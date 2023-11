Die zionistische Vision des Krieges: „Lasst uns ganz Gaza erobern und die Palästinenser nach Ägypten evakuieren“.

Geschrieben von Piero Messina

Welches geopolitische und geostrategische Ziel verfolgt die israelische Regierung gegenüber dem, was von Palästina übrig geblieben ist? Was will Israel in diesem Konflikt erreichen, der, wie Netanyahu selbst ankündigt, lang und schmerzhaft sein wird? Die israelische Armee greift den Gazastreifen aus der Luft, zu Lande und zu Wasser an. Die Versorgung, der Strom und die Verbindungen sind fast vollständig unterbrochen, und um zu verstehen, was wirklich vor sich geht, müssen wir das Ende dieser Phase des Konflikts abwarten, die für den israelischen Verteidigungsminister noch keine Bodeninvasion ist.

Jedem Militäranalytiker ist inzwischen klar, dass es bei diesem Truppenaufmarsch nicht nur um die Zerschlagung der Hamas geht. Wie weit also ist die Regierung in Tel Aviv bereit zu gehen?

Nach Ansicht einiger Analysten besteht eine der Optionen darin, das unterirdische Tunnelsystem zu zerstören, das eigentliche Skelett des Operationssystems der Hamas. Die Idee wäre, diese Tunnel zu fluten. Am Ende einer solchen Operation würde sich der Gazastreifen in ein riesiges Meer aus Tod und Zerstörung verwandeln.

Wem diese Operation unmenschlich vorkommt, dem sei ein kürzlich von der Denkfabrik Misgav (Institut für nationale Sicherheit und zionistische Strategie) veröffentlichtes Dokument ans Herz gelegt, das ein politisches Ziel formuliert, das der „Endlösung“ der Nazis in nichts nachsteht.

Unterzeichnet ist das Papier von Amir Weitman, einem der einflussreichsten Denker der Likud-Partei. Weitman ist das, was man einen geopolitischen Falken nennt. In seinem jüngsten Fernsehauftritt auf Russia Today drohte er der russischen Regierung wegen der „angeblichen“ Unterstützung der Hamas durch Moskau. Weitman fügte hinzu, dass die israelische Regierung, sobald die Hamas-Frage geklärt sei, dafür sorgen müsse, dass Russland in der Ukraine besiegt werde.

Doch Weitmans kriegerische Töne sind verwässert und scheinen im Vergleich zu seiner Nachkriegsstrategie in Palästina von geringer Bedeutung zu sein.

Das von Weitman für Misgav unterzeichnete Dokument trägt den Titel „Plan für die Umsiedlung und endgültige Rehabilitierung der gesamten Bevölkerung von Gaza nach Ägypten“. Kurz gesagt, stellt Weitman die Hypothese auf, dass die Palästinenser endgültig aus diesem Land vertrieben werden sollen, das schließlich vollständig unter der Kontrolle von Tel Aviv stehen soll.

Das erste Ziel, das sich der Wissenschaftler und Politiker gesetzt hat, ist militärischer Natur: Der Krieg, den die IDF führt, „muss die Bedingungen schaffen, unter denen die Bevölkerung von Gaza nach Ägypten auswandern kann“. Weitman stellt sich auch vor, die wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen des Staates Israel, Ägyptens, der USA und Saudi-Arabiens in diesem Projekt unter einen Hut zu bringen.

Auf welche Daten sich der Analyst bei seinem Vorhaben stützt: „Im Jahr 2017 wurde berichtet, dass es in Ägypten etwa 10 Millionen leer stehende Wohnungen gibt, von denen etwa die Hälfte gebaut und die andere Hälfte im Bau ist, eine enorme Menge an gebauten und leer stehenden Wohnungen in staatlichem und privatem Besitz und ausreichend Bauland, um etwa 6 Millionen Einwohner unterzubringen

Weitman rechnet der ägyptischen Bevölkerung in die Tasche: „Die Mehrheit der Bevölkerung ist nicht in der Lage, Wohnungen zu kaufen, obwohl diese günstig sind (zwischen 150 und 300 Dollar pro Quadratmeter). Der Analyst erklärt auch, was den vertriebenen Palästinensern angeboten werden könnte: „Die durchschnittlichen Kosten für eine 3-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 95 m2 für eine durchschnittliche Familie von 5,14 Personen im Gazastreifen belaufen sich auf etwa 19.000 Dollar. Berücksichtigt man die derzeit bekannte Größe der Gesamtbevölkerung des Gazastreifens, die zwischen 1,4 und 2,2 Millionen Menschen liegt, kann man davon ausgehen, dass sich der Gesamtbetrag, der zur Finanzierung des Projekts benötigt wird, auf etwa 5 bis 8 Milliarden Dollar belaufen wird, eine Zahl, die nur 1 bis 1,5 Prozent des BIP des Staates Israel entspricht“. Das Projekt wird von Weitman als „für den Staat Israel leicht finanzierbar“ bezeichnet. Nach der auf Misvag vorgestellten These müsste Israel also die ägyptische Regierung finanzieren, um diese Häuser für die palästinensische Bevölkerung zu kaufen.

Für Weitman wäre damit das Gaza-Problem gelöst, „das seit Jahren ein Hindernis für Frieden, Sicherheit und Stabilität nicht nur in Gaza, sondern in der ganzen Welt darstellt“. Und es ist der Analyst selbst, der sein Projekt als „innovative, wirtschaftliche und nachhaltige Lösung“ bezeichnet. Nach der wirtschaftlichen Analyse erläutert Weitman auch die geopolitischen Gründe, die für seinen Plan sprechen. Für die europäischen Länder“, schreibt der Analyst, „werden die Risiken der illegalen Einwanderung verringert. Auch Saudi-Arabien wird erheblich profitieren, denn die Räumung des Gazastreifens bedeutet den Wegfall eines wichtigen Verbündeten des Iran und einen wichtigen Beitrag zur Stabilität in der Region“.