Zu Gaza und dem menschlichen Bewusstsein:

Caitlin Johnstone

Es wird immer schwieriger für die imperialen Propagandisten, Mächte, die vom Imperium ins Visier genommen werden, wie die Hamas, als böse Schurken darzustellen, die einfach böse sind, weil sie böse sind.

Je besser unsere Gesellschaft das Verständnis für Psychologie und Traumata und die Gründe für das Handeln von Individuen entwickelt, desto weniger Menschen nehmen solche kindlichen propagandistischen Rahmenbedingungen hin. Wenn etwas Schreckliches und Traumatisierendes passiert, fragen immer mehr Menschen: „Warum? Warum ist das passiert? Welche Vorbedingungen führten dazu, dass diese Menschen das getan haben?“

Wenn die Leute solche Fragen stellen, werden Antworten aufgedeckt, die sehr unbequem für die Informationsinteressen des westlichen Imperiums sind. Oh, es stellt sich heraus, dass Israel ein missbräuchlicher Apartheid-Staat ist und Gaza ein riesiges Konzentrationslager, in dem Palästinensern grundlegende menschliche Bedürfnisse vorenthalten werden. Oh, es stellt sich heraus, dass die NATO Kriegsmaschinen an der russischen Grenze stationiert hat, was die USA niemals in ihrer Nähe zulassen würden. Oh, es stellt sich heraus, dass westliche Mächte Waffen an mörderische extremistische Gruppen in Syrien weitergegeben haben, um Assad zu stürzen und ein Marionettenregime in Damaskus zu installieren.

Immer mehr Menschen verstehen, dass niemand einfach nur böse ist, weil er böse ist; wenn jemand etwas Gewalttätiges und Beängstigendes tut, ist es wahrscheinlich, dass ihm selbst Gewalttätiges und Beängstigendes angetan wurde, entweder kurz zuvor oder in seinen prägenden Jahren. Diese wachsende Erkenntnis zeigt sich heute in populären Filmen und Serien durch das Aufkommen des Anti-Helden und komplexen Schurken mit traumatischen Vergangenheiten, mit denen man mitfühlen und sie verstehen kann. Das moderne Geschichtenerzählen hat das Modell des tugendhaften Protagonisten gegenüber dem schurkischen Antagonisten weitgehend verlassen, einfach weil das Publikum zu bewusst ist, um es noch zu akzeptieren. Es verliert ihr Interesse und ihre Aufmerksamkeit.

Natürlich erstreckt sich dieses erweiterte Bewusstsein auch auf Israel. Ein Volk, das gerade ein unfassbares kollektives Trauma erlebt hatte, wurde informiert, dass es im Heiligen Land einen eigenen Platz gibt, an dem es sich sicher fühlen kann. Danach sahen wir die Art von Gewalt und Missbrauch, die wir von einer hochtraumatisierten Bevölkerung erwarten würden, die plötzlich Macht über die einheimische Bevölkerung hatte, die dort zuvor lebte. Dieses Trauma ging in die Psyche der Palästinenser über, die manchmal Dinge tun, die nur hochtraumatisierte Menschen tun würden.

Und so geht es immer weiter und weiter.

Eigentlich sind wir alle nur verlorene kleine Kinder, die in einer beängstigenden Welt herumtaumeln, die wir nicht verstehen. Einige von uns sind besser darin, Selbstsicherheit vorzutäuschen als andere, aber eigentlich weiß keiner von uns wirklich, worum es in dieser großen mysteriösen Welt geht, und wir tun nur, was wir tun, weil wir von Kräften in uns herumgewirbelt werden, die wir nicht wirklich sehen können, die dort waren, als wir zu jung waren, um das Trauma zu verstehen, das uns widerfahren ist.

Das ist alles, was es wirklich ist. Es kommt auf einige hässliche, erschreckende Weisen heraus, wie wir es gerade in Gaza sehen, aber im Grunde sind es nur verängstigte kleine Kinder in ausgewachsenen Körpern, die versuchen, das Gefühl zu haben, dass sie in dieser wilden chaotischen Welt ein wenig Kontrolle haben, damit sie vielleicht nicht erneut verletzt und verängstigt werden.

Es kommt auf einige finstere Weisen heraus und führt unsere Art auf einige düstere Pfade. Eines Tages könnte es uns alle in einem nuklearen Holocaust töten. Aber im Grunde waren wir immer nur eine Gruppe verängstigter kleiner Primaten, die von psychologischen Kräften herumgeworfen wurden, die wir in einer Welt, die unsere neu entwickelten Gehirne nicht begreifen können, nicht bewusst gemacht haben.

Ich weiß nicht, wohin unser seltsames Abenteuer uns führt oder was wir auf dem Rest unseres gewundenen Weges zusammen erleben werden. Aber es scheint, dass ein Licht wächst, auch mitten in all der Gewalt und den Schreien. Vielleicht werden wir eines Tages aufwachen und aufhören, diese schrecklichen Muster auszuspielen. Vielleicht werden wir eines Tages aufwachen und eine gesunde Welt aufbauen.