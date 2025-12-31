«Dies ist das Finale des grossen finanziellen Resets»; ‹Dr. Gold› warnt: Sie verschlingen das gesamte physische Angebot

Der Finanzautor und Edelmetallexperte Bill Holter (auch bekannt als Mr. Gold) schlägt seit Längerem Alarm wegen der tiefgreifenden Risiken im Finanzsystem.

Anfang Dezember warnte Mr. Gold vor rekordverdächtigen Silberpreisen und sagte: „Es ist ziemlich klar und ziemlich offensichtlich, dass hinter den Kulissen etwas auseinanderbricht.“

Was „auseinanderbricht“, sind die extrem gehebelten Terminmärkte mit nicht genügend physischem Silber zur Lieferung.

Springen wir ans Monatsende vor, und neue Rekordhochs bei Gold und Silber passieren täglich. Mr. Gold sagt:

„Sie verschlingen das gesamte verfügbare Angebot, weil sie verstehen, dass dies das Ende des Fiatwährungs-Experiments ist, das am 15. August 1971 begann. Fiatwährungen kollabieren. Das sind die Hunt-Brüder auf Steroiden, weil die ganze Welt physisch kauft. Die Hunt-Brüder gerieten in Schwierigkeiten, weil sie Papierkontrakte kauften, und die COMEX änderte die Regeln. Die COMEX kann alle Regeln ändern, die sie will … das wird keine Rolle spielen, weil der Rest der Welt Barzahlung und sofortige Lieferung kauft … sie werden keine Papierkontrakte akzeptieren. Sie wollen echtes physisches Metall.“

Hier wird es sowohl interessant als auch gefährlich. Was passiert, wenn die Leerverkäufer das versprochene Silber nicht liefern können? Mr. Gold sagt:

„Die Leute sagen: Wenn sie nicht liefern können – und ich sage Ihnen, irgendwann werden sie nicht liefern können –, wenn dieser Moment eintritt, ist es Spiel vorbei für das gesamte Finanzsystem. Silber – und ich glaube, es wird Silber sein, das nicht liefern kann – Silber ist der Zünder für die Gold-Atombombe. Wenn Silber nicht liefern kann, dann wird es sofort einen Ansturm auf COMEX-Gold geben, und sie werden auch das Gold nicht liefern können. Sobald das passiert, haben Sie Vertragsausfälle, die als betrügerisch erwiesen sind. Sie werden auf null gesetzt und können nicht erfüllt werden. Dann breitet es sich auf Rinder, Schweinebäuche, Getreide und was immer Sie wollen aus. Ganz zu schweigen von den Finanzwerten von Aktien und Anleihen. Sobald Sie Betrug im Silber nachweisen, wird sich das auf alle Derivate ausbreiten, und wir werden einen Derivate-Meltdown erleben. … Die Welt will Gold und Silber, weil dies die einzigen beiden Geldformen sind, die nicht ausfallen können.“

Was Sie jetzt in den Gold- und Silbermärkten sehen, ist weit entfernt von einem Hochpunkt. Das fängt gerade erst an. Mr. Gold sagt:

„Diese Kontrakte sind ein Nullsummenspiel. Es gibt einen Gewinner und einen Verlierer. Wenn der Verlierer so groß verliert, dass er pleitegeht, dann wird der Gewinner zum Verlierer, weil er nicht bezahlt werden kann. Das ist das Problem. … Wenn das tatsächlich einsetzt und es zu einer Nichtlieferung kommt, werden Gold und Silber aus den Regalen gefegt, und es wird nichts mehr zu kaufen geben. … Das wird ein Lauf in die Sicherheit, und Angst ist die stärkste Emotion, die es gibt. Angst ist eine weitaus stärkere Emotion als Gier. … Das wird sich in einen umgekehrten Bankenansturm auf Gold und auf Silber verwandeln, weil sie in einer Welt, die ausfällt, nicht ausfallen können. … Was Sie erleben, ist das Ende des Vertrauens. Wenn Sie das Ende des Vertrauens haben, bricht das Vertrauen weg, und Kredit ist nur vorhanden, wenn Vertrauen da ist. Sobald das Vertrauen bricht, beginnen die Kreditmärkte festzufahren. … Wenn der Kredit stoppt, ist es Spiel vorbei. Sie werden sehen, wie Märkte, Institutionen und Geschäfte schließen.“

Holter sagt, man solle in der Lage sein, eine Zeit lang autark zu sein, wenn das System herunterfährt. Lebensmittel und Wasser zu lagern sei ein guter Anfang.

Zum Abschluss sagt Holter: „Dies ist das Finale des großen finanziellen Resets. Machen Sie keinen Fehler – was Sie beobachten, ist, wie sich die Welt direkt vor Ihren Augen neu ordnet.“

Es gibt noch viel mehr in dem 43-minütigen Interview.

Begleiten Sie Greg Hunter von USAWatchdog zu einem Eins-zu-Eins-Gespräch mit dem Finanzautor und Edelmetallexperten Bill Holter/Mr. Gold, während das Finanzsystem seinen Reset beginnt – am 23.12.25.