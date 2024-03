Diejenigen die Macht haben, ist es egal, wer gewählt wird

Caitlin Johnstone

Niemand, der wirklich Macht hat, kümmert sich darum, wenn man sich weigert, für Biden zu stimmen.

Das Problem ist nicht, dass immer die falschen Leute gewählt werden, sondern dass die Wahlen keine Rolle spielen und die Wähler nichts zu sagen haben.

In pro-palästinensischen Kreisen wird viel darüber geredet, Biden die Stimme zu verweigern, um gegen den Völkermord in Gaza zu protestieren, was natürlich in Ordnung ist, aber der Diskurs darüber geht oft an einem wichtigen Punkt vorbei. Viele US-Wähler glauben fälschlicherweise, dass sie die Demokraten für Gaza bestrafen, indem sie ihnen die Stimme verweigern, und sie gehen fälschlicherweise davon aus, dass die Demokraten gewinnen wollen. Aber das tun sie nicht.

Eine Wahlniederlage kostet die Parteiführung der Demokraten nichts; alle Berufspolitiker und politischen Agenten an der Spitze behalten ohnehin ihre Karrieren. Aus ihrer Sicht ist es ein bequemer Job mit netten Vergünstigungen, und die behalten sie, ob sie gewinnen oder verlieren. Und Biden selbst ist es offensichtlich egal; er wird, egal, wie die Wahl im November ausgeht, einen bequemen Ruhestand genießen, und mehr oder weniger ist er sich sicher bewusst, dass es für einen Demenzkranken ohnehin verrückt ist, im Weißen Haus zu sitzen.

Wenn es den Demokraten wichtig wäre, Ihre Stimme zu bekommen, würden sie alles tun, um sie zu gewinnen. Aber sie tun es nicht, weil es ihnen egal ist.

Den nicht gewählten Managern des Imperiums, die das Machtgefüge der USA lenken, ist es auch egal, wer die Wahl gewinnt. Sie wissen, dass sie ihre Morde, ihren Militarismus, ihren Kapitalismus und ihren Imperialismus immer noch bekommen werden, egal wer nächstes Jahr vereidigt wird, ob es Biden oder Trump oder Harris oder sonst jemand ist. Niemand mit wirklicher Macht schert sich um Ihre Stimme.

Und das ist das wirkliche Problem. Das ist der eigentliche Punkt, der hier immer wieder übersehen wird. Das Problem ist nicht, dass immer wieder die falschen Leute gewählt werden, sondern dass die Wahlen keine Rolle spielen und die Wähler nichts zu sagen haben. Das Problem ist, dass die Menschheit von einer mörderischen, weltumspannenden Machtstruktur beherrscht wird, die lose um Washington herum zentralisiert ist und deren tatsächliche Bewegungen und Verhaltensweisen praktisch keine Reaktion auf den Willen der Wähler haben.

Sie werden niemals in der Lage sein, sich mit Ihrer Stimme aus diesem Schlamassel zu befreien, und Sie werden niemals in der Lage sein, sich nicht mit Ihrer Stimme aus diesem Schlamassel zu befreien, weil die Macht Ihrer Stimme auf Null reduziert wurde. Das bedeutet nicht, dass es keinen Ausweg aus diesem Schlamassel gibt, es bedeutet nur, dass es keinen Ausweg aus diesem Schlamassel gibt, indem man das falsche Ablenkungsspielzeug aus Plastik benutzt, das man Ihnen gegeben hat, um Sie zum Schweigen zu bringen und Sie glauben zu lassen, Sie hätten etwas zu sagen.

Es gibt noch viele andere Werkzeuge, um eine böse Machtstruktur zu zwingen, damit aufzuhören, böse Dinge zu tun, aber sie erfordern viele Hände, um sie herzustellen, und die haben wir im Moment nicht. Zu vielen Menschen wurde erfolgreich eingeredet, dass der Status quo funktioniert und ihre Regierung im Grunde gut ist, oder sie wurden erfolgreich manipuliert, damit sie die Politik ganz aufgeben und sich anderen Dingen zuwenden.

Bevor die Menschen beginnen können, die Macht ihrer Zahl zu nutzen, um wirkliche Veränderungen zu erzwingen, müssen sie aufgeweckt werden und erkennen, dass alles, was ihnen über ihre Regierung, ihre Gesellschaft und ihre Welt erzählt wurde, eine Lüge ist. Sie müssen verstehen, dass die Mainstream-Medien nichts als Propaganda sind und sie unter dem mörderischsten und tyrannischsten Regime auf diesem Planeten leben. Sie müssen erkennen, dass diese Machtstruktur letztlich weder ihren Interessen noch denen ihrer Mitmenschen auf der ganzen Welt dient. Nur wenn genügend Menschen ihre Augen für diese Realität öffnen, wird ein revolutionärer Wandel durch direktes Handeln möglich sein.

Die gute Nachricht ist, dass es möglich ist, dazu beizutragen, dass diese Augen geöffnet werden. Alles, was Sie tun, um Ihren Mitmenschen die Wahrheit zu sagen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, was wirklich vor sich geht, bringt diese Möglichkeit näher an die Realität heran. Je mehr Menschen ihre Augen öffnen, desto mehr Menschen können anderen helfen, ihre Augen zu öffnen, sodass diese Möglichkeit rasant von unmöglich zu wahrscheinlich zu unvermeidlich werden könnte.

Ein ganzes Weltreich ruht auf einem Paar geschlossener Augenlider. Sobald sie sich öffnen, bricht das Ganze zusammen. Dann können wir gemeinsam eine gesunde Welt aufbauen.