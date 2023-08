Der erneute Aufstieg von ISIS in Syrien und Irak

Von Mohammed Alloush

ISIS kann nicht durch die widersprüchliche Konstellation von ausländischen Kräften und Gruppierungen besiegt werden, die Sicherheitslücken hinterlassen, um ihre persönlichen Interessen zu bedienen. Das hat nicht funktioniert. Dieser Kampf muss von einem einzigen zentralen Kommando aus geführt werden, das von Damaskus und Bagdad aus geleitet wird.

Am 3. August verübte der ISIS einen erschütternden Anschlag auf einen Bus der syrischen Armee in der Wüste Al-Mayadeen im Osten der Region Deir Ezzor und machte damit sein Wiedererstarken auf der politischen und sicherheitspolitischen Bühne deutlich. Die Folgen waren verheerend und forderten Dutzende von Opfern und Verletzten in den Reihen der Syrischen Arabischen Armee (SAA).

Dieser kühne Angriff war der dritte in einer Reihe von Angriffen der Terrorgruppe auf syrische Streitkräfte seit Anfang August und stellt die tödlichste Gewalttat seit der militärischen Niederlage von ISIS in al-Baghouz, einer strategischen Stadt in Deir Ezzor, im Jahr 2019 dar. Die Organisation hat ihre Terrorkampagnen eindeutig intensiviert und unterstreicht damit ihre Entschlossenheit, in Syrien wieder aktiv präsent zu sein und die Bedrohung zu verstärken.

Nachdem ISIS die Kontrolle über die abgelegenen Gebiete der syrischen Badia (arabisches Wort für Wüste) und den Südosten des Landes hatte, verlagerte sich ihr Schwerpunkt in letzter Zeit auf dicht besiedelte Regionen im Westen des Landes sowie auf die Ufer des Euphrat in Deir Ezzor.

Diese beunruhigende Ausweitung der Ziele ist eine deutliche Erinnerung daran, dass die Ausschaltung ihres Anführers, des vierten „Kalifen“ Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi, im April letzten Jahres durch türkische Streitkräfte die operativen Fähigkeiten der Gruppe nicht beeinträchtigt hat.

Führungswechsel bei ISIS

Die bevorzugten Ziele der Organisation sind strategische Orte wie die Ölinfrastruktur und Gebiete unter der Kontrolle der syrischen Regierung. Ein Paradebeispiel dafür war der gewagte Angriff auf das Zentralgefängnis von Al-Hasaka am 20. Januar 2022. Während eines intensiven zehntägigen Gefechts gegen die von den USA unterstützten kurdischen Milizen, die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), gelang es ISIS-Kämpfern, mehr als 500 ihrer Anführer und Mitglieder zu befreien, wobei sie rund 500 Menschenleben zu beklagen hatten.

Im Nordosten Syriens stehen die SDF vor der Herausforderung, rund 70.000 Personen, darunter auch Frauen und Kinder, die einer Verbindung zum ISIS verdächtigt werden, festzunehmen. Darüber hinaus sind sie für die Bewachung von mehr als 10.000 inhaftierten Kämpfern verantwortlich. Dabei werden die kurdischen Milizen von den US-Streitkräften durch wichtige Luftunterstützung, den Austausch von Informationen und Aufklärungshilfe unterstützt.

Als Reaktion auf die gestiegene Bedrohung durch ISIS haben die USA bis Ende 2022 nach eigenen Angaben 313 offensive Operationen gegen die Gruppe im Irak und in Syrien durchgeführt. Darunter befand sich auch ein aufsehenerregender Angriff auf Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi, den zweiten Kalifen von ISIS, am 3. Februar dieses Jahres. Darüber hinaus gelang es den US-Streitkräften, mindestens sechs hochrangige Führer der Organisation zu neutralisieren oder gefangen zu nehmen, darunter auch seinen Nachfolger Abu al-Hasan al-Hashemi al-Quraishi.

Im November letzten Jahres verkündete der ISIS-Sprecher Abu Omar al-Muhajir die Ernennung von Abu al-Hussein zum vierten Kalifen, wobei er seine wahre Identität zu seinem Schutz verbarg, aber auch er kam bei Auseinandersetzungen im Nordwesten Syriens ums Leben. Am 3. August gab die Organisation die Ernennung eines weiteren Nachfolgers bekannt.

Die gefangene ISIS-Armee

Im Jahr 2022 beleuchtete die Bewertung des Pentagons die konzertierten Bemühungen von ISIS, verlorenes Territorium zurückzuerobern, indem es Sicherheitslücken ausnutzt und seine Kampffähigkeiten wieder aufbaut. In seinem umfassenden Bericht für dieses Jahr wies das US Central Command auf eine beunruhigende Realität hin: ISIS hat in den Gebieten des Irak und Syriens im Wesentlichen eine „Armee in Haft“ aufgebaut. Gegenwärtig sind mehr als 10 000 ISIS-Führer und -Kämpfer in Syrien inhaftiert, im Irak sind es sogar mehr als 20 000.

Obwohl ISIS nicht mehr weite Teile des irakischen und syrischen Landes beherrscht, bleibt die Bedrohung bestehen, was sich in den Bemühungen zeigt, inhaftierte Mitglieder aus syrischen Gefängnissen zu befreien.

Experten zufolge ist die Organisation zwar territorial geschwächt, verfügt aber immer noch über ein Kontingent von 10.000 bis 30.000 Kämpfern in Syrien und im Irak. Diese Personen sind größtenteils in minimal gesicherten Haftanstalten gefangen, wo die Strategie der Gruppe auf einem zweigleisigen Ansatz beruht: der Entlassung der eigenen Leute aus der Gefangenschaft und der Rekrutierung neuer Kämpfer.

Ungeachtet dessen bleibt die operative Schlagkraft der Gruppe bescheiden, was ihre Fähigkeit zur Durchführung komplexer Missionen einschränkt. Vielmehr dreht sich ihr Modus Operandi hauptsächlich darum, flüchtige Gelegenheiten zu ergreifen, die sich aus Sicherheitslücken, auftauchenden Schwachstellen oder der mangelnden Synchronisation der gegnerischen Kräfte ergeben.

In seiner jährlichen Bedrohungsanalyse warnte das Office of the US Director of National Intelligence, dass:

„Während ISIS und Qa’eda im Jahr 2022 große Verluste in der Führungsriege hinnehmen mussten, was zu einer Schwächung der externen Operationen und Fähigkeiten führte, nutzen die Ableger beider Organisationen weiterhin lokale Konflikte und die allgemeine politische Instabilität aus, um territoriale und operative Gewinne zu erzielen.“

„Selbst nach dem Verlust mehrerer wichtiger ISIS-Führer im Jahr 2022 wird der Aufstand von ISIS im Irak und in Syrien weitergehen, da die Gruppe versucht, ihre Fähigkeiten wieder aufzubauen und ihre Reihen aufzufüllen“, heißt es in dem Bericht.

Die Schwachstellen im Nordosten Syriens sind unübersehbar: ein Anstieg der ISIS-Aktivitäten, eine prekäre Stabilität in Deir Ezzor und überfüllte Lager und Gefängnisse, die nicht ausreichend gesichert sind. Am besorgniserregendsten ist das Lager Al-Hol, in dem etwa 68.000 Personen, die mit der Terrorgruppe in Verbindung stehen, untergebracht sind, vor allem Frauen und Kinder.

Eine ‚tickende Zeitbombe‘

Sicherheitsexperten in den USA befürchten, dass sich die harten Bedingungen im Lager zu einem Nährboden für extremistische Ideologien entwickeln könnten, wenn es nicht gelingt, die Gefangenen durch proaktive Maßnahmen dem Einfluss von ISIS zu entziehen. Zu diesen Maßnahmen gehören die Förderung der Aussöhnung zwischen den Gemeinschaften in den Gebieten, in die sie zurückkehren werden, die Pflege sozialer Bindungen, die Vermittlung eines Zugehörigkeitsgefühls sowie die Gewährleistung von Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht.

Darüber hinaus haben die von den kurdischen Streitkräften kontrollierten Gebiete mit schwelenden ethnischen Spannungen und Interessenkonflikten zwischen den meist arabischen Gruppierungen zu kämpfen, die sich der kurdischen Herrschaft widersetzen. In den vergangenen Jahren haben die Einwohner ihre Unzufriedenheit mit der SDF-Verwaltung zum Ausdruck gebracht und deren Dienstleistungen, willkürliche Verhaftungen, Günstlingswirtschaft, Zwangsrekrutierung und ethnische Ausgrenzung beklagt. Auf diese Missstände wurde nur unzureichend eingegangen, was zu einer zunehmenden Welle des Unmuts geführt hat.

Die Angriffe von ISIS auf die von Kurden gehaltenen Gebiete scheinen darauf abzuzielen, die lokale arabische Bevölkerung von einer Zusammenarbeit mit den SDF abzuhalten, was zum Zusammenbruch der lokalen Regierungsorgane führt und den SDF den Zugang zu Bodeninformationen verwehrt, die für eine wirksame Aufstandsbekämpfung erforderlich sind. Im März 2019 rief der ISIS-Sprecher Abu al-Hasan al-Muhajir die Araber in Ostsyrien auf, sich aus den Reihen der „atheistischen Kurden“ zurückzuziehen und „Buße zu tun“, bevor es zu spät ist.

Das Wiedererstarken von ISIS ist auf ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren zurückzuführen, von denen jeder eine bestimmte Rolle bei seinem Wiederaufleben spielt. Ein wichtiger Katalysator war der Rückgang der internationalen Militäroperationen gegen die Organisation, der vor allem auf die weltweite Beschäftigung mit dem Konflikt in der Ukraine zurückzuführen ist. Diese Schwerpunktverlagerung lenkte die Aufmerksamkeit und die Ressourcen von der Bekämpfung von ISIS ab und ermöglichte es der Gruppe, das entstandene Sicherheitsvakuum auszunutzen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Beendigung der russisch-amerikanischen Koordinierung in Syrien – ausgelöst durch die Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Ländern in der Ukraine-Krise – die Bemühungen zur Eindämmung von ISIS weiter untergraben hat. Die Uneinigkeit zwischen diesen beiden Großmächten in Syrien hat eine wirksame Zusammenarbeit gegen die gemeinsame Bedrohung behindert. Das Land ist auch zu einem Schauplatz für die aufkeimende Allianz zwischen Moskau und Teheran geworden.

Darüber hinaus hat die jüngste Annäherung zwischen der Türkei und Syrien zu einer Flaute bei den Operationen der SDF beigetragen, die eine wichtige Gegenkraft gegen ISIS waren. Da sich die beiden Nachbarn auf eine Normalisierung zubewegen, hat sich der Schwerpunkt der SDF verlagert, was dem ISIS möglicherweise Spielraum verschafft, um wieder Fuß zu fassen.

US-Strategie und regionale Interessen

Die Grundlage für dieses Wiedererstarken bilden schlummernde Schläferzellen in Syrien. Diese klandestinen Elemente, die zu unabhängigen Operationen ohne zentrale Koordination fähig sind, haben das Chaos und die Sicherheitslücken effektiv ausgenutzt, so dass die Organisation Anschläge verüben und eine neue Präsenz aufbauen konnte.

Darüber hinaus spielt das Auftauchen einer neuen Führung innerhalb von ISIS eine entscheidende Rolle. Diese Führung ist bestrebt, ihre Glaubwürdigkeit und ihren Einfluss insbesondere in ländlichen Gebieten zu stärken und ihre Kompetenz bei der Führung der Aktivitäten der Gruppe unter Beweis zu stellen.

Inmitten dieser komplexen Dynamik ist die Region östlich des Euphrat ein Kessel der Spannungen, was sich vor allem in den Reibereien zwischen russischen und US-amerikanischen Flugzeugen zeigt. Diese Feindseligkeit ist auf vielfältige Faktoren zurückzuführen, darunter die Pläne der USA, die Kontrolle über die Ölfelder zu erlangen und eine durchgehende Verbindung zwischen dem Al-Tanf-Gebiet und Al-Bukamal zu errichten, um so eine durchgehende Linie entlang der syrisch-irakischen Grenze zu schaffen und den Einfluss des Iran zu beschneiden.

Im Mittelpunkt dieser strategischen Schritte steht die Befürchtung Washingtons, dass ein türkischer Einmarsch in Nordsyrien nicht nur die Bemühungen zur Eindämmung von ISIS, sondern auch von extremistischen Dschihadistenmilizen destabilisieren könnte. Ein solcher Einmarsch würde die SDF zwingen, ihren Schwerpunkt von der Bekämpfung des IS auf die Konfrontation mit den türkischen Streitkräften zu verlagern, wodurch die Wirksamkeit der Eindämmungsstrategien untergraben würde.

Paradoxerweise scheinen die Ziele der USA in Syrien nicht in der Auslöschung von ISIS zu bestehen. Vielmehr zeigt sich, dass Washington darauf abzielt, die Aktivitäten der Organisation in einem kontrollierten Bereich einzudämmen, der es ihm ermöglicht, die Aktionen von ISIS zu manipulieren und zu kanalisieren, um seine eigenen Interessen sowohl in Syrien als auch in der weiteren westasiatischen Region zu verfolgen. Der Diebstahl syrischer Bodenschätze (Öl und Weizen) und die Vereitelung der Erfolge iranfreundlicher Widerstandsbewegungen sind nur zwei Beispiele dafür.

Veränderte Strategien des ISIS

Seit dem Verlust ihrer letzten Hochburg in Syrien „haben die Aktivitäten von ISIS stark abgenommen. Aber sowohl auf der Ebene der Bedrohung als auch auf der Ebene der Operationen ist sie weiterhin recht effektiv“, erklärt der Terrorismusexperte Matthew Hinman von Jane’s Intelligence gegenüber The Cradle. Die Gruppe hat ihre Gewalttätigkeit in verschiedenen wichtigen Einsatzgebieten aufrechterhalten und sich darauf konzentriert, die regionale Instabilität auszunutzen, um Gebiete zu erobern.

Als Reaktion auf die unerbittlichen Angriffe auf die Führung vollzog die Organisation einen Wandel von einer militärisch strukturierten Top-Down-Bürokratie hin zu einer stärker verstreuten und dezentralisierten Aufstandsbewegung. Diese Entwicklung führte zur Übernahme von Guerillakriegstaktiken, was zu einem Anstieg der Angriffe gegen syrische Streitkräfte und kurdische Milizen führte.

Die Präsenz von ISIS in Syrien spiegelt die vielschichtige und widersprüchliche Machtdynamik in diesem Land wider. Die Niederlage der Gruppe kann auf eine Reihe von Gegnern zurückgeführt werden, darunter die von den USA und der internationalen Koalition unterstützten SDF, die von Iran und Russland unterstützte syrische Armee und die von der Türkei unterstützten oppositionellen Rebellen.

Konfrontation mit der ISIS-Bedrohung

Die territoriale Landschaft ist unter diesen Gruppierungen aufgeteilt, wobei jede ihren eigenen Sicherheitsrahmen durchsetzt, eine zentrale Kontrolle fehlt und eine einheitliche Strategie gegen das Wiederaufleben von ISIS vereitelt wird. Diese Dynamik hat den Weg für den anpassungsfähigen operativen Ansatz von ISIS geebnet, der sich an die Bedingungen in jeder Region anpasst.

Im Gegensatz dazu wird bei den Operationen des syrischen Militärs zur Bekämpfung des ISIS in der Regel der Schnelligkeit der Vorrang vor dem Erhalt von Gebieten gegeben, was Anlass zur Sorge gibt, dass sich die Organisation in geräumten Gebieten neu formieren könnte. Darüber hinaus wird die mittlere Führungsebene nur selten ins Visier genommen, was ein Wiedererstarken ihres Einflusses und ihrer Aktivitäten ermöglichen könnte.

Um der Bedrohung durch ISIS wirksam begegnen zu können, müssen die internationale Gemeinschaft, die syrische Regierung und die einflussreichen Länder in drei Schlüsselbereichen Prioritäten setzen:

Erstens sollten konzertierte militärische Anstrengungen unternommen werden, um ISIS zu besiegen, und zwar durch koordinierte Operationen und den Austausch wichtiger Informationen – wobei die souveränen Regierungen Syriens und des Irak und nicht ausländische Streitkräfte die Führung übernehmen sollten. Zweitens ist es von entscheidender Bedeutung, eine politische Lösung zu finden, die ein Sicherheitsvakuum verhindert, das durch die unbefugte Präsenz ausländischer Streitkräfte auf syrischem Gebiet entsteht – Beispiele hierfür sind die von den US-Streitkräften kontrollierten Regionen im Nordosten Syriens und die von den türkischen Streitkräften kontrollierten Gebiete im Norden.

Und schließlich erfordert die Bekämpfung der von ISIS verbreiteten extremistischen Ideologie die Umsetzung von Lehrplänen und Medienstrategien, die nicht nur ein breites Spektrum an religiösen Überzeugungen respektieren, sondern auch die kulturellen Werte der konservativen Gesellschaft des Landes berücksichtigen.