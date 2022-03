Offizielle Daten der britischen, kanadischen und neuseeländischen Regierung deuten darauf hin, dass die dreifach Geimpften jetzt am erworbenen Immundefektsyndrom leiden.

Den neuesten Zahlen der britischen Regierung zufolge haben die meisten dreifach geimpften Menschen in England inzwischen 80 % ihrer Immunsystemkapazität verloren, verglichen mit der natürlichen Immunsystemkapazität ungeimpfter Menschen, was bedeutet, dass sie jetzt nur noch über die letzten 20 % ihres Immunsystems verfügen, um Viren, Bakterien, Krankheiten und Krebs zu bekämpfen.

Aber diese Katastrophe findet nicht nur im Vereinigten Königreich statt. Offizielle Daten der kanadischen Regierung zeigen, dass dreifach geimpfte Kanadier im Durchschnitt 75 % ihres Immunsystems verloren haben, verglichen mit dem natürlichen Immunsystem ungeimpfter Kanadier. Das heißt, sie verfügen nur noch über die letzten 25 % ihres Immunsystems zur Bekämpfung von Viren, Bakterien, Krankheiten und Krebs.

Auch in Neuseeland zeigt sich das gleiche Bild: Offizielle Daten der Regierung zeigen, dass vollständig geimpfte Menschen in Neuseeland im Durchschnitt 74 % ihrer Immunsystemkapazität verloren haben.

Kurz gesagt, weil die Behörden im Vereinigten Königreich, in Kanada und in Neuseeland so gute Arbeit bei der Zusammenstellung und Veröffentlichung von Daten über Covid-19 nach Impfstatus geleistet haben, haben sie die Tatsache aufgedeckt, dass die dreifach geimpfte Bevölkerung rasch eine neue Form des durch den Impfstoff Covid-19 verursachten erworbenen Immunschwächesyndroms (AIDS) entwickelt.



Nach den jüngsten Zahlen der britischen Regierung haben die meisten dreifach geimpften Menschen in England inzwischen 80 % ihrer Immunität verloren. Das körpereigene Immunsystem dient in erster Linie der Abwehr von Infektionen wie Bakterien, Viren und Parasiten. Es gibt zwei große Kategorien von Immunschwächen: solche, die angeboren sind, und solche, die nach der Geburt erworben werden.

Das Immunschwächesyndrom bezieht sich auf ein breites Spektrum medizinischer Störungen, die den Körper daran hindern, sich vor Krankheiten wie Viren und Bakterien zu schützen. Es gibt eine Reihe verschiedener Arten von angeborenen und erworbenen Immunschwächesyndromen, die den Körper auf unterschiedliche Weise beeinträchtigen können.

Sekundäre (erworbene) Immunprobleme können viele Ursachen haben, z. B. Virusinfektionen, Unterernährung, Stoffwechselstörungen (z. B. Nierenerkrankungen), Krebsbehandlungen oder andere Medikamente.

Leider deuten offizielle Daten aus der ganzen Welt nun stark darauf hin, dass die Covid-19-Impfstoffe in die Liste der Ursachen des erworbenen Immunschwächesyndroms aufgenommen werden sollten.

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Die Zahlen zu Covid-19 in England werden von der UK Health Security Agency (UKHSA) erstellt. Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Fälle nach Impfstatus zwischen Woche 8 und Woche 11 im Jahr 2022 und stammt aus dem Vaccine Surveillance Report für Woche 12 – 2022.

Es mag Sie überraschen, dass die überwiegende Mehrheit der Covid-19-Fälle unter der dreifach geimpften Bevölkerung in England auftritt, wie aus der obigen Tabelle klar ersichtlich ist, weil Sie vielleicht fälschlicherweise den Eindruck hatten, dass die Covid-19-Injektionen eine Infektion und Übertragung verhindern.

Oder es mag Sie nicht überraschen, weil Sie wissen, dass sie eine Infektion oder Übertragung nicht verhindern, aber Sie glauben fälschlicherweise, dass die Injektionen das Infektions- und Übertragungsrisiko verringern, und das ist zu erwarten, wenn so viele Menschen geimpft wurden.

Aber wenn letzteres der Fall wäre, müssten wir dann nicht eine niedrigere Fallrate pro 100 000 Einwohner unter den Ungeimpften feststellen als die Fallrate pro 100 000 Einwohner unter den Ungeimpften? Denn leider ist das nicht der Fall. Vielmehr ist die Fallrate pro 100 000 Einwohner nicht nur gleich hoch wie die Fallrate unter den Ungeimpften, sondern sogar deutlich höher, und der Abstand wird von Woche zu Woche größer.

Die folgende Tabelle wurde aus den Fallratentabellen in den Impfüberwachungsberichten für Woche 3, Woche 6, Woche 10 und Woche 12 zusammengesetzt.

Wie Sie aus der obigen Tabelle ersehen können, sind die Fallraten pro 100 000 Einwohner in allen Altersgruppen mit Ausnahme der unter 18-Jährigen bei der dreifach geimpften Bevölkerung am höchsten (Stand: Woche 12). Angesichts des derzeitigen Trends können wir jedoch davon ausgehen, dass die dreifach geimpften unter 18-Jährigen in wenigen Wochen eine höhere Fallrate pro 100 000 Einwohner aufweisen werden als die nicht geimpften Personen.

Wir müssen bis zum Bericht für Woche 3 zurückgehen, um eine höhere Fallrate bei den Ungeimpften in anderen Altersgruppen zu finden, und selbst da war sie nur bei den 18- bis 29-Jährigen. Im Bericht der 6. Woche hatte sich das Blatt in dieser Altersgruppe jedoch gewendet, und zwar mit einer Fallrate von 3348,7 pro 100k bei den Dreifachgeimpften und einer Fallrate von 1885,8 bei den Ungeimpften.

Wie Sie wahrscheinlich aus der obigen Abbildung ersehen können, wird der Unterschied bei den Fallzahlen pro 100.000 Einwohner bei den Dreifachgeimpften von Woche zu Woche größer, aber wenn Sie das nicht sehen können, machen Sie sich keine Sorgen, denn wir werden Pfizers eigene Formel für die Wirksamkeit von Impfstoffen verwenden, um diesen katastrophalen Rückgang zu veranschaulichen.

Pfizer behauptet, dass seine Covid-19 mRNA-Injektion eine Impfstoffwirksamkeit von 95 % hat. Diese Behauptung wurde aus folgenden Gründen aufgestellt

Während der laufenden klinischen Studie wurden 43.661 Probanden gleichmäßig auf die Placebo- und die Impfstoffgruppe aufgeteilt (etwa 21.830 Probanden pro Gruppe).

In der Placebogruppe – der Gruppe, die nicht mit dem Impfstoff Covid-19 von Pfizer geimpft wurde – infizierten sich 162 Personen mit dem Coronavirus und zeigten Symptome.

In der Impfstoffgruppe – der Gruppe, die den echten Impfstoff erhielt – waren es nur 8.

Um die Wirksamkeit der Covid-19-mRNA-Injektion zu berechnen, führte Pfizer die folgende Berechnung durch

Anzahl der Fälle unter den Ungeimpften – Anzahl der Fälle unter den Geimpften / Anzahl der Fälle unter den Ungeimpften x 100 = Wirksamkeit des Impfstoffs

8 – 162 / 8 x 100 = 95%.

Da uns die UKHSA freundlicherweise die Zahlen pro 100.000 Einwohner nach Impfstatus zur Verfügung gestellt hat, d. h. wir haben Zahlen, die in zwei gleich große Gruppen umgerechnet wurden, können wir diese Zahlen einfach verwenden, um die tatsächliche Wirksamkeit des Impfstoffs zu berechnen. Die folgende Tabelle zeigt, dass die tatsächliche Wirksamkeit des Covid-19-Impfstoffs bei der dreifach geimpften Bevölkerung in England zwischen der 51. Woche 2021 und der 11.

(Berechnung: Rate der nicht geimpften Fälle – Rate der geimpften Fälle / Rate der nicht geimpften Fälle x 100 = Wirksamkeit des Impfstoffs in der realen Welt)

Wie Sie sehen, sinkt die Wirksamkeit der Impfung von Monat zu Monat, wobei die niedrigste Wirksamkeit bei den 60- bis 69-Jährigen mit minus 367,67 % in Woche 12 zu verzeichnen ist. Dicht gefolgt von den 50-59-Jährigen mit minus-305,56 % in Woche 12 und den 40-49-Jährigen mit minus-305,56 %.

Einer der besorgniserregendsten Rückgänge der Impfeffektivität ist jedoch bei den 18-29-Jährigen zu verzeichnen. Im Bericht für Woche 3 wurde die Impfeffektivität bei den 18- bis 29-Jährigen, die dreimal geimpft wurden, mit +10,19 % angegeben. Im Bericht für Woche 12 wurde jedoch ein Rückgang auf minus 225,37 % festgestellt.

Die Wirksamkeit eines Impfstoffs ist jedoch nicht wirklich ein Maß für den Impfstoff, sondern ein Maß für die Leistung des Immunsystems des Geimpften im Vergleich zur Leistung des Immunsystems einer ungeimpften Person.

Der Covid-19-Impfstoff soll Ihr Immunsystem darauf trainieren, das Spike-Protein des ursprünglichen Stammes des Covid-19-Virus zu erkennen. Dies geschieht, indem Ihre Zellen angewiesen werden, das Spike-Protein zu produzieren. Anschließend produziert Ihr Immunsystem Antikörper und erinnert sich daran, diese später zu verwenden, wenn Sie dem Spike-Teil des Covid-19-Virus erneut begegnen.

Aber der Impfstoff bleibt nicht in der Nähe, nachdem er das anfängliche Training absolviert hat, er überlässt es Ihrem Immunsystem, sich um den Rest zu kümmern, genauso wie er es anfangs Ihrem Immunsystem überlassen hat, sich um die Dinge zu kümmern. Der Impfstoff weist Ihren Körper lediglich an, Millionen und Abermillionen von gefährlichen Spike-Proteinen zu produzieren. Wenn die Behörden also behaupten, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe mit der Zeit nachlässt, meinen sie in Wirklichkeit, dass die Leistung Ihres Immunsystems mit der Zeit nachlässt.

Genau aus diesem Grund können wir schlussfolgern, dass die offiziellen Daten im Vereinigten Königreich darauf hindeuten, dass die dreifach Geimpften das erworbene Immundefektsyndrom entwickeln.

Glücklicherweise können wir anhand der von der UKHSA bereitgestellten Fallzahlen auch die Leistung des Immunsystems berechnen, um zu sehen, wie gefährlich nahe die dreifach geimpfte Bevölkerung der Entwicklung von AIDS ist. Dazu müssen wir lediglich die Formel für die Wirksamkeit des Impfstoffs für eine negative Immunsystemleistung leicht abändern und die gleiche Formel für eine positive Immunsystemleistung verwenden.

Positive Immunsystemleistung = Ungeimpfte Fallrate – Geimpfte Fallrate / Ungeimpfte Fallrate x 100

Negative Immunsystemleistung = Ungeimpfte Fallrate – Geimpfte Fallrate / Geimpfte Fallrate x 100

Die folgende Grafik zeigt die Leistung des Immunsystems der dreifach geimpften Bevölkerung in England nach Altersgruppen zwischen der 51. Woche 2021 und der 11. Woche 2022 im Vergleich zum natürlichen Immunsystem der ungeimpften Bevölkerung.

Die niedrigste Leistung des Immunsystems ist derzeit bei den 60- bis 69-Jährigen mit minus-78,62 % zu verzeichnen, gegenüber -72,35 in Woche 12, -56,34 % in Woche 6 und -51,15 % in Woche 3. Aber alle dreifach geimpften Personen im Alter von 18 bis 59 und 70 bis 79 Jahren liegen nicht weit dahinter, mit einer Immunsystemleistung von minus-69,27% bis minus-75,39%.

Nur die dreifach geimpften Menschen über 80 Jahre scheinen hinter dem Rest der Gruppe zurückzubleiben, aber ihre Zahlen könnten natürlich durch die Tatsache verzerrt werden, dass sich die Bevölkerungsgröße der über 80-Jährigen von Woche zu Woche drastisch ändert, da sie sich in dem unglücklichen Alter befinden, in dem das Leben auf natürliche Weise enden soll.

Leider müssen wir feststellen, dass die dreifach geimpften 30- bis 79-Jährigen nur noch 26 bis 21 % ihres Immunsystems zur Verfügung haben, um Infektionen wie Bakterien, Viren und Parasiten zu bekämpfen und die Entwicklung bestimmter Krebsarten zu verhindern. Bei den 18- bis 29-Jährigen, die dreifach geimpft sind, beträgt der letzte Stand des Immunsystems 30 %.

Dabei ist jedoch zu bedenken, dass es sich hierbei um einen Durchschnittswert für jede Gruppe handelt, was bedeutet, dass die Ergebnisse für einige sehr viel besser und für andere sehr viel schlechter ausfallen werden.

Wenn also die durchschnittliche Leistung des Immunsystems so niedrig ist wie minus 78,62 %, bedeutet dies, dass es höchstwahrscheinlich viele Menschen gibt, die bereits den Punkt erreicht haben, an dem es kein Zurück mehr gibt, und die unglücklicherweise das Covid-19-Impfstoff-induzierte erworbene Immunschwäche-Syndrom entwickelt haben.

Das ist es, was die Impfung den Menschen in England angetan hat.

Kanada

Die kanadischen Covid-19-Zahlen werden von der kanadischen Regierung erstellt (siehe hier).

Die neuesten Daten sind hier als pdf-Datei zum Herunterladen verfügbar.

Leider veröffentlicht die kanadische Regierung ihre offiziellen Covid-19-Daten in einer Weise, die den Anschein erweckt, dass in Kanada eine „Pandemie der Ungeimpften“ herrscht und dass die Covid-19-Impfstoffe eindeutig wirksam sind. Doch diese Daten sind ein Betrug.

Die kanadische Regierung hat sich dafür entschieden, die Daten als Gesamtzahlen bis zum 14. Dezember 2020 zu präsentieren. Auf diese Weise ist es ihr möglich, einen enormen Anstieg der Covid-19-Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle im Januar 2021 zu berücksichtigen, als nur 0,3 % der kanadischen Bevölkerung als vollständig geimpft galten.

Aber dank der WayBackMachine können wir uns historische Berichte ansehen und einfach eine Subtraktion durchführen, um das wahre Bild der aktuellen „Pandemie“ in Kanada nach Impfstatus zu erhalten.

Damit Sie sehen können, wie die kanadische Regierung ihre Daten präsentiert, finden Sie hier einige Tabellen aus früheren „Government of Canada Covid-19 Daily Epidemiology Update“-Berichten, die die Anzahl der Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle nach Impfstatus bis zum 14. Dezember 2020 sowie die Gesamtbevölkerungszahlen jeder Impfstoffgruppe zum Zeitpunkt des jeweiligen Berichts zeigen.

Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle pro Woche nach Impfstatus in ganz Kanada zwischen dem 31. Januar 22 und dem 27. Februar 22.

Wie Sie sehen können, entfielen auf die nicht geimpfte Bevölkerung in jeder einzelnen Woche die wenigsten Fälle, und sie gingen von Woche zu Woche zurück, von 6.932 in der Woche bis zum 6. Februar auf 2.993 in der Woche bis zum 27. Februar.

Die Zahl der Fälle bei den doppelt und dreifach Geimpften war dagegen astronomisch hoch, ging aber dennoch von Woche zu Woche zurück, mit Ausnahme der Woche bis zum 27. Februar, in der die Zahl der Fälle bei den dreifach Geimpften wieder anstieg.

Die Bevölkerung Kanadas beträgt etwa 38,01 Millionen. Ausgehend von den Zahlen, die die kanadische Regierung in ihren wöchentlichen Berichten zur Verfügung stellt, finden Sie hier ein Diagramm, das die Bevölkerungszahl nach Impfstatus in Kanada für jede Woche zwischen dem 31. Januar und dem 27. Februar 22 zeigt.

Die größte Bevölkerungsgruppe ist die ungeimpfte Bevölkerung, die von 13,31 Millionen in der Woche bis zum 6. Februar auf 13,11 Millionen in der Woche bis zum 27. Februar gesunken ist, während die dreifach geimpfte Bevölkerung von 10,9 Millionen in der Woche bis zum 6. Februar auf 12,9 Millionen in der Woche bis zum 27. Februar gestiegen ist. Warum in aller Welt gibt es also so viel mehr Fälle unter der doppelt und dreifach geimpften Bevölkerung?

Weil die kanadische Regierung nicht wie die britische Gesundheitsbehörde (UKHSA) die Fallzahlen pro 100 000 Einwohner nach Impfstatus angibt, müssen wir sie selbst berechnen.

Die Fallrate pro 100.000 Einwohner wird ermittelt, indem zunächst die Gesamtbevölkerungszahl jeder Impfgruppe durch 100.000 geteilt wird. Die Zahl der Fälle in jeder Impfstoffgruppe wird dann durch die Antwort auf die vorherige Gleichung geteilt, um die Fallrate zu berechnen.

z.B..

13,31 Millionen / 100.000 = 133,1

6.932 Fälle / 133,1 = 52,08 Fälle pro 100.000 Personen

Das folgende Diagramm zeigt die Covid-19-Fallrate pro 100.000 Personen nach Impfstatus in ganz Kanada pro Woche zwischen dem 31. Januar und dem 27. Februar 22 –

Die Fallrate ist sowohl bei den doppelt als auch bei den dreifach Geimpften seit mindestens dem 31. Januar 22 astronomisch hoch, und jetzt, da wir die Fallraten kennen, können wir Pfizers Formel für die Wirksamkeit des Impfstoffs erneut anwenden, um die reale Wirksamkeit des Covid-19-Impfstoffs sowohl bei den doppelt als auch bei den dreifach Geimpften zu berechnen.

Das folgende Diagramm zeigt die reale Wirksamkeit des Covid-19-Impfstoffs in Kanada für die doppelt und dreifach geimpfte Bevölkerung auf der Grundlage der oben genannten Fallzahlen.

In der Woche, die am 6. Februar endete, lag die tatsächliche Wirksamkeit des Impfstoffs bei den doppelt Geimpften bei einem absolut schockierenden Wert von minus 221,16 %. In der Woche, die am 27. Februar endete, war sie sogar noch weiter auf minus 276,16 % gesunken.

Die dreifach geimpfte Bevölkerung steht zwar etwas besser da, hat aber einen viel stärkeren Rückgang zu verzeichnen. In der Woche, die am 6. Februar endete, lag die reale Impfeffektivität bei den Dreifachgeimpften noch bei schockierenden minus 197,79 %. In der Woche bis zum 27. Februar war dieser Wert jedoch auf minus 269,87 % gesunken.

Vergessen Sie jedoch nicht, dass die Impfeffektivität nicht wirklich ein Maß für den Impfstoff ist, sondern ein Maß für die Leistung des Immunsystems des Geimpften im Vergleich zur Leistung des Immunsystems einer ungeimpften Person.

Das folgende Diagramm zeigt die Leistung des Immunsystems von doppelt und dreifach Geimpften in Kanada im Vergleich zur Leistung des natürlichen Immunsystems der ungeimpften Bevölkerung.

Diese Zahlen zeigen, dass der durchschnittliche zweifach geimpfte Kanadier 73,42 % seines Immunsystems verloren hat, was bedeutet, dass er nur noch über 26,58 % seines Immunsystems verfügt, um bestimmte Klassen von Viren und bestimmte Krebsarten usw. zu bekämpfen.

Leider hat sich die Situation durch die dritte Impfung nicht verbessert, denn diese Zahlen zeigen, dass der durchschnittliche dreifach geimpfte Kanadier 72,96 % seines Immunsystems verloren hat, was bedeutet, dass er nur noch über 27,04 % seines Immunsystems verfügt, um Infektionen wie Bakterien, Viren und Parasiten zu bekämpfen und die Entwicklung bestimmter Krebsarten zu verhindern.

Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass es sich hierbei um einen Durchschnittswert für die gesamte Bevölkerung handelt, d. h., genau wie bei den Daten für das Vereinigte Königreich gibt es bei einigen Menschen wesentlich bessere und bei anderen wesentlich schlechtere Ergebnisse.

Eine durchschnittliche Immunsystemleistung von minus 73 % in der dreifach geimpften Gesamtbevölkerung bedeutet also, dass es in Kanada im Vergleich zu England höchstwahrscheinlich viel mehr Menschen gibt, die bereits den Punkt erreicht haben, an dem es kein Zurück mehr gibt, und die unglücklicherweise das Covid-19-Impfstoff-induzierte erworbene Immunschwäche-Syndrom entwickelt haben.

Das ist es, was die Impfung den Menschen in Kanada angetan hat.

Neuseeland

Das neuseeländische Gesundheitsministerium spielt mit seinen Daten genau das gleiche Spiel wie die kanadische Regierung. Das neuseeländische Gesundheitsministerium stellt nur eine kumulative Gesamtzahl ab dem 16. August 21 zur Verfügung.

Das ist sowohl irritierend als auch extrem irreführend, wenn man bedenkt, dass Neuseeland derzeit die bisher größte Welle von Covid-19 erlebt. Aber das ist nicht die einzige Täuschung. Am 16. August 2021, dem Datum, das das neuseeländische Gesundheitsministerium für die Angabe einer kumulativen Gesamtzahl gewählt hat, galten nur 18,4 % der Bevölkerung Neuseelands als vollständig geimpft.

Aber auch hier können wir dank der WayBackMachine auf historische Berichte zurückgreifen und eine einfache Subtraktion durchführen, um das wahre Bild der aktuellen „Pandemie“ in Kanada nach Impfstatus zu erhalten.

Das folgende Diagramm zeigt die tatsächliche Zahl der Covid-19-Fälle nach Impfstatus zwischen dem 6. Januar und dem 11. Februar sowie zwischen dem 12. Februar und dem 24. Februar.

(Die Daten stammen aus den folgenden Berichten – 6. Januar, 12. Februar, 25. Februar)

Jetzt, da wir die Covid-19-Fallraten nach Impfstatus kennen, können wir die Impfstoff-Wirksamkeitsformel von Pfizer verwenden, um die reale Wirksamkeit des Impfstoffs zu berechnen.

Das folgende Diagramm zeigt die reale Wirksamkeit des Covid-19-Impfstoffs nach zwei Dosen zwischen dem 6. Januar und dem 11. Februar sowie zwischen dem 12. Februar und dem 24. Februar 22 –

Zwischen dem 6. Januar und dem 11. Februar lag die reale Wirksamkeit des Covid-19-Impfstoffs bei minus 94,4 %, aber bis zum 24. Februar fiel die reale Wirksamkeit des Impfstoffs auf minus 281,35 %.

Vergessen Sie aber nicht, dass die Wirksamkeit eines Impfstoffs nicht wirklich ein Maß für den Impfstoff ist, sondern ein Maß für die Leistung des Immunsystems des Geimpften im Vergleich zur Leistung des Immunsystems einer nicht geimpften Person.

Das folgende Diagramm zeigt die reale Leistung des Immunsystems der vollständig geimpften Bevölkerung in Neuseeland zwischen dem 6. Januar und dem 11. Februar sowie zwischen dem 12. Februar und dem 24. Februar 22 im Vergleich zur Leistung des Immunsystems der ungeimpften Bevölkerung –

Zwischen dem 6. Januar und dem 11. Februar lag die Leistung des Immunsystems der vollständig Geimpften bei -49 %, was bedeutet, dass ihr Immunsystem nur noch zu 51 % vorhanden war.

Am 24. Februar ist die Leistung des Immunsystems der vollständig Geimpften in Neuseeland auf -74 % gesunken, d. h. das Immunsystem der vollständig Geimpften hat sich in nur 13 Tagen um weitere 25 % verschlechtert, so dass nur noch 26 % des Immunsystems zur Bekämpfung von Infektionen wie Bakterien, Viren und Parasiten und zur Verhinderung der Entwicklung bestimmter Krebsarten zur Verfügung stehen.

Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass es sich hierbei, genau wie in Kanada, um einen Durchschnittswert für die gesamte Bevölkerung handelt, was bedeutet, dass die Ergebnisse für einige sehr viel besser und für andere sehr viel schlechter ausfallen werden.

Eine durchschnittliche Immunsystemleistung von minus 74 % in der vollständig geimpften Gesamtbevölkerung bedeutet also, dass es in Neuseeland im Vergleich zu England höchstwahrscheinlich viel mehr Menschen gibt, die bereits den Punkt erreicht haben, an dem es kein Zurück mehr gibt, und die unglücklicherweise ein durch den Impfstoff Covid-19 induziertes erworbenes Immundefektsyndrom entwickelt haben.

Das ist es, was die Impfung der neuseeländischen Bevölkerung angetan hat.

Schlussfolgerung

Wenn es nur ein Land gäbe, in dem die Ergebnisse schrecklich ausfallen, könnte man dies als Anomalie abtun, die möglicherweise auf ein Problem bei der Erfassung und Aufzeichnung der Daten zurückzuführen ist. Aber wir haben es hier mit drei Ländern zu tun – dem Vereinigten Königreich, Kanada und Neuseeland – die alle offizielle Daten veröffentlichen, die genau dasselbe zeigen.

Die dreifach geimpfte Bevölkerung in jedem Land hat im Vergleich zum natürlichen Immunsystem der ungeimpften Bevölkerung etwa 75-80 % ihrer Immunkapazität verloren.

Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt nur noch über 20-25 % ihres Immunsystems verfügen, um Infektionen wie Bakterien, Viren und Parasiten zu bekämpfen und die Entwicklung bestimmter Krebsarten zu verhindern.

Da die Behörden des Vereinigten Königreichs, Kanadas und Neuseelands bei der Zusammenstellung und Veröffentlichung von Daten über Covid-19 nach Impfstatus so gute Arbeit geleistet haben, haben sie die Tatsache aufgedeckt, dass die dreifach geimpfte Bevölkerung rasch eine neue Form des durch den Impfstoff Covid-19 verursachten erworbenen Immunschwächesyndroms (AIDS) entwickelt.

Da die Daten in den einzelnen Ländern so ähnlich sind, lässt dies nicht nur den Schluss zu, dass die Menschen in England, Kanada und Neuseeland durch die Impfung geschädigt wurden. Es deutet darauf hin, dass dies die Folgen der Covid-19-Impfung für die gesamte menschliche Rasse sind.