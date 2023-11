RFK Jr. erklärt, warum er 1993 in Jeffrey Epsteins Privatjet flog

Ein Wahlkampfsprecher hat mit einer Erklärung auf Berichte reagiert, wonach der unabhängige Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy einmal mit dem Privatjet des berüchtigten verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein geflogen sein soll.

Newsweek berichtete am Mittwoch, der Name RFK Jr. gehöre zu einer Reihe von „hochrangigen Personen“, die das Magazin zuvor als ehemalige Passagiere des Flugzeugs genannt hatte.

Das Flugzeug wurde verächtlich „Lolita Express“ genannt, weil es angeblich benutzt wurde, um minderjährige Mädchen zu Epsteins Anwesen zu bringen.

Newsweek zitierte einen Sprecher Kennedys, der bestätigte, dass der Kandidat 1993 einmal mit Epsteins Flugzeug von New York City nach Palm Beach, Florida, geflogen sei, um RFK Jr.s Mutter Ethel Kennedy zu Ostern zu besuchen.

Die Reise wurde von Kennedys damaliger Ehefrau Mary Richardson Kennedy arrangiert, „die mit Epsteins damaliger Partnerin Ghislaine Maxwell befreundet war“, berichtete Newsweek.

„Kennedys Frau Mary und zwei ihrer Kinder waren an Bord des Flugzeugs“, sagte der Vertreter der Nachrichtenagentur. „Mary kannte Epsteins Freundin Ghislaine Maxwell, die erfuhr, dass sie über Ostern nach Palm Beach fliegen würden, und bot der Familie eine Mitfahrgelegenheit an“.

Mary Richardson Kennedy starb 2012. Kennedy hat inzwischen seine jetzige Frau Cheryl Hines geheiratet.

Ein weiterer Bericht von Business and Politics Review enthielt Social Media Posts, in denen eine zweite Reise von RFK Jr. mit dem Epstein Jet diskutiert wurde, die ebenfalls von Mary Kennedy und Ghislaine Maxwell arrangiert worden sein soll.

Die Artikel zitierten Whitney Webbs Buch „One Nation Under Blackmail, Vol. 2“ von 2022, in dem es heißt, dass die andere Reise, an der RFK Jr., Mary und zwei der Kennedy-Kinder teilnahmen, eine Expedition zu einem Fossilienjagdgebiet in South Dakota war, „von der [Kennedy] glaubte, dass sie Ghislaines Idee gewesen war, da Epstein anscheinend nur ‚widerwillig‘ daran teilgenommen hatte“.

„Auf dieser Reise, so erinnerte sich Kennedy, ‚mischte sich Epstein nicht unter uns, sprach kaum und beteiligte sich nicht an der Suche nach Fossilien'“.

Auf dieser Reise, so der Auszug aus dem Buch, „hatte Epstein ‚eindeutig‘ ein Problem mit Kennedys ‚tobenden Kindern‘, und ‚auf halbem Weg zurück nach New York wies [Epstein] den Piloten an, auf dem Midway Field in Chicago zu landen. Er verließ das Flugzeug und machte sich selbst auf den Heimweg. In Chicago wartete eine Blondine vor dem Flugzeug auf ihn.

„Kennedy erinnerte sich, dass Ghislaine nach Epsteins abrupter Abreise ‚in stille Tränen ausbrach‘.

Never a client, as far as I know.



Bobby knew Epstein through his 2nd wife Mary, who was also friends with Ghislaine Maxwell. (Maxwell attended Mary’s funeral in 2012.)



Whitney Webb asked Bobby about the Epstein connection in her most recent book. pic.twitter.com/vN7iQGbFoc — Lori Spencer (@RealLoriSpencer) July 1, 2023

„Der Epstein-Skandal bleibt im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2024 ein Gesprächsthema“, so Newsweek. Sie beeilte sich hinzuzufügen: „Es gibt keine Beweise dafür, dass diejenigen, die mit dem Jet geflogen sind, in illegale Aktivitäten verwickelt waren“.

Liberale Medien erwähnen gerne, dass Donald Trump Epstein kannte und in seinem Flugzeug reiste. Der Newsweek-Artikel vom Wochenende war da keine Ausnahme.

Der Artikel wiederholte die Behauptung der Zeitung, dass „Aufzeichnungen zeigen, dass Trump sieben Mal in Epsteins Flugzeug stieg, mit dem er angeblich minderjährige Mädchen zu seinen Anwesen flog“.

„In einem Flugprotokoll vom Juni 1994 taucht Trumps Name neben ‚Marla‘ – vermutlich seiner damaligen Ehefrau Marla Maples -, seiner damals kleinen Tochter Tiffany und einem Kindermädchen auf“, heißt es in dem Bericht von 2021. In einem anderen Flugprotokoll von 1995 wird Trumps damals elfjähriger Sohn Eric als Passagier aufgeführt.

Dass auch der Liebling der Demokraten, Bill Clinton, ein offensichtlicher Vielflieger auf dem „Lolita Express“ war, wird im Bericht von 2021 nicht erwähnt, obwohl die Zeitung mehrere prominente Passagiernamen aufführt, darunter Trump, Clinton und Prinz Andrew.

Bei der Erwähnung von Trumps angeblichen sieben Reisen in Epsteins Flugzeug beeilte sich Newsweek jedoch hinzuzufügen, dass er „nicht der Beteiligung an Epsteins und Maxwells angeblichen Verbrechen beschuldigt wurde“.

Die Zeitung zitierte Roger Stone, einen Verbündeten Trumps, der die Behauptungen, die Trump mit den Epstein-Flügen in Verbindung bringen, als „Verleumdung“ bezeichnete und andeutete, dass sie von Anhängern des Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, der mit Trump um die GOP-Präsidentschaftskandidatur 2024 konkurriert, online verbreitet würden.