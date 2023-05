Dies ist das wichtigste Video, das Sie in diesem Jahr sehen werden

Anfang dieses Monats fand im Europäischen Parlament der Internationale Covid-Gipfel statt. Einer der Redner war Dr. David Martin, der den Saal mit seiner Rede umgehauen hat.

Der Unternehmer Kim Schmitz, besser bekannt als Kim Dotcom, teilte die Rede in den sozialen Medien und schrieb dazu: „Dies ist das wichtigste Video, das Sie dieses Jahr sehen werden.“

Covid-19 war ein biologischer Krieg gegen die Menschheit. Es war ein Raubüberfall. Die Natur wurde gekapert. Die Wissenschaft wurde gekapert, sagte Martin.

This is the most important video you will watch this year. Millions were killed with Covid-19 for profit.



"Covid-19 was an act of biological warfare perpetrated on the human race. It was a financial heist. Nature was hijacked. Science was hijacked."