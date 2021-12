Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Liebe Leserinnen und Leser,

im Dezember möchte ich Sie vierteljährlich bitten, mir mit Spenden zu zeigen, dass meine Arbeit die Mühe wert ist, die ich mir in Ihrem Interesse mache. Ihre Unterstützung ist der einzige Maßstab, an dem ich den Wert meines Einsatzes von Zeit und Mühe im Namen der Wahrheit messen kann.

2021 war das Jahr, in dem die Zerbrechlichkeit der Freiheit in der Freien Welt offenkundig wurde. Überall in der westlichen Welt haben Vertreter der Exekutive, die keine Gesetzgebungsbefugnis haben, „Mandate“ (Verordnungen) erlassen, die ganze Bevölkerungen um ihre Arbeitsplätze, ihr Einkommen, ihre Freizügigkeit, ihre Vereinigungsfreiheit, selbst mit der Familie, und ihre Freiheit von medizinischem Zwang bringen. Sogar private Arbeitgeber haben die Rolle des Gesetzgebers übernommen, indem sie von ihren Arbeitskräften verlangen, sich mit einem gefährlichen „Impfstoff“ impfen zu lassen, der nach den Datenbanken für unerwünschte Nebenwirkungen von Impfungen in den USA, im Vereinigten Königreich und in der EU so viele oder mehr Menschen krank gemacht und getötet hat als Covid selbst.

Der „Impfstoff“ hat sich als unwirksam erwiesen, wenn es darum geht, eine Infektion mit Covid zu verhindern, als unwirksam, wenn es darum geht, die Ausbreitung der Infektion zu verhindern, aber als sehr wirksam, wenn es darum geht, schwere Nebenwirkungen hervorzurufen, das angeborene Immunsystem zu schädigen und damit die geimpften Menschen anfälliger für Krankheiten zu machen und die geimpften Menschen mit Covid zu den Hauptverbreitern des Virus zu machen.

Um den „Impfstoff“ so schnell wie möglich und ungetestet zuzulassen, wurden bekannte Heilmittel für Covid nicht eingesetzt, was zur Folge hatte, dass die meisten Menschen, die an Covid starben, dies aus Mangel an Behandlung taten.

Trotz des völligen Versagens des Impfstoffs, vor Covid zu schützen und die Ausbreitung der Infektion einzudämmen, haben überall in der freien westlichen Welt politische Führer und medizinische Einrichtungen die lebensbedrohlichen Impfstoffe zu „lebensrettenden Impfstoffen“ erklärt. Das einzige Problem sei, dass die Impfstoffe „nicht überall in angemessener Weise eingesetzt werden“. Der Verstoß gegen die Nürnberger Gesetze durch die Impfpflicht wurde zu einem „Akt der nationalen Solidarität“ umdefiniert. Die deutschen Ärzte, die nach dem Zweiten Weltkrieg wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht standen, kannten diese Ausweichklausel nicht.

Informationen aus allen Ländern zeigen, dass die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle mit der Impfung steigt. Die Mehrheit der Menschen in Krankenhäusern und die Mehrheit der Menschen, die sterben, sind geimpfte Menschen. Die einzigen sicheren Menschen scheinen die Ungeimpften zu sein. Dennoch werden die Ungeimpften unter Hausarrest gestellt, ins Gefängnis gesteckt und in Konzentrationslager gebracht.

Und warum?

Die diskreditierte deutsche Bundeskanzlerin Merkel sagte bei ihrem Ausscheiden aus dem Amt, dass Deutschland ungeimpfte Menschen einsperren wird, weil sie ungeimpft sind, ob infiziert oder nicht. Ein anderer Grund ist nicht erforderlich. Für Merkel ist kein anderer Grund erforderlich, um die Deutschen ihrer Freiheit zu berauben. Merkel hat es auf die Menschen abgesehen, denen es am besten geht und die am wenigsten Gefahr laufen, sich anzustecken. Deutsche Politiker sagten, sie wollten noch weiter gehen und kündigten an, dass sie in den kommenden Monaten eine Impfpflicht für alle Deutschen einführen wollen. Es ist wieder wie bei Dr. Mengele.

Merkel machte deutlich, dass es kein Ende der Impfungen geben wird. Alle neun Monate ist eine weitere Impfung erforderlich, da der Impfstatus abläuft. In den USA sagt Fauci, alle sechs Monate eine weitere Impfung. Mit anderen Worten: Big Pharma profitiert ewig. Wie viel Schmiergeld bekommt Merkel dafür, dass sie einen gescheiterten „Impfstoff“ vorschreibt, der Menschen tötet?

Die Frage ist: Mit welchem Impfstoff wird geimpft? Big Pharma sagt selbst, dass seine Impfstoffe nicht gegen die wachsende Zahl von Varianten – Delta, Omicron – wirksam sind, die durch den Covid-Impfstoff hervorgebracht werden. Wir sind also auf eine endlose Zahl neuer, nicht getesteter Impfstoffe angewiesen, die uns vor Varianten mit extrem niedriger Sterblichkeit „schützen“ sollen.

Warum zwingen Deutschland, Österreich, Italien und Australien die Menschen, sich mit einem „Impfstoff“ impfen zu lassen, von dem selbst Big Pharma sagt, dass er gegen die neuesten Versionen von Covid unwirksam ist?

Erwarten Sie nicht, dass irgendetwas, was Politiker und medizinische Einrichtungen im „freien Westen“ sagen, irgendeinen Sinn ergibt. Vernunft ist nicht mehr Teil der Gleichung. Die freie westliche Welt hat sich für eine sinnlose Existenz entschieden. Wo, außer dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, sind die führenden Politiker des Westens, die sich für die Freiheit einsetzen?

Im nationalsozialistischen Österreich hat der Bundeskanzler, der zurückgetreten ist, angeordnet, dass sich jeder impfen lassen muss oder ins Gefängnis kommt. Ist der österreichische Bundeskanzler ein Diktator, der Gesetze ohne Gesetzgebung erlassen kann, die Menschen ins Gefängnis bringen? Wenn ja, wie unterscheidet sich Österreich heute von Hitlerdeutschland oder Stalins Russland? Kümmert sich irgendjemand um die Rechtsgültigkeit der Mandate, oder sind alle durch orchestrierte Angst so getrieben, dass Freiheit keine Rolle mehr spielt? Ob Göring es nun gesagt hat oder nicht – traue niemals den Faktenprüfern, die im Grunde genommen angeheuerte Lügner sind -, das einzige, was die Regierung braucht, um die Menschen zu Sklaven zu machen, ist Angst. Und wir haben eine dreifache Dosis Angst von den Politikern, den Hurenmedien und dem völlig korrupten medizinischen Establishment von Big Pharma abbekommen.

Ist das Problem der illegalen Mandate überall im „freien Westen“ ein Zeichen dafür, dass die Diktatur über die Demokratie gesiegt hat? Warum wurde diese kritische Frage von den westlichen Medien, den Anwaltskammern und den westlichen Parlamenten, die ihre Gesetzgebungsbefugnisse schützen sollten, nicht gestellt? Gibt es im Westen überhaupt noch politische Führer, die an freie Gesellschaften glauben? Wer sind sie?

Die Antwort ist, dass Fakten in der westlichen Welt keine Rolle mehr spielen und dass alle Werte als rassistisch und frauenfeindlich abgelehnt werden. Jede Art von Wahrheit ist für die herrschenden Interessengruppen, aus denen sich die Elite zusammensetzt, unbequem. Die Wahrheit ist das, was ihren Interessen dient. Deshalb machen Big Pharma und seine medizinischen Handlanger Jagd auf echte Ärzte, die versuchen, der Gesundheit der Menschen statt den Profiten von Big Pharma zu dienen, und statuieren an ihnen Exempel, indem sie sie dämonisieren und aus ihren Positionen entfernen lassen. Ärzte sollen den Profiten von Big Pharma dienen, nicht der Gesundheit ihrer Patienten.

Dasselbe geschieht mit denjenigen von uns, die versuchen, die Wahrheit unter die Leute zu bringen. Versuchen Sie einmal, all die Wahrheitsverkünder zu zählen, denen Plattformen in den sozialen Medien verwehrt werden und die auf verschiedene Weise dafür sanktioniert werden, dass sie das Narrativ in Frage stellen. Wohin man in der „Freien Westlichen Welt“ auch schaut, wird die Wahrheit als Verschwörungstheorie eingestuft, und Wahrheitsverkünder wurden zu „Verschwörungstheoretikern“ umdeklariert.

Um das Ausmaß des Wahnsinns zu verstehen, der die westliche Welt befallen hat, werfen Sie einen Blick auf Schottland. Schottland, das Tapfere, der schottische Krieger, wo sind sie? Nirgends zu finden. Sie werden es wahrscheinlich nicht glauben, aber die schottische Regierung verlangt von allen Schulen, dass sie im Winter die Fenster offen lassen, um die Übertragung von Covid zu verhindern. Das hat dazu geführt, dass Lehrer und Schüler in eiskalten Klassenzimmern sitzen und Wintermäntel tragen müssen, um warm zu bleiben. (> LINK auf englischsprachige Website)

Die schottischen Behörden haben kein Problem damit, wenn Kinder an Lungenentzündung sterben, solange sie sich nicht mit Covid anstecken, dessen Sterblichkeitsrate bei Kindern nahezu Null ist.

Unabhängige Wissenschaftler, die nicht an Faucis NIH-Stipendien und Big-Pharma-Stipendien gebunden sind, haben einen Stopp der Impfungen gefordert, die nachweislich mehr schaden als nutzen.

Die Reaktion der Behörden auf diese Wahrheitsverkünder besteht darin, sie zu „heimischen Terroristen“ zu erklären, weil sie die Menschen vor unwirksamen und gefährlichen Impfungen warnen. Es sind diese angeblichen „inländischen Terroristen“, die wissenschaftlich fundiert sind, nicht die Profit- und Kontrollsüchtigen, die korrupte Presseorgane benutzen, um sie zu dämonisieren.

Diejenigen von uns, die Ihnen die Wahrheit sagen, haben die Aufmerksamkeit des FBI auf sich gezogen. Werden wir überwacht? Wird ein Verfahren gegen uns vorbereitet, weil wir die Wahrheit über die Geschichte sagen? Die Freiheit wird heute in der „Freien Welt“ so sehr abgewertet, dass diese Fragen berechtigt sind. Wenn Trump-Anhänger nicht einmal an einer Kundgebung teilnehmen können, ohne wegen „Aufruhrs“ verhaftet zu werden, können Wahrheitsverkünder, die das Narrativ bedrohen, nicht erwarten, dass sie frei herumlaufen.

Wo auch immer man in der „Freien Westlichen Welt“ hinschaut, die Wahrheit ist nicht willkommen. Menschen zahlen einen Preis dafür, die Wahrheit zu sagen. Lügner werden gefeiert. Es ist in meinem Interesse, den Mund zu halten und zu verschwinden. Ich bin alt und werde kein Leben unter den totalitären Regimen führen müssen, die in der „Freien Welt“ errichtet werden.

Die Jugend wird nicht erkennen, was geschieht, da sie keine Erfahrung mit der Vergangenheit hat. Die einzige Vergangenheit, die sie kennen werden, ist die, die für sie rekonstruiert wurde, eine Vergangenheit, die so rekonstruiert wurde, dass sie sich von ihrer Kultur, ihrer Geschichte und ihrer Rasse entfremdet. Wie George Orwell schrieb: „Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft“. Das Projekt 1619 der New York Times kontrolliert unsere Vergangenheit. Das bedeutet, dass es keine gute Zukunft für weiße Amerikaner gibt.

Ich sehe es als meine Aufgabe an, Ihnen zu helfen, die Wahrheit zu sehen und nicht die rekonstruierte, selbstsüchtige Version, die den Eliten die Herrschaft über Sie gibt.

Laut Word Press hat diese Website jährlich 7.500.000 Besuche von Lesern in 109 Ländern, doch sie ist abhängig von einem winzigen Bruchteil von einem Prozent, die monatlich spenden. Nur wenige kümmern sich darum, ob sie genaue Informationen erhalten oder nicht.

Es kostet die Leser nichts, außer ihrer Zeit, aber die Zeit, die ich brauche, um zu recherchieren und zu schreiben, was Sie bequem lesen können, ist enorm, und ich frage mich, ob die Behörden dem, was ich schreibe, mehr Aufmerksamkeit schenken als meine Leser.

Ich habe Sie mit den besten verfügbaren Informationen über Covid und den „Impfstoff“ versorgt, und ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Ich habe die unabhängigen wissenschaftlichen Artikel mit Hilfe von Virologen und medizinischen Forschern, die ich kenne, studiert.

Ich habe Sie vor der Zerstörung der westlichen Kultur und der Feindseligkeit gegenüber Ehre, Leistung, Integrität und Weißen gewarnt, die das Wesen der Ersatzkultur kennzeichnet.

Ich habe vor der Hybris Washingtons gewarnt, die sowohl Russland als auch China dazu treibt, sich auf einen Krieg mit einer zweitklassigen Militärmacht vorzubereiten, die sich für unbesiegbar hält.

Die große Frage, die sich uns stellt, lautet: Wer hat die Menschlichkeit und den gesunden Menschenverstand des führenden Landes der Welt, der Vereinigten Staaten von Amerika, zerstört?

Warum basiert die Außenpolitik der USA auf Drohungen und Zwang?

Warum werden freie amerikanische Bürger als den Interessen der USA im Wege stehend betrachtet und von ihrer eigenen „demokratischen“ Regierung zu „inländischen Terroristen“ erklärt? Wie ist die Regierung und nicht das Volk zum Chef geworden?

Warum hat die Covid-Politik nichts mit den Fakten und der öffentlichen Gesundheit zu tun?

Warum erwartet Washington vom Rest der Welt, dass er sich Washington unterordnet?

Die Wahrheit ist schwer zu finden. Ich stelle die richtigen Fragen und gebe wahrheitsgemäße Antworten. Unterstützen Sie diese Website.