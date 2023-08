Eine Rekordzahl von Menschen wurde in England nach einem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert. In den Jahren 2021 und 2022 waren es mehr als 84.000, ein Anstieg von mehr als 7.000 innerhalb eines Jahres.

Zahlen der Regierung zeigen, dass es zwischen Frühjahr 2020 und Frühjahr dieses Jahres fast 100.000 zusätzliche Herztodesfälle gab. Nach Covid bleibt die Zahl der Herztoten hoch.

Von März 2020 bis März 2023 wurden in England 839.467 Herztodesfälle registriert, 13 Prozent mehr als die erwarteten 742.927.

Frühere Studien haben gezeigt, dass die Zahl der Toten durch Herzinfarkt in der Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen zwischen 2020 und 2022 um 30 Prozent höher liegen wird als erwartet. Das ist ein gewaltiger Anstieg.

In den Medien wurden in den vergangenen Monaten bizarre Behauptungen aufgestellt. Die Ärztin und Medizinjournalistin Celine Gounder sagte auf CBS News, die Wahrscheinlichkeit, dass diese jungen Menschen einen Herzinfarkt erleiden, sei jetzt viel höher, weil sie keinen Mundschutz tragen oder sich erst später impfen lassen konnten und somit nicht rechtzeitig „geschützt“ waren. In der Tat. Mit anderen Worten: Sie sind selbst schuld.

Derweil berichtete der britische Daily Telegraph über eine Studie, die zeigte, dass der Impfstoff für junge Männer gefährlicher ist als Covid.

Nach dem Tod eines Mannes, der sich den Film „Avatar 2“ im Kino angesehen hatte, schrieben die Medien, dass sein Herzinfarkt wahrscheinlich durch die Aufregung ausgelöst worden war.

Der Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. wies darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu erleiden, bei Geimpften um 500 Prozent höher sei als bei Ungeimpften. Er bezog sich dabei auf Studien von Pfizer selbst.

„Sie wussten, dass sie viele Menschen töten würden. Und trotzdem haben sie es getan“, so Kennedy.