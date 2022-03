Die Zukunft des GELDES dreht sich diesen Freitag, da Putin eine Frist für die Abschaffung des Dollars setzt und Rubel für Energieexporte benötigt

Unabhängig davon, was Sie über Putins Moral oder Ethik denken, ist er ein genialer Stratege, dessen Intellekt dem von Joe Biden weit überlegen ist. Putins jüngster Schritt bedroht die Zukunft des Dollars (Fiat-Währung) und könnte den Anfang vom Ende des Dollars bedeuten.

Von diesem Freitag an wird Russland nur noch Rubel, Gold oder Bitcoin als Zahlungsmittel für Energieexporte in „unfreundliche“ Länder akzeptieren. Dollar oder Euro werden nicht mehr akzeptiert. Und warum sollte Putin überhaupt Dollar oder Euro akzeptieren, da das westliche Finanzsystem Putin gesagt hat, dass er mit Dollar oder Euro nichts mehr kaufen kann.

Daher verlangt Putin Rubel, Gold oder Bitcoin. Und das bedeutet, dass der russische Rubel jetzt durch Rohstoffexporte gedeckt ist, was ihn zu einer Währung macht, die durch etwas Reales gedeckt ist. Wenn Sie Rubel kaufen, können Sie diese Rubel also gegen Erdgas oder Öl eintauschen.

In einem Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, wetterte Putin gegen den „Diebstahl“ von Moskaus Ressourcen und machte sich über die Vorstellung lustig, dass die Inhaber von Währungsreserven der ersten Welt „zuverlässig“ seien.

„Ich möchte noch einmal betonen, dass die gesamte Weltwirtschaft und der Handel einen schweren Schlag erlitten haben, ebenso wie das Vertrauen in den US-Dollar als wichtigste Reservewährung der Welt“, so der russische Staatschef in einem übersetzten Clip.

„Das unrechtmäßige Einfrieren eines Teils der Währungsreserven der Bank von Russland bedeutet das Ende der Zuverlässigkeit der so genannten erstklassigen Vermögenswerte“, fügte er hinzu. „In der Tat sind die USA und die EU ihren Verpflichtungen gegenüber Russland nicht nachgekommen. Jetzt weiß jeder, dass Finanzreserven einfach gestohlen werden können.“

Er fügte hinzu: „Und viele Länder werden in naher Zukunft damit beginnen – da bin ich mir sicher – ihre Papier- und digitalen Vermögenswerte in Rohstoffreserven umzuwandeln“ wie „Land, Lebensmittel, Gold und andere reale Vermögenswerte.“

