Putin hat Europa in eine inflationäre Depression und einen Währungskollaps getrieben

„Truss-itory“ Inflation und sowjetische Planung

Da die US-Märkte gestern wegen des Labor Day geschlossen waren, spielte sich alles in Europa ab – und angesichts der Tatsache, dass Nord Stream 1 stillgelegt worden war und die Europäische Kommission kriegswirtschaftliche Vorschriften erlassen hatte, und Russland daraufhin klarstellte, dass kein Gas mehr durch Nord Stream 1 fließen würde, wenn die Sanktionen gegen das Land nicht aufgehoben würden, war es kein Wunder, dass die Eurostoxx nachgaben und der EUR zum ersten Mal seit 20 Jahren unter 0,99 fiel, während die Abrissbirne des Dollars sich weiter bewegte. (China wurde gezwungen, den Mindestreservesatz der Banken von 8 % auf 6 % zu senken, was die anhaltende Talfahrt des CNY nicht lange aufhalten wird, der bei Redaktionsschluss heute Morgen in Asien bei 6,9340 steht).

Der niederländische Referenzwert TTF-Gas stieg zunächst enorm an, bevor er „nur“ um 17 % höher schloss, weil man erkannte, dass Europa sich wirklich in dem Wirtschaftskrieg befindet, vor dem ich gewarnt habe, obwohl viele schlechte Nachrichten bereits eingepreist sind.

Wie auf Twitter betont wurde, ist der Schritt Russlands so eklatant, dass Europa keine Möglichkeit hat, ein Abkommen mit Russland zu umgehen, wie es einige wegen „technischer Probleme“ mit der Pipeline getan haben könnten. (Wie auch der russische Präsident Putin, der eine neue außenpolitische Doktrin verabschiedet hat, die eine „russische Welt“ unterstützt, die alle russischsprachigen Länder umfasst, einschließlich einiger in der EU, und gleichzeitig die Beziehungen zu allen Ländern ausbaut, mit denen die UdSSR befreundet war). Dies ist eine Waffe an den Kopf der EU. Das Gleiche gilt für die OPEC+, die sich auf eine symbolische Produktionskürzung um 100.000 Barrel pro Tag einigte. Das Gleiche gilt für die Absage des Irans an das Atomabkommen, wenn die IAEO nicht davon absieht, die schweren Verstöße gegen das letzte Atomabkommen zu untersuchen, an das sich der Iran nicht gehalten hat.

Angenommen, Europa kann sich nicht zurückziehen, dann bedeutet das eine schwere Rezession mit sehr hoher Inflation, und wenn etwas mit den Gasflüssen über die Ukraine passieren würde, was leicht passieren könnte, müsste Europa die Nachfrage schwungvoll drosseln, um ungeplante „Gas-Outs“ zu vermeiden. Der deutsche Wirtschaftsminister Habeck sagte gerade: „Erwarten Sie das Schlimmste“. Wie bereits gestern erwähnt, müssen jetzt existenzielle Entscheidungen getroffen werden, weil möglicherweise nicht genug Energie für alle da ist. Die Entscheidungen sind offensichtlich unappetitlich.

Erstens wird Deutschland die Stilllegung einiger Kernreaktoren hinauszögern – gesunder Menschenverstand mit Waffengewalt also.

Europa und das Vereinigte Königreich werden die Energie jedoch nicht über den Preis rationieren, da dies die bereits jetzt zu beobachtenden schwindelerregenden Rechnungen und eine Stagflation, Rezession oder „Inpression“ (eine inflationäre Depression) zur Folge hätte. Stattdessen werden sie Unternehmen und Haushalte subventionieren, auch wenn das bedeutet, dass die Energiegroßhandelspreise noch weiter steigen. Deutschlands jüngstes 65-Milliarden-Energierettungspaket wird genau das tun, ebenso wie die Maßnahmen Schwedens und der Niederlande sowie Frankreichs und Spaniens, und Brüssel spricht von einer EU-weiten Energiepreisobergrenze. Nur ein Teil dieser Subventionen wird aus Windfall-Steuern stammen (die auch der Industrie das Kapital entziehen, das für Investitionen in neue Energieversorgung benötigt wird). Die neue britische Premierministerin Truss, die gerade erst von einer winzigen Tory-Wählerschaft mit nur 57 % gewählt wurde, hat ebenfalls Ausgaben in der Größenordnung von Covid-Furlough in Aussicht gestellt, um die Energierechnungen von Unternehmen und Haushalten zu deckeln, sowie enorme Steuersenkungen und ein BIP-Wachstumsziel von 2,5 %. Viel Glück mit Letzterem.

Sich Geld zu leihen oder zu drucken, um importierte Energie (in Dollar) zu bezahlen, während man gleichzeitig ein steigendes Zwillingsdefizit hat, ist ein guter Weg, um die eigene Währung zu zerstören – was eine „Truss-itory“ Inflation bedeutet, nicht eine vorübergehende. Wir müssen also per Diktat rationieren: aber wie?

Nach Sektoren: Haushalte oder Industrie? Die Haushalte frieren und wählen. Aber die Industrie beschäftigt die Haushalte – oder sie tut es nicht. (So wie Kalifornien seinen Autofahrern, die Elektroautos gekauft haben, um umweltfreundlich zu fahren, mitteilt, dass sie sie jetzt nicht aufladen können, weil der Strom im Netz knapp ist).

Durch die Energieintensität der Industrie und die Abschaltung der „Sünder“? Dabei werden jedoch die Auswirkungen der Wertschöpfungskette auf das BIP und die Beschäftigung außer Acht gelassen (d. h. kein x, dann kein y, und wenn kein y, dann kein z usw.)

Nach Industriezweigen im Sinne der externen Realpolitik, d. h. die Sektoren, die Verteidigungsgüter herstellen, stehen an erster Stelle?

Nach Industriezweigen im Sinne der internen Realpolitik, d. h., die Sektoren, die die meisten Menschen beschäftigen, kommen zuerst?

Nach der Industrie aus Gründen der Gerechtigkeit, d. h. alle Sektoren erhalten die gleichen Kürzungen, sodass es keine Bevorzugung geben kann, auch wenn dies völlig ineffizient ist?

Dies sind die Fragen, die sich die sowjetischen Planwirtschaften täglich stellten – und die sie falsch beantworteten, weil sie keine Preisbildungsmechanismen, Zinssätze, voll fungibles Geld, Außenhandel oder Rückkopplungsmechanismen zwischen Unternehmen und Verbrauchern wie Medien oder Wahlen hatten. Und natürlich wollten sie sich alle bis an die Zähne bewaffnen für den Kampf gegen den US-Imperialismus.

Das ist kein Scherz… Das ist kein Spruch aus der Vergangenheit. Es handelt sich nicht um eine abstrakte Übung. Es handelt sich um einen Denkprozess, der zweifellos auf den höchsten Ebenen einiger Regierungen bereits im Gange ist, oder, wie ich hoffe, schon im Gange ist. Wie ich bereits angedeutet habe, hoffe ich auch, dass jemand von den Armee-Ingenieuren in der Nähe ist, um die Diskussion weg von der Albernheit der traditionellen Wirtschaftswissenschaft und dem BIP auf der Grundlage der Nachfrage und hin zu einem auf die nationale Sicherheit ausgerichteten BIP auf der Grundlage des Angebots zu lenken.

In der Tat müssen wir auch in die Angebotsseite investieren, statt sie nur zu beschneiden. Ohne dies bleiben wir in diesem Fegefeuer gefangen. Wird der private Sektor das tun? Wenn er es könnte, hätte er es getan, aber er hat es nicht getan. Jetzt haben sie auch noch Mitnahmeeffekte. Deshalb bereitet sich die Europäische Kommission darauf vor, sie aufzufordern, es zu tun. Vermutlich mit staatlichem Kapital und gedrucktem Geld. Oder der Staat kann es einfach direkt tun.

Aber worin soll er investieren? Man muss den gleichen Gedankengang wie bei der Rationierung anwenden, aber in umgekehrter Richtung. Wollen wir die Produktion für die Haushalte oder für die Industrie? Beide benötigen jetzt Energie. Planen wir Energie aus „sündigen“ oder „sündenfreien“ Quellen? (So wie Kalifornien seinen Autofahrern, die Elektroautos gekauft haben, um umweltfreundlich zu fahren, mitteilt, dass sie sie jetzt nicht aufladen können, weil der Strom im Netz knapp ist.) Aber sehen wir uns auch die Überschneidungen an? (z. B. benötigt man Schwefelsäure, um „grüne“ Metalle wie Lithium zu gewinnen; und man braucht fossile Brennstoffe, um Schwefelsäure zu produzieren; und man benötigt fossile Brennstoffe, um viele erneuerbare Energien bis zu einem gewissen Grad zu produzieren…., aber das Ingenieurkorps der Armee weiß das alles). Betrachten wir die Auswirkungen der nachgelagerten Wertschöpfungskette auf das BIP und die Beschäftigung? Schauen wir uns die Güter an, die für die externe Realpolitik benötigt werden? Schauen wir auf die Lobbyisten und die interne Realpolitik? Streben wir nur nach Gerechtigkeit?

Die sowjetischen Planer mussten täglich mit solchen Output-Entscheidungen jonglieren – und lagen in der Regel falsch, weil sie keine Preisbildungsmechanismen, Zinssätze, voll fungibles Geld, Außenhandel oder Rückkopplungsmechanismen zwischen Unternehmen und Verbrauchern wie die Medien oder Wahlen hatten. Und natürlich wollten sie sich alle bis an die Zähne bewaffnen, um gegen den US-Imperialismus zu kämpfen.

Wenn Sie eine schöne Marktkarriere gemacht haben, indem Sie das BIP nach Nachfrage prognostiziert und darauf aufbauend Makroprognosen innerhalb traditioneller Parameter erstellt haben, freue ich mich für Sie: Was wollen Sie jetzt tun, wenn Ihre Fähigkeiten nach 1991 die eines sowjetischen Apparatschiks werden? Machen Sie weiter mit dem Plan, und machen Sie weiter mit der Planung – und mit dem US-Imperialismus!

Ja, wir alle wissen, wie schlecht Regierungen planen. Dazu sage ich: Kennen Sie den privaten Sektor? Und was machen wir, wenn die Dinge, die wir am dringendsten brauchen, kein Geld einbringen, oder dies für Jahrzehnte nicht machen werden? Ja, ich weiß, das hält das Silicon Valley nicht auf – aber sie haben das Versprechen, eines Tages Monopolisten zu sein, oder sie verkaufen sich einfach frühzeitig an einen größeren Narren oder einen bestehenden Monopolisten.

Die Zentralbank, auf die sich all dies heute konzentriert, oder besser gesagt, für die alles verschwommen ist, ist die RBA. Der Markt geht davon aus, dass sie ihren Tagesgeldsatz um weitere 50 Basispunkte auf 2,35 % anheben wird, und sie hat in diesem Jahr noch drei weitere Sitzungen. Noch vor wenigen Wochen versuchte die Reserve Bank mit der Ansicht hausieren zu gehen, dass der Höchststand der Zinsen bei 3 % liegen würde. Der Markt hält nun zu Recht 4 % für weitaus sinnvoller. So schmerzhaft das auch sein wird, Australien (wo ich gerade als „Provokateur“ bezeichnet wurde, was ich mit Stolz tragen werde!) ist immer noch wesentlich besser dran als das Vereinigte Königreich oder Europa. Sie haben unter anderem den Sommer vor sich, während wir Winter haben. Und sie haben Sachen, auch wenn sie keine Planung haben.