„Dies ist keine Generalprobe“: USA betreiben massiven militärischen Aufmarsch, während die Drohung eines Angriffs auf den Iran wächst

„Falls wir keinen Deal machen, werden wir es brauchen“, sagte Trump. Der Iran bleibt angesichts der Ultimaten trotzig und gelobt beispiellose Vergeltung im Falle eines Angriffs.

Jeremy Scahill und Murtaza Hussain

Das US-Militär ist dabei, eine enorme Flotte von Flugzeugen und Kriegsschiffen in Schlagdistanz zum Iran zusammenzuziehen, während die Region in den islamischen heiligen Monat Ramadan eintritt. Es ist der größte Aufmarsch militärischer Feuerkraft im Nahen Osten, seit Präsident Donald Trump im vergangenen Juni eine 12-tägige Bombenkampagne gegen den Iran genehmigte, bei der mehr als 1.000 Menschen getötet wurden.

Während iranische und US-amerikanische Unterhändler in vorsichtig optimistischen Tönen über die jüngste Runde indirekter Gespräche sprechen, die am Dienstag in Genf stattfanden, und andeuten, dass ein weiteres Treffen möglich sei, machen Äußerungen aus den höchsten Machtzirkeln beider Länder deutlich, dass die USA möglicherweise kurz davorstehen, die Islamische Republik anzugreifen.

„In gewisser Weise lief es gut. Sie haben zugestimmt, sich anschließend wieder zu treffen“, sagte Vizepräsident JD Vance am Dienstag nach den Gesprächen gegenüber Fox News. „Aber in anderer Hinsicht war sehr klar, dass der Präsident rote Linien gesetzt hat, die die Iraner bislang nicht bereit sind tatsächlich anzuerkennen und abzuarbeiten.“ Vance betonte, Trump bevorzuge eine diplomatische Lösung, warnte jedoch, „der Präsident behält sich das Recht vor zu sagen, wann er glaubt, dass die Diplomatie ihr natürliches Ende erreicht hat.“

Ein ehemaliger hochrangiger US-Geheimdienstbeamter, der als informeller Berater der Trump-Regierung für Nahostpolitik fungiert, sagte Drop Site, dass er auf Grundlage seiner Gespräche mit aktuellen Amtsträgern die Wahrscheinlichkeit von US-Schlägen innerhalb weniger Wochen auf 80–90 Prozent einschätze.

Der außergewöhnliche und kostspielige militärische Aufmarsch der USA wäre ausreichend für eine großangelegte Kampagne gegen Teheran, die weit über die begrenzten Schläge hinausgeht, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. „Das erinnert an das, was ich vor dem Irakkrieg 2003 gesehen habe“, sagte der pensionierte Oberstleutnant Daniel Davis, Senior Fellow und Militärexperte bei Defense Priorities, in einem Interview mit Drop Site News. „Man versammelt diese Art von Macht nicht, um eine Botschaft zu senden. Meiner Ansicht nach ist das etwas, das man tut, wenn man sich darauf vorbereitet, es einzusetzen. Was ich auf diplomatischer Ebene sehe, dient nur dazu, alles am Laufen zu halten, bis es Zeit ist, die militärische Operation tatsächlich zu starten. Ich denke, dass beide Seiten wissen, wohin das führt.“

Der Iran erkenne, dass ihm eine beispiellose Bedrohung durch die USA drohe, falls kein Abkommen zustande komme, das Trumps Bedingungen entspricht, sagte die ehemalige Pentagon-Beamtin Jasmine El-Gamal gegenüber Drop Site. „Das ist keine Generalprobe“, sagte sie. „Das ist es. Das sind nicht die Verhandlungen vom letzten Jahr oder vom Jahr davor oder vom Jahr davor. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Es gibt keinen Ausweg.“

Der laufende Aufmarsch umfasst die Stationierung von Dutzenden Flugzeugen, darunter F-15-Kampfbomber, F-35-Tarnkappenjäger, Boeing EA-18G Growler-Flugzeuge für elektronische Kriegsführung und A-10C-Erdkampfflugzeuge, auf einem Militärflugplatz in Jordanien – trotz der jüngsten Beteuerung der jordanischen Regierung, ihr Territorium werde nicht als Basis für einen Angriff auf den Iran genutzt. Dutzende weitere F-35-, F-22- und F-16-Kampfjets wurden in den vergangenen 48 Stunden von unabhängigen Flugverfolgern beim Transit in die Region beobachtet, zusammen mit einer großen Anzahl von Tankflugzeugen, die aus den kontinentalen USA gestartet sind.

Zwei Trägerkampfgruppen – jeweils aufgebaut um einen Flugzeugträger, mehrere mit Tomahawk-Raketen bewaffnete Lenkwaffenzerstörer und mindestens ein U-Boot – werden ebenfalls in der Nähe stationiert, zusammen mit mehreren zusätzlichen US-Zerstörern und U-Booten in regionalen Gewässern nahe dem Iran zur Verteidigung gegen ballistische Raketenangriffe, sowie mehr als 30.000 US-Militärangehörigen und zahlreichen Patriot- und THAAD-Raketenabwehrbatterien, verteilt auf Militärstützpunkte in der Region.

Der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln, der sich seit Ende Januar in der Region befindet, trägt außerdem einen Luftverband von etwa 60–70 Flugzeugen, darunter etwa 40–45 F-35C- und F/A-18-Kampfflugzeuge sowie Growler-Flugzeuge für elektronische Kriegsführung, Frühwarnradarflugzeuge und MH-60-Angriffshubschrauber.

Die USS Gerald R. Ford – die vergangene Woche von Venezuela in den Nahen Osten umgeleitet wurde – ist der größte und modernste Flugzeugträger der Welt und kann eine ähnliche Mischung aus bis zu 75 Flugzeugen betreiben. „Die Ford wurde für die Kampagne in Venezuela und schließlich für die Schläge gegen [Präsident Nicolás] Maduro eingesetzt. Und jetzt wird sie in den Nahen Osten geschickt. Sie wird mehrere Monate nicht zurückkehren. Das ist eine Besatzung, die bis an die Grenzen belastet ist“, sagte El-Gamal, die im Verteidigungsministerium auf Nahostpolitik spezialisiert war. „Die Tatsache, dass dieser Träger dort ist, sagt mir, dass das keine routinemäßige Art von ‚Lasst uns ein bisschen Muskeln spielen lassen‘ ist. Das brauchte er nicht. Er musste diesen zweiten Träger nicht schicken, um Muskeln spielen zu lassen.“

Präsident Trump erklärte den Schritt in Bemerkungen in Fort Bragg als Drohung an die Iraner im Kontext der laufenden Gespräche und sagte: „Falls wir keinen Deal machen, werden wir es brauchen.“

Parallelverhandlungen

Im Juni nutzte die Trump-Regierung den Anschein der Vorbereitung weiterer Gespräche mit dem Iran als Deckmantel für einen Überraschungsangriff auf das Land. Sowohl US- als auch israelische Kampfflugzeuge führten militärische und zivile Angriffe im gesamten Iran durch und töteten zahlreiche hochrangige und mittlere iranische Militär- und Geheimdienstbeamte, darunter Mohammad Bagheri, den ranghöchsten Militär des Iran, Hossein Salami, den Kommandeur der Eliteeinheit der Islamischen Revolutionsgarden, und Amir Ali Hajizadeh, den Leiter der Luft- und Raumfahrtoperationen der IRGC, der Irans ballistische Raketenangriffe befehligte. Die Angriffe töteten auch mehrere iranische Nuklearwissenschaftler. Schätzungen zufolge wurden bei den Angriffen mehr als 1.000 Menschen getötet, darunter mindestens 400 Zivilisten, sowie weitere 4.000 Iraner – Militärangehörige wie Zivilisten – verwundet.

In einer Rede am Dienstag zeigte sich Irans Oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei trotzig und verurteilte das Vorgehen der Trump-Regierung bei den Atomgesprächen, indem er sagte, ein Ultimatum sei keine Verhandlung. „Die Amerikaner sagen: ‚Lasst uns über eure Kernenergie verhandeln, und das Ergebnis der Verhandlung soll sein, dass ihr diese Energie nicht habt‘“, sagte Khamenei. „Wenn das der Fall ist, gibt es keinen Raum für Verhandlungen; aber wenn Verhandlungen wirklich stattfinden sollen, ist es falsch und töricht, das Ergebnis der Verhandlungen im Voraus festzulegen.“

Unter Bezugnahme auf die „schöne Armada“, mit der Trump geprahlt hatte, sagte Khamenei: „Die Amerikaner sagen ständig, sie hätten ein Kriegsschiff in Richtung Iran geschickt. Natürlich ist ein Kriegsschiff ein gefährliches militärisches Gerät. Doch gefährlicher als dieses Kriegsschiff ist die Waffe, die dieses Kriegsschiff auf den Grund des Meeres schicken kann.“ Er fügte hinzu: „Der US-Präsident hat gesagt, dass es den Vereinigten Staaten seit 47 Jahren nicht gelungen ist, die Islamische Republik zu beseitigen. Das ist ein gutes Eingeständnis. Ich sage: ‚Auch euch wird das nicht gelingen.‘“

Auch das israelische Militär hat angedeutet, dass es Vorbereitungen für einen möglichen Krieg mit dem Iran trifft. Nachdem er sich vergangene Woche in Washington, D.C., mit Trump getroffen hatte, veröffentlichte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine eigene Prioritätenliste, die sowohl die Beendigung des iranischen Anreicherungsprogramms als auch Maßnahmen gegen dessen ballistische Raketenfähigkeiten umfasste. „[Präsident Trump] ist entschlossen, die Möglichkeiten auszuschöpfen, ein Abkommen zu erreichen, das seiner Ansicht nach jetzt aufgrund der geschaffenen Umstände, der Machtdemonstration, erreicht werden kann“, sagte Netanjahu auf einer Konferenz der Präsidenten großer amerikanisch-jüdischer Organisationen. „Und die Tatsache, dass, wie er sagt, der Iran sicherlich verstehen muss, dass er beim letzten Mal seine Chance verpasst hat, und er glaubt, dass es eine ernsthafte Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie sie dieses Mal nicht verpassen werden. Ich werde nicht vor Ihnen verbergen, dass ich meine Skepsis gegenüber jedem Abkommen mit dem Iran zum Ausdruck bringe.“

El-Gamal, die unter der Obama-Regierung als Länderreferentin für Syrien und den Libanon im Büro des Verteidigungsministers für Politik tätig war, sagte, sie glaube, Trump würde es vorziehen, ein Abkommen zu schließen, das er als weitergehend darstellen könne als jede iranische Konzession im Nuklearabkommen von 2015, insbesondere in Bezug auf ballistische Raketen und die Unterstützung regionaler Widerstandsgruppen. „Wenn er das ohne militärische Konfrontation bekommen kann, wird er es nehmen“, sagte sie und fügte rasch hinzu, dass der Iran mit nahezu absoluter Sicherheit an seinen roten Linien gegenüber solchen Forderungen festhalten werde.

„Derzeit ist das ballistische Raketenprogramm im Wesentlichen alles, was dem Iran noch bleibt, um irgendeine Form von Abschreckungshaltung aufrechtzuerhalten, sich selbst zu verteidigen und irgendeine Form von Macht in der Region zu projizieren“, fügte sie hinzu. „Und was ist die Islamische Republik Iran, wenn sie nicht die Fähigkeit hat – übrigens jede Regierung –, wenn sie nicht die Fähigkeit hat, als ernstzunehmender Akteur in der Region Macht zu projizieren, Abschreckungskapazität aufrechtzuerhalten und sich selbst zu verteidigen? Dann ist man im Grunde überhaupt keine Regierung.“

Der ehemalige hochrangige US-Geheimdienstbeamte sagte Drop Site, dass Trump im Januar entschlossen gewesen sei, den Iran anzugreifen, jedoch mit den vom Militär auf Grundlage der damals vorhandenen Mittel in der Region präsentierten Optionen unzufrieden gewesen sei. Die erneuten diplomatischen Gespräche verschafften dem Pentagon Zeit, zusätzliche Waffen, Schiffe und Flugzeuge zu entsenden und so den Umfang und die Schlagkraft möglicher Operationen erheblich auszuweiten. Umfangreiche Stationierungen seien nicht nur notwendig, um anhaltende Angriffe gegen den Iran durchzuführen, sondern auch, um Munition und Flugzeuge zu positionieren, um iranischen Vergeltungsschlägen gegen US-Militäreinrichtungen und Israel zu begegnen, die der Iran im Falle eines von den USA geführten Luftkriegs massiv bombardieren würde.

Während mehrere arabische Länder öffentlich erklärt haben, dass sie nicht zulassen werden, dass ihr Territorium oder ihr Luftraum für einen Angriff auf den Iran genutzt wird, müssten die USA im Falle großangelegter Schläge Kommando- und Kontroll- sowie Zielsysteme in mehreren Ländern nutzen, ebenso Satelliten- und Überwachungskapazitäten. Militärische Mittel in diesen Ländern, darunter fortschrittliche US-Raketensysteme, würden ebenfalls eingesetzt, um iranische Vergeltungsmaßnahmen abzuwehren.

„Alles war vorbereitet“, sagte Davis über Januar, „und dann passierte es plötzlich nicht.“ Netanjahu sei besorgt gewesen, dass mehr defensive Fähigkeiten erforderlich seien, um auf iranische Vergeltung zu reagieren, sagte er, und diese Bedenken seien von Pentagon-Kriegsplanern geteilt worden. „Und ich denke, das hat es verzögert“, fügte Davis hinzu. „Und dann sah man natürlich kurz danach diesen großen Zustrom von Luftabwehrraketen, die überall hineingingen.“

Nach Trumps Amtseinführung im Januar 2025 hatte die Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard, Davis gebeten, in der Regierung eine leitende Position zu übernehmen, in der er die Erstellung des Presidential Daily Briefing, einer umfassenden nachrichtendienstlichen Zusammenfassung, die dem Präsidenten jeden Morgen vorgelegt wird, überwacht hätte. Im März, als Davis den Hintergrundüberprüfungsprozess durchlief, zog Gabbard seinen Namen aus der Prüfung zurück, nachdem Abgeordnete und pro-israelische Gruppen protestiert hatten und dabei auf Davis’ Kritik an Israel, am Gaza-Krieg und seine Ablehnung militärischer Angriffe auf den Iran verwiesen. Davis sagte, er stehe weiterhin in Kontakt mit dem, was er als einige der wenigen verbliebenen „vernünftigen außenpolitischen Köpfe“ in der Regierung beschrieb. „Sie sind außer sich, weil sie sich machtlos fühlen“, sagte er. „Sie können nur so weit gehen, etwas zu sagen, sonst werden sie entweder entfernt oder an den Rand gedrängt.“

Auf Grundlage seiner Erfahrungen mit früherer US-Kriegsplanung und -Missionen sagte Davis, er glaube, dass das Militär zunächst iranische Luftverteidigung, Kommando- und Kontroll-, Kommunikationsanlagen und hochrangige Führer der IRGC angreifen würde. Es würde auch Irans offensive Raketenfähigkeiten, mobile Abschussrampen, Marinebasen und Schiffe ins Visier nehmen. „Wir werden gleichzeitig die politischen Führer angreifen, parallel zu vielem davon. Sie könnten sogar gleichzeitig versuchen, die Luftverteidigung auszuschalten, damit sie keine Gelegenheit haben, in Bunker oder wohin auch immer zu gehen“, sagte Davis. „Ich denke, das ist die Idee, denn wenn man die hochrangigen Führer ausschalten und das Regime köpfen kann, dann hat man zumindest nach dieser erhofften Theorie die Chance, dass die Menschen aufstehen.“ Er fügte hinzu, dass die USA wahrscheinlich auch breitere Angriffe gegen iranische Sicherheitskräfte durchführen würden, die eingesetzt würden, um inländische Aufstände oder Unruhen niederzuschlagen oder zu zerschlagen.

El-Gamal sagte, sie glaube, dass US-Kriegsplaner mit beispiellosen iranischen Gegenschlägen rechnen und versuchen werden, dessen offensive Infrastruktur präventiv anzugreifen. „Man muss alles stoppen, was die Iraner geplant haben könnten, bevor sie überhaupt die Chance haben, zu beginnen. Es ist in gewisser Weise vergleichbar damit, die Luftwaffe eines Landes zu zerstören, bevor man in den Krieg zieht“, sagte sie. „Wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet und sich die Mittel anschaut, die in die Region geschickt werden, und sich ansieht, was die Iraner als Vergeltungsangriffe auf die Trägerkampfgruppe, auf US-Personal in der Region planen könnten, und man betrachtet alles, was für diese Angriffe nötig wäre – die ballistischen Raketen, die Kurzstreckenraketen, die Shahed-Drohnen –, dann muss man einen Plan haben, all das gleich zu Beginn, zu Beginn der Operation, anzugreifen. Und wenn man davon ausgeht oder sich darauf vorbereitet, dass die Gespräche scheitern, dann müsste das der Plan sein.“

Trumps Strategie

Im Nachgang zu den Angriffen im Juni prahlten Trump und andere hochrangige Beamte damit, dass sie Irans Atomprogramm effektiv ausgelöscht hätten. „Unser Ziel war die Zerstörung der iranischen Kapazität zur Urananreicherung und ein Ende der nuklearen Bedrohung durch den weltweit größten staatlichen Förderer des Terrors“, sagte Trump in einer Ansprache im Weißen Haus am 21. Juni. „Irans wichtigste Einrichtungen zur Urananreicherung sind vollständig und total ausgelöscht worden.“ Verteidigungsminister Pete Hegseth behauptete: „Unsere Bombenkampagne hat Irans Fähigkeit zur Herstellung von Atomwaffen ausgelöscht“, während Außenminister Marco Rubio sagte: „Das war vollständige und totale Auslöschung. Sie sind in schlechter Verfassung. Sie sind heute weit hinter dem Stand zurück, auf dem sie waren.“

Seit diesen Angriffen haben Medienberichte nahegelegt, der Iran baue heimlich Raketenanlagen wieder auf und befestige Einrichtungen, die bei früheren US- und israelischen Angriffen beschädigt worden seien. Doch Satellitenbilder, die den Bau oder Wiederaufbau von Zugangstunneln zeigen und die Grundlage dieser Medienberichte bilden, sind kein Beweis für Versuche, Atomwaffen zu bauen.

Seit Jahren haben nationale Geheimdiensteinschätzungen der USA durchgehend den alarmistischen Ton hochrangiger US- und israelischer Beamter untergraben, die vor Irans Fähigkeit warnten, kurzfristig eine Atombombe zu bauen. Diese Bewertungen kamen zu dem Schluss, dass der Iran sein Atomwaffenprogramm Ende 2003 eingestellt habe. Seit Jahrzehnten betont Khamenei seine Ablehnung der Herstellung oder des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen. Und der Iran hat öffentlich erklärt, dass die Schäden an seinen Raketenfähigkeiten durch den Krieg im Juni weit weniger gravierend gewesen seien, als die USA behaupteten, und dass man daran gearbeitet habe, die konventionelle Raketenfähigkeit und die Bestände wieder aufzubauen.

Neben dem militärischen Aufmarsch der USA führt das Weiße Haus auch einen langanhaltenden Wirtschaftskrieg gegen den Iran, der von Beamten der Trump-Regierung in zunehmend deutlichen Worten als Instrument zur Erzeugung sozialer Unruhen im Land beschrieben wurde.

Bei einer Senatsanhörung Anfang dieses Monats beschrieb US-Finanzminister Scott Bessent eine Politik, die darauf abziele, gewöhnlichen Iranern maximalen wirtschaftlichen Schaden zuzufügen, indem die Stärke der iranischen Währung ins Visier genommen werde. „Was wir getan haben, ist, im Land eine Dollarknappheit zu schaffen“, sagte Bessent als Antwort auf Fragen von Senatorin Katie Britt (Republikanerin, Alabama) und erklärte, die Politik habe im Dezember mit dem Zusammenbruch einer der größten Banken des Landes einen „grandiosen Höhepunkt“ erreicht. „Die iranische Währung geriet in den freien Fall, die Inflation explodierte, und daher haben wir gesehen, wie das iranische Volk auf die Straße gegangen ist“, sagte Bessent.

Diese Bemerkungen griffen frühere Aussagen auf, die Bessent Ende Januar auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Anschluss an massive öffentliche Unruhen im Iran gemacht hatte. Nach großen friedlichen Demonstrationen, die Ende Dezember aufgrund der wirtschaftlichen Lage im Land begonnen hatten, wurden die Proteste am 8. Januar gewalttätig und lösten eine Reihe von Ereignissen aus, bei denen Tausende Iraner ums Leben kamen. Bessent beschrieb die US-Politik gegenüber dem Iran zu dieser Zeit als „wirtschaftliche Staatskunst, keine Schüsse abgefeuert“ und fügte hinzu, der Aufstand zeige, dass „sich die Dinge hier auf sehr positive Weise bewegen.“

Als Unruhen ausbrachen und sich im ganzen Land ausbreiteten, rief Trump die Iraner dazu auf, staatliche Institutionen zu übernehmen, und versprach, Unterstützung sei auf dem Weg, um einen Aufstand zu fördern. Polizeistationen, Moscheen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen wurden angegriffen, während Sicherheitskräfte überwältigende Gewalt einsetzten, um die Rebellion niederzuschlagen. Internationale Menschenrechtsorganisationen erklärten, ein Großteil der Gewalt habe aus unprovozierten, weitverbreiteten Angriffen iranischer Sicherheitskräfte auf friedliche Demonstranten bestanden, während Teheran die Ereignisse als aus dem Ausland organisierte Terrorakte bezeichnete.

Irans Außenminister Abbas Araghchi spricht während eines bilateralen Treffens zwischen der Schweiz und dem Iran während einer zweiten Runde von US-iranischen Gesprächen mit Washington in Genf am 17. Februar 2026. (Foto von CYRIL ZINGARO / POOL / AFP via Getty Images)

Im Vorfeld der diplomatischen Gespräche, die am 6. Februar im Oman begannen, versuchten die USA und Israel, der iranischen Seite ein Ultimatum zu stellen. Sie verlangten nicht nur eine drastische Reduzierung der zivilen Nuklearfähigkeiten Irans, sondern auch eine erhebliche Schwächung der ballistischen Raketenfähigkeit des Landes – sowohl hinsichtlich Beständen als auch Reichweite – sowie ein Ende der iranischen Unterstützung bewaffneter Widerstandsbewegungen und Gruppen in der Region. Der Iran wies diese Darstellung zurück und bestand darauf, nur über die Nuklearfrage zu verhandeln.

„Die beste Art, wie ich es charakterisieren kann, ist, dass dies eine Abkopplung von der Realität ist“, sagte Davis über Gespräche, die er kürzlich mit aktuellen US-Verteidigungsbeamten geführt habe. Einige von ihnen hätten von einer Regierung gesprochen, die nach einer erfolgreichen Operation wie der jüngsten Entführung Maduros in Venezuela oder dem Sturz von Moammar Gaddafi 2011 in Libyen suche, um Trump den Anschein eines schnellen Regimewechsel-Sieges zu geben. „Wir haben einen Plan A, das ist das Libyen-Modell – vielleicht sogar mehr als das Venezuela-Modell –, dass die Menschen vor Ort das tun werden, wofür wir keine Bodentruppen haben“, sagte er. „Darin liegt Ihr Problem. Wenn Plan A nicht funktioniert, haben wir keine Bodentruppen. Die Chancen auf eine Enthauptung des Regimes – selbst mit dieser massiven Menge an Feuerkraft, und sie ist massiv, daran besteht kein Zweifel – ich glaube, Sie werden überrascht und enttäuscht sein. Und was machen Sie dann als Nächstes?“

El-Gamal sagte, die Vorstellung, Reza Pahlavi, der Sohn des 1979 gestürzten Diktators, oder die israelisch unterstützte MEK (Mojahedin-e-Khalq), eine fanatische sektenartige Fraktion, die es geschafft hat, sich bei US-Politikern einzuschmeicheln, würden eine bedeutende Rolle bei einem Regimewechsel spielen, sei Fantasie. Der Iran sei nicht mit Syrien vergleichbar, sagte sie, wo es einen lang andauernden Bürgerkrieg mit mehreren bewaffneten Fraktionen und umfangreicher westlicher militärischer und geheimdienstlicher Unterstützung zum Sturz der Assad-Regierung gegeben habe. Wahrscheinlicher sei, dass US-Geheimdienst- und Militärplaner glaubten, wenn sie die Führung des Landes enthaupteten, könnten sie mit den überlebenden Funktionären ein Abkommen schließen, ähnlich wie es sich in Venezuela entwickle.

„Man schneidet das notwendige Minimum an der Spitze ab und lässt so viel wie möglich an Ort und Stelle, aber dann wird es ein gefügiges Regime. Genau das passiert in Venezuela“, sagte sie. „Wenn ich im Pentagon säße und dächte: ‚Okay, wie machen wir das, ohne zu riskieren, dass ein Land mit 90 Millionen Einwohnern im Grunde zu einem gescheiterten Staat wird?‘, dann würde man versuchen, das zu planen. Also würde man schauen: Welche Mittel werden wir ausschalten? Welche Personen und welches Personal werden wir ausschalten? Wen werden wir behalten? Welche nachrichtendienstlichen Mittel, größtenteils israelische, werden wir aktivieren, um die Botschaften zu senden, die wir den Resten des Regimes senden müssen? Und wie drehen wir das schnell, damit man kein Vakuum offenlässt?“

Das Ausmaß der militärischen Kräfte, die jetzt oder in Kürze um den Iran stationiert sein werden, wäre ausreichend für eine großangelegte militärische Operation, die möglicherweise Wochen oder länger andauern könnte. Die logistische Präsenz in der Region deutet auch darauf hin, dass die USA die Betankung und Unterstützung von schwereren Langstreckenflugzeugen ermöglichen könnten, die Angriffe vom US-Territorium aus starten – ähnlich denen, die während des 12-Tage-Krieges iranische Nuklearstandorte trafen.

„Im Sommer haben die USA und Israel gezeigt, dass sie iranische Luftverteidigung zerstören oder umgehen können. Man braucht wahrscheinlich nicht acht Flugzeugträger im Einsatzgebiet, weil US-Flugzeuge mit einem hohen Maß an Zuversicht in den iranischen Luftraum ein- und ausfliegen können“, sagte Harrison Mann, ehemaliger Major der US-Armee und Exekutivoffizier bei der Defense Intelligence Agency für das Regionalzentrum Naher Osten/Afrika. „Wenn man versuchen würde, einen Regimekollaps in China oder Russland umzusetzen, würde man weit mehr Kräfte einsetzen. Dies ist immer noch eine Budget-Operation – bemerkenswerter ist, was nicht vorhanden ist, nämlich eine erhebliche Anzahl von Bodentruppen. Der Plan scheint zu sein, einfach Dinge zu zerstören, bis die Iraner einer immer weiter eskalierenden Liste von Forderungen zustimmen – oder bis einfach keine Regierung mehr übrig ist, die irgendetwas annehmen kann.“

Als Reaktion auf diesen Aufmarsch hat der Iran angedeutet, dass er in einem Konflikt Maßnahmen ergreifen könnte, um den Verkehr durch die Straße von Hormus zu stoppen – eine strategische Wasserstraße, die für die globalen Energieflüsse von entscheidender Bedeutung ist und durch die etwa 20 Prozent des weltweiten Ölverbrauchs und etwa ein Fünftel des globalen Handels mit verflüssigtem Erdgas transportiert werden.

Am Montag begann die Marine der Islamischen Revolutionsgarden des Iran eine militärische Übung mit scharfer Munition in der Meerenge. Iranische Beamte stellten die Übungen als Test einer schnellen wechselseitigen Reaktion auf Bedrohungen und als Signal dar, dass sie einen der wichtigsten Öl- und Gas-Engpässe der Welt bedrohen können, falls der Druck weiter steigt.

„Irans Raketen haben während des 12-tägigen Krieges die besten Raketenabwehrsysteme der Welt in Israel erheblich beschädigt. Der Iran verfügt außerdem über sehr leistungsfähige Schnellboote, die im Umfeld des Persischen Golfs und des Golfs von Oman operieren können. Sie können dort alles kontrollieren“, sagte Mostafa Khoshchesm, ein dem iranischen Regierungskreis nahestehender Sicherheitsanalyst. „Eine zweite Option ist die Schließung der Straße von Hormus durch Verminung, das Versenken von Schiffen und das Treffen von Schiffen mit Raketen von jedem Punkt im Iran aus.“

In früheren Fällen, in denen Israel und die USA den Iran in den vergangenen zwei Jahren bombardierten, reagierte der Iran mit Schlägen, die so kalibriert waren, dass keine amerikanischen Militärangehörigen oder israelischen Zivilisten getötet wurden, und stimmte die Angriffe über inoffizielle Kanäle mit den USA ab. Die Strategie zielte darauf ab, dass der Iran reagieren konnte, ohne die Lage dramatisch in einen größeren Krieg eskalieren zu lassen. Seit Anfang Januar haben iranische Beamte gewarnt, dass sie nicht länger nach diesen informellen Einsatzregeln operieren und bei künftigen Angriffen echten Schaden zufügen wollen. Davis, der pensionierte Armeeoffizier, sagte, er glaube, die USA unterschätzten Irans Raketenfähigkeit.

„Ich habe das von Leuten gehört, die auf höchster Ebene im Pentagon tiefen Einblick haben, dass es dort diejenigen gibt, die sagen: ‚Ich denke, wir können Irans Militär, ihre Raketenangriffe jetzt bewältigen. Ich denke, wir können uns angemessen verteidigen‘“, sagte Davis. „Ich glaube nicht, dass wir das können. Ich denke, der Iran hat im 12-Tage-Krieg gezeigt, dass er die absolut besten integrierten Luftverteidigungssysteme, die wir haben, durchdringen kann. Ich halte es für ein schlechtes Glücksspiel – nicht einmal für eine Wette, sondern für ein Glücksspiel –, zu sagen: ‚Ich denke, wir können das durchhalten und sie trotzdem ausschalten und ihre offensiven Raketen treffen, bevor sie die Chance haben, auf uns zu schießen.‘“