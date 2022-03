Neue Feinde schaffen – Die amerikanische Außenpolitik schafft gefährliche Allianzen

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Es dürfte nicht überraschen, dass viele Beobachter aus verschiedenen politischen Richtungen allmählich feststellen, dass in der stümperhaften Außenpolitik der Vereinigten Staaten etwas ernsthaft schief läuft. Der Fehlschlag bei der Evakuierung Afghanistans hat das ohnehin schwindende Selbstvertrauen der amerikanischen politischen Elite erschüttert, und das ständige Hin und Her bei den Verhandlungen mit dem Iran und Russland, die absichtlich ins Leere laufen sollten, ist kein Beweis dafür, dass sich im Weißen Haus irgendjemand wirklich auf den Schutz der amerikanischen Interessen konzentriert. Jetzt haben wir in der Ukraine einen regelrechten heißen Krieg, einen Konflikt, der leicht eskalieren könnte, wenn Washington weiterhin die falschen Signale an Moskau sendet.

Um nur ein Beispiel dafür zu nennen, wie äußere Einflüsse die Politik verzerren, riet der israelische Premierminister Naftali Bennett in einem Telefonat am 9. Februar Präsident Joe Biden, kein Nichtverbreitungsabkommen mit dem Iran zu schließen. Biden zeigte sich unverbindlich, obwohl es eigentlich im amerikanischen Interesse liegt, ein Abkommen zu schließen, und erklärte stattdessen, dass Israel, soweit es die USA betrifft, im Umgang mit den Iranern „Handlungsfreiheit“ genießen könne. Mit diesem Zugeständnis endete aller Wahrscheinlichkeit nach der einzige mögliche diplomatische Erfolg, auf den die Regierung hätte verweisen können.

Die globale Sicherheitspolitik der Biden-Administration beschränkt sich derzeit auf das, was einige Kritiker als „Einkreisung und Eindämmung“ bezeichnet haben. Aus diesem Grund wird ein überlastetes US-Militär damit beauftragt, immer mehr Stützpunkte auf der ganzen Welt zu errichten, um vermeintlichen „Feinden“ entgegenzutreten, die oft nur ihre eigene nationale Souveränität und ihr Recht auf Sicherheit innerhalb ihrer eigenen Einflusszone ausüben. Ironischerweise werden Nationen, die sich weigern, sich der Kontrolle Washingtons zu unterwerfen, häufig als „Aggressoren“ und „antidemokratisch“ bezeichnet, eine Sprache, die vor allem in Bezug auf Russland verwendet wurde. Die Politik Bidens, so wie sie tatsächlich existiert, scheint ein Rückfall in die Verhältnisse von 1991-2 zu sein, als das Sowjetimperium zusammenbrach. Es geht um die Aufrechterhaltung des alten amerikanischen Traums von vollständiger globaler Dominanz, gepaart mit liberalem Interventionismus, aber dieses Mal fehlen den USA sowohl die Ressourcen als auch der nationale Wille, diese Bemühungen fortzusetzen. Hoffentlich begreift das Weiße Haus, dass es besser ist, nichts zu tun, als leere Drohungen auszusprechen.

In der Zwischenzeit, während sich die Situation weiter zuspitzt, wird es immer offensichtlicher, dass die beiden Krisen, die sich um die Ukraine und Taiwan entwickelt haben, „Made in Washington“ sind und in gewisser Weise unerklärlich sind, da die USA kein zwingendes nationales Interesse haben, das Drohungen rechtfertigen würde, militärische Optionen als mögliche Reaktion „auf dem Tisch zu lassen“. Die US-Regierung hat auf das russische Vorgehen wieder einmal mit verheerenden Sanktionen reagiert. Aber Russland verfügt auch über unkonventionelle Waffen in seinem Arsenal. Es kann zunächst einmal den Fokus von der Ukraine weg verlagern, indem es viel aktiver zur Unterstützung Syriens und des Irans im Nahen Osten eingreift und so die schwachen amerikanischen Versuche, diese Region zugunsten Israels zu verwalten, stört.

Wirtschaftswissenschaftlern zufolge hat Russland seine Wirtschaft wirksam gegen Sanktionen abgesichert und ist in der Lage, selektiv Länder zu sanktionieren, die eine amerikanische Initiative mit Begeisterung unterstützen. Eine solche Reaktion würde den Europäern wahrscheinlich viel mehr schaden als der Führung im Kreml. Ein Ausschluss russischen Gases aus Europa durch die Abschaltung von Nord Stream 2 würde beispielsweise einen verstärkten Verkauf nach China und in andere asiatische Länder ermöglichen und den Europäern mehr Schmerzen zufügen als Moskau. Die Verschiffung von aus den USA geliefertem Flüssiggas nach Europa würde zum Beispiel mehr als das Doppelte des vom Kreml angebotenen Preises kosten und wäre zudem weniger zuverlässig. Die europäischen NATO-Mitglieder sind eindeutig nervös und stehen nicht voll und ganz hinter der US-Agenda zur Ukraine, vor allem weil die berechtigte Sorge besteht, dass jede und möglicherweise alle von Washington in Betracht gezogenen Optionen leicht zu Fehltritten führen könnten, die zu einem nuklearen Schlagabtausch eskalieren würden, der für alle Beteiligten katastrophal wäre.

Abgesehen von der realen unmittelbaren Gefahr, die von den derzeitigen Kämpfen in der Ukraine ausgeht, ist der wirkliche langfristige Schaden strategischer Natur. Die Regierung Joe Biden hat sich geschickt in eine Ecke manövriert, während die beiden Hauptgegner der USA, Russland und China, näher zusammengerückt sind, um so etwas wie eine defensive und wirtschaftliche Beziehung aufzubauen, die darauf abzielt, Washingtons angenommene Rolle als globaler Hegemon und Durchsetzer von Regeln zu reduzieren und schließlich zu beseitigen.

In einem kürzlich erschienenen Artikel im New Yorker erklärt die außenpolitische Kommentatorin Robin Wright, die man getrost als „Falke“ bezeichnen kann, die neue Entwicklung als „Russland und China enthüllen einen Pakt gegen Amerika und den Westen“. Und sie ist nicht die Einzige, die die Alarmglocken läutet: Die ehemalige Russland-Beobachterin des Nationalen Sicherheitsrats (NSC) von Donald Trump, Anita Hill, warnt, dass der Kreml die Absicht hat, die Vereinigten Staaten aus Europa zu drängen, während der ehemalige NSC-Ukraine-Experte Alexander Vindman dazu rät, Russland jetzt mit militärischer Gewalt abzuschrecken, bevor es zu spät ist.

Wright liefert die seriöseste Analyse der neuen Entwicklungen. Sie argumentiert, dass „Wladimir Putin und Xi Jinping, die beiden mächtigsten Autokraten, die derzeitige politische und militärische Ordnung herausfordern“. Sie beschreibt, wie bei einem Treffen der beiden Staatsoberhäupter vor den Olympischen Spielen in Peking eine Vereinbarung getroffen wurde, „die auch die Vereinigten Staaten als Weltmacht, die NATO als Eckpfeiler der internationalen Sicherheit und die liberale Demokratie als Modell für die Welt in Frage stellt“. Sie versprachen, dass es „keine ‚verbotenen‘ Bereiche der Zusammenarbeit“ geben werde, und in einer anschließend verfassten schriftlichen Erklärung hieß es: „Russland und China wenden sich gegen Versuche externer Kräfte, die Sicherheit und Stabilität in ihren gemeinsamen Nachbarregionen zu untergraben, beabsichtigen, der Einmischung externer Kräfte in die inneren Angelegenheiten souveräner Länder unter jeglichem Vorwand entgegenzutreten, lehnen farbige Revolutionen ab und werden ihre Zusammenarbeit verstärken.“ Wright merkt an, dass hinter der Vereinbarung eine beträchtliche Stärke steht: „Als zwei nuklear bewaffnete Länder, die sich über Europa und Asien erstrecken, könnte die muskulösere Ausrichtung zwischen Russland und China sowohl militärisch als auch diplomatisch ein Wendepunkt sein.“ Man könnte hinzufügen, dass China heute die größte Volkswirtschaft der Welt hat und Russland über ein hoch entwickeltes Militär verfügt, das neue Hyperschallraketen einsetzt, die ihm in jedem Konflikt mit der NATO und den USA einen Vorteil verschaffen würden. Sowohl Russland als auch China würden im Falle eines Angriffs davon profitieren, weil sie in der Nähe ihrer Stützpunkte im Landesinneren kämpfen würden.

Und natürlich ist nicht jeder der Meinung, dass es schlecht wäre, die Vereinigten Staaten aus ihrer selbsternannten Hegemonialrolle zu drängen. Der ehemalige britische Diplomat Alastair Crooke vertritt die Ansicht, dass es in der internationalen Ordnung immer wieder zu Krisen kommen wird, bis aus dem Status quo, der den Kalten Krieg beendete, ein neues System hervorgeht, und zwar ohne die Vereinigten Staaten als halboffiziellem transnationalen Regelsetzer und Schiedsrichter. Er bemerkt: „Der Kern der russischen Beschwerden über seine schwindende Sicherheit hat wenig mit der Ukraine an sich zu tun, sondern wurzelt in der Besessenheit der Washingtoner Falken von Russland und ihrem Wunsch, Putin (und Russland) zurechtzustutzen – ein Ziel, das seit den Jelzin-Jahren das Markenzeichen der US-Politik ist. Die Victoria-Nuland-Clique könnte niemals akzeptieren, dass Russland zu einer bedeutenden Macht in Europa aufsteigt und möglicherweise die Kontrolle der USA über Europa in den Schatten stellt.“

Was in Europa und Asien geschieht, sollte auf eine ganz einfache Erkenntnis über die Grenzen der Macht hinauslaufen: Amerika hat kein Interesse daran, einen Atomkrieg mit Russland wegen der Ukraine oder mit China wegen Taiwan zu riskieren. Die Vereinigten Staaten bekämpfen seit über zwei Jahrzehnten einen Großteil der Welt, verarmen selbst und töten Millionen von Menschen in vermeidbaren Kriegen, angefangen mit dem Irak und Afghanistan. Die US-Regierung nutzt auf zynische Weise die Erinnerungen an den alten Feind Russland aus dem Kalten Krieg aus, um ein falsches Narrativ zu schaffen, das in etwa so aussieht: „Wenn wir sie dort drüben nicht aufhalten, werden sie nächste Woche in New Jersey sein.“ Das ist alles Blödsinn. Und außerdem: Wer hat die USA zum alleinigen Schiedsrichter der internationalen Beziehungen gemacht? Es ist an der Zeit, dass die Amerikaner sich fragen, was das für eine internationale Ordnung ist, die die Vereinigten Staaten bestimmen lässt, was andere Nationen tun dürfen und was nicht.

Das Schlimmste aber ist, dass das Blutvergießen in der Ukraine völlig unnötig war. Mit ein wenig echter Diplomatie und ehrlichen Unterhändlern, die die tatsächlichen Interessen abwägen, hätte man leicht zu akzeptablen Lösungen für alle Beteiligten kommen können. Es ist in der Tat ironisch, dass der brennende Wunsch, mit Russland in den Krieg zu ziehen, wie er in der New York Times und der Washington Post sowie auf dem Capitol Hill zum Ausdruck kommt, in Wirklichkeit einen wirklich furchterregenden Feind geschaffen hat, der Russland und China in einer Allianz zusammenbindet, weil sie frustriert sind, mit einer Biden-Regierung zu tun zu haben, die nie zu wissen scheint, was sie tut oder wohin sie will.