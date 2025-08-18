Diebstahl einer Nation: Wie der Sumpf des Deep State die Macht des Volkes stiehlt

Von John & Nisha Whitehead

„Was auch immer die Individualität unterdrückt, ist Despotismus, wie auch immer man ihn nennen mag und ob er nun vorgibt, den Willen Gottes oder die Gebote von Menschen durchzusetzen.“ – John Stuart Mill, Über die Freiheit „Alle Macht dem Volk.“ – John Lennon

Was um alles in der Welt geschieht mit diesem Land?

Wie konnten wir innerhalb von 250 Jahren von einer hochgeschätzten Selbstverwaltung zu einer korrupten, selbstsüchtigen herrschenden Elite gelangen, die uns mit Terror, brutaler Gewalt und psychologischer Kriegsführung unterdrückt?

Lassen Sie sich nicht täuschen: Der Wahnsinn, das Chaos und die Boshaftigkeit, die sich derzeit in Amerika abspielen, sind keine normale Politik. Es handelt sich nicht um parteipolitische Hardball-Taktik. Es handelt sich nicht um bürokratische Übergriffe.

Es handelt sich um Diebstahl im schlimmsten Sinne des Wortes: Der Diebstahl unserer Nation, der Diebstahl unserer Souveränität als Bürger, der Diebstahl unserer konstitutionellen Republik.

Das ist nicht nur Korruption – es ist ein Verrat an dem eigentlichen Zweck, zu dem Regierungen eingesetzt werden. Wie John Locke warnte, regieren diejenigen, die an der Macht sind, nicht mehr mit der Zustimmung des Volkes, wenn sie den Gesellschaftsvertrag brechen, indem sie Rechte an sich reißen, die sie eigentlich schützen sollten – sie herrschen mit Gewalt, und das Volk ist berechtigt, sich zu wehren.

Die Unabhängigkeitserklärung wiederholte diesen Grundsatz: „Wenn eine lange Reihe von Missbräuchen und Usurpationen, die stets dasselbe Ziel verfolgen, einen Plan erkennen lässt, sie unter absolute Willkürherrschaft zu bringen, dann ist es ihr Recht, ja ihre Pflicht, eine solche Regierung abzusetzen.“

Was wir jetzt erleben, ist genau eine solche Reihe von Missbräuchen – systematisch, strategisch und schnell.

Die Regierung bemächtigt sich dessen, was ihr nicht gehört: unserer Stimme, unserer Rechte, unserer Entscheidungsfreiheit und unseres Widerstandsrechts. Sie raubt uns die Instrumente der Selbstverwaltung – Rechenschaftspflicht, Transparenz, Vertretung, freie Meinungsäußerung, körperliche Selbstbestimmung – und ersetzt sie durch Zwang, Propaganda und Gewalt.

Wenn also das Weiße Haus damit droht, Bundeshilfen für Bundesstaaten zu streichen, die seine Außenpolitik nicht unterstützen? Das ist Diebstahl.

Wenn der Präsident die Gerichte angreift, weil sie die Überschreitung der Exekutivgewalt beanstanden? Das ist Diebstahl.

Wenn die Medien mundtot gemacht werden, der Polizeistaat expandiert und neue Konzentrationslager entstehen? All das ist Diebstahl.

Wir werden am helllichten Tag von genau den Personen ausgeraubt, die mit dem Schutz unserer Rechte und unserer Republik betraut sind.

Trotz seiner gegenteiligen Beteuerungen hatte Donald Trump nie die Absicht, den Sumpf trockenzulegen. Er ist der Sumpf.

Doch täuschen Sie sich nicht: Das hat nicht mit Trump angefangen. Der Grundstein für diesen Diebstahl wurde schon lange zuvor gelegt – durch aufeinanderfolgende Regierungen, sowohl republikanische als auch demokratische –, die die Exekutivgewalt ausweiteten, die Verfassung aushöhlten und die Herrschaft der Gewalt über die Herrschaft des Rechts normalisierten.

Trump hat lediglich die Maske entfernt, die Instrumente der Tyrannei zu Waffen gemacht und den Abbau der Republik vor den Augen der Bevölkerung beschleunigt.

Hier sind nur einige der vielen Beispiele dafür, wie die Trump-Regierung – die sich in ihren Motiven nicht von ihren Vorgängern unterscheidet, aber in ihrer Umsetzung weitaus dreister vorgeht – das Geburtsrecht des amerikanischen Volkes stiehlt und die Umwandlung der Republik in eine Regierung der Wölfe zementiert.

Die Polizei, einst mit dem Dienst am Volk beauftragt, agiert nun als Besatzungsmacht – sie führt mitten in der Nacht Razzien ohne Vorankündigung durch, setzt militärische Waffen gegen Zivilisten ein und behandelt verfassungsmäßige Rechte als optional.

ICE-Agenten, motiviert durch massive Prämien in Höhe von 50.000 Dollar und geschützt vor Rechenschaftspflicht, verhalten sich eher wie Söldner als wie Strafverfolgungsbeamte – sie lassen Einwanderer verschwinden, terrorisieren Familien und agieren weit außerhalb der Grenzen eines ordentlichen Verfahrens.

Die Schutzbestimmungen des vierten Verfassungszusatzes, die ständig angegriffen werden, sind optional geworden. Bewaffnete Polizeirazzien – oft ohne Durchsuchungsbefehl oder aufgrund fehlerhafter Informationen – werden immer häufiger und aggressiver. Verfassungsfreie Zonen erstrecken sich mittlerweile weit über die Grenze hinaus, ganze Gemeinden leben unter der ständigen Bedrohung durch militarisierte Hausdurchsuchungen und Razzien von Tür zu Tür.

Gewählte Volksvertreter bereichern sich durch Insiderhandel, während die von ihnen mitverursachten Krisen die Bevölkerung in den Ruin treiben.

Bundesgerichte werden bedroht oder ignoriert, wenn sie versuchen, die Machtüberschreitungen der Exekutive einzudämmen. Richter, die ihre Meinung sagen, werden als Staatsfeinde gebrandmarkt.

Whistleblower, Journalisten und Wahrheitsverkünder werden strafrechtlich verfolgt, überwacht oder zum Schweigen gebracht – sie werden als Bedrohung für die nationale Sicherheit behandelt. Der Journalismus, einst als Kontrollinstanz der Macht geschützt, steht unter Beschuss.

Statistiker, Experten für öffentliche Gesundheit und Regierungsforscher werden entlassen oder zum Schweigen gebracht, wenn ihre Daten nicht die Narrative der Regierung stützen. Wir leben im Schatten von George Orwells Ministerium für Wahrheit, wo Fakten verhandelbar sind, Geschichte umgeschrieben werden kann und die Realität das ist, was der Deep State sagt.

Katastrophenhilfe, Außenpolitik und Exekutivgewalt werden als Waffen eingesetzt, um Dissens zu bestrafen.

Das Justizministerium ist zu einem Instrument der Loyalitätserzwingung geworden, das Dissidenten ins Visier nimmt und gleichzeitig Kumpane schützt.

Unterdessen bleiben die Epstein-Akten unter Verschluss. Trotz öffentlicher Empörung und überzeugender Beweise für die Verwicklung der Elite in Jeffrey Epsteins Sexhandelsnetzwerk weigert sich die Trump-Regierung, die vollständige Kundenliste oder die Ermittlungsakten freizugeben. Damit setzt sie das parteiübergreifende Muster fort, die Mächtigen vor Kontrolle zu schützen, während die amerikanischen Bürger einer immer umfassenderen Überwachung, Verdächtigung und Bestrafung ausgesetzt sind.

Öffentliche Grundstücke werden ohne Kontrolle oder Rechenschaftspflicht an verbündete Unternehmen versteigert.

Die Staatsbürgerschaft ist nicht mehr ein Geburtsrecht, sondern ein Privileg, das durch politische Willkür gewährt oder entzogen wird.

Digitale Plattformen, die von Bundesbehörden unter Druck gesetzt werden, zensieren nun Meinungen, die als „unbequem“ für den Staat angesehen werden.

Das Bildungswesen wird umgestaltet, um kritisches Denken zu unterbinden und ideologische Konformität durchzusetzen.

Staatliche Dienstleistungen, die einst zum Wohle der Allgemeinheit geschaffen wurden, sind nun politische Waffen – sie dienen dazu, Loyalität zu belohnen, Dissens zu bestrafen und die Massen durch selektive Hilfe und ideologische Durchsetzung zu kontrollieren.

Verordnungen der Exekutive sind zu Instrumenten der Herrschaft per Dekret geworden, die den Kongress umgehen und die Gewaltenteilung aushebeln.

Das wirtschaftliche Chaos wird strategisch instrumentalisiert. Durch die Herbeiführung von Krisen, die Vorenthaltung von Hilfen und die Destabilisierung der Haushalte hat der Deep State einen neuen Weg gefunden, seine Macht zu festigen, Vermögen nach oben zu transferieren und Gehorsam zu erzwingen.

Korruption wird nicht bestraft. Sie wird belohnt – solange sie der Machtelite dient.

Und während all dies geschieht, tut die Trump-Regierung alles in ihrer Macht Stehende, um die Bevölkerung abzulenken, zu spalten und zu demobilisieren – indem sie Empörung schürt, Krisen herbeirechtfertigt, Kulturkriege anzettelt und mit globalen Kriegen droht.

Transparenz wird unter Spektakeln begraben. Verantwortlichkeit wird durch Ablenkung übertönt. Und wenn wir endlich vom letzten Skandal oder politischen Streit aufblicken, ist ein weiterer Teil der Republik weggebrochen.

Stück für Stück wird die Freiheit eingesperrt. Und an ihre Stelle tritt ein riesiges, unentrinnbares Gefängnis – nicht von Gittern, sondern von Bürokratie, Täuschung und brutaler Gewalt umgeben.

Mit Hilfe und Unterstützung der Trump-Regierung verwandelt der Deep State das ganze Land in ein weitläufiges, sumpfiges, digital überwachtes Alligator-Alcatraz: einen Strafstaat, in dem jeder Bürger verdächtig ist, jede Bewegung überwacht wird und Fluchtwege schnell verschwinden.

Wenn „wir, das Volk“ keinen Einfluss mehr darauf haben, wie wir regiert werden – wenn wir keine Möglichkeit haben, uns gegen den Missbrauch unseres Vertrauens und die Verletzung unserer Rechte zu schützen – wenn wir keine Möglichkeit haben, den Bemühungen der Regierung entgegenzuwirken, unsere Stimmen zum Schweigen zu bringen, unsere Entscheidungen zu manipulieren und unsere Rechte auszulöschen – dann bleibt keine konstitutionelle Republik mehr übrig.

Es ist ein Gefängnis. Ein Gefängnis aus pervertierten Gesetzen, verdrehten Wahrheiten und unkontrollierter Macht.

Doch die Regierung – die gegenwärtige wie die vergangene – stiehlt mehr als nur Macht. Sie stiehlt dem Volk die Fähigkeit, die Regierung zu sein.

Hier geht es nicht nur um den Verlust von Freiheit. Es geht um die systematische Demontage der Selbstverwaltung – der Rolle des Volkes als letzte Kontrollinstanz der Macht. Und das beginnt ganz subtil. Es beginnt damit, dass unser Recht, zu erfahren, was in unserer eigenen Regierung geschieht, blockiert wird.

Transparenz – der Grundpfeiler jeder funktionierenden repräsentativen Demokratie – verschwindet hinter einer Festung der Geheimhaltung. Gesetze, die die Macht zur Rechenschaft ziehen sollen, werden durch Ausnahmen aus Gründen der „nationalen Sicherheit“ und durch die Blockade von FOIA-Anfragen ausgehöhlt. Die Regierung erlässt geheime Durchführungsverordnungen, zensiert kritische Informationen und schirmt ganze Politikbereiche von der Öffentlichkeit ab.

Was wir nicht wissen, kann uns schaden und wird uns schaden.

Als Nächstes geht das Recht auf Teilhabe verloren. Die Vertretung, einst ein heiliges Prinzip, ist zu einem Zahlenspiel verkommen – manipulierte Wahlkreiseinteilungen, Säuberungen der Wählerverzeichnisse und datengesteuerte Manipulationen, die Amtsinhaber an der Macht halten und Herausforderer fernhalten. Das Volk wählt nicht mehr seine Vertreter, sondern die Vertreter wählen ihr Volk.

Dissens – eine wesentliche Funktion einer freien Regierung – wird nun pathologisiert, kriminalisiert oder digital ausgelöscht. Demonstranten werden überwacht, Aktivisten als Extremisten abgestempelt und Meinungsäußerungen durch geheime Absprachen zwischen Bundesbehörden und Technologieplattformen zensiert. Die erste Verfassungsänderung wird in Echtzeit ausgehöhlt.

Sogar die physische Souveränität ist unter Beschuss. Das Recht auf körperliche Selbstbestimmung wurde stillschweigend durch biometrische Überwachung, psychiatrische Zwangseinweisungen und geplante Vorschriften für tragbare Überwachungsgeräte untergraben. Was einst Science-Fiction war, ist heute Bundespolitik. Im Namen der Sicherheit werden jeder Herzschlag, jeder Schritt und jedes biometrische Signal erfasst, bewertet und archiviert.

Unterdessen werden einst als grundlegend geltende bürgerliche Freiheiten – ein ordentliches Gerichtsverfahren, Freiheit von willkürlicher Inhaftierung, die Unschuldsvermutung – durch Exekutivverordnungen ausgelöscht. Mit einem Federstrich können ganze Bevölkerungsgruppen (Einwanderer, Obdachlose, Protestorganisatoren) zusammengetrieben, weggesperrt und grundlegender verfassungsmäßiger Schutzrechte beraubt werden.

Auch lokale Gemeinschaften werden ihrer Selbstverwaltung beraubt. Städte, die ihren eigenen Weg gehen wollen – sei es durch Zufluchtsgesetze, Vorschriften zum Schutz der öffentlichen Gesundheit oder Umweltstandards – werden durch Anordnungen der Bundesregierung überstimmt. Militarisierte Polizeikräfte, die weit davon entfernt sind, als lokale Ordnungshüter zu agieren, sind zu einem verlängerten Arm der stehenden Armee der Regierung geworden.

Sogar die Symbolik der Republik wird umgedeutet. Das Weiße Haus wird jeden Tag weniger zu einem Haus des Volkes und mehr zu einem vergoldeten Denkmal für die imperiale Präsidentschaft.

Das ist keine Demokratie.

Dies ist der Raub einer Nation in Echtzeit durch diejenigen, die mit den höchsten Ämtern der Macht betraut sind und ihre Macht nutzen, um „uns, das Volk“ unserer Souveränität und unserer Rechte zu berauben.

Die Gründerväter haben uns vor Königen gewarnt. Was wir jetzt erleben, ist weitaus heimtückischer: eine Exekutive, die Lippenbekenntnisse zur Freiheit abgibt, während sie die Nation abriegelt.

So werden freie Menschen nicht regiert.

So werden freie Menschen beherrscht.

Wenn das Volk nicht mehr die Macht kontrollieren, kritisieren, reformieren, beeinflussen oder sogar sehen darf, dann haben wir keine Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk mehr.

Wie ich in meinem Buch „Battlefield America: The War on the American People“ (Battlefield America: Der Krieg gegen das amerikanische Volk) und in seinem fiktiven Pendant „The Erik Blair Diaries“ (Die Tagebücher von Erik Blair) deutlich mache, haben wir eine Regierung, die gegen das Volk arbeitet.

Die Antwort, wie die Gründerväter verstanden haben – und wie Dichter von Percy Bysshe Shelley bis John Lennon gefordert haben –, lautet, dass wir in unserer Zahl Macht haben, wenn wir nur gemeinsam gegen die Tyrannei stehen.

Um Shelley zu zitieren:

„Erhebt euch wie Löwen nach dem Schlummer In unbesiegbarer Zahl – Schüttelt eure Ketten wie Tau Der im Schlaf auf euch gefallen ist – Ihr seid viele – sie sind wenige.“

Wenn wir nicht endlich erkennen, was uns genommen wird – nicht nur unsere Rechte, sondern auch unsere Rolle als Herrscher, nicht als Diener –, werden wir vielleicht feststellen, dass die Ketten, die wir nicht abschütteln wollten, unmöglich zu sprengen sind.