Die Zahlungssysteme von Apple und Google blockieren die Russen und verursachen Chaos in der Moskauer Metro

Ein Blick in die Zukunft von Amerikas Social Credit Score?

Russen, die Apple Pay und Google Pay nutzen wollten, mussten feststellen, dass ihr Zugang blockiert war, was zu einem Chaos in der Moskauer Metro führte.

Der irische Journalist Jason Corcoran twitterte das folgende Bild, das lange Warteschlangen an der Moskauer Metrostation zeigt, nachdem beide Zahlungssysteme für Russen nicht mehr funktionieren.

„Apple Pay und Google Pay funktionieren in der Moskauer Metro nicht mehr, was zu langen Warteschlangen führt, da die Menschen nach Bargeld suchen“, twitterte Corcoran.

Apple Pay and Google Pay no longer work on Moscow's metro system, leading to long queues as people fumble about for cash pic.twitter.com/ezaLZneKiJ — Jason Corcoran (@jason_corcoran) February 28, 2022

Nach den gegen Moskau verhängten schweren Wirtschaftssanktionen können Menschen mit russischen Bankkarten die Zahlungsdienste, einschließlich Samsung Pay, nicht mehr nutzen.

„Kunden einer Reihe von Banken in Russland können ihre Bankkarten nicht mehr mit Google Pay und Apple Pay verwenden, da das Land mit Finanzsanktionen belegt wurde“, berichtet The Verge und merkt an, dass diese Zahlungsmethoden in Russland weniger beliebt sind als im Westen.

„Während Kunden Bankkarten dieser Institutionen innerhalb Russlands weiterhin verwenden können, funktionieren sie im Ausland oder bei Online-Zahlungen in Geschäften und Diensten, die zu Ländern gehören, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben, nicht mehr“, heißt es in dem Bericht.

Aus Angst vor den Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft kam es im Land zu einem Ansturm auf die Geldautomaten, bei dem die Menschen große Mengen Bargeld abhoben.

„Es ist der größte Fehler der Menschheit, Unternehmen wie Apple, Google, Facebook, Twitter, Amazon und der digitalen Welt die Schlüssel zu unserem Leben zu überlassen“, kommentierte ein Teilnehmer des Berichts.

In diesem Zusammenhang hat auch der Domain-Dienstleister Namecheap Russen die Nutzung seines Dienstes untersagt.

Vermutlich wird das Unternehmen in Anbetracht der Bombardierung des Jemen durch Saudi-Arabien auch alle Verbindungen zu saudischen Kunden kappen.

Oder vielleicht auch nicht.

Abgesehen von der Diskussion über Recht und Unrecht des Krieges zwischen Russland und der Ukraine unterstreicht die Geschichte, dass es ein gefährliches Spiel ist, wenn man Big Tech-Unternehmen die Macht gibt, Zahlungssysteme auf der Grundlage moralischer Urteile zu kontrollieren.

Wenn diese Unternehmen weiterhin versuchen, Monopole über Wirtschaftszweige zu schaffen, was passiert dann, wenn solche Systeme die einzige verfügbare Zahlungsoption werden?

Uber sperrt bereits Menschen von der Bestellung eines Taxis aus, wenn sie sich zuvor geweigert haben, in einigen Fällen eine Gesichtsmaske zu tragen.

Was wird Apple und Google in unserer dystopischen Zukunft mit sozialen Kreditpunkten daran hindern, die Bezahlung von Waren zu blockieren, wenn man die „falsche“ politische Partei gewählt hat oder wegen eines „beleidigenden“ Beitrags aus den sozialen Medien ausgeschlossen wurde?