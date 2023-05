Nach Bakhmut – Russland hat Bakhmut zum Friedhof der ukrainischen Militärmacht gemacht. Wie geht es jetzt weiter?

Douglas Macgregor

Bis zum Beginn der Kampfhandlungen prägt die in Friedenszeiten entwickelte nationale Militärstrategie das Denken über die Kriegsführung und ihre Ziele. Dann schaffen die Kämpfe eine neue, eigene Logik. Die Strategie wird angepasst. Die Ziele ändern sich. Die Schlacht um Bakhmut veranschaulicht diesen Punkt sehr gut.

Als General Sergej Wladimirowitsch Surowikin, Befehlshaber der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte, im vergangenen Jahr das Kommando über das russische Militär auf dem ukrainischen Kriegsschauplatz übernahm, kamen Präsident Wladimir Putin und seine hochrangigen Militärberater zu dem Schluss, dass ihre ursprünglichen Annahmen über den Krieg falsch waren. Washington hatte sich als unheilbar feindselig gegenüber Moskaus Verhandlungsangeboten erwiesen, und die Bodentruppen, die Moskau eingesetzt hatte, um Kiew zu Verhandlungen zu zwingen, hatten sich als zu klein erwiesen.

Surovikin erhielt einen großen Spielraum, um die Befehlsbeziehungen zu straffen und den Kriegsschauplatz neu zu organisieren. Vor allem aber erhielt Surowikin Handlungsfreiheit, um eine Verteidigungsstrategie umzusetzen, die den Einsatz von Abstandsangriffs- oder Angriffssystemen maximierte, während die russischen Bodentruppen an Größe und Schlagkraft zunahmen. Der „Fleischwolf“ Bakhmut war das Ergebnis.

Als klar wurde, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski und seine Regierung Bakhmut als Symbol des ukrainischen Widerstands gegen die russische Militärmacht betrachteten, machte Surowikin Bakhmut zum Friedhof der ukrainischen Militärmacht. Ab Herbst 2022 nutzte Surowikin die Bakhmut-Besessenheit Zelenskijs für ein blutiges Tauziehen um die Kontrolle der Stadt. Infolgedessen starben Tausende ukrainischer Soldaten in Bakhmut und viele weitere wurden verwundet.

Surowkins Auftritt erinnert an einen anderen russischen Offizier: General Aleksei Antonov. Als erster stellvertretender Chef des sowjetischen Generalstabs war Surowikin, im westlichen Sprachgebrauch, der Leiter der strategischen Planung. Als Stalin in einer Sitzung im Mai 1943 eine neue Sommeroffensive forderte, plädierte Antonow, Sohn und Enkel kaiserlicher russischer Offiziere, für eine defensive Strategie. Antonow bestand darauf, dass Hitler, wenn er es zuließe, unweigerlich die sowjetischen Verteidigungsanlagen im Kursker Vorgebirge angreifen und dabei deutsche Ressourcen verschwenden würde.

Stalin war wie Hitler der Ansicht, dass Kriege durch Offensiv- und nicht durch Defensivmaßnahmen gewonnen werden.

Stalin ließ sich von sowjetischen Verlusten nicht beeindrucken. Antonow trug seine Argumente für die Defensivstrategie in einem Klima der Angst vor, denn er wusste, dass es ihn das Leben kosten konnte, Stalin zu widersprechen. Zur Überraschung der Marschälle Alexander Wassilewski und Georgi Schukow, die bei der Sitzung anwesend waren, lenkte Stalin ein und billigte Antonows Einsatzkonzept. Der Rest ist, wie die Historiker sagen, Geschichte.

Wenn Präsident Putin und seine ranghohen Militärs Beweise für Surowikins strategischen Erfolg in Bakhmut gesucht haben, scheint ein westliches Eingeständnis diese zu liefern: Washington und seine europäischen Verbündeten scheinen der Ansicht zu sein, dass ein eingefrorener Konflikt – bei dem die Kämpfe zwar pausieren, aber weder die eine noch die andere Seite den Krieg als offiziell beendet ansieht – für die NATO langfristig das politisch schmackhafteste Ergebnis sein könnte. Mit anderen Worten: die Anhänger Zelenskys glauben nicht mehr an den Mythos vom ukrainischen Sieg.

Die Frage, die sich jeder stellt, lautet: wie geht es weiter?

In Washington geht man davon aus, dass die ukrainischen Streitkräfte eine Gegenoffensive starten, um die Südukraine zurückzuerobern. Natürlich ist die konventionelle Weisheit oft sehr konventionell und wenig weise. Unter der Annahme, dass die ukrainische Schwarzerde bis Mitte Juni ausreichend getrocknet sein wird, um Bodenmanöverkräfte zu unterstützen, werden die ukrainischen Streitkräfte die russische Verteidigung auf mehreren Achsen angreifen und Ende Mai oder im Juni die Kontrolle über die Südukraine zurückgewinnen. Es wird erwartet, dass etwa 30.000 ukrainische Soldaten, die in Großbritannien, Deutschland und anderen NATO-Mitgliedstaaten ausgebildet wurden, in die Ukraine zurückkehren und die Grundlage für die ukrainischen Gegenangriffskräfte bilden werden.

General Waleri Gerassimow, der jetzt die russischen Streitkräfte im ukrainischen Gebiet befehligt, weiß, was ihn erwartet, und er bereitet sich zweifellos auf die ukrainische Offensive vor. Die teilweise Mobilisierung der russischen Streitkräfte bedeutet, dass die russischen Bodentruppen jetzt viel größer sind als sie es seit Mitte der 1980er Jahre gewesen sind.

Da nur wenig Munition zur Verfügung steht, um eine Operationsachse angemessen zu versorgen, scheint es unwahrscheinlich, dass eine ukrainische Offensive, die zwei oder mehr Achsen umfasst, die russischen Verteidigungsanlagen durchdringen kann. Die ständige Überwachung aus der Luft macht es den ukrainischen Streitkräften nahezu unmöglich, sich durch die 20 bis 25 Kilometer lange Sicherheitszone zu bewegen und sich den russischen Streitkräften zu nähern, bevor die ukrainischen Verbände erhebliche Verluste erleiden.

Sobald die ukrainischen Offensivressourcen erschöpft sind, wird Russland wahrscheinlich in die Offensive gehen. Es gibt keinen Anreiz, russische Offensivoperationen zu verzögern. Wie die ukrainischen Streitkräfte wiederholt zeigen, ist eine Lähmung immer nur vorübergehend. Infrastruktur und Ausrüstung werden instand gesetzt. Arbeitskräfte werden rekrutiert, um zerstörte Verbände wiederaufzubauen. Wenn Russland sein Ziel der Entmilitarisierung der Ukraine erreichen will, weiß Gerassimow sicherlich, dass er die noch verbliebenen ukrainischen Bodentruppen aufschließen und vollständig vernichten muss.

Warum erspart man dem ukrainischen Volk nicht einen weiteren Aderlass und verhandelt mit Moskau über den Frieden, solange die Ukraine noch über eine Armee verfügt? Leider erfordert Diplomatie, um wirksam zu sein, gegenseitigen Respekt, und Washingtons überschwänglicher Hass auf Russland macht Diplomatie unmöglich. Dieser Hass wird nur noch von der Arroganz eines Großteils der herrschenden Klasse übertroffen, die die russische Militärmacht vor allem deshalb verunglimpft, weil die US-Streitkräfte das Glück hatten, seit dem Koreakrieg einen Konflikt mit einer Großmacht zu vermeiden. Nüchterner denkende Führer in Washington, Paris, Berlin und anderen NATO-Hauptstädten sollten auf ein anderes Vorgehen drängen.