Diese Intensivmediziner zeigen wie wir Covid beenden können

mercola.com

Der Intensivmediziner Dr. Paul Marik spricht mit Dr. Mobeen Syed über Trends bei der Behandlung von COVID-19 und darüber, wie das Virus seiner Meinung nach frühzeitig hätte ausgerottet werden können

Die anhaltende Empfehlung, zu Hause zu bleiben, sich zu isolieren und nichts zu tun, bis man zyanotisch ist oder wegen Sauerstoffmangels blau anläuft, ist eine Schande, denn es gibt frühzeitige Behandlungsmöglichkeiten

Das I-MASK+-Protokoll der Front Line COVID-19 Critical Care Working Group kann vollständig heruntergeladen werden und gibt Ihnen Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Vorbeugung und Behandlung der frühen Symptome von COVID-19

Marik zufolge könnte ein Massenverteilungsprogramm von Ivermectin zusammen mit Melatonin, Vitamin D und Aspirin die COVID-19-Pandemie innerhalb eines Monats beenden

Dr. Paul Marik, Arzt für Intensivmedizin am Sentara Norfolk General Hospital in Ost-Virginia, ist bekannt für seine Arbeit an der Entwicklung des „Marik-Cocktails“, der die Sterblichkeitsrate bei Sepsis mit Hilfe von preiswerten, sicheren und generischen Medikamenten deutlich reduziert. Im obigen Video spricht er mit Dr. Mobeen Syed über Trends bei der Behandlung von COVID-19 und darüber, was seiner Meinung nach das Virus frühzeitig hätte ausrotten können.

Marik zufolge wurde die Behandlung von COVID-19-Patienten im Frühstadium der Krankheit in den USA und weltweit verpfuscht, und die fortgesetzte Empfehlung, dass die Menschen zu Hause bleiben und sich isolieren sollen, bis sie zyanotisch werden, d. h. aufgrund von Sauerstoffmangel blau anlaufen, ist eine Schande, denn es gibt frühe Behandlungsmöglichkeiten.

„Es gibt ein wissenschaftliches Vakuum, und das geht zurück bis zum März letzten Jahres“, sagte Marik. „Die großen medizinischen Einrichtungen auf der ganzen Welt haben völlig versagt. Jede größere Gesellschaft hat es versäumt, ehrliche und nützliche wissenschaftliche Informationen zu liefern.

Während die Weltgesundheitsorganisation, die Centers for Disease Control and Prevention und die National Institutes of Health erklärt haben, dass es keine Behandlung für COVID-19 gibt, sondern nur unterstützende Maßnahmen zur Behandlung des Fiebers oder zur Flüssigkeitszufuhr, bezeichnet Marik dies als einen Skandal:

Wir haben vielleicht nicht die besten Antworten, aber wir haben einige Antworten, und den Leuten zu sagen, sie sollen zu Hause bleiben und sich isolieren, damit sie blau werden, ist eine Absurdität, die tatsächlich viel Schaden anrichtet, weil wir jetzt darauf warten, dass das Virus bei einigen Menschen den Zytokinsturm auslöst. Und wenn sie in diesem Zustand ankommen, ist es sehr schwierig, ihn umzukehren und zu stoppen und sie zurückzubringen.

Das COVID-19-Behandlungsprotokoll des FLCC

Marik und vier weitere Intensivmediziner gründeten schon früh während der Pandemie die Front Line COVID-19 Critical Care Working Group (FLCCC). Marik begnügte sich nicht damit, COVID-19-Patienten eine „unterstützende Pflege“ anzubieten, sondern rekrutierte einige der erfahrensten Lungenspezialisten, um das Rätsel der COVID-19-Behandlung zu lösen und die Hyperimmunreaktion – einschließlich der Entzündung mehrerer Organe und der Blutgerinnung – zu stoppen, die in der Regel die Ursache für den Tod in tödlichen COVID-19-Fällen ist.

Marik erklärte gegenüber dem Mountain Home Magazine: „Als Lungenfachärzte wissen wir, wie man Entzündungen und Blutgerinnung mit Kortikosteroiden und Antikoagulantien behandelt. Das ist Wissenschaft der ersten Klasse“. Als die Pandemie begann, wurde es jedoch versäumt, die Kliniker, die tatsächlich COVID-19-Patienten behandelten, in die Presseinformationen einzubeziehen, um zu erklären: „Das sind die Symptome und das müssen Sie tun“.

Das FLCCC veröffentlichte im März 2020 sein MATH+-Protokoll für hospitalisierte COVID-19-Patienten. Es hat seinen Namen von:

Intravenöses Methylprednisolon

Hochdosierte intravenöse Ascorbinsäure (Vitamin C)

Zusätzliche optionale Behandlungen Thiamin, Zink und Vitamin D

Niedermolekulares Heparin in voller Dosis

Das MATH+-Protokoll führte zu hohen Überlebensraten. Von mehr als 100 hospitalisierten COVID-19-Patienten, die bis Mitte April 2020 mit dem MATH+-Protokoll behandelt wurden, starben nur zwei. Beide waren über 80 Jahre alt und hatten fortgeschrittene chronische Erkrankungen. FLCCC hat auch I-MASK+ entwickelt, ein Massenverteilungsprotokoll zur Prävention und ambulanten Behandlung von COVID-19.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur COVID-Prävention und Frühbehandlung

Das I-MASK+-Protokoll des FLCCC kann vollständig heruntergeladen werden und enthält eine schrittweise Anleitung zur Vorbeugung und Behandlung der ersten Symptome von COVID-19. Das Präventionsprotokoll richtet sich an Personen, die ein hohes Risiko für COVID-19 haben oder wissen, dass sie dem Virus ausgesetzt waren, und umfasst Folgendes:

Ivermectin

Vitamin D3

Vitamin C

Quercetin

Zink

Melatonin

Das frühe ambulante Protokoll für diejenigen mit frühen Symptomen umfasst alle oben genannten Maßnahmen sowie Aspirin und eine Nasopharyngealsanierung, z. B. dreimal täglich eine Inhalation mit ätherischen Ölen sowie Chlorhexidin-Mundspülungen und Betadin-Nasenspray. In bestimmten Fällen wird auch Fluvoxamin empfohlen und die Überwachung der Sauerstoffsättigung mit einem Pulsoximeter.

Das FLCCC verfügt auch über Protokolle für die Vorbeugung und Frühbehandlung zu Hause (I-MASS), die Ivermectin, Vitamin D3, ein Multivitaminpräparat und ein digitales Thermometer zur Überwachung der Körpertemperatur in der Vorbeugungsphase sowie Ivermectin, Melatonin, Aspirin und antiseptisches Mundwasser für die Frühbehandlung zu Hause umfassen. Haushalte oder enge Kontaktpersonen von COVID-19-Patienten können Ivermectin (18 Milligramm, dann Wiederholung der Dosis in 48 Stunden) zur Postexpositionsprophylaxe einnehmen.

Das ursprüngliche COVID-Protokoll von Marik, das im März 2020 veröffentlicht wurde, empfahl Hydroxychloroquin (HCQ), ein Zinkionophor, um die Dauer der Virusausscheidung zu verkürzen, insbesondere bei älteren Patienten mit Komorbiditäten.11 Das jüngste I-MASK+-Protokoll, das am 30. Juni 2021 aktualisiert wurde, empfiehlt stattdessen Quercetin. Quercetin, ebenfalls ein Zinkionophor, ist eine frei verkäufliche Alternative zu HCQ und wirkt ähnlich wie HCQ. Laut Marik:

„Experimentelle und frühe klinische Daten (veröffentlicht in hochrangigen Fachzeitschriften) deuten darauf hin, dass dieser Wirkstoff breit gefächerte antivirale Eigenschaften hat (auch gegen Coronaviren) und in verschiedenen Phasen des viralen Lebenszyklus wirkt. Es scheint auch ein potenter Inhibitor von Hitzeschockproteinen (HSP 40 und 70) zu sein, die für den viralen Aufbau erforderlich sind.“

Die Zensur hält diese Information unter Verschluss

Wenn Sie überrascht sind, dass es ein etabliertes Protokoll für die Prävention und Behandlung von COVID-19 gibt, liegt das wahrscheinlich daran, dass Sie in den Mainstream-Medien nichts darüber gehört haben. Dies ist beabsichtigt und ein Beispiel für die Zensur, die während der gesamten Pandemie stattgefunden hat. „Was wir jetzt durchmachen, ist beispiellos in der Geschichte der Wissenschaft“, sagte Marik.

Ich meine, das geht zurück bis zur Hexerei und wirklich prähistorischen Verhaltensweisen. Die Wissenschaft basiert auf dem Austausch von Informationen, und die wurden zensiert. Ich denke also, dass die Geschichte sehr ungünstig auf diese Zeit zurückblicken wird. Ich denke, dies ist eine sehr dunkle Periode in der Geschichte der Menschheit, der Geschichte der Wissenschaft, der Geschichte der Presse, Sie wissen schon, der Geschichte der Redefreiheit, einfach wegen des völligen Mangels an Information, Fehlinformation, Desinformation und Zensur. Ich meine, es ist absurd … was wir sagen, wird zensiert und als wissenschaftliche Fehlinformation abgestempelt.

Ivermectin ist ein eklatantes Beispiel, das weiterhin ignoriert wird, obwohl es bemerkenswerte Erfolge bei der Prävention und Behandlung von COVID-19 gezeigt hat. Im Dezember 2020 forderte der FLCCC die breite Einführung von Ivermectin, sowohl als Prophylaxe als auch zur Behandlung aller Phasen von COVID-19.

In einer Studie nahmen 58 Freiwillige vier Monate lang einmal pro Monat 12 Milligramm Ivermectin ein. Nur vier (6,96 %) erkrankten während des Versuchszeitraums von Mai bis August 2020 an leichten COVID-19-Symptomen. Im Vergleich dazu wurde bei 44 von 60 Beschäftigten des Gesundheitswesens (73,3 %), die das Medikament abgelehnt hatten, COVID-19 diagnostiziert. Ivermectin ist sicher, kostengünstig und weithin verfügbar und verfügt über antivirale und entzündungshemmende Eigenschaften, was Marik dazu veranlasste, es als das perfekte Medikament zur Behandlung von COVID-19 zu bezeichnen.

Während immer mehr Ärzte und Länder den Einsatz von Ivermectin bei COVID-19 befürworten, lehnen viele andere ihn ab und gehen sogar so weit, seine Anwendung bei Patienten zu verbieten. Es kommt zu juristischen Auseinandersetzungen, bei denen Familienangehörige Anwälte einschalten, um gegen Krankenhausvorstände zu kämpfen, damit ihre sterbenden Angehörigen die lebensrettenden Pillen erhalten – selbst wenn alle anderen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Eine dringende Änderung ist notwendig, so Marik, weil Gewinne über Leben gestellt werden:

„Sie sind vor allem daran interessiert, das einzige Organ zu erhalten, das am meisten geschädigt werden könnte, nämlich die Gesäßtasche. Sie haben Angst davor, dass die Gesäßtasche beschädigt wird. Das Herz, das Gehirn, die Lunge – das ist ihnen egal. Es ist die Gesäßtasche, die das Ganze vorantreibt.“

Die gefährlichsten Impfstoffe, die wir je verwendet haben

Das Wissen, dass es Behandlungsmöglichkeiten gibt, könnte die Entscheidungen der Menschen in Bezug auf COVID-19-Impfstoffe ändern, die Marik als „kategorisch und ohne Frage … die gefährlichsten Impfstoffe, die wir je verwendet haben“ bezeichnet. Um ganz offen zu sein: Marik ist selbst geimpft und hat den mRNA-COVID-19-Impfstoff von Pfizer erhalten, den er nach eigenen Angaben erhalten hat, weil er über 60 Jahre alt ist, was ihn in eine höhere Risikokategorie einordnet.

Wäre er jedoch 24 Jahre alt, würde er sich nicht impfen lassen, und er empfiehlt die Impfung auch nicht für jüngere Kinder, da er der Meinung ist, dass für Menschen unter 30 Jahren ohne Risikofaktoren die Risiken des Impfstoffs die von COVID-19 überwiegen:

Ich denke, dass das Risiko eines schlechten Ergebnisses von COVID bei einem 12- bis 17-Jährigen sehr gering ist und das Risiko einer unerwünschten Wirkung des Impfstoffs wahrscheinlich viel höher ist. Es ist also einfach unvernünftig, solche Kinder zur Impfung zu zwingen. Ich denke, es ist ein Risiko-Nutzen-Verhältnis. Bei einem Typ-1-Diabetiker, einem immungeschwächten Kind oder einem stark fettleibigen Kind sollte man vielleicht noch einmal darüber nachdenken, aber bei einem gesunden 12- bis 17-Jährigen würde ich meiner Meinung nach zögern, diese Kinder zu impfen.

Marik glaubt zwar, dass die Impfstoffe „einigermaßen wirksam“ sind, wenn es darum geht, die Zahl der COVID-19-Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu verringern, doch er betont, dass sie mit erheblichen Risiken verbunden sind. „Die Zahl der Nebenwirkungen und Todesfälle durch diese Impfstoffe – und dies basiert auf den meldepflichtigen Daten der WHO und des VAERS-Netzwerks – die Zahl der Todesfälle und unerwünschten Ereignisse liegt in der 10- bis 100-fachen Größenordnung aller anderen Impfstoffe.

Er bezeichnet die COVID-Massenimpfkampagne als das größte Experiment in der Geschichte der Menschheit und weist darauf hin, dass wir nicht wissen, wie die langfristigen Auswirkungen aussehen werden. „Und um es noch schlimmer zu machen“, sagt Marik, „wissen die Impfstoffhersteller eine Menge über diese Impfstoffe, aber sie haben uns diese Informationen nicht gegeben. Sie sind versteckt.“

Wenn man zum Beispiel den mRNA-Impfstoff bekommt, nehmen die Leute an, dass er im Arm bleibt, aber das stimmt nicht. Die Spikes neigen dazu, sich im ganzen Körper zu verteilen. Die Impfstoffhersteller wissen das, aber sie wollen es uns nicht sagen. Wir müssen das selbst herausfinden.

… wir müssen die Autonomie [der Menschen] respektieren. Wir müssen ihre informierte Zustimmung respektieren. Sie sollten in der Lage sein, für sich selbst zu entscheiden. Wir sollten dies den Menschen nicht aufzwingen, und dieses Mandat, das Hochschulen und einige Krankenhäuser haben, verstößt meiner Meinung nach gegen die Grundlage der Entscheidungsfreiheit, der Freiheit, mit dem eigenen Körper zu tun, was man respektiert, und der Freiheit der Zustimmung. „24

Symptome von Long COVID „identisch“ mit dem Impfsyndrom

FLCCC hat auch ein Behandlungsprotokoll – I-RECOVER25 – für das COVID-19-Langzeitsyndrom entwickelt, das eine Reihe von Symptomen wie Unwohlsein, Kopf- und Gelenkschmerzen, Brustschmerzen und kognitive Störungen umfasst.

Das Protokoll befindet sich noch in der Entwicklung, da man immer mehr über die Krankheit erfährt, aber es wurde bereits erfolgreich zur Behandlung von Entzündungssyndromen nach Impfungen eingesetzt. Wie Marik feststellt, weisen long COVID und Entzündungssyndrome nach einer Impfung viele Gemeinsamkeiten auf, doch ist es ein Tabu, über letztere zu sprechen:

Unerwünschte Ereignisse nach einer Impfung treten viel häufiger bei jüngeren Menschen auf. Das ist unser Eindruck. Es gibt nicht viele Daten, und wenn man die Experten auf ein Post-Impf-Syndrom anspricht, haben sie keine Ahnung, wovon man redet, weil … es politisch nicht korrekt ist, darüber zu sprechen. Sie wollen nichts davon hören. Soweit ich weiß, gibt es keine von Experten begutachteten Veröffentlichungen über das Post-Impf-Syndrom, aber wir wissen von Patienten, dass sie Symptome entwickeln, die fast identisch mit denen des Langstreckenläufers sind.

Sie entwickeln schwere Symptome, die denen des Post-COVID-Syndroms sehr ähnlich sind. Sie wissen also, dass die Leute sagen: „Ach, das bilden die sich ein. Die denken sich das nur aus. Es ist eine psychiatrische Krankheit. Sie versuchen, etwas daraus zu machen.‘ Ich denke, es ist eine echte Krankheit … und diese Menschen haben wirklich eine Monozytenaktivierung, die Zytokine produziert, ähnlich wie beim Post-COVID-Syndrom.“

Dies könnte die Pandemie in einem Monat beenden

Syed fragte Marik, was er tun würde, wenn er die Möglichkeit hätte, die Pandemie im nächsten Monat zu beenden. Seine Antwort war bemerkenswert einfach: ein Massenverteilungsprogramm von Ivermectin zusammen mit Melatonin, Vitamin D und Aspirin. Wenn man davon ausgeht, dass jeder infiziert ist, und mit dieser sicheren Kombination kostengünstiger Präparate behandelt, so Marik, „werden wir SARS-CoV-2 eliminieren. Es wird verschwinden.“

Dies ist jedoch aufgrund „wirtschaftlicher und politischer Faktoren, die von der anhaltenden Pandemie profitieren“, unwahrscheinlich. Marik äußerte sich auch zu der Theorie, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor in Wuhan, China, stammt:

„Ich denke, die Beweislage deutet stark darauf hin, dass es sich um ein manipuliertes Virus handelt, das, ob zufällig oder absichtlich, aus dem Labor in Wuhan ausgetreten ist … die molekulare Struktur des Spike-Proteins deutet darauf hin, dass es sich um ein manipuliertes Protein handelt, das speziell manipuliert und verbessert wurde …

Die Vielfalt der Symptome, die Systeme, die es betrifft, die Tiefe der Schäden, die es anrichtet, und die Dauerhaftigkeit der Schäden – dass es zuerst die akute Krankheit verursacht und dann zu einem Long COVID wird und dann einfach bei uns bleibt – ich habe in meinem Leben noch kein anderes Virus gesehen, das diese Art der Zerstörung anrichtet.

Für die Zukunft fordert Marik, dass die Gesundheitsbehörden aus den enormen Fehlern lernen müssen, die während der Pandemie gemacht wurden und die einen globalen Mangel an Zusammenarbeit zwischen den Leistungserbringern im Gesundheitswesen sowie einen Mangel an Ehrlichkeit und Offenheit aufzeigten.

„Diese Pandemie war ein Beispiel dafür, was man nicht tun sollte. Ich denke, alles, was hätte schiefgehen können, ist schiefgegangen“, sagte er. Sobald COVID unter Kontrolle ist, hofft Marik, seine Bemühungen auf die Sepsis konzentrieren zu können, die nach wie vor eine der Haupttodesursachen ist und auch bei COVID-19-Patienten eine wichtige Rolle spielt.

Quellen: