Siri, bin ich gegen die Wissenschaft?

Analyse von Tessa Lena

Die Geschichte auf einen Blick

Die Wissenschaft ist niemals statisch, und wenn die Experten mit ihren beschämenden Fingern mit uns wedeln und von uns verlangen, dass wir gedankenlos dem folgen, was sie sagen, dann ist das keine Wissenschaft, sondern Sozialtechnik. Schande über sie!

Anfang dieses Jahres entdeckten die Wissenschaftler SLYM, einen neuen Teil der Membran, die das Gehirn umgibt

2020 veröffentlichten niederländische Krebsforscher eine Arbeit, in der sie neu entdeckte Speicheldrüsen beschrieben

2018 fanden die Wissenschaftler heraus, dass das Interstitium mit hochentwickelten „Aquädukten“ gefüllt ist. Zuvor hatten die Forscher keine Ahnung davon, weil sie sich üblicherweise getrocknete Objektträger ansahen (doh)

2016 wurde das Mesenterium als neues Organ eingestuft, nachdem ein Chirurg 2012 seine Entdeckung beschrieben hatte

Bis vor ein paar Jahrzehnten wussten Wissenschaftler nichts über Exosomen

In dieser Geschichte geht es um die Absurdität des absurden Mandats, einfach „der Wissenschaft zu vertrauen„, als ob es sich um eine unparteiische Reihe statischer Wahrheiten handeln würde. Es geht auch um einige ernüchternde jüngste Entdeckungen, die zeigen, wie wenig die Wissenschaftler zu einem bestimmten Zeitpunkt wissen.

Das Geschrei

In den letzten drei Jahren hat man uns bis zum Überdruss vor den Kopf gestoßen, uns eingeschüchtert und beschämt, weil wir skeptisch gegenüber der Wissenschaft sind, die uns von Pfizer, Blackrock, DARPA und ihren verschiedenen Freunden aufgedrängt wird. Man hat uns immer wieder gesagt, dass wir „wissenschaftsfeindlich“ sind, wenn wir nicht gehorsam unser Hirn in den Schrank sperren und uns den Talking Heads im Fernsehen beugen. Was für ein logischer Irrtum, was für ein offensichtlicher psychologischer Trick!

Zum Kichern: Hier ist ein billig gemachter Pfizer-Werbespot von vor drei Jahren, der ihre „Wissenschaft“ verherrlicht.

Ich vermute, dass der arme Pharmariese nach der Zahlung all seiner Bußgelder für Betrug und vor der Einführung seiner COVID-Injektionen mit seinen Werbebudgets zu kämpfen hatte. Entweder das, oder die Schauspieler waren alle eingesperrt – aber soweit ich mich erinnere, wurde damals zumindest in New York an jeder Ecke gebaut, und 5G-Antennen wuchsen wie Pilze nach einem Regen – vielleicht waren sie also einfach nur geizig. Wie auch immer, bitte lernen Sie ihre Wissenschaft kennen:

Die Wissenschaft ist natürlich ein spannendes und äußerst nützliches Gebiet – aber wenn die Experten mit ihren beschämenden Fingern mit uns wedeln und verlangen, dass wir gedankenlos alles befolgen, was sie sagen, dann betreiben sie keine Wissenschaft! Sie betreiben unverhohlenes Social Engineering, Propaganda und Gaslighting. Sie hoffen, in uns einen Zombie-Gehorsam – und keine Neugier – zu wecken. Es ist wie die öffentliche Schule in ihrer schlimmsten Form – nur für Erwachsene, die sie kontrollieren wollen. Und das wissen sie. Sie wissen es. Und sie tun es trotzdem.

Mir ist es egal, ob die Tyrannen direkt auf der Gehaltsliste von Blackrock stehen oder ob sie ihre Missionstätigkeit pro bono ausüben – so oder so sind sie Tyrannen, und ich werde weiterhin meine eigenen Nachforschungen anstellen und meinem eigenen Verstand und meiner Nase mehr vertrauen als dem verwirrenden Wortsalat, der aus ihren arroganten Mündern kommt.

Eine Sache noch. Wie Justin Hart im Jahr 2022 wortgewandt feststellte, ist es in der Tat gefährlich, zu behaupten, die Wissenschaft zu vertreten. Die Wissenschaft braucht keine Vertreter, denn sie ist die Konzeptualisierung der physikalischen Realität selbst, die durch Experimente und Daten bestimmt wird. Was Fauci wirklich vertritt, ist der autoritäre Staat mit einem großen ‚S‘.“ In der Tat.

Was ist Wissenschaft?

Die „alte, normale“ Definition von Wissenschaft ist kein bisschen ausgefallen. Es ist eine Methode, um herauszufinden, wie Dinge funktionieren, indem man sie beobachtet, Hypothesen aufstellt, sie testet und die Schlussfolgerungen auf der Grundlage der Ergebnisse anpasst. Das war’s.

Die Menschen haben seit jeher Wissenschaft betrieben – wir sind neugierige Wesen, wir sind darauf programmiert, mit Dingen zu spielen und Wissenschaft zu betreiben. In der Tat wussten unsere Vorfahren in früheren Zeiten eine Menge über die Welt: Medizin, Landwirtschaft, Astronomie, usw. Sie wussten viel mehr, als die heutigen Priester der institutionellen Wissenschaft ihnen zugestehen.

Damals war das Überleben härter, und schlechte „Wissenschaft“ bedeutete in der Regel ein kürzeres Leben. Hätten unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren eine „Modellierung“ wie Neil Ferguson oder eine „Wissenschaft“ wie Fauci betrieben – es ist nicht klar, ob wir es als Spezies bis heute geschafft hätten.

Oh, die Erinnerungen an das Jahr 2020 und an Neil Ferguson, den die Schließung fördernden Professor am Imperial College London, der dabei erwischt wurde, wie er mitten in einer Schließung mit einer Geliebten gegen die sozialen Distanzierungsregeln verstieß …

Das Monopol der Tyrannen auf Korrektheit

Als Gesellschaft befinden wir uns in einer schwierigen Lage. Es gibt eine koordinierte, gut finanzierte Kampagne, die darauf abzielt, die Menschenwürde zu zerstören. Ehrliches Wissen wird zensiert, und Lügen werden mit Vergünstigungen für Tyrannen belohnt. Was uns als „Wissenschaft“ vorgesetzt wird, ist eine Fälschung. Es ist ein Abbild, das aus Fetzen von BlackRock-Parolen zusammengebastelt wurde, um das Volk zu dezimieren und die Diebe zu erhöhen. Und doch reden sie darüber, als ob es sich um echte Wissenschaft handeln würde!

In Amerika kommt mir diese ganze verrückte Zensur seltsam vor. Es ist, als wäre ich zurück in der UdSSR. Während sie lügen, versuchen sie auch, ein Monopol auf Korrektheit durchzusetzen und einen alten autoritären Trick anzuwenden. Sie werfen mit großen Worten um sich, ändern die Definitionen nach Belieben und wiederholen die Lügen, bis sie feststehen.

Was ich sehe, ist eine Vertauschung der psychologischen Rahmenbedingungen. Die teuer aussehende, farbenfrohe Version der „westlichen“ Marketingbroschüre wird dringend zurückgerufen – und eine neue Broschüre, gedruckt auf schmutzigem Papier in Grautönen, wird geliefert. Igitt.

Die gute alte Korruption

Neben der geplanten Abschaffung der Menschenwürde regiert die gute alte Korruption. Vor zwei Jahren habe ich diese Geschichte über die Korruption im medizinischen Bereich geschrieben. Seitdem ist es nur noch schlimmer geworden. Hier ein paar aufschlussreiche Zitate:

„Es ist einfach nicht mehr möglich, einem Großteil der veröffentlichten klinischen Forschung zu glauben oder sich auf das Urteil vertrauenswürdiger Ärzte oder maßgeblicher medizinischer Leitlinien zu verlassen. Ich freue mich nicht über diese Schlussfolgerung, zu der ich während meiner zwei Jahrzehnte als Redakteurin des New England Journal of Medicine langsam und widerwillig gelangt bin“ schrieb Marcia Angell 2009.

„Ein Großteil der wissenschaftlichen Literatur, vielleicht sogar die Hälfte, ist einfach unwahr. Geplagt von Studien mit kleinen Stichprobengrößen, winzigen Effekten, ungültigen explorativen Analysen und eklatanten Interessenkonflikten sowie der Besessenheit, modischen Trends von zweifelhafter Bedeutung nachzugehen, hat sich die Wissenschaft in die Dunkelheit begeben“ schrieb Richard Horton, der Chefredakteur des Lancet im Jahr 2015.

Apropos Richard Horton und Lancet: Erinnern Sie sich an die unverschämt betrügerische HCQ-Bashing-Studie, die sie 2020 veröffentlichten und dann zurückziehen mussten?

In der New York Times heißt es: „Dr. Horton nannte die von seiner Zeitschrift zurückgezogene Studie eine ‚Erfindung‘ und ‚einen monumentalen Betrug‘. Aber die Peer-Review sei nie dazu gedacht gewesen, Betrug aufzudecken, sagte er, und jeder, der etwas anderes denke, habe „ein grundlegendes Missverständnis davon, was Peer-Review ist … Wenn man einen Autor hat, der absichtlich versucht, in die Irre zu führen, ist es für ihn überraschend einfach, dies zu tun“, sagte er. Jetzt wissen wir es.

Echte Wissenschaft ist nie endgültig

Wenn der „Konsens“ ein aussagekräftiges Maß für die Wahrheit wäre, würden niemals wissenschaftliche Entdeckungen gemacht werden, da es zu jeder Zeit einen (echten oder erfundenen) „Konsens“ darüber gibt, wie die Dinge funktionieren.

Komisch, als ich aufwuchs, glaubte ich, dass es im Ozean und im Weltraum viele potenzielle Entdeckungen gäbe – aber dass die menschliche Anatomie erschöpfend erforscht worden sei. Nun, auch das war falsch! Bis zum heutigen Tag entdecken Forscher immer wieder neue Teile der menschlichen Anatomie und neue Wege, wie diese Teile zusammenwirken. Ein typisches Beispiel.

Ein neuer Teil des Gehirns

Zu Beginn dieses Jahres wurde ein neuer Teil des Gehirns entdeckt. Bisher war man der Ansicht, dass die Membran, die das Gehirn umgibt, aus drei Schichten besteht. Im Januar 2023 wurde eine vierte Schicht bekannt gegeben. Sie wurde SLYM (Subarachnoid LYmphatic-like Membrane) genannt. Laut der Zeitschrift Science:

„Das zentrale Nervensystem ist von Hirnhäuten ausgekleidet, die klassischerweise als Dura, Arachnoidea und Pia Mater bezeichnet werden. Wir zeigen die Existenz einer vierten Hirnhautschicht, die den Subarachnoidalraum im Gehirn von Maus und Mensch kompartimentiert und als subarachnoidale lymphatische Membran (SLYM) bezeichnet wird. Die SLYM ähnelt morpho- und immunphänotypisch der Mesothelmembran, die periphere Organe und Körperhöhlen auskleidet, und umschließt Blutgefäße und beherbergt Immunzellen. In funktioneller Hinsicht ermöglicht die enge Verbindung von SLYM mit der endothelialen Auskleidung des venösen Sinus meningeus einen direkten Austausch kleiner gelöster Stoffe zwischen Liquor und venösem Blut und stellt somit das Äquivalent der Arachnoidea-Granulationen in der Maus dar. Die funktionelle Charakterisierung von SLYM liefert grundlegende Erkenntnisse über die Immunbarriere des Gehirns und den Flüssigkeitstransport.“

Neue Speicheldrüsen (vielleicht)

Im Jahr 2020 sorgten niederländische Krebsforscher für Aufsehen, als sie eine Arbeit veröffentlichten, in der sie beschrieben, was sie für neue Speicheldrüsen hielten. Als skeptischer Bauer möchte ich zu dieser Erkenntnis sagen, dass ihre Datenmenge sehr begrenzt (alle Krebspatienten) und sehr klein war, und dass ihre Schlussfolgerung ihre beste Vermutung auf der Grundlage ihrer Bildgebungstechnik war.

Um ihre Ergebnisse zu verifizieren, müsste man einen größeren und vielfältigeren Datensatz umfassend untersuchen – und soweit ich weiß, hat das noch niemand getan. Lesen Sie auch diesen interessanten Leserbrief als Reaktion auf die ursprüngliche Veröffentlichung. Auf jeden Fall ist hier Live Science:

„In dieser Region des Nasopharynx – hinter der Nase – vermutete man nur mikroskopisch kleine, diffuse Speicheldrüsen, aber die neu entdeckten Drüsen sind im Durchschnitt etwa 3,9 Zentimeter lang. Wegen ihrer Lage über einem Knorpelstück, dem Torus tubarius, haben die Entdecker dieser neuen Drüsen sie Tubarial-Speicheldrüsen genannt. Die Drüsen schmieren und befeuchten wahrscheinlich den oberen Halsbereich hinter Nase und Mund, schreiben die Forscher … in der Zeitschrift Radiotherapy and Oncology. Die Entdeckung war zufällig. Forscher des niederländischen Krebsinstituts verwendeten zur Untersuchung von Prostatakrebs eine Kombination aus CT-Scans und Positronen-Emissions-Tomographie (PET), genannt PSMA PET-CT. Bei der PSMA-PET-CT-Untersuchung injizieren die Ärzte dem Patienten einen radioaktiven „Tracer“. Dieser Tracer bindet gut an das Protein PSMA, das in Prostatakrebszellen vermehrt vorkommt.“

Interessanterweise hielt der vorläufige Charakter dieser Entdeckung The Scientist nicht davon ab, ihren Artikel darüber mit „Scientists Discover New Human Salivary Glands“ zu betiteln. Das allein zeigt schon, dass „die Wissenschaft“ ein komisches Biest ist.

Interstitium: Ein bedeutendes Update

Auch diese Entdeckung bedarf einer Klarstellung. Im Jahr 2018 veröffentlichte Nature eine Studie mit dem Titel „Structure and Distribution of an Unrecognized Interstitium in Human Tissues.“

In einer Reihe von damals veröffentlichten Nachrichtenartikeln, wie dem Science-Artikel hier, hieß es, das Interstitium selbst sei entdeckt worden. Über das Interstitium war jedoch schon seit Jahrzehnten gesprochen worden (hier ein Artikel aus dem Jahr 2012, hier einer aus dem Jahr 1987, und anekdotisch weiß ich, dass seine Existenz in den medizinischen Fakultäten in Russland schon viel früher diskutiert wurde).

Die Entdeckung des Jahres 2018 war die Tatsache, dass es sich nicht um eine feste Masse aus Bindegewebe handelte, sondern dass es mit Flüssigkeit gefüllt war – und der Grund, warum die Wissenschaftler die Flüssigkeit zuvor nicht bemerkt hatten, war, dass sie nur getrocknete Objektträger betrachtet hatten (doh). Live Sience:

„Diese mit Flüssigkeit gefüllten Räume wurden im Bindegewebe des gesamten Körpers entdeckt, auch unter der Hautoberfläche, in der Auskleidung des Verdauungstrakts, der Lunge und des Harnsystems sowie in der Umgebung der Muskeln, so eine neue Studie, die in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurde. Bisher waren die Forscher davon ausgegangen, dass diese Gewebeschichten eine dichte „Wand“ aus Kollagen sind – ein starkes Strukturprotein, das im Bindegewebe vorkommt. Die neue Erkenntnis zeigt jedoch, dass dieses Gewebe keine „Wand“, sondern eher eine „offene, flüssigkeitsgefüllte Autobahn“ ist, so der Co-Autor der Studie, Dr. Neil Theise, Professor für Pathologie an der New York University Langone School of Medicine. Das Gewebe enthält miteinander verbundene, flüssigkeitsgefüllte Räume, die von einem Gitter aus dicken Kollagenbündeln gestützt werden“, so Theise. Die Forscher erklärten, dass diese flüssigkeitsgefüllten Räume jahrzehntelang übersehen wurden, weil sie auf den mikroskopischen Standard-Objektträgern, die die Forscher verwenden, um einen Blick in die Zellwelt zu werfen, nicht zu sehen sind. Wenn Wissenschaftler Gewebeproben für diese Objektträger vorbereiten, behandeln sie die Proben mit Chemikalien, schneiden sie in dünne Scheiben und färben sie, um wichtige Merkmale hervorzuheben. Dieser Fixierungsprozess entzieht jedoch Flüssigkeit und führt dazu, dass die neu entdeckten flüssigkeitsgefüllten Räume zusammenfallen.“

Mesenterium als neues Organ neu definiert

Im Jahr 2016 wurde das Mesenterium, das zuvor als eine Ansammlung von Bauchgewebe galt, das den Darm mit der hinteren Bauchwand verbindet, als neues Organ eingestuft, nachdem die Entdeckung erstmals 2012 beschrieben worden war.

Dieser Healthline-Artikel macht mich allerdings ein wenig nervös. Ich bin sehr froh, dass der Chirurg, der es entdeckt hat, seinen eigenen Augen mehr geglaubt hat als den Anatomie-Lehrbüchern und beschlossen hat, es zu untersuchen, aber … aber … wie hat es vor 2012 funktioniert?

„Coffey und sein Kollege Peter O’Leary, Ph.D., entdeckten zuerst, dass das Mesenterium ein Organ ist … Coffey erklärte seine Entdeckung gegenüber Healthline folgendermaßen: ‚Ich bin in erster Linie ein Chirurg, der den Dick- und Enddarm operiert. Mir ist aufgefallen, dass die Technik, die wir am linken Dickdarm anwenden, die gleiche anatomische Grundlage hat wie die Techniken, die wir am rechten anwenden. Als ich mir das genauer ansah, stellte ich fest, dass der Grund dafür darin liegt, dass der rechte und der linke Dickdarm ein verbundenes Mesenterium haben. (Bei jedem Patienten. Das heißt, universell.)‘ Als ausgebildeter Chirurg weiß Coffey, dass „nach der klassischen anatomischen Lehre der rechte und der linke Dickdarm kein anhängendes Mesenterium haben und dass, wenn ein Mesenterium vorhanden wäre, dies als anomal betrachtet werden müsste.“ … Weiter sagte er gegenüber Healthline: „Einige Texte legen nahe, dass der rechte und der linke Dickdarm ein rudimentäres Mesenterium haben, das unmittelbar hinter ihnen befestigt ist. Was wir also chirurgisch fanden, unterschied sich sehr von dem, was uns anatomisch gelehrt wurde [Hervorhebung von mir].„

„Neues Reinigungssystem für das Gehirn entdeckt“

Mehr über das Gehirn. Bis vor ein paar Jahren war man sich einig, dass es im Gehirn kein Lymphsystem gibt. Und dann war es plötzlich da! Die NIH (2012):

„Wissenschaftler haben ein System entdeckt, das Abfallprodukte aus dem Gehirn ableitet … Unser Körper entfernt tote Blutzellen und andere Abfälle durch ein Netz von Gefäßen, das Lymphsystem. Das Gehirn hat jedoch eine andere Methode, sich sauber zu halten. Die Zerebrospinalflüssigkeit reinigt das Hirngewebe. Aber wie sich die Flüssigkeit durch das Gehirn bewegt und Abfallstoffe beseitigt, war bisher nicht gut verstanden. Bisher konnten Wissenschaftler das Hirngewebe nur bei bereits toten Tieren untersuchen. Sie gingen davon aus, dass Nährstoffe und Abfallstoffe durch den langsamen Prozess der Diffusion transportiert werden. In einer neuen Studie untersuchte ein Forscherteam unter der Leitung von Dr. Jeffrey Iliff und Maiken Nedergaard vom University of Rochester Medical Center mit Hilfe der so genannten 2-Photonen-Laser-Scanning-Mikroskopie den Fluss der Liquorflüssigkeit in lebenden Mäusegehirnen. Diese neue Technologie ermöglichte es den Wissenschaftlern, das intakte Gehirn in Echtzeit zu untersuchen. Zu ihrer Überraschung stellten die Wissenschaftler fest, dass die Tracermoleküle entlang einer Reihe von Kanälen flossen, die Blutgefäße umgeben. Im Gehirn sind die Blutgefäße von Zellen umgeben, die Astrozyten genannt werden. Diese Zellen haben Ausstülpungen, so genannte Endfüße, die sich wie eine Schicht von Rohrleitungen um Arterien und Venen wickeln. Durch diese Rohrleitung sind die Moleküle gewandert. Das System nutzt Druck, um Flüssigkeit durch das Gehirn zu drücken. Das ist ein viel schnellerer und effizienterer Weg, um Abfallstoffe abzutransportieren als die Diffusion.“

Exosomen

Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass das Thema Exosomen ein heißes Eisen ist. Was mich betrifft, so bin ich nicht an der Hitze interessiert. Ich betrachte dieses Thema (und viele andere Themen auch) mit Bescheidenheit. Ich glaube, dass das Leben geheimnisvoll ist und dass es viele Wege gibt, auf denen Lebewesen kommunizieren und Energie austauschen. Was auch immer das aktuelle Verständnis auf der einen oder anderen Seite der Virus/Exosom-Debatte ist, es wird sich wahrscheinlich ändern. Zum jetzigen Zeitpunkt gefällt mir J.J. Coueys Standpunkt.

Abgesehen davon finde ich es faszinierend, dass Exosomen so wichtig sind, dass die Wissenschaftler bis vor ein paar Jahrzehnten nicht wussten, dass sie überhaupt existieren. Heute sind Exosomen ein gefragter Forschungsbereich – aber selbst dann stellen die Forscher meist nur Vermutungen an, und das Geheimnis bleibt bestehen:

„Zellen setzen in vivo und ex vivo Membranbläschen frei. Diese extrazellulären Vesikel (EVs) sind 50 bis 100 nm große, von einer Lipiddoppelschicht umschlossene Gebilde, die Proteine und RNA enthalten. Vor nicht allzu langer Zeit galten EVs als „Zellstaub“ oder Müll und fanden keine große Beachtung. Kürzlich wurde jedoch festgestellt, dass EVs wichtige biologische Funktionen haben können und dass sie sowohl in struktureller als auch funktioneller Hinsicht Viren ähneln. Diese Ähnlichkeit wird noch deutlicher bei EVs, die von Zellen produziert werden, die produktiv mit Viren infiziert sind. Solche EVs enthalten virale Proteine und Teile des viralen genetischen Materials … wir betonen, dass es im speziellen Fall von virusinfizierten Zellen fast unmöglich ist, EVs von (nicht-infektiösen) Viren zu unterscheiden und zu trennen.“

Wenn wir Glück haben, werden wir vielleicht in hundert Jahren mehr Klarheit über all dies haben. Wenn es uns dann noch gibt, meine ich!

Kakao und die guten Bakterien im Darm

Es ist kaum zu glauben, aber es scheint, als hätten amerikanische Wissenschaftler 2014 zum ersten Mal berichtet, dass Kakao die nützlichen Bakterien im Darm unterstützt. Wie die American Chemical Society [!!] berichtet:

„Die gesundheitlichen Vorteile des Verzehrs von dunkler Schokolade werden seit Jahrhunderten gepriesen, aber der genaue Grund dafür blieb ein Geheimnis – bis jetzt. Forscher berichteten, … dass bestimmte Bakterien im Magen die Schokolade verschlingen und sie in entzündungshemmende Verbindungen fermentieren, die gut für das Herz sind. Die guten Mikroben, wie Bifidobacterium und Milchsäurebakterien, ernähren sich von Schokolade … Wenn man dunkle Schokolade isst, wachsen sie und fermentieren sie, wobei entzündungshemmende Verbindungen entstehen. Die anderen Bakterien im Darm werden mit Entzündungen in Verbindung gebracht und können Blähungen, Völlegefühl, Durchfall und Verstopfung verursachen. Dazu gehören einige Clostridien und einige E. coli. „Wenn diese Verbindungen vom Körper aufgenommen werden, vermindern sie die Entzündung des kardiovaskulären Gewebes und senken so das langfristige Schlaganfallrisiko“, so Dr. John Finley, der die Arbeit leitete. Er sagte, dass diese Studie die erste ist, die die Auswirkungen von dunkler Schokolade auf die verschiedenen Arten von Bakterien im Magen untersucht. Er erklärte, dass Kakaopulver, ein Bestandteil von Schokolade, verschiedene polyphenolische oder antioxidative Verbindungen wie Catechin und Epicatechin sowie eine kleine Menge an Ballaststoffen enthält. Beide Bestandteile werden nur schlecht verdaut und absorbiert, aber wenn sie den Dickdarm erreichen, übernehmen die erwünschten Mikroben die Kontrolle. „In unserer Studie haben wir festgestellt, dass die Ballaststoffe fermentiert und die großen polyphenolischen Polymere in kleinere Moleküle umgewandelt werden, die leichter absorbiert werden können. Diese kleineren Polymere weisen eine entzündungshemmende Wirkung auf“, sagte er. Finley merkte außerdem an, dass die Kombination der Kakaoballaststoffe mit Präbiotika wahrscheinlich die allgemeine Gesundheit des Menschen verbessert und dazu beiträgt, die Polyphenole im Magen in entzündungshemmende Verbindungen umzuwandeln.“

Spaßeshalber sei erwähnt, dass es Überlegungen gibt, Kakaobutter (2013) und Schokolade (2017) zur Verkapselung von Probiotika zu verwenden. Lecker.

Infektionstheorie der Demenz

Das ist eine große Sache. Ich persönlich neige zu der Annahme, dass viele demenzähnliche und neurologische Symptome zumindest teilweise durch infektiöse Erreger und die Entzündung verursacht werden, die entsteht, wenn sie das Gehirn und das ZNS im Allgemeinen überwältigen (unterstützt durch Umwelttoxizität, EMF usw.).

Ich glaube, dass es uns im Westen ein wenig peinlich ist, uns eingehend damit zu befassen und der Tatsache ins Auge zu sehen, dass unsere Vorstellung von „westlicher Sauberkeit“ ein Mythos ist. Anfang des Jahres habe ich über die Infektionstheorie der Alzheimer-Krankheit geschrieben. Hier ist die Zusammenfassung:

Bis vor kurzem galt es als offiziell und bewiesen, dass die Alzheimer-Krankheit nicht ansteckend ist und durch Amyloid-Plaques verursacht wird

Letztes Jahr wurde bekannt, dass die grundlegende Studie zur Alzheimer-Krankheit, die die gesamte Forschung der letzten zwei Jahrzehnte bestimmt hatte, auf Betrug beruhte

Die neue Theorie besagt, dass die Alzheimer-Krankheit möglicherweise durch Krankheitserreger ausgelöst wird und sich Amyloid-Plaques als Immunantwort bilden.

Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass, selbst wenn ein Krankheitserreger oder eine Gruppe von Krankheitserregern tatsächlich an der Auslösung der Symptome der Alzheimer-Krankheit beteiligt ist, die gängige Meinung unweigerlich zu Gunsten der Forderung nach mehr Impfstoffen verdreht werden wird

Schlussfolgerung

Die Liste der neuen Hypothesen und Entdeckungen ließe sich beliebig fortsetzen. Die Wissenschaft ist eine wunderbare Sache. Sie ist auch eine demütigende Sache, denn egal, wie viel wir wissen, es gibt immer noch mehr, was wir nicht wissen. Wie wir an einigen wenigen Beispielen jüngster Entdeckungen sehen können, sind moderne Wissenschaftler Babys, und die moderne Wissenschaft hat, selbst wenn sie ehrlich ist, nur ein sehr ungefähres Verständnis der Welt.

Wenn Ihnen also das nächste Mal ein Experte sagt, Sie sollten „einfach der Wissenschaft vertrauen“, fragen Sie ihn, wie viele Schichten die Membran hat, die das Gehirn schützt 🙂 Oder, noch besser, schalten Sie den Fernseher aus und gehen Sie nach draußen. Sie werden wahrscheinlich mehr erfahren.

Über die Autorin

Um mehr von Tessa Lenas Arbeit zu sehen, besuchen Sie ihre Biografie, Tessa Fights Robots.

