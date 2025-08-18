Larry C. Johnson

Dieses Bild sagt alles. Die USA sind kein Unterzeichnerstaat des ICC-Vertrags … vielmehr drohen die USA dem Internationalen Strafgerichtshof (ICC) und seinen Staatsanwälten mit Sanktionen und Verhaftungen. Europa hingegen ist Unterzeichnerstaat, scheint aber bereit zu sein, die legitimen Vorwürfe gegen Netanjahu wegen seiner Rolle beim Völkermord an den Palästinensern zu ignorieren. Europa ist zu einer Kloake der Verdorbenheit geworden.

Haben Sie gehört, wie am Freitag nach dem Ende des Gipfeltreffens zwischen Putin und Trump in ganz Europa die Köpfe explodierten? Jahrelange massive, koordinierte Propagandabemühungen, Präsident Putin als Reinkarnation von Adolf Hitler und Joseph Stalin darzustellen, wurden durch die Bilder der beiden lächelnden Präsidenten, die sich herzlich begrüßten, und durch Wladimir Putins vorbereitete Äußerungen bei der abschließenden Pressekonferenz zunichte gemacht.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Trump in das erste Treffen mit Putin in Alaska mit der Überzeugung gegangen ist, dass er Wladimir – weil er Trump ist, der Meisterverhandler – zu einem Waffenstillstand überreden könnte. Was Trump nicht erwartet hatte, war, dass Putin darauf vorbereitet war, die Ursachen des Krieges – insbesondere Joe Bidens Ablehnung von Putins Vertragsentwurf zur Sicherheit Russlands und Europas im Januar 2022 – und Russlands Bereitschaft, über ein umfassendes Ende des Krieges zu verhandeln, nicht nur in der Ukraine, sondern auch mit der NATO, akribisch detailliert zu erklären.

John Helmer machte die scharfsinnige Beobachtung, wie nur John es kann, dass Trump das geplante Einzelgespräch mit Putin in ein Dreiergespräch umwandelte, an dem auf russischer Seite Lawrow und Uschakow und auf amerikanischer Seite Rubio und Witkoff teilnahmen. Warum? Weil Trump erkannte, dass er Putin nicht alleine bewältigen konnte.

Putin präsentierte persönlich dasselbe Abkommen, das er in seiner Rede vor den Beamten des russischen Außenministeriums am 14. Juni 2024 skizziert hatte – d. h. die Anerkennung der fünf ehemaligen ukrainischen Oblaste als dauerhaftes russisches Territorium, den Rückzug der ukrainischen Streitkräfte westlich des Dnjepr und die feste Zusage, die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen. Putin beharrte zwar auf dieser unnachgiebigen Forderung Russlands, betonte jedoch, dass er bereit sei, mit Trump umfassende Sicherheitsverhandlungen aufzunehmen, deren erfolgreicher Abschluss eine historische Errungenschaft darstellen und Donald Trumps Vermächtnis als legendärer Friedensstifter besiegeln würde. Trump muss lediglich die Europäer überzeugen. Das wird, gelinde gesagt, eine Herausforderung sein.

Der Montag wird nun ein neuer Tag des Medienrummels werden. Das europäische Clownauto wird beladen und macht sich mit Selenskyj, alias dem Grünen Kobold, im Schlepptau auf den Weg nach Washington. Sie werden enormen Druck auf Trump ausüben, damit er die knallharten Sanktionen verhängt, mit denen er gedroht hatte, als seine zehntägige Frist am Freitag vor einer Woche ablief. Ich hoffe, dass Trump Rückgrat hat und ihre Forderung zurückweist, zumal er nach seinem Treffen mit Putin nun weiß, dass die Russen keine Angst vor weiteren Sanktionen haben, da sie alles überstanden haben, was die USA und Europa Russland in den letzten 42 Monaten auferlegt haben. In der Zwischenzeit wird Russland seine Militäroperation in der Ukraine fortsetzen, in der festen Überzeugung, dass die USA und Europa nichts tun können, um den unvermeidlichen Zusammenbruch der ukrainischen Armee zu verhindern.