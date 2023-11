Der Westen misst mit ethnisch-bigottischen Doppelstandards, wenn er Russen und Palästinenser bombardiert

Andrew Korybko

Die Ukraine wollte die einheimische russische Bevölkerung des Donbass ethnisch säubern und die Zurückgebliebenen ermorden, wenn sie die Region zurückerobert hätte, was Israel offenbar mit dem Gazastreifen vorhat, aber die strategische Rolle Kiews wird vom Westen als größer eingeschätzt als die Tel Avivs. Während Israel um einen kleinen Gebietsstreifen kämpft, um enge geopolitische Interessen des Westens zu verfolgen, wird die Ukraine vom Westen für viel weiter reichende zivilisatorisch-imperialistische Interessen benutzt.

Der jüngste Krieg zwischen Israel und der Hamas hat die westliche Heuchelei in mehrfacher Hinsicht entlarvt. Schon früher wurde festgestellt: „Die Doppelmoral des Westens gegenüber Israel und der Ukraine hat ihn im globalen Süden diskreditiert. Die ganze Welt hat gesehen, wie die „humanitäre“ Dimension der Rhetorik der „regelbasierten Ordnung“ dieses Blocks in seiner Bewertung des besagten Konflikts fehlte, obwohl Israel für weit mehr zivile Opfer in einem Monat verantwortlich war als Russland für zwanzig.

Weit davon entfernt, den selbst ernannten jüdischen Staat wie die eurasische Großmacht zu verurteilen, applaudieren sie dessen Blockade und Bombardierung des Gazastreifens mit über zwei Millionen Einwohnern, während sie den Tod von Zivilisten herunterspielen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby, sagte: „Das ist Krieg. Es ist ein Kampf. Es ist blutig. Es ist hässlich und es wird chaotisch. Und unschuldige Zivilisten werden verletzt werden“.

Nachdem Israel seine Bodenoperationen im Gazastreifen trotz des viel größeren Risikos von noch mehr zivilen Opfern ausgeweitet hatte, sagte er der Presse: „Wir ziehen keine roten Linien für Israel. Wir werden sie weiter unterstützen“. Diese Haltung steht im Gegensatz zum relativen Schweigen des Westens angesichts der Bombardierung des Donbass durch Kiew in den acht Jahren vor der Sonderoperation. In dieser Zeit unterstützte der Westen das faschistische Regime vorbehaltlos, war aber gleichzeitig darauf bedacht, dessen Angriffe auf die Zivilbevölkerung nicht zu sehr in den Vordergrund zu rücken.

Die ethnisch-bigotten Doppelmoral ist wahrscheinlich der Grund für diese unterschiedliche Politik, obwohl beide Kategorien von Zivilisten – die Palästinenser im Gazastreifen und die Russen im Donbass – vom Westen als „anders“ in dem Sinne betrachtet werden, dass sie sich von ihrer „außergewöhnlichen“ Zivilisation unterscheiden und daher als „entbehrlich“ gelten. Obwohl ihre Physiognomie variiert, werden die Palästinenser in ihrer Gesamtheit von den herrschenden liberalen Globalisten des Westens weitgehend als „nicht-weiß“ betrachtet, während die Russen in ihrer Gesamtheit als „weiß“ gelten.

Diese Pseudo-Unterscheidung würde normalerweise dazu führen, dass diese Eliten aus ideologischen Gründen mit den „nicht-weißen“ Palästinensern sympathisieren, aber der Grund, warum ihre politischen Entscheidungsträger kein Mitgefühl für sie zeigen, ist, dass sie sie als Teil einer vergleichsweise unähnlicheren Zivilisation betrachten. Das orthodox geführte, mehrheitlich slawische Russische Reich, das den Donbass kontrollierte, stand der westlichen Zivilisation historisch viel näher als das muslimisch geführte, türkisch-arabische Osmanische Reich, das den Gazastreifen kontrollierte.

Das sich abzeichnende zivilisatorische Paradigma in den internationalen Beziehungen wurde von diesen politischen Entscheidungsträgern ausgenutzt, um den selbst empfundenen „Exzeptionalismus“ des Westens zu rechtfertigen und einen „Kampf der Kulturen“ zu provozieren, um Eurasien zu ihrem hegemonialen Vorteil aufzuteilen und zu beherrschen. Um dieses Ziel zu erreichen, verstärken ihre politischen Eliten das irreführende Narrativ, der jüngste Krieg zwischen Israel und der Hamas sei ein Zusammenstoß zwischen westlich orientierten, teilweise europäisch geprägten Israelis und islamisch orientierten, ausschließlich arabischen Palästinensern.

Um es klar zu sagen: Das ist eine oberflächliche und falsche Optik, die aber dennoch darauf abzielt, das westliche Zielpublikum zu manipulieren, damit es sich unter dem Vorwand falscher „zivilisatorischer“ und damit verbundener „Werte“ um Israel schart, um die Unterstützung seiner Eliten für Israel aus rein geopolitischen Gründen zu rechtfertigen. Der selbst ernannte jüdische Staat wird als der „unsinkbare Flugzeugträger“ ihres Blocks in Westasien betrachtet, weshalb sie ihn immer unterstützen, auch wenn er für viele zivile Opfer verantwortlich ist.

Die akademische, aktivistische und mediale Klasse der Liberal-Globalisten gerät jedoch zunehmend in Konflikt mit der heuchlerischen und machiavellistischen Weltsicht der politischen Elite ihrer Ideologie, was die großen Anti-Israel-Proteste erklärt, die in der vergangenen Woche über den Westen hinwegfegten. Es würde den Rahmen dieser Analyse sprengen, auf die Unterschiede in diesem Zusammenhang und die Interaktion zwischen diesen Fraktionen einzugehen, aber der interessierte Leser kann in diesen beiden Analysen hier und hier weitere Einblicke in die Materie gewinnen.

Die im vorigen Absatz gemachten Beobachtungen sind für den vorliegenden Beitrag relevant, weil sie erklären, warum die politische Elite der Liberal-Globalisten Israels Blockade und die Bombardierung von mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen enthusiastisch begrüßt hat. Die US-Führer dieser Klasse haben ein Interesse daran, die Aufmerksamkeit auf das irreführende Narrativ zu lenken, dass der jüngste Krieg zwischen Israel und der Hamas ein „Kampf der Kulturen“ sei, obwohl es einige Unterschiede zwischen ihnen und ihren europäischen Vasallen gibt, ganz zu schweigen von denen zwischen anderen Unterklassen.

Im Gegensatz dazu haben sich sowohl die westliche politische Klasse als auch die transatlantischen akademischen, aktivistischen und medialen Unterklassen dieser Ideologie in den acht Jahren, in denen Kiew den Donbass bombardiert hat, relativ ruhig verhalten, was sich durch das in dieser Analyse vorgestellte zivilisatorische Paradigma erklären lässt. Ukrainer und Russen werden als „westlich-angepasste“ „Weiße“ betrachtet, deren historisch orthodox geprägte und mehrheitlich slawische Zivilisation nach ihrer „Balkanisierung“ unter die westliche Zivilisation subsumiert werden kann.

In dieser Analyse von Anfang Oktober wird dieses große strategische Ziel erläutert, das sich so zusammenfassen lässt, dass der Westen die Ukraine als „Trojanisches Pferd“ benutzt, um die kosmopolitische Zivilisation Russlands mittels hybrider Kriegsführung zu spalten und zu beherrschen, nachdem er sie nach dem „EuroMaidan“ zunächst zu seinem „Anti-Russland“ gemacht hat. Die liberalen Globalisten versuchten, den Multikulturalismus unter dem Deckmantel einer falschen „Entkolonialisierung“ als Waffe zu benutzen, um den westlichen Imperialismus zu tarnen, der Russland zu zerreißen drohte, wie Medwedew hier warnte.

Russlands Sondereinsatz hat dieses Komplott vereitelt, aber der Punkt ist, dass es verfolgt wurde und wird, was erklärt, warum der Westen seit 2014 zur Bombardierung des Donbass durch Kiew schweigt. Aus der Sicht der politischen Eliten ist die historisch orthodoxe, mehrheitlich slawische Zivilisation der Ukraine und Russlands viel leichter in die neue liberal-globalistische Zivilisation des Westens zu integrieren als die historisch muslimisch-arabische Zivilisation Palästinas, die in höherem Maße „fremd“ ist und als „inkompatibel“ gilt.

Der Westen hat nie erwartet, dass Israel die gesamte historische muslimisch-arabische Zivilisation Westasiens ethnisch säubern, genozidieren und/oder „balkanisieren“ würde, aber er hat sehr wohl erwartet, dass die Ukraine diese Ziele erleichtern würde, insbesondere das letztgenannte Ziel der Teilung und Beherrschung Russlands. Dementsprechend verteidigt die Förderung des Narrativs vom „Kampf der Kulturen“ im jüngsten Krieg zwischen Israel und der Hamas die begrenzten geopolitischen Ziele des Westens auf einer falschen „Werte“-Basis, während derselbe Ansatz im Donbass die Gefahr birgt, sie in diesem Kontext zu diskreditieren.

Russland sollte „balkanisiert“ und dann der neuen liberal-globalistischen Zivilisation des Westens unterworfen werden, was nicht möglich gewesen wäre, wenn man die zivilisatorisch vergleichsweise ähnlicheren Menschen im gleichen Maße „anders“ gemacht hätte wie die scheinbar unähnlicheren Menschen in Palästina. Die Ziele des Westens im ersten Konflikt bestehen darin, die Reichweite seiner „außergewöhnlichen“ Zivilisation direkt zu erweitern, während seine Ziele im zweiten Konflikt darauf beschränkt sind, Israels geopolitische Rolle als „unsinkbarer Flugzeugträger“ aufrechtzuerhalten.

Es ist verständlich, dass der Leser nach der Einführung in solch komplexe Einsichten in zivilisatorische, geopolitische und strategische Angelegenheiten etwas überwältigt ist, und er wird ermutigt, über das, was in dieser Analyse mitgeteilt wird, nachzudenken und sie vielleicht nach einer Pause noch einmal zu lesen. Dann werden sie hoffentlich in der Lage sein, die Gründe für die ethnische und bigotte Doppelmoral des Westens besser zu verstehen, wenn er sowohl Russen als auch Palästinenser bombardiert, wobei er erstere ignoriert und letztere bejubelt.