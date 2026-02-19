98 % der Übersterblichkeit in stark geimpften australischen Regionen waren NICHT auf COVID-19 zurückzuführen

Studie stellt fest, dass in vier australischen Regionen mit wenig COVID und kurzen Lockdowns die Übersterblichkeit nach einer COVID-„Impfquote“ von über 90 % im Jahr 2021 stark anstieg.

Gestern veröffentlichte Raphael Lataster eine ökologische Analyse im International Journal of Risk & Safety in Medicine, die die Übersterblichkeit in Australien im Jahr 2021 untersuchte. Australien bot etwas Seltenes: ein reales natürliches Experiment. Mehrere Regionen — Queensland, Western Australia, South Australia und das Northern Territory — hatten 2021 eine sehr geringe COVID-Zirkulation, vermieden lang anhaltende Lockdowns und injizierten dennoch nahezu ihre gesamte erwachsene Bevölkerung mit experimentellen Impfstoffen.

Bis Ende 2021 lag die Impfquote (≥1 Dosis, Alter 16+) bei:

Queensland: 90,8 %

Western Australia: 92,1 %

South Australia: 92,5 %

Northern Territory: 89,3 %

Diese Regionen impften schnell und umfassend — obwohl es nur eine geringe COVID-Verbreitung gab. Dann stiegen die Übersterblichkeitszahlen sprunghaft an.

Queensland

361 Übersterbefälle im Jahr 2021.

Nur 4 wurden als Todesfälle „an oder mit COVID“ eingestuft.

99 % der Übersterbefälle wurden nicht COVID zugeschrieben.

Western Australia

140 Übersterbefälle.

0 COVID-Todesfälle.

100 % der Übersterbefälle traten ohne COVID-Zuschreibung auf.

South Australia

68 Übersterbefälle.

4 COVID-Todesfälle.

94 % der Übersterbefälle waren nicht COVID-bedingt.

Northern Territory

76 Übersterbefälle.

2 COVID-Todesfälle.

97 % standen nicht im Zusammenhang mit COVID.

Zusammen

In diesen vier Regionen im Jahr 2021:

Gesamte Übersterbefälle: 645

Gesamte als „an oder mit COVID“ klassifizierte Todesfälle: 10

Das bedeutet, dass 635 von 645 Übersterbefällen — 98,4 % — nicht COVID zugeschrieben wurden.

Die COVID-19-Sterblichkeit ging zurück.

Lockdowns waren kurz und begrenzt.

Die Impfquoten überstiegen in jeder Region 89 %.

Die Übersterblichkeit stieg stark an.

Wenn eine hohe COVID-Belastung und langanhaltende Lockdown-Störfaktoren ausgeschlossen werden, bleibt die Massenimpfung. In diesen vier Regionen ist die Abfolge unübersehbar: rasche, nahezu universelle Impfkampagne, gefolgt von einem messbaren Anstieg der Übersterblichkeit.



Die gesamte Bevölkerung zu zwingen, nicht-menschliche, pathogene Proteine in ihrem Körper zu produzieren, hat Konsequenzen.

Nicolas Hulscher, MPH

Epidemiologe und Stiftungsadministrator, McCullough Foundation