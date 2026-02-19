Andrew Korybko

Rubio spielte den Bericht der Europäer jedoch herunter, was darauf hindeutet, dass dieses Ziel nicht erreicht wird, selbst wenn diese Informationsprovokation erfolgreich einige Teile der westlichen Öffentlichkeit ablenkt.

Das Vereinigte Königreich, Schweden, Frankreich, Deutschland und die Niederlande behaupteten unerwartet, dass der verstorbene Alexei Nawalny, der vor zwei Jahren im Gefängnis starb, durch Toxine eines südamerikanischen Pfeilgiftfrosches getötet worden sei. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, verurteilte dies als Täuschung, um von der Nord-Stream-Untersuchung und der Veröffentlichung der Epstein-Akten abzulenken. Während es möglich ist, dass beabsichtigt war, die Aufmerksamkeit „gelegentlicher Ermittler“ von diesen beiden Fällen wegzulenken, könnte mehr dahinterstecken.

Bevor erläutert wird, was das sein könnte, ist es wichtig, die Leser daran zu erinnern, dass „Putin keinen Grund hatte, Nawalny zu töten, der Westen jedoch allen Grund hatte, zu behaupten, er habe es getan“. Später wurde zudem bekannt, dass Putin vor Nawalnys vorzeitigem Tod einem Austausch gegen namentlich nicht genannte russische Gefangene zugestimmt hatte, die im Westen festgehalten wurden. Darüber hinaus kamen „US-Geheimdienste überraschend zu dem Schluss, dass Putin Nawalnys Tod nicht angeordnet hat“, sodass es nicht einmal einen halbwegs glaubwürdigen Grund gibt, darüber zu spekulieren, Russland sei verantwortlich gewesen. Dennoch taten es die Europäer.

Die russische Botschaft in London erklärte: „Der Zweck dieser lächerlichen Inszenierung ist klar: die nachlassende anti-russische Stimmung in westlichen Gesellschaften anzuheizen. Wenn kein realer Vorwand existiert, wird einfach einer konstruiert.“ Russlands Botschafter in Deutschland hingegen glaubt, dass dies tatsächlich darauf abziele, „die Versuche zu untergraben, einen direkten Dialog mit Moskau aufzunehmen, über den in Europa in letzter Zeit zunehmend gesprochen wird“, nachdem Berichten zufolge Macrons diplomatischer Berater Moskau besucht hatte.

Russlands ständiger Vertreter bei der Organisation für das Verbot chemischer Waffen scheint diese Ansicht zu teilen. Ihm zufolge ist „klar, dass es in absehbarer Zeit keinen sinnvollen Dialog mit dem Westen geben kann. Sie haben sich bereits festgelegt und sich selbst davon überzeugt, dass unser Land jeden nach Belieben mit Polonium, Nowitschok und Froschgift vergiftet und dabei jede mögliche Norm und seine Verpflichtungen aus internationalen Verträgen verletzt.“

Was diese Beamten nicht ausdrücklich erwähnten, ist der größere Zusammenhang der laufenden Gespräche Russlands mit den USA und der Ukraine, wobei Letztere inzwischen von den USA vermittelt werden, sowie die Bemühungen der Europäer, diese zu sabotieren. Es ist daher wahrscheinlich, dass die jüngsten Behauptungen, Russland habe Nawalny vergiftet, darauf abzielen, „gelegentliche Ermittler“ von der Nord-Stream-Untersuchung und der Veröffentlichung der Epstein-Akten abzulenken, zugleich aber auch eine Wiederaufnahme des russisch-europäischen Dialogs zu verhindern sowie Russlands Gespräche mit den USA und der Ukraine zu sabotieren.

Die Verfolgung all dieser Ziele zu diesem sensiblen Zeitpunkt im Ukraine-Konflikt entspricht dem Vorgehen der Europäer, insbesondere dem des Vereinigten Königreichs, dessen Rolle in diesem Schauspiel nicht unterschätzt werden sollte. Es ist gut möglich, dass es sich in erster Linie um eine britische Informationsprovokation handelt, der sich mehrere westeuropäische Partner anschlossen, um dieser neuesten Behauptung einen falschen Anschein von Glaubwürdigkeit zu verleihen, wenngleich es etwas überraschend ist, dass Frankreich sich anschloss, nachdem Macrons diplomatischer Berater Berichten zufolge erst kürzlich Moskau besucht hatte.

Eine Erklärung könnte sein, dass Frankreich ein doppeltes Spiel spielt, indem es sich als Stimme Westeuropas und als Kanal für eine Annäherung Russlands an Europa präsentiert und damit den Eindruck seines Prestiges steigert, während es letztlich in dieser Hinsicht nicht aufrichtig ist – weshalb es sich dieser britischen Provokation anschloss. In jedem Fall spielte Rubio den Bericht der Europäer herunter, was darauf hindeutet, dass er die Friedensbemühungen der USA gegenüber Russland und der Ukraine nicht sabotieren wird, selbst wenn es gelingt, Teile der westlichen Öffentlichkeit abzulenken.