Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotos

Neue Videos am Mittwoch

Die Welt dreht sich – wir liefern den Kontext.

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

TRUMP-REGIERUNG VERHÖHNT EPSTEIN-OPFER

Nr.1 China-Experte: „Die USA haben ALLES FALSCH gemacht!“ Seedance 2.0, Agenten-Teams & mehr KI-News

Interview mit Prof. Dr. Paul Cullen: „Durch Transhumanismus zum perfekten Menschen oder in eine perfide Falle?“

Propaganda vs wissenschaftliches Arbeiten am Beispiel spektrum.de | #115 Wikihausen

Gehirnfäule-Notfall: Diese internen Dokumente beweisen, dass sie dich kontrollieren!

Mehr als nur Epstein – 3 andere Netzwerke und das Größte der Welt

Macht, Medizin und Wahrheit: ZWEI KLAGEN, DIE GESCHICHTE SCHREIBEN

Epstein Akten bestätigen Pizzagate ist noch DÜSTERER als wir dachten (Redacted News – Deutsch)

Ulrike Guérot: Der Militarismus ist in den Schulen und Kirchen angekommen! #MSC2026

Keiner ahnte, wie gefährlich Reis nach dem Kochen werden kann

KI bevorzugt Frauen – und lügt darüber

Hillary Clinton ist am Arxxx (Asmongold Clips – Deutsch)

VIRAL: Wer hat Charlies Hochzeitsfoto weggenommen und warum? | Candace Folge 306 (OV m. dt. UT)

Was uns verschwiegen wurde: EU-Mail über Corona und Social-Media-Kontrolle

Das ENDE ist nahe! 2026 kommt der Crash!

Echt Jetzt #048 „Epstein: Skandal oder Machtinstrument?“

Wall Street hochgradig nervös – aus KI-Euphorie wird KI-Angst! Marktgeflüster