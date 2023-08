ARKTISCHE KRIEGE

Von Karen Hunt

Das neue Schlachtfeld des Dritten Weltkriegs

In meinem Substack-Lager habe ich 211 Entwürfe von Aufsätzen, an denen ich gearbeitet habe, und dieser Aufsatz stand ganz oben auf der Liste. Ich bin so froh, dass ich ihn endlich fertiggestellt habe!

„Was die Ägäis für das klassische Altertum war, was das Mittelmeer für die römische Welt war, was der Atlantische Ozean für das expandierende Europa der Renaissance war, das wird der Arktische Ozean für die Welt der Flugzeuge und der Atomkraft werden.“ Kanadischer Historiker und Diplomat, Hugh Keenleyside, 1949

Im Mai 2022 warnte Präsident Wladimir Putin, dass Russland jedem ausländischen Gegner, der seine Souveränität über ein von ihm beanspruchtes Gebiet in Frage stellt, „die Zähne ausschlagen“ werde.

Er erwähnte zwar nicht ausdrücklich die Arktis, aber es ist kein Geheimnis, dass Russland in der Region ein gewaltiges Arsenal an militärischen Waffen aufstellt – darunter den Poseidon 2M39, einen nuklear angetriebenen Tarnkappentorpedo, der als „Superwaffe“ bezeichnet wird.

Laut Worldcrunch:

Seit 2014 hat Russland mindestens 475 Militäreinrichtungen entlang seiner Nordgrenze gebaut und begonnen, den Hafen von Seweromorsk in der Barentssee oberhalb des Polarkreises (Hauptstützpunkt der Nordflotte des Landes) und den Hafen von Wladiwostok aktiv auszubauen. Russland hat auch spezielle Hyperschall-Marschflugkörper und atomgetriebene Unterwasserdrohnen in der Arktis getestet. Die Nordflotte des Landes, die aus Nuklear-U-Booten, Schlachtschiffen, Landungsbooten, Eisbrechern und Unterstützungsschiffen besteht, wurde in den letzten zehn Jahren erheblich verstärkt und ist laut der Arktis-Strategie der NATO von 2017 zur führenden Macht im Norden geworden. Die russischen Aktivitäten haben ein Wettrüsten unter den anderen arktischen Staaten ausgelöst.

Vor kurzem besuchte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu die arktischen Atomtestanlagen in Nowaja Semlja. Auf dem zentralen Truppenübungsplatz fanden von 1954 bis 1990 mehr als 130 Kernwaffentests statt. Hier zündeten sowjetische Wissenschaftler 1961 die thermonukleare Zar-Bombe, die größte jemals getestete Kernwaffe. Moskau hat einen großen Teil seiner nuklearen Vergeltungsfähigkeit auf der Halbinsel Kola konzentriert, einem abgelegenen Landstrich, der an Nordnorwegen grenzt.

Russischer Raketentest im Januar (Bild: Tass)

Der zentrale Übungsplatz wird nun für „die Durchführung von Tests fortgeschrittener Waffen und militärischer Ausrüstung“ genutzt, so die Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums, ohne nähere Angaben zu machen.

Interessant ist, dass Putin Mitte Juni erklärte, taktische Atomwaffen seien nach Belarus verlegt worden. Dies fiel mit der Verbannung der meuternden Wagner-Gruppe nach Weißrussland zusammen. Es bleibt abzuwarten, ob der Untergang der Wagner-Gruppe eine falsche Flagge ist; eine Möglichkeit für Russland, seine Armeen gegen Polen aufzurüsten, ohne dass es den Anschein hat.

Wagner „Söldner“

Der Leiter von Wagner, Jewgeni Prigoschin, galt immer als enger Verbündeter Putins.

Seit Russlands Einmarsch in der Ukraine sind die Spannungen wegen nuklearer Bedrohungen rasch eskaliert.

Im Februar 2023 setzte Putin die Teilnahme Russlands am neuen START-Vertrag aus, der den Atomwaffenarsenalen Moskaus und Washingtons Grenzen setzt.

Die USA und die NATO hatten das Recht gefordert, Russlands Atomanlagen zu inspizieren, eine Forderung, die Putin als „absurdes Theater“ bezeichnete.

„Sie wollen uns eine ’strategische Niederlage‘ zufügen und gleichzeitig versuchen, an unsere Atomanlagen heranzukommen“, sagte er.

Im Jahr 2022 versprach das Weiße Haus, die US-Militärpräsenz in der Arktis zu verstärken und die Übungen mit Partnerländern zu erhöhen, um „Aggressionen in der Arktis abzuschrecken, insbesondere von Russland“.

Im selben Jahr kamen rund 30.000 NATO-Soldaten in ein Gebiet oberhalb des Polarkreises, um die alle zwei Jahre stattfindende Übung Cold Response durchzuführen, bei der die verbündeten Streitkräfte „multinationale gemeinsame Übungen mit einem hochintensiven Kampfszenario unter anspruchsvollen winterlichen Bedingungen“ durchführen.

Die norwegische Region Finnmark und das angrenzende russische Gebiet sind zu einem der wahrscheinlichsten Schlachtfelder für den ersten Einsatz von Atomwaffen in einem künftigen NATO-Russland-Konflikt geworden.

Laut Rebekah Koffler, einer Geheimdienstanalystin und Autorin des Buches Putin’s Playbook: Russlands geheimer Plan, Amerika zu besiegen:

Der Abstand zwischen Russland und den NATO-Staaten in der Arktis hat sich auf etwa 100 Meilen verringert. Und jeder versucht, die Vorherrschaft zu erlangen. Die US-Armee sagt, dass wir die Region dominieren werden, aber die Russen haben ihre eigene Strategie. Sie schreien, dass sie das einzige Nicht-NATO-Land in der arktischen Gruppe sein werden. Und China hat sich dem Kampf angeschlossen. Sie versuchen, die Arktis als wichtige Schifffahrtsroute zu erschließen. Wie einst der Suezkanal wird derjenige, der die Route kontrolliert, eine wesentliche Arterie der umgestalteten kapitalistischen Weltwirtschaft kontrollieren. Und wie beim Suezkanal führt das Gerangel der Großmächte zu einer wachsenden militärischen Präsenz, die zukünftige Konflikte bedroht. Obwohl die Schifffahrtsindustrie behauptet, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, ist sie jedes Jahr für über eine Milliarde Tonnen Treibhausgasemissionen verantwortlich, was etwa 3 % der weltweiten Gesamtemissionen entspricht. Dies wird diese Menge nur noch erhöhen.

Die Arktis – drei Millionen Quadratkilometer ewiger Frost – gibt endlich ihre Schätze für eine gierige Welt preis.

Präsident Biden warnte, dass der Klimawandel „potenzielle Konflikte in Bezug auf die Beherrschung der Arktis auslösen“ könnte. In der Tat ist der Klimawandel zur bequemen Ausrede für alles geworden, von Seuchen bis hin zu Kriegen.

Unabhängig davon, ob Sie glauben, dass der Klimawandel auf die menschlichen Treibhausgasemissionen zurückzuführen ist oder ein natürliches Phänomen darstellt, ist es eine Tatsache, dass das arktische Eis schmilzt. Zahlen der US-Raumfahrtbehörde (Nasa) deuten darauf hin, dass der Verlust der minimalen arktischen Meereisausdehnung in der Größenordnung von 13,1 % pro Jahrzehnt liegt, basierend auf dem Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010.

Wir hören immer wieder, wie schlimm dies für die Umwelt ist und dass die Länder zusammenkommen müssen, um das empfindliche Ökosystem der Arktis zu schützen.

Was wir nie hören, ist, dass das Letzte, was die mächtigen Eliten, die diese Länder kontrollieren, wirklich wollen, ist, das Schmelzen des Eises zu stoppen. Während die Massen über den „Kohlenstoff-Fußabdruck“ belehrt werden und darüber, dass jeder seinen Teil zum Erhalt des Planeten beitragen muss, befinden sich die arktischen Staaten Kanada, Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Russland, Schweden, die Vereinigten Staaten und China (ein selbsternannter „near-arktischer Staat“) in einem „Gerangel um die Arktis“ und die Reichtümer, die das schmelzende Eis freilegt.

Russland hat dieses riesige gefrorene Gebiet immer als seine Domäne betrachtet, und die Nationen waren sich einig, dass Konflikte dort tabu waren – bis jetzt.

Obwohl für jedes Land Schifffahrts-, Bergbau-, Bohr- und Fischereirechte entlang der arktischen Küstengewässer festgelegt wurden, gibt es keine für die gesamte Arktis. Es handelt sich um ein weites, offenes Gebiet, das trotz Russlands Behauptungen in Wirklichkeit niemandem „gehört“. Das hat in der Vergangenheit zu erbitterten Streitigkeiten geführt, die nur noch weiter eskalieren werden, wenn die Schätze unter dem Eis besser zugänglich werden und sich das eröffnet, was man die neue arktische Seidenstraße nennt.

Nach Angaben des U.S. Geological Survey beherbergt die Arktis schätzungsweise über 90 Milliarden Barrel Ölreserven, 30 Prozent des weltweit unerschlossenen Erdgases und Mineralien im Wert von rund einer Billion Dollar, von Gold und Silber bis hin zu Beryllium, Kadmium und Lithium – allesamt aufgrund der explosionsartigen Zunahme von Unterhaltungselektronik und Elektroautos sehr begehrt“.

Das schmelzende Eis hat auch die transarktischen Schifffahrtswege geöffnet, darunter die Nordseeroute (NSR) und die Nordwestpassage (NWP). Die Nördliche Seeroute beispielsweise verkürzt die Transitzeit von Europa nach Asien um fast 40 Prozent…. Russland und China, die beiden Großmächte, die mit den USA rivalisieren, verschaffen sich in der Arktis rasch Vorteile, um die wachsenden wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Chancen zu nutzen.

„Der heutige Tag ist ein entscheidender Moment, der den Energiemarkt und die Versorgungskette neu gestalten wird“, sagte Rebekah Koffler, eine Geheimdienstanalystin und Autorin von „Putins Spielbuch“: Russlands geheimer Plan, Amerika zu besiegen„.

„Die Arktis wird das künftige Schlachtfeld für die wirtschaftliche Vorherrschaft und den Besitz von natürlichen Ressourcen sein.“

Die Vereinigten Staaten können nicht zulassen, dass Russland in der Arktis die Oberhand gewinnt. Mehr als alles andere war der Krieg in der Ukraine ein Weg, Russland zu brechen und die Oberhand in der Arktis zu gewinnen. Aber das ist etwas, worüber wir nie in unseren Nachrichten lesen. Die meisten Menschen sind auch nicht daran interessiert, die komplexen Zusammenhänge zu erforschen, denn das dauert länger als ein paar Minuten, und bis dahin sind sie schon zur nächsten Sensationsmeldung übergegangen. Wenn Sie es überhaupt bis hierher geschafft haben, danke ich Ihnen!

Auf der nachstehenden Karte können Sie sehen, wie Russlands Küstenlinie die Arktis dominiert. Das allein sollte ein Beweis für seine Rechte sein, aber jetzt werden diese Rechte auf eine Weise getestet, die einen Atomkrieg auszulösen droht.

Russlands Küstenlinie macht 53 % der Küstenlinie des Arktischen Ozeans aus, und die Bevölkerung des Landes in der Region beläuft sich auf etwa 2 Millionen Menschen. Die Arktis ist für Russland eine wichtige Quelle der wirtschaftlichen Stabilität. „Auf die Arktis entfallen mehr als 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sowie etwa 75 Prozent der Öl- und 95 Prozent der Erdgasreserven des Landes“.

Der Kampf um die Vorherrschaft in der Kernenergie wird in der Arktis beginnen und enden. Die Kernkraft braucht Uran, und das russische Kasachstan produziert fast die Hälfte des weltweiten Rohurans, während die USA nur 8 Prozent produzieren.

Darüber hinaus ist Russland führend in der Uranraffination, denn fast 40 Prozent der gesamten Infrastruktur zur Uranumwandlung in der Welt stammen aus Russland. Das Gleiche gilt für die Urananreicherung, für die Russland mit 46 Prozent der weltweiten Gesamtmenge verantwortlich ist.

„Das entspricht dem Marktanteil und der Macht der gesamten OPEC“, sagte Paul Dabbar, Gastwissenschaftler am Center on Global Energy Policy an der Columbia University, und bezog sich dabei auf die Dominanz der Organisation erdölexportierender Länder.

Nach Angaben der New York Times,

Russlands megalithischer Atomkonzern Rosatom hat sich als „einzigartig erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen und Vehikel für russischen politischen Einfluss“ erwiesen. Ein Großteil seines Aufstiegs ist auf das zurückzuführen, was Experten als „Nukleargeschäft aus einer Hand“ bezeichnen, das den Ländern ein Rundum-Paket anbieten kann: Material, Ausbildung, Unterstützung, Wartung, Entsorgung von Atommüll, Stilllegung und – vielleicht am wichtigsten – Finanzierung zu günstigen Bedingungen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur bezieht die amerikanische Atomindustrie bis zu 20 Prozent ihres angereicherten Urans aus Russland, was dem jüngsten Nichtverbreitungsvertrag zufolge maximal zulässig ist. Frankreich importiert 15 Prozent. Framatome, das sich im Besitz des staatlichen Atomkraftbetreibers Électricité de France (EDF) befindet, unterzeichnete im Dezember 2021, zwei Monate vor dem Einmarsch Russlands, ein Kooperationsabkommen mit Rosatom, das noch immer in Kraft ist.

Hinzu kommt, dass Russland seine militärische Macht in der Arktis ausbaut und seine neuesten Waffen testet, um seine Nordküste zu sichern und die Schifffahrtswege von Asien nach Europa zu öffnen.

Waffenexperten und westliche Beamte haben sich besonders besorgt über eine russische „Superwaffe“, den Torpedo Poseidon 2M39, geäußert.

Dieser unbemannte Tarnkappentorpedo wird „von einem Kernreaktor angetrieben und soll nach dem Willen der russischen Konstrukteure die Küstenverteidigung – wie die der USA – auf dem Meeresboden umgehen. Christopher A. Ford, ehemaliger stellvertretender Staatssekretär für internationale Sicherheit und Nichtverbreitung, sagte, der Poseidon sei dazu bestimmt, die Küstenstädte der USA mit radioaktiven Tsunamis zu überschwemmen„.

Russlands Vorherrschaft in der Arktis und im Nuklearbereich muss gebrochen werden, aber wie soll das geschehen?

Man zettelt einen Krieg zwischen Russland und dem ärmsten und korruptesten Land Europas, der Ukraine, an, finanziert den Krieg mit Milliarden und Abermilliarden von amerikanischen und europäischen Steuergeldern und zwingt damit theoretisch Russland in die Knie und lenkt die Abhängigkeit Europas von Russland auf die Vereinigten Staaten.

Das obige Foto aus dem Jahr 2022 zeigt den Standort eines geplanten Rosatom-Kernkraftwerks in Pyhajoki, Finnland. Es ist keine Überraschung, dass das Projekt seit dem NATO-Beitritt Finnlands abgeblasen wurde.

Das tschechische Energieunternehmen CEZ hat mit der in Pennsylvania ansässigen Westinghouse Electric Company, dem größten Rivalen von Rostatom, und dem französischen Unternehmen Framatome Verträge über die Lieferung von Brennelementen für sein Werk in Temelin unterzeichnet. Rostatom ist ein russisches Staatsunternehmen mit Hauptsitz in Moskau, das sich auf Kernenergie, nichtenergetische Güter und Hightech-Produkte spezialisiert hat. Die 2007 gegründete gemeinnützige Organisation umfasst mehr als 350 Unternehmen, darunter wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, einen Kernwaffenkomplex und die einzige nukleare Eisbrecherflotte der Welt.

Doch im Vergleich zu Russland sind die Bemühungen der Vereinigten Staaten bisher nur Peanuts. Solange Russland die Arktis beherrscht, wird es den USA schwer fallen, es zu übertreffen.

Wie können die Vereinigten Staaten die Vorherrschaft über mehr arktisches Land erlangen?

Alaska umfasst gerade einmal 1060 Meilen der arktischen Küstenlinie. Selbst dieses Land wurde 1867 für 7,2 Millionen Dollar vom Russischen Reich gekauft.

Im Jahr 2019 machte sich die Presse über das Interesse von Präsident Donald Trump am Kauf von Grönland, der größten Insel der Welt, lustig. Grönland stand zwar nicht zum Verkauf, aber angesichts des Wunsches der Vereinigten Staaten, ihre arktische Küstenlinie zu vergrößern, war Trumps Kaufinteresse verständlich.

Die Reichtümer Grönlands könnten Chinas 90-prozentige Vorherrschaft bei der weltweiten Förderung seltener Erden empfindlich stören. China umwirbt Grönland und baut gleichzeitig feste Beziehungen zu Russland auf.

Während die Presse die Öffentlichkeit davon überzeugt, dass die Regierungen sich um die Senkung der Treibhausgasemissionen kümmern, drängen Bergbauunternehmen auf die Rechte zur Ausbeutung der Seltenerdvorkommen in Grönland, wo schätzungsweise ein Viertel der weltweiten Seltenerdvorkommen lagert, die für alles von technischen Geräten über Elektrofahrzeuge bis hin zu militärischen Waffen und Windturbinen unerlässlich sind.

Im Kvanefjeld-Projekt, einer der beiden großen Lagerstätten für Seltene Erden in Grönland, explodieren die Gesteine in leuchtenden Rosa- und Orangetönen, wenn man sie mit ultraviolettem Licht bestrahlt und die Seltenen Erden im Inneren des Gesteins sichtbar werden.

Trump ist es nicht gelungen, Grönland zu kaufen, aber 2019 unterzeichneten die beiden Länder eine Absichtserklärung zur Entwicklung des grönländischen Energie- und Bergbausektors, einschließlich der Seltenen Erden, in der Hoffnung, die Abhängigkeit der USA von China bei Seltenen Erden zu durchbrechen.

Hinter den Plänen der US-Regierung zur Ausbeutung Grönlands stehen die Milliardäre.

In einem Artikel der Vanity Fair aus dem Jahr 2022 wird beschrieben, wie „Jeff Bezos, Bill Gates und andere Herren des Universums im großen Stil auf Grönland setzen, während der Bergbau im Kongo selbst für Elon Musk zu schmutzig wird„.

Fast jeder Lithium-Ionen-Akku auf der Welt enthält Kobalt, und fast drei Viertel dieses Kobalts wird unter entsetzlichen Bedingungen im Kongo abgebaut. „Niemals in der Geschichte der Menschheit gab es so viel Leid, das so viel Profit einbrachte und das Leben von mehr Menschen auf der ganzen Welt direkt beeinflusste„, sagt Siddarth Kara, Autor des Buches „Cobalt Red“.

Von links: Jeff Bezos, Bill Gates und Michael Bloomberg gehören zu den Milliardären, die KoBold Metals bei der Suche nach Metallen für Elektroautos finanziell unterstützen. Mandel Ngan/AFP/Spencer Platt/Getty Images

2019 wurde „ein bahnbrechendes Gerichtsverfahren gegen die weltweit größten Technologieunternehmen, darunter Dell, Microsoft und Tesla, von kongolesischen Familien angestrengt, die behaupten, dass ihre Kinder beim Abbau von Kobalt, das für den Betrieb von Smartphones, Laptops und Elektroautos verwendet wird, getötet oder verstümmelt wurden“, so der Guardian.

In den Gerichtsdokumenten beschreiben die kongolesischen Familien, wie ihre Kinder durch extreme Armut dazu getrieben wurden, in großen Minen Arbeit zu suchen, wo sie angeblich nur 2 $ (1,50 £) pro Tag für die halsbrecherische und gefährliche Arbeit erhielten, mit primitiven Werkzeugen in dunklen, unterirdischen Tunneln nach Kobaltgestein zu graben. Die Familien behaupten, dass einige der Kinder bei Tunneleinstürzen ums Leben kamen, während andere durch Unfälle gelähmt wurden oder lebensverändernde Verletzungen erlitten. Einer der zentralen Vorwürfe in der Klage lautet, dass Apple, Google, Dell, Microsoft und Tesla wussten und „konkrete Kenntnis“ davon hatten, dass das Kobalt, das sie in ihren Produkten verwenden, mit Kinderarbeit unter gefährlichen Bedingungen verbunden ist, und dass sie an der Zwangsarbeit der Kinder beteiligt waren.

Schockierenderweise (oder vielleicht auch nicht so schockierend) wurde die Klage abgewiesen. Die Milliardäre haben seither ihre hungrigen Augen auf Grönland gerichtet und behaupten (wie immer), dass sie den Planeten retten und gleichzeitig Profit machen können. Ein Unternehmen namens KoBold Metals wurde von Andreessen Horowitz und Breakthrough Energy Ventures unterstützt, einem milliardenschweren Finanzierungsinstrument, das von Microsoft-Mitbegründer Gates ins Leben gerufen und von Bezos, Bloomberg, Ray Dalio, David Rubenstein, Jack Ma, Reid Hoffman und Sir Richard Branson finanziert wurde, um in Grönland nach seltenen Erden zu suchen.

Es ist ein Hohn zu behaupten, dass ein solcher Abbau Teil einer Strategie für saubere Energie ist. Beim Kobaltabbau entstehen radioaktive Emissionen, krebserregende Partikel und Partikel, die Sehstörungen, Erbrechen und Übelkeit, Herzprobleme und Schilddrüsenschäden verursachen können. Darüber hinaus verursacht der Mineralienabbau Verschmutzungen, die in benachbarte Flüsse und Wasserquellen gelangen. Es ist bekannt, dass der Staub von pulverisiertem Gestein auch Atemprobleme bei den Anwohnern verursacht.

Charlie Angus, der eine Geschichte von Kobalt geschrieben hat, hatte gegenüber Popular Mechanics einige unangenehme Dinge über diese Milliardäre und ihre Gutmenschen-Heuchelei zu sagen:

Das Bild der Milliardäre Gates, Bezos und Bloomberg, die den zerbrechlichen und schwindenden Eispanzer des Planeten ausgraben, um mehr Reichtum zu erlangen, ist ein perfektes Symbol für unsere dystopische Zeit. Kobalt mag zwar eine Rolle beim Übergang zu einer sauberen Energiewirtschaft spielen, aber die Ausbeutung dieser Ressourcen hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die Umwelt und die Menschenrechte. Der Name ihres Unternehmens bedeutet wörtlich übersetzt „Dämonenmetalle“. Ich frage mich, ob sie sich der dunklen und beunruhigenden Mythologien bewusst sind, die mit dem Metall und den Kobolddämonen verbunden sind.

Das Wort Kobalt stammt vom deutschen Wort Kobold ab, was so viel bedeutet wie Kobold. Diese volkstümlichen Figuren leben in den Felsen tief unter der Erde und erfüllen für die Bergleute einen doppelten Zweck: Sie warnen sie – wie die „tommyknockers“ in Großbritannien und den USA – und richten gefährlichen Unfug an.

Aber nichts, nicht einmal das Gespenst der Dämonen oder die wachsende Gefahr eines Atomkriegs, kann diese gierigen Milliardäre und ihre Handlanger, die Führer der mächtigsten Nationen der Welt, davon abhalten, um die Vorherrschaft in der Arktis zu kämpfen.

Um die Sache noch schlimmer zu machen, wurde am 14. August berichtet, dass das weltweite Militär der Vereinigten Staaten jedes Jahr mehr Treibhausgase ausstößt als die meisten Länder und dass „Gesetzgeber es schwieriger machen wollen, die ökologischen Auswirkungen von Waffenherstellern zu bestimmen“.

Die Gesetzesentwürfe zur Verteidigungspolitik, die letzten Monat das Repräsentantenhaus und den Senat passierten, enthalten jeweils Bestimmungen, die eine öffentliche Berichterstattung über Treibhausgasemissionen durch militärische Auftragnehmer blockieren würden, heißt es in einem neuen offenen Brief von mehr als zwei Dutzend Aktivistengruppen und Forschungsorganisationen.

Während die MSM, der Propaganda-Arm der Vereinigten Staaten, den Bürgerinnen und Bürgern versichern, dass die erste Sorge der Regierung der „Klimawandel“ ist, hat der National Defense Authorization Act (NDAA) die Finanzierung für den umweltschädlichsten Sektor unserer Regierung erneut ausgeweitet, wobei Biden 24 Milliarden Dollar mehr für den Krieg in der Ukraine beantragt hat.

Während ich dies schreibe, erschien vor 18 Minuten ein Artikel, in dem Lukaschenko mit dem Einsatz von Atomwaffen droht, wenn er mit „Aggression“ konfrontiert wird.

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko mit seinem Sohn Nikola, CNN

Weißrussland wird auf eine „Aggression“ mit Atomwaffen reagieren, warnte Präsident Alexander Lukaschenko in einem Interview mit staatlichen Medien, während seine NATO-Nachbarn angesichts wachsender Spannungen Tausende von Soldaten an die gemeinsame Grenze entsandt haben.

Wie ich bereits erwähnt habe, hat Moskau Atomwaffen aus der Arktis nach Weißrussland gebracht. Die Ironie besteht darin, dass der Versuch, Russlands Atomreaktoren abzuschalten, nur dazu geführt hat, dass vor den Toren Europas Atomwaffen aufgebaut wurden.

„Wir haben die Atomwaffen nicht hierher gebracht, um jemanden zu erschrecken“, sagte Lukaschenko. „Ja, Atomwaffen sind ein starker Abschreckungsfaktor. Aber das sind taktische Atomwaffen, keine strategischen. Deshalb werden wir sie sofort einsetzen, sobald eine Aggression gegen uns erfolgt“.

Der Kampf um die Vorherrschaft zwischen Ost und West befindet sich auf einem Eskalationskurs, der kein Ende nehmen will.

Der russische Minister Alexej Tschekunkow verglich die Angriffe der USA und der NATO auf Russland mit einer „Krankheit im menschlichen Körper, die eine Immunreaktion hervorruft, und betonte, dass „die russische Wirtschaft diese Immunreaktion mit Würde durchläuft„.

„Wir sind nicht einmal gestolpert. Das Tempo der neuen Investitionen hat sich erhöht. Während wir 2021 248 Investitionsprojekte hatten, waren es 2022 bereits 260, und es wurden über 50 neue Unternehmen gegründet. Einige Projekte erforderten Änderungen, aber die Unternehmen waren in der Lage, sich anzupassen. Alles in allem hat uns das stärker gemacht, es hat uns autarker gemacht, es hat der Branche den Anstoß gegeben, das zu bauen, was wir seit zehn Jahren bauen“, erklärte er.

Nirgendwo ist dieser Impuls deutlicher als in der Arktis. Warum sollte Russland sie jemals aufgeben?

Laut RT ist sie die Quelle von fast 90 % des russischen Erdgases. Bald werden dort schwimmende Erdgasverflüssigungsanlagen stehen, die 7 Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr produzieren können. Die Region ist auch reich an Erdöl, wobei das größte Projekt, Vostok Oil von Rosneft, bis 2031-2032 jährlich bis zu 100 Millionen Tonnen Rohöl fördern soll. Das erste schwimmende Atomkraftwerk Russlands befindet sich ebenfalls in der Arktis“.

„Die Arktis und der Ferne Osten sind eine Fundgrube. Die Arktis ist der Ort, an dem die zukünftige Wirtschaft Russlands aufgebaut wird. Was heute in der Arktis geschieht, wird vielen Generationen von Russen dienen„, sagte Tschekunkow.

Start des Marschflugkörpers Termit. Foto: Russisches Verteidigungsministerium, mil.ru

Die Arktis ist der Ort, an dem der dritte und sicherlich letzte Weltkrieg ausgetragen werden könnte. Doch nur wenige sprechen darüber.

Der Krieg in der Ukraine hat die Spannungen in der Region verschärft und macht „eine Zusammenarbeit von Regierung zu Regierung mit Russland in der Arktis praktisch unmöglich.“

Gerade als ich diesen Aufsatz beenden will, sehe ich einen neuen Artikel Ukraine bringt Krieg vor Putins Haustür, da „mächtiger“ Drohnenangriff das Zentrum Moskaus erschüttert.

Die Finanzierung des Krieges in der Ukraine durch die Biden-Administration hat Moskau keineswegs vom Kämpfen abgehalten, sondern ihn nur noch schlimmer gemacht. Die einzige Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden, besteht darin, dass die USA ihn nicht mehr finanzieren. Das wird nicht geschehen. Nicht bevor die wahnsinnige Absicht, Russland in die Knie zu zwingen und die Kontrolle über die Arktis zu erlangen, erreicht ist.

Den alten, kriegslüsternen Echsenkönigen in Washington ist es egal, ob dadurch der Dritte Weltkrieg ausgelöst wird. Sie hassen es, dass sie alt sind und ihre Jahre der Kontrolle zu Ende gehen. Wenn sie sterben müssen, ohne jemals die Unsterblichkeit zu erlangen, die ihnen von ihren Oberherren versprochen wurde – eine Unsterblichkeit, die es nie gab, weil sie natürlich eine Lüge war -, dann muss die ganze Welt mit ihnen untergehen und brennen.