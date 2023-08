Es gibt zu viele „Schweine im Stall“: Die westliche Zivilisation ist krank und liegt im Sterben; ist es zu spät für eine Befreiung?

Die Nachrichten der letzten Zeit sind so bizarr, dass ich das Gefühl habe, in einem Roman oder Horrorfilm zu leben.

Wir haben einen ehemaligen Präsidenten, der für eine zweite Amtszeit kandidiert und gegen den die derzeitige Regierung vier Anklagen erhoben hat, zuletzt mit einem Fahndungsfoto im Internet. Ich weiß, dass einige der Anklagen auf Bundesebene in New York und Georgia erhoben wurden, aber es ist offensichtlich, dass sie alle mit dem FBI zusammenarbeiten, um diesen einen Mann aus dem Präsidentschaftsrennen zu werfen.

Fast die gesamte Insel Maui ist in Flammen aufgegangen und hat mehr Menschen getötet als jedes andere Feuer in Amerika in den letzten 100 Jahren, und die globalistischen Eliten geben dem „Klimawandel“ die Schuld.

Und jetzt haben wir eine abtrünnige Regierung, die auf eine zweite Runde von Regulierungen und möglichen Schließungen zusteuert.

Natalie Winters berichtet, dass die Bundesregierung bereits damit begonnen hat, COVID-19-Ausrüstung zu kaufen und Verträge mit privaten Beratern abzuschließen, um die „Sicherheitsprotokolle“ der Pandemie-Ära durchzusetzen.

Die Durchsetzung der Vorschriften könnte bereits im nächsten Monat mit der obligatorischen Verwendung von Gesichtswindeln beginnen.

🚨🚨🚨



The federal government has already begun buying COVID-19 equipment and hiring consultants to enforce pandemic-era "safety protocols."



Some of these contracts are scheduled to begin in September and October. pic.twitter.com/7jxuTx91CM — Natalie Winters (@nataliegwinters) August 21, 2023

Einige dieser Verträge sollen im September und Oktober beginnen und viele laufen bis 2028. Ja, Sie haben richtig gelesen, 2028.

Sehen Sie unten, wie Winters über diese Eilmeldung spricht.

Die Bundesregierung, allen voran das Verteidigungsministerium, schließt also Verträge mit privaten Firmen ab, um auf einem Angst basierende Covid 2.0 durchzusetzen. Das ist purer Faschismus – das Großkapital arbeitet mit der Regierung zusammen, um die Menschen zu unterdrücken. Aber so funktioniert Technokratie.

Technokratie ist etwas völlig anderes als Marxismus oder Kommunismus. In einem marxistischen Staat besitzt der Staat die Produktionsmittel. Aber in einer Technokratie, die das bevorzugte Modell der selbst ernannten globalistischen Eliten des Weltwirtschaftsforums, der Rockefeller Foundation, der Gates Foundation, des Club of Rome, der Vereinten Nationen usw. ist, arbeitet die Regierung in öffentlich-privaten Partnerschaften (PPP) mit großen Unternehmen zusammen, um einen allumfassenden digitalen Überwachungsstaat zu schaffen, zu besetzen und durchzusetzen. Stellen Sie sich das als eine Art Nationalsozialismus auf globaler Ebene vor, mit Zugang zu moderner digitaler Überwachungstechnologie. Sie glauben immer noch an die Eugenik. Sie glauben immer noch, dass sie dem Rest von uns überlegen sind. Sie glauben immer noch, dass die Herde der „nutzlosen Esser“ auf eine überschaubare Größe reduziert werden muss.

Es ist kein Zufall, dass die Globalisten ihren liebsten satanischen Pseudowissenschaftler, Dr. Anthony Fauci, ins Spiel gebracht haben. Um die Gemüter auf Covid 2.0 vorzubereiten, plädiert er nun offen dafür, jeden einzusperren, der sich bisher nicht seinen Todesimpulsen unterworfen hat. Im Folgenden spricht Lord Fauci in einem Videointerview mit einem Professor der Wayne State University in Detroit.

„Wenn man einen Impfstoff hat, sollte man vielleicht eine vorübergehende Sperre verhängen, damit alle geimpft werden können“, sagt Fauci.

Dann argumentiert er: „Sperren haben ihren Platz, aber sie sind keine dauerhafte Lösung.

Ich vermute, dass wir an diesem Punkt des Interviews vom Stockholm-Syndrom befallen sind, uns vor Fauci verbeugen, ihm die Füße küssen und ihm dafür danken sollten, dass er uns nicht dauerhaft eingesperrt hat.

Fauci, langjähriger Leiter des NIAID und Multimillionär, der nie etwas anderes getan hat, als für die Regierung zu arbeiten, erklärt dann, dass der „Klimawandel“ bei der Entstehung von Pandemien „eine Rolle spielt“.

Er fordert eine „internationale Verpflichtung, den Kohlenstoffausstoß der Gesellschaft zu reduzieren, um die verrückten Wetterbedingungen zu vermeiden, die wir in diesem Land haben“.

Ja, das hat er wirklich gesagt. Ich weiß nicht, ob er es glaubt, aber er hat es gesagt. Und warum sagt er das? Weil er seinen Teil dazu beiträgt, das Narrativ zu verbreiten, dass der Mensch den Klimawandel verursacht und wir deshalb unseren Lebensstil ändern müssen, um nicht in eine permanente Isolation zu geraten.

Auch die Tragödie auf Maui schiebt er dem Klimawandel in die Schuhe.

Es scheint, dass die Luziferianer, die uns Covid 1.0 beschert haben, für die letzten Wochen des Jahres 2023 und das Jahr 2024 noch etwas viel Dramatischeres in petto haben. Die erste Version war nur ein Testlauf für das, was noch kommen wird. In der Endphase ihres dämonischen „großen Resets“ wird jeder Mensch geimpft, ständig geboostet, mit einer biometrischen digitalen ID versehen und auf Schritt und Tritt verfolgt werden, sodass er ohne diese digitale Markierung weder kaufen noch verkaufen noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann.

All dies wird vor allem von den globalistischen Eliten in den USA und Europa vorangetrieben. China zögert bereits. Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland und die meisten europäischen Länder scheinen bereits unterworfen zu sein. Die einzigen Nationen, die für die Reset-Leute noch ein Problem darstellen, sind die USA und Russland.

Amerika ist eine Nation unter dämonischer Unterdrückung, die dringend der Befreiung bedarf. Während ich dies schreibe, kommt mir das Buch Pigs in the Parliament von 1973 in den Sinn. Es ist eine Anleitung zur „konfrontativen geistlichen Kriegsführung“. Ich will weder das Buch noch seine Theologie gutheißen. Ich erinnere mich nur daran, dass ich es vor etwa 20 Jahren in einer christlichen Buchhandlung in die Hand nahm und überflog. Der Titel und das Thema haben mich all die Jahre nicht losgelassen. Es kommt ein Punkt, gewöhnlich nach Jahren der Unterdrückung, an dem eine Besessenheit so offensichtlich, so vollständig wird, dass es eines totalen geistlichen Kampfes bedarf, um die Mächte des Bösen zu besiegen, die die Seele eines Menschen unterdrücken. Dasselbe gilt für eine Nation und eine Kultur. Amerika und der Westen sind an diesem Punkt angelangt. Ihre Kultur ist durch jahrzehntelangen Götzendienst und die Anbetung falscher Götter so krank geworden, dass nichts anderes zur Befreiung führen wird, als zu erkennen, womit wir es zu tun haben, und dann im mächtigen Namen Jesu Christi durch Buße, ständiges Gebet und Fasten anzugreifen.

Mit anderen Worten: Es ist an der Zeit, die Konfrontation zu suchen. Es ist an der Zeit, sich nicht mehr darum zu sorgen, was sie von uns denken, wenn wir ihre fauligen Masken nicht aufsetzen oder ihre giftigen Injektionen nicht annehmen. Wie hat das in Covid 1.0 funktioniert? Die Dämonen sind über uns hinweggegangen und haben sich dabei ins Fäustchen gelacht. Es ist an der Zeit, demütig die volle Rüstung Gottes anzulegen, zu erkennen, mit wem und was wir es zu tun haben – mit dem unverdünnten Bösen – und in den Krieg zu ziehen.