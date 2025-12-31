Doug Caseys wichtigste Prognose für 2026 … was sie für Sie und Ihr Geld bedeutet

Doug Casey

International Man: Was ist Ihrer Meinung nach das wichtigste Thema, auf das sich die Menschen für 2026 vorbereiten sollten?

Doug Casey:

Strauss und Howe haben diese Frage in ihrem Buch The Fourth Turning gestellt. Wir befinden uns an einem großen Wendepunkt in den USA.

Seit Jahren habe ich das Gefühl, dass die USA auf etwas wie einen Bürgerkrieg zusteuern. Er könnte so ernst werden wie die Unruhen der 1860er-Jahre – nur anders. Die roten und die blauen Menschen in den USA verachten sich gegenseitig; sie können nicht einmal mehr miteinander sprechen. Wenn Dinge dieses Stadium erreichen, werden sie typischerweise mit Gewalt gelöst; ich erwarte, dass genau das passieren wird. Sehr wahrscheinlich innerhalb der nächsten drei Jahre, während Trump noch im Amt ist. Er ist der perfekte Katalysator.

Dies wird durch langfristige Migrationstrends noch verschärft. Wenn wir 100 Jahre in die Zukunft blicken, ist ziemlich klar, dass mit modernen Reise- und Kommunikationstechnologien die Migration von Menschen aus armen Ländern in reiche Länder weltweit zunehmen wird. Irgendwann werden die USA in ihrer heutigen Form gar nicht mehr existieren. Das gilt natürlich für jedes Land. Die Farben auf der Weltkarte haben sich seit dem ersten Tag ständig verändert.

Ich hoffe, dass es in naher Zukunft nicht zu einer katastrophalen Erschütterung kommt – aus vielen Gründen. Zum einen wäre es alles andere als angenehm. Zum anderen bin ich ein großer Fan des traditionellen Amerikas. Es war eine einzigartige Institution in der Weltgeschichte – das einzige Land, das auf den Konzepten freien Denkens, freier Märkte und Individualismus gegründet wurde. Ein Bürgerkrieg – egal in welcher Form – würde diese Dinge wahrscheinlich zunichtemachen.

Auch wenn ich hoffe, dass sich die Lage beruhigt, ist Hoffnung keine solide Grundlage für Planung.

International Man: Geopolitisch nehmen die Spannungen in Europa, im Nahen Osten und in Ostasien weiter zu.

Wo erwarten Sie 2026 die wichtigsten Brennpunkte?

Doug Casey:

Die Politiker, die Europa regieren, sind ausnahmslos verachtenswerte Nichtsnutze – von Ursula von der Leyen, der Wölfin der EU, abwärts. Ein Beweis dafür ist, dass ich in weiten Teilen Europas allein für diese Aussage strafrechtlich verfolgt werden könnte. Es sind seelenlose Bürokraten, die für nichts stehen außer Etatismus und Kollektivismus. Sie treiben Europa aktiv zur Wiederaufrüstung, verdoppeln Militärbudgets, führen die Wehrpflicht wieder ein und sprechen von der Notwendigkeit eines Krieges mit Russland. Ich vermute, sie werden ihren Krieg bekommen; ich hoffe nur, dass er nicht nuklear oder biologisch wird. Merkwürdig ist, dass es dabei um die Ukraine geht, das rückständigste und korrupteste Land des Kontinents. Pervers ist, dass sie nicht einmal ein Land war, bis Lenin sie 1923 erschuf.

Doch das ist nicht alles. Der Euro, eine Esperanto-Währung, das „Wer schuldet dir nichts?“ unter den Fiat-Währungen, ist eine tote Ente. Alle EU-Mitgliedsstaaten sind bankrotte Wohlfahrtsstaaten. Tatsächlich wird die Europäische Union selbst zerbrechen. Was für einzelne Länder gut ist, steht im völligen Gegensatz zu dem, was die 80.000 – und das ist eine korrekte Zahl – EU-Angestellten in Brüssel durchsetzen wollen. Auch die NATO, die nach dem Zusammenbruch der UdSSR hätte aufgelöst werden müssen, wird verschwinden. Europa wird im besten Fall zu einem Streichelzoo für chinesische Touristen und zu einem Luxusresort für Migranten aus der Dritten Welt.

Der Nahe Osten? Solange Trump im Amt ist, könnten wir Israel gleich zum 51. Bundesstaat machen. Das wird bei den zwei Milliarden Mohammedanern der Welt nicht gut ankommen. Verwechseln Sie die freundlichen Beziehungen Washingtons zu den Regierungen Saudi-Arabiens, Katars und anderer der 55 muslimischen Länder nicht mit politischer Stabilität. Die meisten sind wirtschaftliche Totalausfälle und extrem instabil.

Ostasien? Es wäre vollkommen irrational, wenn China Taiwan angreifen würde. Das Ergebnis wäre auf beiden Seiten massive Zerstörung – selbst wenn die USA und/oder Japan nicht eingreifen würden. Aber Regierungen handeln irrational und unvorhersehbar. Was wird aus Chinas Ansprüchen im Ost- und Südchinesischen Meer? Das sollte eine Angelegenheit zwischen China und seinen sechs maritimen Nachbarn sein. Doch die USA könnten einen regionalen Grenzstreit in den Dritten Weltkrieg verwandeln.

Der unerwartete Brennpunkt wird meiner Meinung nach jedoch Afrika sein. In den letzten 60 Jahren haben die 55 afrikanischen Staaten (das ist nur eine ungefähre Zahl, da unklar ist, wie Gebiete wie Libyen, die Westsahara, Somaliland oder Darfur enden werden) bedeutende Armeen aufgebaut, unterstützt durch Waffen und Ausbildung aus Europa und den USA. Sie leben vom Export von Rohstoffen (eine Quelle permanenter Konflikte) und von Hilfen aus Europa und den USA (die wahrscheinlich versiegen werden). Alle sind – wie fast überall im Nahen Osten und in Zentralasien – künstliche Gebilde mit willkürlichen Grenzen. Es sind instabile Kleptokratien, regiert aus dem Präsidentenpalast.

Die Frage ist: In welchem Ausmaß werden Europa oder insbesondere die USA oder speziell Trump ihre Nase in afrikanische Grenz- und Bürgerkriege stecken? Davon wird es viele geben. Ich denke, Afrika ist das große Pulverfass, über das niemand spricht.

International Man: Die innenpolitische Lage in den USA bleibt explosiv, mit tiefen kulturellen und wirtschaftlichen Bruchlinien.

Wie erwarten Sie, dass sich Amerikas innere Spaltung 2026 entwickelt, wenn wir uns den Zwischenwahlen nähern?

Doug Casey:

Trends, die in Bewegung sind, bleiben in Bewegung. Trotz der Tatsache, dass Konzerne, Unterhaltungsindustrie, Universitäten und Medien sich von den wirklich verrückten Auswüchsen des Wokeismus zurückziehen, ist die Frage offen. Der Trend zum Wokeismus hat sich über Jahrzehnte aufgebaut, und das Land wurde über Generationen damit indoktriniert. Das verschwindet nicht über Nacht.

Trump polarisiert absichtlich und offen. Wie ich letzte Woche sagte, sieht er sich vielleicht als Cincinnatus, ist aber eher Caesar. Er wird weiter Öl ins Feuer gießen, schon allein deshalb, weil er weiß, was seine Gegner mit ihm machen werden, sobald er nicht mehr im Amt ist. Während die meisten vernünftigen Menschen seinen Anti-Wokeismus lieben, werden seine wirtschaftlichen und internationalen Interventionen größtenteils krachend scheitern – gewaltig. Ich vermute, er wird die Zwischenwahlen verlieren, und die Demokraten im Repräsentantenhaus werden ihn erneut des Amtes entheben. Werden sie diesmal im Senat Erfolg haben? Die Stimmung wird sich in jedem Fall weiter aufheizen.

International Man: Da Trump Fed-Chef Powell ersetzen will, wird er stärkeren Einfluss auf die Zentralbankpolitik haben.

Wie wird Ihrer Meinung nach das geldpolitische Umfeld 2026 aussehen?

Doug Casey:

Der Dollar wird sich seinem inneren Wert annähern, während Trump und die Fed eine weitere Billion davon erschaffen. Das ist eine Formel für Chaos.

Trump ist ein großer Anhänger merkantilistischer Wirtschaftslehren, wonach die USA mehr exportieren müssen, als sie importieren. Ich denke, er wird versuchen, dies mit irgendeiner Form von Devisenkontrollen durchzusetzen, was noch mehr Verzerrungen schaffen wird.

Man sollte den Dollar verlassen, Edelmetalle besitzen, Aktien- und Anleihemärkte meiden und sein Geld aus den USA abziehen. Nichts davon ist ein Rezept für innere Ruhe – weder 2026 noch 2027, 2028 oder darüber hinaus. Und ich setze voraus, dass es 2028 eine normale Wahl geben wird, was keine besonders sichere Annahme ist.

International Man: Anleger schwanken zwischen der Jagd nach der aktuellen Marktblase und der Vorbereitung auf eine mögliche finanzielle Abrechnung.

Wo sehen Sie 2026 die größten Risiken und Chancen, und welche Anlageklassen werden am meisten von den kommenden Turbulenzen profitieren?

Doug Casey:

Es steht außer Frage, dass der Großteil von Trumps geschäftlichem Erfolg auf Schulden beruhte. Hebelwirkung, niedrige Zinsen und Inflation haben den Mann gemacht.

Trumps Vergangenheit und sein falsches Wirtschaftsverständnis sagen mir, dass die Fed mehr Staatsanleihen als je zuvor kaufen und monetarisieren wird, um die Zinsen künstlich niedrig zu halten. Kurzfristig könnte das dafür sprechen, dass der Aktienmarkt 2026 weiter steigt. Aber es ist eine Wette mit hohem Risiko. Fühlen Sie sich glücklich?

Bei Gold über 4.000 Dollar und Silber über 60 Dollar liegen sie wahrscheinlich dort, wo sie im Verhältnis zu anderen Dingen „sein sollten“. Doch angesichts der Instabilität der Welt und wegen ihrer einzigartigen Vorteile werden sie weiter steigen. Das Kluge ist, auf Aktien von Bergbauunternehmen zu spekulieren; sie sind extrem billig, und weder die Öffentlichkeit noch Institutionen wissen überhaupt, dass es sie gibt – aus Gründen, die ich früher erläutert habe. Die Gesamtkosten für die Goldförderung liegen bei etwa 1.500 Dollar pro Unze. Die Rechnung ist nicht schwer.

In den letzten 50 Jahren gab es fünf Bergbau-Bullenmärkte im Verhältnis 10 zu 1. Ich denke, wir stehen vor einem weiteren. Einem großen. Viele der kleineren Aktien haben sich bereits verdrei- oder vervierfacht. Niemand interessiert sich dafür … was gut ist.

Darüber hinaus sollte man generell auf Rohstoffe setzen. Getreide wird im Wesentlichen zu Produktionskosten gehandelt. Ebenso Öl, Gas, Kohle und Uran. Rohstoffe sind stark untergewichtet. Der Kauf von ETFs in einigen oder allen dieser Bereiche ist eine „kaufen und liegen lassen“-Kapitalallokation für mindestens die nächsten paar Jahre.