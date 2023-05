Diese Spenden von Pfizer an verschiedene Organisationen im Jahr 2021 hatten natürlich keinen Einfluss …

Aaron Siri twitterte eine Zusammenfassung der Spenden, die Pfizer im Jahr 2021 an amerikanische Universitäten, Krankenhäuser, medizinische Vereinigungen, Krebsorganisationen und medizinische Organisationen geleistet hat. „Die Spenden von Pfizer an [diese] Organisationen im Jahr 2021 hatten natürlich keinen Einfluss auf die Covid-19-Impfempfehlungen dieser Organisationen“, twitterte er mit vielleicht mehr als einem Hauch von Sarkasmus.

Pfizer veröffentlicht eine Liste der gewährten Finanzhilfen. Ganz unten auf der Seite „Statement on Transparency in Grants“ (Erklärung zur Transparenz von Finanzhilfen) verlinkt Pfizer auf eine Liste der für Q1-Q2 des Geschäftsjahres 2021 gewährten Mittel. Diese Seite befindet sich auf der Website von Pfizer unter der Rubrik „Verantwortung“. Der unter „Verantwortung“ verlinkte Q1-Q2-Bericht ist jedoch nicht der neueste. Im Abschnitt „Über“ der Pfizer-Website ist ein Link zu den Finanzierungsberichten für die Jahre 2008 bis 2021 versteckt. Für das GJ 2022 gibt es keinen Bericht.

Diese Berichte beziehen sich auf die Finanzierung von Organisationen in den USA und tragen den Titel „US Medical, Scientific, Patient and Civic Organization Funding Report: FY 20xx„. Der Bericht für 2021 bezieht sich auf das gesamte GJ 2021, den Sie HIER einsehen können. Wir haben eine Kopie des Berichts beigefügt, für den Fall, dass er in Zukunft auf mysteriöse Weise aus der Öffentlichkeit verschwindet.

Sofern es nicht anderweitig offengelegt wird, scheint Pfizer nur transparent zu sein, wenn es um seine Finanzierung von US-Organisationen geht. „Im Jahr 2008 begann Pfizer mit der Berichterstattung über Zuschüsse und wohltätige Spenden an medizinische, wissenschaftliche und Patientenorganisationen in den USA. Dies spiegelt unser Engagement für mehr Transparenz bei der Unterstützung von Organisationen wider, die sich für die Verbesserung der Gesundheit von Patienten und den Fortschritt der Wissenschaft einsetzen“, heißt es auf der Website.

Auf seiner Webseite mit dem Titel ‚Funded Initiatives‚ listet Pfizer neben Organisationen innerhalb der USA auch Förderungen für Organisationen außerhalb der USA auf – wie Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, Guy’s and St Thomas’s NHS Foundation Trust, WebMD und Oxford Academic Health Science Network im Vereinigten Königreich; und anderswo die Indonesian Heart Association, Australian Atherosclerosis Society und die Canadian Cardiovascular Society – aber die Liste zeigt nicht den Wert der gewährten Förderungen. Diese können jedoch über die angegebenen Projekt-Hyperlinks abgerufen werden. Die aufgelisteten Projekte innerhalb und außerhalb der USA haben ein Startdatum zwischen dem 1. Januar 2010 und dem 1. März 2019, was darauf schließen lässt, dass diese Liste möglicherweise seit einiger Zeit nicht mehr aktualisiert wurde.

Im April 2020 gab die Pfizer Foundation bekannt, dass sie 40 Millionen Dollar an medizinischen und karitativen Zuschüssen bereitstellt, „um die globalen gesundheitlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu bekämpfen“.

Das Engagement solle den „lebenswichtigen Bedürfnissen“ von Partnern entsprechen, die aktiv daran arbeiten, die Ausbreitung des Virus innerhalb von Gemeinschaften zu verlangsamen und anfällige Gesundheitssysteme gegen künftige Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit zu stärken, erklärte Pfizer. Pharma News Intelligence schrieb, dass „die Stiftung Medikamente und Impfstoffe sowie medizinische und wohltätige Zuschüsse spenden wird, um sowohl nationale als auch globale Maßnahmen zu unterstützen“.

Die Konzernmedien haben, wenn überhaupt, nur selten untersucht oder veröffentlicht, wer von Pfizer finanziert wird – sie würden es nicht wagen, die Machenschaften des Unternehmensnetzwerks aufzudecken, das sie finanziert. Wie ein Bericht der National Review letztes Jahr aufzeigte: „Mehrere der größten kanadischen Medienunternehmen haben es versäumt, die Finanzierung von Pfizer Pharmaceuticals im Wert von fast 2 Millionen Dollar aufzudecken, die ein führender Professor für Pädiatrie aus Alberta erhalten hat, als er sich für die Impfung von 5- bis 11-Jährigen einsetzte.“ Es ist also den Bürgerjournalisten und unabhängigen Medien überlassen, die Öffentlichkeit auf Interessenkonflikte aufmerksam zu machen.

Im Fall von Pfizer und US-Organisationen hat sich Aaron Siri, ein amerikanischer Anwalt und, wie wir hinzufügen könnten, ein widerwilliger Bürgerjournalist, an die Arbeit gemacht und die US-Organisationen aufgedeckt, die Pfizer im Jahr 2021, dem Jahr des „Impfstoffs“, finanziert hat. Nachfolgend finden Sie Siris Twitter-Thread, in dem die Empfänger der „Großzügigkeit“ von Pfizer zusammengefasst sind.

Pfizer-Spenden im Jahr 2021 hatten natürlich keinen Einfluss von Aaron Siri

Die Spenden von Pfizer an die Universitäten im Jahr 2021 hatten natürlich keinen Einfluss auf die Covid-19-Impfempfehlungen dieser Universitäten.

Die Spenden von Pfizer an Krankenhäuser im Jahr 2021 hatten natürlich keinen Einfluss auf die Covid-19-Impfempfehlung dieser Krankenhäuser.

Die Spenden von Pfizer an medizinische Fachverbände im Jahr 2021 hatten natürlich keinen Einfluss auf die Covid-19-Impfempfehlungen dieser Verbände.

Die Spenden von Pfizer an Krebsorganisationen im Jahr 2021 hatten natürlich keinen Einfluss auf die Covid-19-Impfempfehlungen dieser Organisationen.

Die Spenden von Pfizer an herzbezogene medizinische Organisationen im Jahr 2021 hatten natürlich keinen Einfluss auf die Covid-19-Impfempfehlungen dieser Organisationen.

