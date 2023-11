So kündigen die Globalisten ihre Pläne im Voraus an

Man braucht sich nur die Publikationen der Globalisten anzusehen, um zu wissen, was sie vorhaben.

Die Rothschilds verstecken alle möglichen Hinweise auf der Titelseite ihrer Zeitschrift The Economist. Wenn Sie die Titelseite dieses Magazins lesen, wissen Sie, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten geschehen wird.

The Economist, which is owned by the Rothschilds, is a key publication where the globalists announce their plans for the decade. #GlobalistParasites pic.twitter.com/6wP0V8PBBS — The Dollar Vigilante (@DollarVigilante) October 25, 2023

Jeff Berwick von The Dollar Vigilante zeigt in einem Video die Titelseite des Economist vom Januar 2013: „Ein grober Leitfaden zur Hölle“, steht da in fetten roten Buchstaben.

Auf dem Cover ist ein Hamas-Mitglied zu sehen, das mit einem Gleitschirm gegen Netanjahu kämpft. Außerdem sieht man den Teufel neben einem Flugzeug stehen, auf dem das Wort „Klimawandel“ steht.

„Das wussten sie schon vor zehn Jahren. Dann nannten sie es globale Erwärmung, bis klar wurde, dass es überall viel kälter wird“, sagt Berwick.

Auch Barack Obama war im Januar 2013 mit einem Pride-Stiefel auf der Titelseite des Magazins zu sehen. „Gay Pride war damals bisher nicht so bekannt. Und was haben wir in den vergangenen Jahren gesehen? Überall sieht man Dinge, die mit Pride zu tun haben. Jeder hat heute eine Pride-Flagge“, sagt Berwick.

„All das war vor zehn Jahren auf der Titelseite des Rothschild-Magazins zu sehen.

Die Titelseite ist hier zu sehen.