sich den Prioritäten der NS-Regierung zu beugen, nahm sogar zu. Dazu gehörten Nobelpreisträger und führende Wissenschaftler, die sich nicht scheuten, Kollegen, die sich der neuen Ordnung verweigerten, zu kritisieren und zu vertreiben. Viele von ihnen setzten ihre Arbeit bis zum Sieg der Alliierten über Deutschland fort. Die Nürnberger Ärzteprozesse offenbarten einen neuen Tiefpunkt wissenschaftlicher Verkommenheit und Menschenversuche.

Das Ende des Krieges war sowohl ein militärischer Sieg als auch eine Übernahme. Führende Nazi-Wissenschaftler wurden von den USA in einem moralisch bankrotten Versuch rekrutiert, die technologische Überlegenheit zu sichern. Als Albert Einstein von diesem Programm namens Operation Paperclip erfuhr, schrieb er an Präsident Truman.

Wir betrachten diese Personen als potenziell gefährliche Träger von Rassen- und Religionshass. Ihre Vergangenheit als Mitglieder und Unterstützer der Nazipartei wirft die Frage auf, ob sie amerikanische Staatsbürger werden oder Schlüsselpositionen in amerikanischen Industrie-, Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen einnehmen können. Sollte es für notwendig erachtet werden, diese Personen in diesem Land zu beschäftigen, bitten wir Sie dringend, dafür zu sorgen, dass ihnen kein dauerhafter Aufenthalt oder die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten gewährt wird, da dies ermöglichen würde, jene antidemokratischen Doktrinen zu verbreiten, die unsere nationale Einheit untergraben und zerstören wollen.

Die Beschäftigung ehemaliger Nazis beschränkte sich nicht auf Wissenschaftler; die CIA ließ Gräueltaten außer Acht, als sie ehemalige Gestapo- und SS-Offiziere in ihrem blinden Bestreben, die Sowjetunion zu zerstören, rekrutierte.

Der Kurs der autoritären Entwicklung wurde stets durch eine engstirnige und ethisch degenerierte Geheimdienstgemeinschaft verstärkt. Die Ermächtigung von Spezialeinheiten und Geheimpolizei ist eine Notwendigkeit, um fragwürdige Proklamationen und Mandate durchzusetzen. Diese skrupellosen Kräfte verbreiten Zwangspropaganda und unterwandern provokatives Denken, insbesondere in der Wissenschaft. Am Ende ermorden sie Andersdenkende.

Zur Rechtfertigung des Totalitarismus gehört die fadenscheinige Behauptung, die Herrschenden hätten das Recht, alle menschlichen Aktivitäten zu kontrollieren, um gefährliche Entwicklungen zu verhindern, auch wenn dies Zensur, Terrorismus und Gewalt einschließt. Da historische Ereignisse letztlich von Ideen und Wissen abhängen, wissen mächtige Regime, wie wichtig es ist, den wissenschaftlichen Diskurs zu manipulieren und einzuschränken.

Die Nationalsozialisten rechtfertigten die Unterdrückung von Informationen, indem sie eine imaginäre rassische Reinheit propagierten, um Juden und andere Minderheiten zu Sündenböcken zu machen. Stalins Version des Kommunismus, die vorgab, Russland von Monarchisten und Kapitalisten zu säubern, opferte in ähnlicher Weise die Wahrheit, um die Kontrolle zu erlangen. Obwohl diese Taktiken scheinbar aus unterschiedlichen Gründen angewandt wurden, waren sie beide ein Versuch, vernünftige Kritik von Intellektuellen, insbesondere von Akademikern und Wissenschaftlern, zu unterdrücken.

Dies ist ein gefährliches Syndrom, und die zunehmende Kontrolle des Denkens und Sprechens warnt uns vor der Möglichkeit eines bevorstehenden Kataklysmus. Die Unterdrückung abweichender Stimmen ist eine Notwendigkeit für jede Bürokratie, die nach absoluter Macht strebt. Sie ist ein nachweisbares Symptom für den Aufstieg eines totalitären Staates.

Angesichts der jüngsten Verschlechterung der Meinungsfreiheit ist es zwingend notwendig, das Potenzial für einen weiteren Niedergang zu erkennen und zu unterbrechen.

Es ist ein schwerwiegender Fehler, die empörende und gefährliche Marginalisierung von besorgten Ärzten, brillanten Forschern und erfahrenen Analytikern wie Norman Fenton, Robert Malone, Mattias Desmet, David Martin, Karen Kingston, Peter McCullough, Vandana Shiva, Paul Marik, Mary Talley Bowden, Pierre Kory, Jay Bhattacharya, Jessica Rose, Brian Hooker, Geert Vanden Bossche, John Campbell und Meryl Nass zu ignorieren. Dies ist nur eine unvollständige Liste von Hunderttausenden anderer Ärzte, Wissenschaftler und besorgter Bürger – einschließlich derer, die die Great Barrington Declaration unterzeichnet haben -, deren offener Geist ein Establishment bedroht, das ihre Ansichten und ihre Weisheit dreist verunglimpft.

Die heutigen Umstände, die diese Unterdrückung ermöglichen, sind offensichtlich. Piraten und Profiteure herrschen weiterhin, indem sie die Führer und ihre Länder korrumpieren. Währenddessen streiten sich die Bewohner der Erde um Grenzen, Ressourcen und religiöse Überzeugungen, wobei Feinde erniedrigt und ethische Werte missachtet werden.

Die überwiegende Mehrheit der wissenschaftlichen Arbeit dient eher dem Profit und der Macht als der Anwendung von Wissen zum Aufbau einer besseren Welt. Diese verdrehte Logik dient den Wünschen einer elitären Klasse; die Doppelzüngigen gedeihen und dominieren weiter.

Die Geschichte wird zeigen, dass Anfang der 2020er-Jahre vernünftige wissenschaftliche Stimmen im Namen einer Regierungspolitik zum Schweigen gebracht wurden, die auf den Präferenzen von Unternehmen basiert. Wenn der gefährliche Charakter dieses erzwungenen Verrats an der Demokratie erkannt wird, besteht die Möglichkeit einer Umkehr.

Die schrecklichen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs liegen nicht lange zurück; die Überlebenden der schlimmsten Gräueltaten leben noch und erinnern uns daran, wie schnell geistige Verfolgung in gewaltsame Unterdrückung umschlagen kann. Ihre Berichte mahnen uns, den Widerstand gegen die Erinnerung an die Vergangenheit zu überwinden.

Niemals vergessen ist keine passive Losung des Gedenkens, sondern bedeutet, dass sich das Schlimmste, was die Menschheit getan hat, niemals wiederholen darf. Dieses Konzept erfordert, die Elemente aufkommender totalitärer Strategeme zu erkennen und ihnen zu widerstehen. Um zu verhindern, dass die gegenwärtige Situation in extrem unmenschliches und zerstörerisches Verhalten umschlägt, müssen die Ähnlichkeiten zwischen der Gegenwart und historischen Entwicklungen untersucht werden.

Doch die Mainstream-Medien beschämen Freidenker, die es wagen, die Gräueltaten der Nazis zu erwähnen, und spielen die Folgen der Zensur herunter.

Die Demütigungsversuche unter dem Deckmantel der Berichterstattung offenbaren die Unterwerfung des Journalismus unter das Diktat von Regierungen und Konzernen. Die Haltung der Presse bestätigt ein unheilvolles Klima, in dem die Wissenschaft kompromittiert wird und korrupte Ideologien gedeihen können.

Die Behörden werden mit allen Mitteln versuchen, Wissenschaftler zu unterdrücken, die die Selbstgerechtigkeit des Staates infrage stellen. Sie zählen auf das Zögern und Schweigen derer, die sich der Unordnung und des Betrugs bewusst werden.

Die Reaktion auf die wachsende Flut totalitärer Verhaltensweisen wird das nächste Kapitel dieser prekären Epoche bestimmen. Um diese Denkweise umzukehren, muss der edle Kampf für einen offenen wissenschaftlichen Dialog so unerbittlich und laut wie möglich geführt werden.

Der einzige Ausweg besteht darin, dem Wahnsinn und dem Missbrauch die Stirn zu bieten.

Zuerst waren sie hinter den Sozialisten her, und ich habe mich nicht geäußert, weil ich kein Sozialist bin. Dann kamen sie wegen der Gewerkschafter, und ich habe mich nicht gewehrt, weil ich kein Gewerkschafter war. Dann kamen sie wegen der Juden, und ich sagte nichts, weil ich kein Jude war. Dann kamen sie meinetwegen – und es war niemand mehr da, der für mich sprach.

~ Pfarrer Martin Niemöller