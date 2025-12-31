„Wir hatten nie Angst vor Drohnen, bis sie Omar getötet haben.“

Von Mohamed Gabobe und Faisal Ali

Im September wurde Omar Abdillahi, ein bekannter Clanführer, der laut lokalen Beamten und Einwohnern die lokale Regierung unterstützt hatte, bei einem US-Drohnenangriff in Somalia getötet.

MOGADISHU – Am 13. September rief Omar Abdullahi, ein hochrangiger Clanführer in der somalischen Provinz Sanaag, seine Frau an, um ihr mitzuteilen, dass er auf dem Heimweg aus einer nahe gelegenen Stadt sei, und sie zu bitten, das Abendessen vorzubereiten. Abdullahi war auf dem Weg zurück nach Badhan, einer abgelegenen Stadt im Nordosten des Landes, um dort in einem Clan-Streit zu vermitteln, eine seiner Aufgaben als lokaler Gemeindevorsteher.

Abdullahi kam nie zu Hause an. Auf der Rückfahrt wurde sein Auto von drei Raketen getroffen, die von einer Drohne abgefeuert wurden, wodurch sein Fahrzeug in Flammen aufging und er sofort ums Leben kam. Laut einer Sterbeurkunde, die Drop Site News vorliegt, blieb nur ein Stück seines Magens in den ausgebrannten Trümmern zurück.

Der Angriff schockierte die Einwohner von Badhan und die Mitglieder des Warsangeli-Clans, aus dem er stammte. Sie hatten den zwei Jahrzehnte andauernden Schattenkrieg der USA gegen die mit Al-Qaida verbundene Gruppe al-Shabaab und den Islamischen Staat weitgehend vermieden. Abdullahi selbst war ein prominenter lokaler Ältester, der laut Aussagen von Einwohnern und lokalen Regierungsbeamten in der Region weithin bekannt und respektiert war.

Drei Monate später erzählte Asha Abdi Mohamed, Abdullahis Mutter, Drop Site, dass sie mit dem Trauma seines Todes lebt. „Ich habe immer wieder Flashbacks, in denen ich sehe, wie er in einem Auto verbrennt. Deshalb habe ich Angst, nachts zu schlafen“, sagte sie. „Der Boden unter meinen Füßen bebte, als ich erfuhr, dass es Omar war, der getötet wurde.“ Mohamed sagte, dass die Drohnen weiterhin in der Nähe von Badhan fliegen, und fügte hinzu, dass sie still dafür betet, dass sie vom Himmel fallen, damit sie endlich Ruhe findet.

Hawa Ahmed Ali, seine Frau, wartete auf ihn, als Abdullahis Schwester plötzlich mit der Nachricht eintraf, dass ein Fahrzeug auf der Straße, auf der er unterwegs war, angefahren worden war. Sie erinnerte sich, dass es an diesem Tag regnete, was im rauen Klima Somalias selten vorkommt. „Ich wollte es nicht glauben, weil ich weiß, dass auch andere Autos auf denselben Straßen fahren oder diese benutzen“, sagte seine Witwe.

Vier Tage nach dem Angriff übernahm das Afrika-Kommando (AFRICOM) der US-Streitkräfte die Verantwortung für die Tötung Abdullahis. AFRICOM behauptete, es habe in Abstimmung mit der somalischen Regierung gehandelt, um einen als Al-Shabaab-Waffenhändler bezeichneten Mann zu töten, und fügte hinzu, dass „spezifische Details über Einheiten und Ressourcen nicht veröffentlicht werden, um die Sicherheit der Operationen weiterhin zu gewährleisten“.

Obwohl die Region am Golf von Aden eine wichtige Schmuggelroute für Waffen aus dem Nahen Osten nach Somalia ist, widersprechen Interviews mit Einwohnern von Badhan und somalischen Regierungsbeamten der Behauptung, Abdillahi sei ein Al-Shabaab-Aktivist oder Waffenhändler gewesen.

Omar Abdillahi Ashur ist Kommandeur der Daraawish-Truppe, einer speziell ausgebildeten regionalen paramilitärischen Einheit, die unter der Regionalregierung in Sanaag operiert. Er kannte Abdullahi seit den 1970er Jahren und sagte, dass dieser tatsächlich eine führende Rolle im Kampf gegen somalische islamistische Gruppen in der Region gespielt habe. „Er war eine tragende Säule des Widerstands gegen den Terrorismus“, sagte Ashur.

Somalia hat ein föderales System, das seinen sechs Mitgliedstaaten erhebliche Unabhängigkeit gewährt, was sowohl die Schwäche der Zentralregierung als auch die starke lokale Unterstützung widerspiegelt, über die viele Staaten verfügen. Somaliland im Nordwesten hat, obwohl nicht anerkannt, seine Unabhängigkeit erklärt. Puntland, einer der autonomsten somalischen Staaten, hat sich 2024 aufgrund von Wahl- und Verfassungsstreitigkeiten aus dem föderalen System zurückgezogen und agiert unabhängig.

In Ermangelung einer starken staatlichen Autorität spielen angesehene Älteste wie Abdullahi auch eine wichtige Rolle in der lokalen Verwaltung. Abdullahi mobilisierte über Jahre hinweg Unterstützung gegen Aufständische in Puntland und half dabei, Vorräte für die Operationen der Regierung zu beschaffen.

„Sein Clan hat in diesem Gebiet die meisten Opfer im Kampf gegen den Terrorismus erlitten“, sagte Ashur und verwies dabei auf die Kämpfe gegen die somalische islamistische Gruppe al-Itihaad al-Islamiya in den 1990er Jahren und den tödlichen Angriff der al-Shabaab auf eine Basis in Puntland in Af-Urur im Jahr 2017, bei dem Dutzende von Angehörigen des Warsangeli-Clans getötet wurden.

Im November erklärte Somalias freimütiger Verteidigungsminister Ahmed Fiqi, er werde AFRICOM um Antworten zur Tötung von Abdullahi bitten. In einer Rede vor dem Parlament sagte Fiqi, dass die Informationen, die Somalias Verbündete für Angriffe nutzen, zwar in der Regel zuverlässig seien, es jedoch keinen Grund gegeben habe, Abdullahi zu töten, eine den Behörden wohlbekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. „Wir hätten ihn anrufen und ihm Fragen stellen können“, sagte Fiqi. Somalia habe zwar Verbündete wie die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate ermächtigt, die Streitkräfte von Puntland zu unterstützen, doch seien Angriffe in den von Puntland kontrollierten Gebieten in der Verantwortung der regionalen Behörden.

Personalausweis für Stammesführer Omar Abdullahi. Foto: Mohamed Gabobe.

Selbst al-Shabaab – die Gruppe, der Abdullahi vorgeworfen wurde anzugehören – veröffentlichte eine Erklärung, in der sie bestritt, dass er jemals Mitglied gewesen sei, und behauptete, die Vorwürfe der USA dienten dazu, die zivilen Opfer der Luftangriffe in Somalia zu vertuschen.

Im Dezember veröffentlichte die Kriminalpolizei von Puntland ebenfalls einen offiziellen Bericht über die Tötung Abdullahis, der der Behauptung des US-Militärs widersprach, er sei ein Al-Shabaab-Aktivist gewesen, was als Rechtfertigung für den Angriff angeführt worden war. Die Veröffentlichung des Berichts deutete auf Unbehagen innerhalb der Sicherheitsbehörden hinsichtlich der Tötung hin.

Der Bericht, der sowohl dem Generalstaatsanwalt als auch dem Obersten Gerichtshof von Puntland vorgelegt wurde, kam zu dem Schluss, dass Abdullahi „keine Vorstrafen“ hatte und nicht „gegen ihn ermittelt“ wurde – was die Behauptung der USA, dass bei dem Angriff ein Al-Shabaab-Mitglied getötet worden sei, ausdrücklich in Frage stellte.

AFRICOM reagierte nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme zu dem von den Behörden von Puntland veröffentlichten Bericht.

„So arbeiten wir nicht“

Der Angriff, bei dem Abdullahi getötet wurde, erfolgte inmitten einer beispiellosen Eskalation der US-Drohnenkampagne gegen den IS im Norden Somalias, wo sich die Gruppe konzentriert und wo auch al-Shabaab in geringem Umfang präsent ist. Seit seiner Rückkehr ins Amt hat Präsident Donald Trump die Befugnis zur Genehmigung von Angriffen an die Kommandeure von AFRICOM delegiert, wodurch deren Tempo und Aggressivität zugenommen haben. In einer Stellungnahme gegenüber dem Council of Foreign Relations nur zwei Wochen nach Abdullahis Tod begrüßte der somalische Präsident Hassan Sheikh Mohamud diesen Schritt als „wirksam“ und fügte hinzu, dass auch die Zahl der US-Militärmittel im somalischen Luftraum gestiegen sei. (Drop Site News berichtete kürzlich auch über einen Luftangriff in Jamame, einer von al-Shabaab gehaltenen Stadt im Süden Somalias, bei dem 11 Menschen, darunter sieben Kinder, getötet wurden. )

Die USA führten im gesamten Jahr 2024 nur einen Luftangriff gegen ISIS-Kämpfer im Land durch. Bis heute wurden jedoch im Jahr 2025 landesweit mehr als 100 Luftangriffe registriert, die meisten davon gegen ISIS – fast doppelt so viele wie die 51 Luftangriffe, die der ehemalige Präsident Joe Biden während seiner Amtszeit genehmigt hatte. Das Ausmaß dieser Operationen wurde im Mai deutlich, als die USS Harry S. Truman und ihre Kampfgruppe den laut James Kilby, dem obersten Admiral der Marine, „größten Luftangriff in der Geschichte der Welt“ starteten und rund 125.000 Pfund Munition auf Ziele in Somalia abwarfen.

In Bezug auf den Angriff, bei dem Abdullahi getötet wurde, aber auch ganz allgemein über die beispiellose Eskalation der Angriffe in dem Land, warf ein Polizeikommandant in Sanaag, der mit Drop Site sprach, den USA vor, „Waffen an Somalis zu testen”.

Abdullahi selbst war der Regierung von Puntland gut bekannt. Nur wenige Tage vor dem Angriff war er Teil einer Delegation gewesen, die sich mit dem Präsidenten von Puntland, Said Deni, am Flughafen von Bosaso traf, wo das US-Militär präsent ist. Said Ahmed Jama, der Gouverneur der Provinz Sanaag, bestätigte gegenüber Drop Site, dass Abdullahi zu den Leitern der Delegation während eines etwa viertägigen Treffens gehörte – ein Treffen, das laut Abdullahis Bruder Ali sich auf die bevorstehende Operation Puntlands gegen al-Shabaab in den Calmadow-Bergen konzentrierte, wo Abdullahis Warsangeli-Clan beheimatet ist. Ali sagte, Puntland habe Abdullahis Unterstützung gesucht, da er eine wichtige Rolle als regionaler Machtvermittler spiele.

Raketenfragmente, die am Ort der Ermordung von Abdullahi gefunden wurden. (Foto: Mohamed Gabobe)

Die Regionalregierung von Puntland hat auf keine Fragen zu dem Angriff geantwortet.

Omars Bruder, Ali Abdullahi, fügte hinzu, dass die US-amerikanischen und somalischen Behörden, wenn es Vorwürfe gegen ihn gegeben hätte, durchaus in der Lage gewesen wären, ihn zu verhaften und vor Gericht zu stellen, anstatt ihn auf dem Heimweg zu töten. „Die USA und ihre Verbündeten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sind alle am Flughafen von Bosaso präsent. Er traf Präsident Deni sechs Mal innerhalb des Flughafens. Er hätte leicht verhaftet werden können, aber stattdessen beschlossen sie [die Amerikaner], ihn zu töten.“

Puntland hat sich über die Ermittlungen der Sicherheitsdienste hinaus nicht offiziell zu dem Angriff geäußert, wahrscheinlich aufgrund der Sensibilität der Sicherheitszusammenarbeit mit den USA, obwohl ein hochrangiger Beamter, der anonym sprach, die Regierung davon distanzierte. „So arbeiten wir nicht“, sagte die Quelle gegenüber Drop Site.

„Noch immer auf der Suche nach Antworten“

Hinter der Eskalation der US-Kampagne gegen den IS und al-Shabaab in Somalia steht ein Zielauswahlprozess, den mehrere Beamte und Analysten als undurchsichtig und zutiefst fehlerhaft beschrieben haben. Aktuelle und ehemalige somalische Regierungsbeamte, die mit Drop Site sprachen, sagten, dass die USA, sobald ein Ziel identifiziert ist, um die Erlaubnis bitten, in den somalischen Luftraum einzudringen, und dass Drohnen einen Angriff durchführen können, wenn dies von den Bundesbehörden genehmigt wird. Regionale und föderale somalische Beamte liefern oft operative und andere Informationen, um die Zielerfassung zu unterstützen, obwohl US-Beamte manchmal auch auf der Grundlage ihrer eigenen Informationen handeln.

Ein ehemaliger hochrangiger somalischer Sicherheitsbeamter erklärte gegenüber Drop Site, dass vor Trump die CIA sich mit somalischen Beamten abstimmte und dass die Angriffe letztendlich der Aufsicht des Präsidenten unterlagen. Die Quelle sagte, dass der Prozess in der Vergangenheit mehr Sicherheitsvorkehrungen hatte, dass aber jetzt das US-Militär befugt sei, die Führung zu übernehmen. „Militärbeamte neigen dazu, eher übereifrig zu sein, und es werden Fehler gemacht.“

Samira Gaid, somalische Sicherheitsexpertin bei Balqiis Insights und ehemalige Sicherheitsberaterin der Regierung, sagte, dass es üblich sei, dass somalische Beamte „maximal eine Stunde vor einem gezielten Angriff einen Anruf erhalten“, in dem der Verteidigungsminister gebeten werde, ein Schreiben zur Genehmigung der Operation zu unterzeichnen.

„Meistens sogar noch weniger“, fügte sie hinzu und erklärte, dass es für die somalischen Behörden aufgrund des engen Zeitrahmens schwierig sei, eigene Bewertungen vorzunehmen. „Es wird einfach davon ausgegangen, dass die USA es am besten wissen und über zuverlässige und genaue Informationen verfügen. Aber wir wissen, dass das nicht immer der Fall ist.“

Zu der Straflosigkeit bei zivilen Todesopfern in Somalia kommt hinzu, dass die US-Behörden in der Vergangenheit zivile Opfer ihrer Operationen heruntergespielt haben, während sie selten Entschädigungen für Fehlschüsse gezahlt haben. „Die USA geben zivile Opfer nur dann zu, wenn lokale Älteste öffentlich protestieren und wenn die Medien, insbesondere die internationalen Medien, darauf aufmerksam werden“, sagte Gaid.

Mursal Khaliif, somalischer Abgeordneter und Mitglied der US-Somalia-Freundschaftsgruppe im Parlament, äußerte sich unverblümt: „Was bei den Luftangriffen und ihrer Durchführung fehlt, ist allgemeine Transparenz und Rechenschaftspflicht“, sagte er gegenüber Drop Site. „Das muss sich ändern.“

Das Problem, fügte Gaid hinzu, sei, dass die meisten Angriffe in Gebieten stattfinden, die von al-Shabaab oder anderen bewaffneten Gruppen kontrolliert werden, was eine unabhängige Überprüfung ihrer Auswirkungen nahezu unmöglich macht. „Die Verantwortung muss dann bei der somalischen Regierung liegen, zu überprüfen, ob diese Behauptungen zutreffen, da die Angriffe in der Regel hinter den Linien von al-Shabaab oder in Gebieten stattfinden, die für Partner unzugänglich sind.“

Gouverneur Said Ahmed Jama erklärte gegenüber Drop Site, dass der Angriff nachhaltige Folgen für die Wahrnehmung der US-Operationen in der Region habe. „Alle sind aufgestanden und haben protestiert. Sowohl die Somalis im Inland als auch in der Diaspora haben den amerikanischen Angriff verurteilt. Wir als Regierungsbeamte und Stammesälteste suchen immer noch nach Antworten“, sagte Jama sichtlich frustriert. Der Warsangeli-Clan fordert nach dem Angriff Reparationen von den USA.

Andere Sicherheitsbeamte sind ebenfalls der Meinung, dass der US-Drohnenangriff, bei dem Omar Abdullahi getötet wurde, das Ansehen der USA in den Gemeinden der Region Sanaag geschädigt hat. „Alle haben ihre Augen auf den Himmel gerichtet. Früher wurde der Krieg in Somalia am Boden ausgetragen, aber jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit aller auf den Himmel. Das ist für viele die neue Realität“, sagte Darawish-Kommandant Omar Abdillahi Ashur gegenüber Drop Site News.

„Diese neuen Realitäten können Unsicherheit und Misstrauen hervorrufen und Verdächtigungen und Ressentiments gegenüber denjenigen schüren, die an solchen Aktivitäten beteiligt sind“, fügte er hinzu.

Asha Abdi Mohamed, Abdullahis Mutter, sagte, sie werde weiterhin Gerechtigkeit für ihren Sohn fordern. „Die Amerikaner haben zugegeben, ihn getötet zu haben, und wir wollen Antworten darauf, warum sie unseren Sohn ins Visier genommen und ihn so brutal ermordet haben“, sagte sie.

Seit dem Angriff habe sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert, sagte sie, und sie habe Schlafstörungen. „Dies war eine friedliche Region“, fügte sie hinzu. „Wir hatten nie Angst vor Drohnen, bis sie Omar getötet haben.“