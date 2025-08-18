Der versteckte Skandal in der Pharmaindustrie, der jedes Jahr 12.000 Menschen still und leise tötet

Von The Vigilant Fox

Warum spricht niemand über diesen tödlichen und unbestreitbaren Trend?

Die folgenden Informationen basieren auf einem ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlichten Bericht. Wichtige Details wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Wenn Sie dachten, der Vioxx-Skandal sei schlimm gewesen, warten Sie erst einmal ab, was mit Angstmedikamenten passiert.

Vioxx war ein Schmerzmittel, das als „sicher” vermarktet wurde … bis es bei über 100.000 Menschen Herzinfarkte auslöste.

Und wissen Sie was?

Diese als „sicher” vermarkteten Medikamente gegen Angstzustände töten still und leise bis zu 12.000 Menschen pro Jahr.

Sie behandeln Angstzustände nicht wirklich – sie überdecken lediglich die Symptome und verursachen gleichzeitig schädliche Nebenwirkungen bei den Menschen, die sie einnehmen.

Durchbrechen Sie diesen Kreislauf.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Ursache Ihrer Angstzustände bekämpfen können, ohne zu gefährlichen Tabletten zu greifen.

Angstzustände gehören mittlerweile zu den häufigsten psychischen Problemen in den USA.

Tatsächlich sind heute mehr als die Hälfte aller jungen Erwachsenen davon betroffen, 43 % leiden unter Panikattacken.

Erschreckende 54 % geben an, dass sich ihre Angstzustände im Jahr 2023 verschlimmert haben, und bei 26 % wurde aufgrund von COVID eine neue psychische Erkrankung diagnostiziert.

Viele greifen zu Medikamenten, die nicht wirklich helfen und deren Nebenwirkungen sie nicht verstehen.

Trotz der routinemäßigen Einnahme von Medikamenten verschlimmert sich das Angstproblem weiter.

Zwischen 2001 und 2004 litten 19 % der Erwachsenen in den USA an einer Angststörung. Und bis 2007 gaben die Amerikaner schockierende 36,8 Milliarden Dollar für die Behandlung von Angst- und Stimmungsstörungen aus.

Dennoch steigen die Angstraten weiter rasant an – insbesondere bei jüngeren Generationen, die jedes Jahr über eine Verschlimmerung der Symptome berichten.

Etwas funktioniert nicht, und es ist vielleicht nicht das, was Sie denken.

Was ist also das eigentliche Problem? Warum geschieht das?

Das System ist darauf ausgelegt, Ängste aufrechtzuerhalten, nicht sie zu heilen.

Die Pharmaindustrie profitiert davon. Anstatt das Problem zu lösen, schaffen sie einen Markt, in dem die Abhängigkeit von Medikamenten zur bevorzugten Lösung wird.

Diese Medikamente bekämpfen nicht die Ursachen von Ängsten und anderen psychischen Problemen – sie überdecken lediglich die Symptome mit ihren Pillen.

Und das macht die Lage noch schlimmer. Viel schlimmer.

Die üblicherweise zur Behandlung von Angstzuständen eingesetzten Medikamente – wie Benzodiazepine – wirken, indem sie das GABA-System des Gehirns manipulieren (ein Neurotransmitter, der zur Beruhigung des Gehirns beiträgt).

Dies hat jedoch schwerwiegende Folgen.

Benzodiazepine gehören zu den suchterzeugendsten und schädlichsten Medikamenten auf dem Markt.

Sie stehen im Zusammenhang mit Sucht, kognitiven Beeinträchtigungen, Gedächtnisverlust und in vielen Fällen mit tödlichen Überdosierungen.

Sie aktivieren die GABA-Rezeptoren nicht direkt, sondern verstärken die Wirkung von GABA. Deshalb machen sie so schnell süchtig.

Und wenn Menschen eine Toleranz entwickeln, brauchen sie immer mehr, um sich wieder normal zu fühlen. Das ist beängstigend.

Sie sind weitaus gefährlicher, als uns gesagt wurde.

Und sie sollten auf keinen Fall in der derzeitigen Menge an junge Menschen abgegeben werden.

Sprechen wir über Zahlen.

Die Überdosierungen von Benzodiazepinen sind von 1999 bis 2021 um erschreckende 917 % gestiegen. Allein im Jahr 2021 wurden über 12.000 Todesfälle auf dieses Medikament zurückgeführt.

Dennoch steigt die Verschreibungsrate weiter an. Benzodiazepine stehen mittlerweile an der Spitze der Verschreibungslisten.

Warum spricht niemand über diesen tödlichen und unbestreitbaren Trend? Warum schicken wir Kinder immer noch zu Fachleuten, die ihnen ohne zu zögern Rezepte für diese Medikamente ausstellen?

Wie sind wir hierher gekommen?

Diese Medikamente wurden mit irreführenden Kampagnen aggressiv vermarktet und als bahnbrechende Behandlung angepriesen.

Die Pharmaindustrie überzeugte Ärzte und die Öffentlichkeit davon, dass Angstzustände sofort medikamentös behandelt werden müssen. Und das funktionierte.

Aber jetzt könnten die Folgen nicht deutlicher sein.

Obwohl viele Ärzte sich mittlerweile zumindest der Gefahren bewusst sind, werden Benzodiazepine nach wie vor häufig verschrieben. Trotz zunehmender Belege für ihre Schädlichkeit gelten diese Medikamente als einfache Lösung.

Die langfristige Einnahme verschlimmert jedoch das Problem – sie führt zu mehr Angstzuständen, Abhängigkeit und körperlichen Schäden.

Angstmedikamente wie Benzodiazepine überdecken die Symptome nicht nur, sondern verschlimmern sie mit der Zeit.

Da sich der Körper an das Medikament gewöhnt, entwickeln Patienten eine Toleranz und benötigen immer mehr davon, um die gleiche Wirkung zu erzielen.

Zu den Nebenwirkungen einer langfristigen Einnahme zählen kognitiver Verfall, Gedächtnisprobleme und sogar ein erhöhtes Demenzrisiko.

Aber es kommt noch schlimmer: Patienten können unter schweren Entzugserscheinungen leiden.

Angstzustände, Schlaflosigkeit, Panikattacken und sogar Krampfanfälle sind keine Seltenheit.

Bei manchen Menschen halten diese Symptome über Monate oder sogar Jahre an, sodass sie sich schlechter fühlen als zuvor.

Und manchmal können diese Entzugserscheinungen tödlich enden.

Hier ist die schockierende Wahrheit:

Das Gesundheitssystem hat diese Krise zugelassen, weil sie profitabel ist.

Die Patienten geraten in einen Teufelskreis der Abhängigkeit von Medikamenten, die sie nie wirklich heilen, sondern nur dazu führen, dass sie immer wieder zurückkommen, um mehr zu bekommen.

Und die Pharmaindustrie liebt das.

Inzwischen hat sich gezeigt, dass alternative Therapien wie kognitive Verhaltenstherapie (KVT) oder Lebensstiländerungen bei der Behandlung von Angstzuständen besser wirken. Und das ganz ohne schädliche Nebenwirkungen.

Warum werden solche Methoden nicht stärker gefördert? Warum gehen Ärzte nicht den Ursachen der Angstzustände auf den Grund?

Weil sie für die Pharmaindustrie nicht so lukrativ sind. Sie helfen tatsächlich, was den Verlust potenzieller lebenslanger Kunden bedeutet.

Angst ist sehr real. Die Wahrheit ist, dass es sich um ein komplexes Thema handelt.

Angst wird durch mentale, emotionale und sogar physiologische Faktoren beeinflusst. Es geht nicht nur darum, eine Pille zu schlucken.

Von gesellschaftlichem Druck und emotionalem Stress bis hin zu Ungleichgewichten in unserem autonomen Nervensystem – die Ursachen von Angst sind vielschichtiger, und selbst die beste Pille der Welt kann sie nicht vollständig beseitigen.

Und die übermäßige Abhängigkeit von Medikamenten ist einer der Gründe, warum Angst immer schlimmer wird.

Ein wesentlicher Faktor für Angstzustände ist ein Ungleichgewicht im autonomen Nervensystem.

Das sympathische Nervensystem (Kampf-oder-Flucht-System) wird überaktiv, während das parasympathische Nervensystem (Ruhe-und-Verdauungs-System) unteraktiv ist.

Dieses Ungleichgewicht führt zu ständigen Stressreaktionen – Angstzustände werden zum Standardzustand des Körpers.

Ein niedriger Blutzuckerspiegel, der eine sympathische Reaktion auslöst, ist eine weitere häufige, aber oft übersehene Ursache für Angstzustände.

Ein Körper, der den Blutzuckerspiegel nicht richtig regulieren kann, führt oft zu Nervosität, Unruhe und sogar Panikattacken.

Anstatt sich jedoch auf diese zugrunde liegenden Ursachen zu konzentrieren, erhalten Patienten oft ein Rezept für Medikamente wie Benzodiazepine.

Wir müssen die tatsächlichen Auslöser bekämpfen und nicht nur die Symptome unterdrücken.

Sogar Ihre Umgebung kann Angstzustände verursachen.

Wi-Fi- und EMF-Belastung, künstliches Licht und ein Mangel an natürlichem Sonnenlicht stehen alle in Zusammenhang mit erhöhtem Stresslevel.

Studien zeigen, dass Angstsymptome deutlich besser werden, wenn Menschen mehr Zeit in der Natur und weniger in künstlichen Umgebungen verbringen.

Ein Nährstoffungleichgewicht ist einer der am häufigsten übersehenen Faktoren für Angstzustände.

Bei manchen Menschen hängt Angst mit einer Stoffwechselstörung zusammen, bei der ihnen die richtigen Nährstoffe fehlen, um ihren Stoffwechsel im Gleichgewicht zu halten.

Für sie kann die natürliche Behandlung von Angstzuständen mit den richtigen Nahrungsergänzungsmitteln einen großen Unterschied machen.

Beheben Sie das Nährstoffungleichgewicht, beheben Sie die Angstzustände.

Wenn Sie glauben, dass Angst nur mit „sich ängstlich fühlen“ zu tun hat, sollten Sie noch einmal darüber nachdenken.

Es handelt sich um eine komplexe Erkrankung, die durch Hirnschäden, Schilddrüsenprobleme, Herzerkrankungen und sogar durch frühere Impfschäden verursacht werden kann.

Leider werden diese zugrunde liegenden Ursachen bei der Diagnose und Behandlung von Angstzuständen nur selten untersucht.

Die psychische Gesundheitsbranche propagiert weiterhin Medikamente als erste Lösung. Aber das ist die einfache Antwort, nicht die richtige.

Viele Menschen, denen Medikamente gegen Angstzustände verschrieben werden, lernen nie wirklich, mit ihrer Angst umzugehen.

Anstatt sich mit emotionaler Intelligenz und natürlichen Bewältigungsmechanismen auseinanderzusetzen, werden sie abhängig von Pillen, die nur die Symptome behandeln. Ein Leben lang.

Wir müssen uns auf echte Lösungen konzentrieren, wie Therapie, Änderungen des Lebensstils und die Beseitigung der Umweltfaktoren, die zur Angst beitragen.

Angst ist nicht nur ein „psychisches“ Problem, sondern auch ein körperliches, emotionales und umweltbedingtes.

Wenn wir die Angst-Epidemie wirklich bekämpfen wollen, müssen wir aufhören, uns auf die Schnelllösungen der Pharmaindustrie zu verlassen, und stattdessen die Ursachen des Problems angehen.

Die wahre Lösung für Angstzustände sind nicht noch mehr Tabletten.

Es ist Zeit für einen ganzheitlichen Ansatz: Therapie, Änderungen des Lebensstils, besserer Schlaf und die Reduzierung der schädlichen Einflüsse der Technologie.

Wir müssen die Kontrolle über unsere psychische Gesundheit zurückgewinnen – bevor die Pharmaindustrie es für uns tut.