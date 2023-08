Am Rande des nuklearen WELTKRIEGS III

Von Karen Hunt alias KH Mezek

„Wenn eine Aggression gegen unser Land von Seiten Polens, Litauens oder Lettlands ausgeht, werden wir sofort mit allem, was wir haben, reagieren“, sagte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko

Was wir heute in den Nachrichten sehen, ist genau das, wovor ich in ARCTIC WARS gewarnt habe:

Es ist interessant, dass Putin Mitte Juni erklärte, taktische Atomwaffen seien nach Belarus verlegt worden. Dies fiel mit der Verbannung der meuternden Wagner-Gruppe nach Belarus zusammen. Es bleibt abzuwarten, ob der Untergang der Wagner-Gruppe eine falsche Flagge ist; eine Möglichkeit für Russland, seine Armeen gegen Polen aufzustellen, ohne dass es den Anschein hat.

Im Rahmen eines vom belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko vermittelten Abkommens wurden Tausende von Wagner-Kämpfern nach Belarus umgesiedelt. Lukaschenko ist ein Verbündeter von Putin. Jetzt befinden sich taktische Waffen und Wagner-Kämpfer in Belarus.

Es ist fast so, als hätten die Vereinigten Staaten Russland geködert und wollten, dass dies geschieht. (Verrückte Idee, nicht wahr?) Milliardäre werden durch diesen Krieg zu Billionären. Und die Vereinigten Staaten setzen darauf, als Sieger aus diesem Krieg hervorzugehen, indem sie nicht nur Russland, sondern auch Europa in die Knie zwingen – zusammen mit allen anderen. Glauben die Machthaber wirklich, dass sie das schaffen können? Ja, natürlich. Das ist ein ganz anderes Thema, über das ich in einem der nächsten Artikel mehr schreiben werde.

Heute in der Washington Post:

USA fordern Amerikaner auf, Weißrussland sofort zu verlassen

Alle Amerikaner, die sich in Weißrussland aufhalten, sollten sofort ausreisen, so die Botschaft, entweder über die verbleibenden Grenzübergänge zu Litauen oder Lettland oder per Flugzeug. Die Botschaft wies darauf hin, dass US-Bürger nicht auf dem Landweg von Weißrussland nach Polen einreisen können.

Und die Associated Press:

Polens Regierungschef sagt, dass Russland taktische Atomwaffen nach Weißrussland verlegt und damit die regionale Sicherheit verändert.

Polens Präsident Andrzej Duda sagte am Dienstag, dass Russland bereits dabei sei, einige Kurzstrecken-Atomwaffen in das benachbarte Weißrussland zu verlagern, ein Schritt, der laut Duda die Sicherheitsarchitektur der Region und des gesamten NATO-Militärbündnisses verändern wird.

In Arctic Wars zitiere ich Weißrusslands Lukaschenko, der mit dem Einsatz von Atomwaffen droht, wenn er mit „Aggression“ konfrontiert wird

Weißrussland werde auf „Aggression“ mit Atomwaffen reagieren, warnte Präsident Alexander Lukaschenko in einem Interview mit staatlichen Medien, während seine NATO-Nachbarn angesichts wachsender Spannungen Tausende von Truppen an der gemeinsamen Grenze stationiert haben.

Wenn Sie sich erinnern, war der Wagner-„Aufstand“ ein erbärmlicher Versuch, der inszeniert schien, denn man sollte meinen, dass eine solche Elitetruppe es besser gemacht hätte. Und dann machten sie plötzlich einen Rückzieher, als hätte es ihn nie gegeben, und landeten in Weißrussland, dem Land, das am ehesten gegen Polen antreten wird, wenn sich der Krieg über die Grenzen der Ukraine hinaus ausweitet.

Erinnern Sie sich daran, dass Putin im Juli Polen davor gewarnt hat, eine „Aggression“ gegen Belarus zu entfesseln.

Wladimir Putin sagte, Russland werde „alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel“ einsetzen, um Weißrussland zu verteidigen, nachdem Polen und andere EU-Länder Bedenken wegen des Einsatzes russischer Paramilitärs in der Nähe ihrer Grenzen geäußert hatten. Russische Söldner der Wagner-Gruppe haben damit begonnen, Trainingseinheiten für belarussische Truppen im Bretsky-Trainingszentrum im Westen von Belarus abzuhalten, das etwa 10 km von einem Grenzübergang zu Polen entfernt liegt. Polen in der Nähe der Grenze sagen, sie hätten Schüsse und Hubschrauber gehört, wie Reuters diese Woche berichtete. Die Wagner-Kämpfer kamen letzte Woche in großer Zahl nach Weißrussland, nachdem ihr Anführer Jewgeni Prigoschin eine Vereinbarung mit dem Kreml getroffen hatte, um eine kurzlebige Meuterei zu beenden, bei der er seine schwer bewaffneten Kämpfer auf einen „Marsch der Gerechtigkeit“ nach Moskau schickte.

Jetzt heißt es, dass die Wagner-Truppen in Belarus plötzlich „verschwunden“ sind.

Wladimir Putin sieht sich mit einer massiven Krise konfrontiert, da die Kämpfer der Wagner-Gruppe in großer Zahl Weißrussland verlassen – nur wenige Wochen, nachdem er sie nach dem gescheiterten Aufstand gegen den russischen Präsidenten dorthin verbannt hatte.

Ein Telegram-Kanal, der mit der Wagner-Gruppe verbunden ist, veröffentlichte am Montag eine Aufnahme des Anführers Jewgeni Prigoschin, der in seiner ersten Videoansprache seit dem gescheiterten Aufstand in Russland eine neue „Mission“ in Afrika ankündigt.

Doch was ist wirklich los? Der Krieg weitet sich über die Grenzen der Ukraine hinaus aus. Das ist klar. (Ganz zu schweigen von den Geschehnissen in Nordkorea und China, das die Gunst der Stunde in Taiwan nutzt).

Wir nähern uns immer mehr einem dritten nuklearen Weltkrieg. Und erstaunlicherweise sind die Amerikaner nicht sonderlich besorgt darüber. Wenn ich über den Dritten Weltkrieg spreche, antworten viele Leute, dass wir uns bereits darin befinden. NEIN, das sind wir nicht. Ja, wir erleben einen unerbittlichen Mentalitätsmord als psychologische Kriegsführung. Aber glauben Sie mir, wenn die Bomben fallen, wird das ein ganz anderes Spiel sein.

Wer hat die meisten Atomwaffen?

Laut Business Insider verfügt Russland über ein Atomwaffenarsenal von 6.850 Atomwaffen (1.600 einsatzbereit, 2.750 gelagert und 2.500 im Ruhestand). Die USA hingegen verfügen über ein Arsenal von 6.450 Atomwaffen (1.750 im Einsatz, 2.050 gelagert und 2.650 im Ruhestand).

Statista beziffert Russlands Arsenal auf 5.997 Atomsprengköpfe (Stand Januar 2022) und das der USA auf 5.428 Atomsprengköpfe. Nach Angaben des Bulletin of the Atomic Scientists verfügt Russland in seinem Atomwaffenarsenal über einen Bestand von rund 4.477 Waffen. Im Vergleich dazu verfügen die USA über rund 3.708 Sprengköpfe.

Was hat das alles mit der Arktis zu tun? Nun, lesen Sie noch einmal „Arctic Wars„.

Wo sind Russlands Nuklearwaffen?

Im Jahr 2017 wurde berichtet, dass Russland seine Atomwaffen in der Arktis zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt aufrüstet.

Russland hat 215 Atomsprengköpfe mehr stationiert, als im New-START-Vertrag vorgesehen ist, und verstößt damit gegen eine Bestimmung, die nächstes Jahr in Kraft tritt. Das nächstgelegene Waffenlager ist Zaozersk, das etwa 40 Meilen von der norwegischen Stadt Grense Jakobselv entfernt ist. Alle vier befinden sich innerhalb eines Radius von 118 Meilen um den NATO-Mitgliedstaat Norwegen.

Denken Sie daran, dass Russland aus dem START-Vertrag ausgestiegen ist, wie ich in Arctic Wars berichtet habe.

Weiß eigentlich irgendjemand, wie viele Atomwaffen Russland dort oben im eisigen Norden hat? Und ist das am Ende wirklich wichtig? Denn wenn die Bomben anfangen zu fallen….

Aber keine Sorge, diejenigen, die „alles kontrollieren“, haben alles im Griff. Sie werden die Bomben kontrollieren und dafür sorgen, dass sie an Orten landen, die für sie nicht wichtig sind.

Ich erinnere mich, dass mir ein Freund in Mexiko-Stadt sagte: Wenn du in einem mittel- oder südamerikanischen Land lebst, dann achte darauf, dass du in den Vierteln wohnst, in denen die mächtigsten Drogenbosse ihre Kinder zur Schule schicken. Leben Sie in diesen Vierteln und schicken Sie Ihre Kinder in diese Schulen. Es gibt keinen sichereren Ort – nirgendwo.

Das ist bei diesen Weltangelegenheiten nicht anders.