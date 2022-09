Die Zeit des Falschgeldes ist vorbei: Egon von Greyerz warnt: „Niemand kann sich dem entziehen, was kommen wird“

Der Finanz- und Edelmetallexperte Egon von Greyerz (EvG) lagert Gold für seine Kunden im größten privaten Goldtresor der Welt, der tief in den Schweizer Alpen liegt. EvG ist ein ehemaliger Schweizer Banker und Finanzexperte, der sagt, dass massives Gelddrucken und riesige Mengen an unbezahlbaren Schulden bald zu einem monströsen finanziellen Zusammenbruch führen werden.

EvG sagt: „Ich habe vorausgesagt, dass… der Aktienmarkt zu diesem Zeitpunkt fallen wird. Der Rückgang des DOW um 1.000 Punkte am vergangenen Freitag kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Aus fundamentaler Sicht hätten die Märkte schon vor langer Zeit zusammenbrechen müssen…“

Es scheint mir klar zu sein, dass wir in den nächsten ein bis zwei Monaten einen Rückgang der Märkte um etwa 30 % erleben werden. Das ist der erste Rückgang, aber das ist erst der Anfang…

Dann wird zusätzliches Geld gedruckt, und die Menschen werden zeitweilig optimistisch sein. Es gibt kein Geld mehr, denn das gedruckte Geld wird keinen Unterschied mehr machen. Es wird nichts geben, was die Welt vorantreiben wird. All die Entscheidungen in Bezug auf Energie, Klimawandel, Sanktionen usw. werden dazu führen, dass alles noch viel schneller zusammenbricht…

Die Welt wird einen Zusammenbruch erleben, wie es ihn in der Geschichte noch nie gegeben hat, und es gibt absolut kein Mittel dagegen. Sie werden nicht in der Lage sein, etwas zu tun. Jeder, der nicht an der Macht ist, wird etwas versprechen, was er nicht einhalten kann. Wenn sie an die Macht kommen, werden sie herausgeworfen, weil sie es nicht halten konnten.