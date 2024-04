Die Zahl der Gerichtsverfahren zum Klimawandel nimmt zu. Hier die Gründe, warum das gefährlich werden kann.

Kit Knightly

Eine Gruppe älterer Frauen aus der Schweiz hat einen als “bahnbrechend” bezeichneten Menschenrechtsprozess zum Thema “Klimawandel” gewonnen.

Bei einer Anhörung in Straßburg befand der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass die Schweizer Regierung die Menschenrechte der Frauen verletzt habe, weil sie nicht genug gegen die angeblichen Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels unternehme.

Laut Reuters handelt es sich um eine Entscheidung, die einen Präzedenzfall für zukünftige Klimaprozesse schaffen wird:

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zugunsten der mehr als 2.000 Schweizer Frauen, die den Fall vor Gericht brachten, wird wahrscheinlich in Gerichtsentscheidungen in ganz Europa und darüber hinaus Nachahmung finden… Die Schweizer Frauen, die als “Klima-Seniorinnen” bekannt und über 64 Jahre alt sind, sagten, dass die Untätigkeit ihrer Regierung in Bezug auf den Klimawandel sie dem Risiko aussetze, während Hitzewellen zu sterben. Sie argumentierten, dass sie aufgrund ihres Alters und Geschlechts besonders anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels seien.