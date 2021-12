Gesundheitsexperten sind verblüfft über die niedrige Infektions- und Todesrate auf dem afrikanischen Kontinent – hier mögliche Gründe

Die geringe Zahl der Infektionen und Todesfälle in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara, wo die Impfrate unter 6 % liegt, scheint die Wissenschaftler zu verunsichern

Auf Afrika entfallen 17,46 % der Weltbevölkerung und 3 % der weltweiten COVID-19-Todesfälle, während Länder mit einer besseren Gesundheitsversorgung höhere Todesraten aufweisen, darunter Amerika mit 46 % und Europa mit 29 %.

Nigeria, das bevölkerungsreichste Land, hat 3.000 Todesfälle bei 200 Millionen Einwohnern zu verzeichnen, was in den USA alle zwei oder drei Tage der Fall ist. Dennoch hat Nigeria ein umfassendes Impfprogramm angekündigt, um sich „auf die nächste Welle vorzubereiten“.

Faktoren, die die niedrige Infektions- und Todesrate beeinflusst haben könnten, sind das Leben im Freien, das den Vitamin-D-Spiegel erhöht, eine jüngere Bevölkerung und der Zugang zu Medikamenten und Kräutern, die für andere lokale Erkrankungen verwendet werden, von denen aber auch bekannt ist, dass sie den Schweregrad von COVID verringern.

Ob Abriegelungen, Abschaltungen und andere restriktive Maßnahmen die Zahl der COVID-19-Infektionen und -Todesfälle senken können, ist seit Anfang 2020 ein viel diskutiertes Thema. Gesundheitsexperten, die sich die weltweiten Statistiken ansehen, sind verblüfft über die niedrige Infektions- und Todesrate auf dem afrikanischen Kontinent südlich der Sahara im Vergleich zu den Industrieländern, die verschiedene Sperrmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung eingesetzt haben.

Auf der ganzen Welt haben die Länder unterschiedliche Ansätze gewählt, um die Ausbreitung von SARS-CoV-2 einzudämmen. In einem kurzen Dokumentarfilm von CAN Films werden die Folgen von COVID-19 in Schottland und Schweden verglichen. Im März 20203 hatte Schottland strenge Abriegelungsmaßnahmen eingeführt und Schulen und andere soziale Einrichtungen geschlossen. Den Menschen wurde mit Geldstrafen gedroht, wenn sie das Haus verließen, außer um einmal am Tag Sport zu treiben, zur Arbeit zu gehen oder Lebensmittel zu kaufen.

Schweden hingegen ging mit der Pandemie anders um als der Großteil der Welt und wurde anfangs für seine lockeren Beschränkungen und das Fehlen strenger Abriegelungsmaßnahmen verunglimpft. Im Oktober 2020 bezeichnete TIME die Reaktion als „Katastrophe“, aber Daten haben gezeigt, dass die Todesrate in Schweden im Einklang mit anderen Jahren stand. Mit anderen Worten: Die Zahl der überzähligen Todesfälle, die möglicherweise auf COVID-19 zurückzuführen waren, war minimal.

Von CAN-Filmen zusammengestellte Informationen zeigen, dass die Reaktion in Schweden, das fast doppelt so viele Einwohner hat wie Schottland, deutlich geringere Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Gesundheit der Bevölkerung hatte und die Zahl der überzähligen Todesfälle nur halb so hoch war wie in Schottland. In Schottland kam es zu drei Schließungen, 64 Schulschließungen und einem Anstieg der Gewichtszunahme um 54 %, während es in Schweden keine Schließungen, keine Schulschließungen und keine Gewichtszunahme gab.

Der afrikanische Kontinent südlich der Sahara hat COVID-19 umgangen

Während der Thanksgiving-Pause 2021 berichteten die Medien über eine neue COVID-19-Variante, die unter dem Namen Omicron in Südafrika identifiziert wurde. Diese Variante unterscheidet sich insofern, als Ärzte über „ungewöhnliche“, aber milde Symptome berichten, wobei Müdigkeit die häufigste Beschwerde ist. Als Reaktion darauf hat der Rest der Welt sofort Reiseverbote nach und aus Südafrika verhängt.

Interessanterweise waren die Maßnahmen, die in Afrika während der Pandemie ergriffen wurden, je nach Land unterschiedlich, doch waren die Infektions- und Todesraten auf dem gesamten Kontinent relativ stabil und niedrig. Im letzten Jahr gab es Berichte über kleine Gebiete in der Welt, in denen die Zahl der Infektionen, der Todesfälle oder die Sterblichkeitsrate deutlich niedriger war als im Rest der Welt.

So meldete beispielsweise der indische Bundesstaat Uttar Pradesh eine Heilungsrate von 98,6 % und keine weiteren Infektionen. Auf der anderen Seite scheint der gesamte afrikanische Kontinent der massiven Zahl von Infektionen und Todesfällen, die für diese finanziell schlecht ausgestatteten Länder mit überfüllten Städten vorhergesagt wurden, ausgewichen zu sein.

Frühere Schätzungen gingen davon aus, dass Millionen Menschen sterben würden, wenn die Pandemie über Afrika hinwegfegt. Dieses Szenario hat sich jedoch nicht bewahrheitet. Laut AP News sind weniger als 6 % des Kontinents geimpft, und die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet Afrika seit Monaten als „eine der am wenigsten betroffenen Regionen der Welt“.

Auf einem belebten, überfüllten Markt außerhalb von Harare sprach AP News mit Nyasha Ndou, der eine Maske in seiner Tasche trägt. Hunderte von anderen Menschen, die meisten unmaskiert, befanden sich auf dem Markt. Ndou erklärte die Maske in seiner Tasche:

COVID-19 ist verschwunden. Wann haben Sie zuletzt von jemandem gehört, der an COVID-19 gestorben ist? Die Maske dient dazu, meine Tasche zu schützen. Die Polizei verlangt Bestechungsgelder, also verliere ich Geld, wenn ich mich nicht mit einer Maske bewege

Nach Angaben von WorldoMeter macht die Bevölkerung Afrikas 17,46 % der Weltbevölkerung aus. AP News berichtet jedoch, dass die WHO-Daten zeigen, dass die Todesfälle in Afrika 3 % der weltweiten Gesamtzahl ausmachen, während die Todesfälle in Ländern mit besserer Gesundheitsversorgung viel höher sind, z. B. 46 % in Amerika und 29 % in Europa.

Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas, und die Regierung hat gerade einmal 3.000 Todesfälle bei den 200 Millionen Einwohnern des Landes registriert. In den USA gibt es laut AP News alle zwei oder drei Tage so viele Todesfälle.

Einige machen frühe Abriegelungen für die geringe Zahl der Infektionen verantwortlich

Überall auf der Welt wurden Länder und Gemeinden abgeriegelt, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Lesotho, das südlichste Binnenland der Welt, das von Südafrika umgeben ist, riegelte sein Land und seine Grenzen ab, bevor eine einzige Person erkrankte.

Im März 2020 rief das Land den Notstand aus, schloss die Schulen und verhängte eine dreiwöchige Ausgangssperre. Anfang Mai wurde die Abriegelung aufgehoben, und das Land verzeichnete seine ersten bestätigten Fälle. Die BBC berichtete im Oktober 2020, dass in einem Land mit 2 Millionen Einwohnern in fünf Monaten 40 Todesfälle und etwa 1700 Fälle zu verzeichnen waren.

Diese Zahl stieg bis Januar 2021 auf 4137 Fälle, da Bürger aus Südafrika während der Ferienzeit die Grenze überquerten. Zusätzlich zu den Grenzübertritten hatte die Regierung aus Kostengründen Menschen vorzeitig aus der Quarantäne entlassen.

Experten gehen jedoch davon aus, dass Tausende von Menschen die Grenze illegal überquert haben, weil sie sich die Kosten für ihren COVID-19-Test nicht leisten konnten. Als Reaktion auf die steigende Zahl von COVID-19-Fällen im Januar verhängte der Premierminister eine Ausgangssperre für soziale Einrichtungen wie Bars und Nachtclubs ab 20 Uhr.

Die schnellen Maßnahmen, die einige Länder zur Abriegelung ihrer Bevölkerung ergriffen haben, mögen die Ausbreitung des Virus in den ersten Tagen verlangsamt haben, doch das SARS-CoV-2 ist endemisch. Das bedeutet, dass sich das Virus in der Umwelt befindet und auch durch noch so viele Abriegelungen nicht beseitigt werden kann.

Das bedeutet auch, dass sich das Virus weiter ausbreiten wird, sobald die Abriegelungen wieder geöffnet werden, genau wie Grippe- und Erkältungsviren. In Ländern wie Lesotho, die frühzeitig gesperrt wurden, kam es zu Infektionen, nachdem die Sperre aufgehoben worden war. Der einzige Vorteil der Abflachung der Kurve und der Verringerung der Zahl der Infektionen in einem frühen Stadium der Pandemie bestand darin, dass die Ärzte die Zeit hätten nutzen können, um die Behandlungsprotokolle zu verbessern.

Dr. Vladimir Zelenko und die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance sind zwei Beispiele für Ärzte und Ärztegruppen, die im Jahr 2020 Behandlungsprotokolle entwickelt haben, die sich als erfolgreich erwiesen haben und die Zahl der Personen mit schweren Erkrankungen oder langwierigen Symptomen verringern.

Faktoren, die sich auf die Infektionsrate auswirken können

Es gibt mehrere Faktoren, die die Infektionsraten in Afrika beeinflussen können. Im obigen Video weist Dr. John Campbell auf den dramatischen Rückgang der COVID-19-Fälle in Japan hin, der im August begann, nur 12 Tage nachdem Ärzte ihren Patienten legal Ivermectin verschreiben durften.

Mit Hilfe von Google Translate erfuhr Campbell, dass Dr. Haruo Ozaki, Vorsitzender der Tokyo Medical Association, die geringe Zahl von Infektionen und Todesfällen in Afrika zur Kenntnis genommen hatte, wo viele Ivermectin prophylaktisch und als Hauptstrategie zur Behandlung von Onchozerkose, einer parasitären Krankheit, die auch als Flussblindheit bekannt ist, einsetzen. Mehr als 99 % der infizierten Menschen leben in 31 afrikanischen Ländern.

Auch andere, in Afrika allgemein erhältliche Medikamente haben sich als wirksam gegen COVID-19 erwiesen. Hydroxychloroquin und Chloroquin zum Beispiel werden seit langem zur Behandlung und Vorbeugung von Malaria eingesetzt. Zelenko hat erfolgreiche Ergebnisse mit Hydroxychloroquin gegen COVID-19 veröffentlicht.

Malaria ist eine der häufigsten Todesursachen in vielen Entwicklungsländern Afrikas. Die Krankheit wird durch einen Parasiten ausgelöst, der von einer infizierten weiblichen Stechmücke übertragen wird und durch grippeähnliche Symptome gekennzeichnet ist. Verzögerungen bei der Behandlung erhöhen den Schweregrad der Krankheit und das Sterberisiko. Nach Angaben der WHO wurden 2017 219 Millionen Malariafälle diagnostiziert, 92 % davon in der Region Afrika.

Artemisia annua, auch bekannt als süßer Wermut, ist ein Kraut, das in Kombinationstherapien zur Behandlung von Malaria eingesetzt wird. Es wurde in der traditionellen chinesischen Medizin seit mehr als 2000 Jahren zur Behandlung von Fieber verwendet. Heute ist Artemisinin, ein Metabolit von Artemisia, die aktuelle therapeutische Option für Malaria. Seit dem Ausbruch von SARS im Jahr 2003 wird die Pflanze auch zur Behandlung von Coronaviren untersucht – mit guten Ergebnissen.

Die BBC weist darauf hin, dass das Durchschnittsalter in den meisten afrikanischen Ländern viel niedriger ist als im Rest der Welt. Da viele der Verstorbenen über 80 Jahre alt sind und das Durchschnittsalter in Afrika bei 19 Jahren liegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Infektion zum Tode führt, sehr viel geringer. Nur 3 % der Bevölkerung sind über 65 Jahre alt, verglichen mit 16,9 % in Nordamerika und 19,2 % in Europa.

Außerdem gibt es in den meisten afrikanischen Ländern nur wenige Pflegeeinrichtungen für ältere Menschen. Auch das Wetter kann eine Rolle dabei spielen, wer sich mit COVID infiziert: Zu Beginn der Pandemie entdeckten Forscher der University of Maryland einen Zusammenhang zwischen der Ausbreitung von COVID-19 und Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Breitengrad. Sie fanden heraus, dass sich das Virus offenbar besser ausbreitet, wenn Luftfeuchtigkeit und Temperaturen sinken.

Darüber hinaus erhöhen ein gemäßigtes Klima und ein sonniger Himmel wie in Afrika die Wahrscheinlichkeit, dass die Bevölkerung über einen optimalen Vitamin-D-Spiegel verfügt. Forscher haben herausgefunden, dass die Aufrechterhaltung eines optimalen Vitamin-D-Spiegels das Infektionspotenzial und das Risiko einer schweren Erkrankung senkt.

Wie sinnvoll ist die Impfung in Afrika südlich der Sahara?

Die geringe Zahl der COVID-19-Infektionen in der afrikanischen Bevölkerung südlich der Sahara hält trotz einer Impfrate von weniger als 6 % an. Indes. Die Impfraten in den westlichen Ländern steigen rapide an, und dennoch kämpfen sie mit steigenden Infektions- und Todesraten. Warum übersehen nigerianische Beamte angesichts solcher Statistiken scheinbar die niedrigen Zahlen und den Gesundheitszustand des Landes, wenn sie ankündigen, ihren Impfplan zu verschärfen, in der Hoffnung, die Hälfte der Bevölkerung bis Februar zu impfen.

Einfach ausgedrückt, ihr Ziel ist die „Herdenimmunität“ in einer Bevölkerung, die nicht leidet. Oyewale Tomori ist ein Virologe aus Nigeria, der in mehreren WHO-Beratungsgruppen sitzt. Seiner Meinung nach muss die Impfquote nicht so hoch sein wie im Westen. Salim.

Abdool Karim, ein Epidemiologe aus Südafrika, der die Regierung in der Vergangenheit zu COVID-19 beraten hat, ist jedoch anderer Meinung. Er fordert ein umfassendes Impfprogramm, um sich auf die nächste Welle vorzubereiten, was das, was in den letzten 20 Monaten in Afrika geschehen ist, negiert. Er sagt: „Wenn man sich ansieht, was in Europa passiert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass weitere Fälle hierher überschwappen.“

Da die afrikanischen Länder, die seit Beginn der Pandemie niedrigere Infektions- und Todesraten aufwiesen, immer mehr ihrer Bevölkerung impfen, stellt sich die Frage: Wenn die Impfprogramme erst einmal angelaufen sind, werden sie dann auch erfolgreich sein? Wenn die Impfprogramme erst einmal angelaufen sind, werden die Todesraten dann ansteigen, wie es in anderen Regionen der Welt der Fall ist, in denen die Impfquoten hoch sind?

Und wenn ja, wie werden die „Gesundheitsexperten“ den plötzlichen Anstieg der Infektionen und Todesfälle auf einem Kontinent erklären, auf dem bisher eine COVID-19-Pandemie vermieden wurde?

