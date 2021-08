Russland muss der Formulierung einer offiziellen indopazifischen Politik dringend Priorität einräumen

Der indopazifische Raum entwickelt sich rasch zum Konvergenzpunkt vieler geostrategischer Prozesse in der Welt, aber Russland hat noch keine offizielle Politik gegenüber diesem riesigen Raum formuliert, wodurch es gegenüber anderen Großmächten benachteiligt ist.

Der indo-pazifische Raum ist heute eines der wichtigsten Schlagworte in der Außenpolitik, da sich diese riesige Region rasch zum Konvergenzpunkt vieler geostrategischer Prozesse in der Welt entwickelt. Der Neue Kalte Krieg zwischen den Supermächten Amerika und China spielt sich in diesen beiden Ozeanen und ihrem Hinterland ab, was die Großmächte dazu veranlasst, ihnen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Der größte Teil des Welthandels wird über diese Gewässer abgewickelt, und die Küstenländer gehören zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Dennoch sind einige von ihnen aufgrund bereits bestehender Identitäts- und Territorialkonflikte, die zuweilen von außen ausgenutzt werden, von Natur aus instabil, was den Indopazifik ebenfalls zu einem aufstrebenden Hotspot macht.

Es wäre daher keine Übertreibung zu sagen, dass alle relevanten Akteure im internationalen System eine Politik gegenüber dem Indopazifik verfolgen sollten. Russland hat jedoch noch keine offizielle Politik formuliert, was es gegenüber den anderen Großmächten benachteiligt. Alles, was es hat, sind separate Strategien, die nicht in eine einzige integriert wurden, abgesehen vielleicht von einigen regionalen Visionen, die immer noch nicht als Teil eines zusammenhängenden indopazifischen Ganzen betrachtet werden. Bilaterale Beziehungen zu China, Japan, Südkorea, Vietnam, Indien und Südafrika bilden die Grundlage für Russlands Politik gegenüber Nordostasien, Südostasien, Südasien und Afrika südlich der Sahara, obwohl es manchmal auch multilaterale Beziehungen zu ASEAN, BRICS und RIC gibt.

Ohne die Verknüpfung dieser unterschiedlichen Teile zu einer umfassenden Politik wird Russlands Ansatz gegenüber dem indopazifischen Raum immer unvollständig bleiben. Russland muss erkennen, dass sich diese separaten Politiken gegenseitig ergänzen, aber dieses Bewusstsein kann nur durch einen Perspektivenwechsel in der akademischen, fachlichen und außenpolitischen Gemeinschaft erreicht werden. Bislang ist Russlands offizieller Ansatz gegenüber dem indopazifischen Raum reaktionär, wobei Außenminister Lawrow gelegentlich vor den Absichten der USA warnt, China dort einzudämmen. Dies hat jedoch nicht zu einem proaktiven Engagement mit den Ländern und Organisationen dieser Region geführt, um eine offizielle indopazifische Politik zu entwickeln. Dieser Mangel an Visionen führt dazu, dass Russland wieder einmal hinter seinen Konkurrenten zurückbleibt.

Eine umfassende Politik gegenüber dem indopazifischen Raum muss Komponenten der bestehenden russischen Politik gegenüber Nordostasien, Südostasien, Südasien, Westasien und Afrika südlich der Sahara einschließen. Die geografische Ausdehnung dieses Raums kann angesichts der zunehmenden Bedeutung der Länder des östlichen und südlichen Afrikas in diesem strategischen Kontext genauer als Afropazifik bezeichnet werden. Unabhängig davon, wie die russischen Entscheidungsträger diesen Raum nennen wollen, muss ihre Politik auch ein multilaterales Engagement mit relevanten wirtschaftlichen und politischen Strukturen wie ASEAN, der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC), der Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) und der Südasiatischen Vereinigung für regionale Zusammenarbeit (SAARC) und vielen anderen umfassen.

Darüber hinaus muss sie auch eine diplomatische, wirtschaftliche und militärische Dimension haben. An der diplomatischen Front sollte Russland versuchen, sich durch eine Mischung aus „klassischer Diplomatie“, „Wirtschaftsdiplomatie“ und „Militärdiplomatie“ als oberste ausgleichende Kraft in Afro-Eurasien zu positionieren, wobei diese Vision nur dann glaubwürdig ist, wenn Moskau über die entsprechenden Instrumente verfügt, die es zu diesem Zweck einsetzen kann. Als Nächstes wird Russland idealerweise anstreben, dass seine Greater Eurasian Partnership (GEP) ein Gleichgewicht zwischen Chinas Belt & Road Initiative (BRI) und dem gemeinsamen indisch-japanischen Asia-Africa Growth Corridor (AAGC) herstellt, um eine unverhältnismäßige Abhängigkeit von einem der beiden Wirtschaftsnetzwerke zu vermeiden. Und in militärischer Hinsicht darf sie nicht ungewollt ein Sicherheitsdilemma provozieren, insbesondere nicht mit China und Indien.

Dies sind sehr ehrgeizige und zugegebenermaßen schwierige Ziele, weshalb der erste Schritt innerhalb der russischen Expertengemeinschaft getan werden muss. Das Außenministerium (MID, wie es auf Russisch heißt) sollte damit beginnen, regionale (Nordostasien, Südostasien usw.) und fachliche (wirtschaftliche, diplomatische, militärische) Experten anzusprechen, um sie schließlich in einer größeren Arbeitsgruppe zusammenzubringen, die sich mit der Formulierung einer umfassenden Politik gegenüber dem indopazifischen Raum beschäftigt. Wie vermutlich bei praktisch jeder diplomatischen Bürokratie einer Großmacht ist es unwahrscheinlich, dass Russlands spezialisierte Experten jemals viel mit vielen ihrer anders spezialisierten Kollegen zu tun hatten, doch ist dies wohl das Gebot der Stunde.

Wirtschaftsexperten müssen sinnvoll mit denjenigen interagieren, die sich im Allgemeinen auf politische Angelegenheiten in Ostafrika spezialisiert haben, sowie mit ihren Kollegen, die sich beispielsweise mit der militärischen Situation in Südasien befassen. Im Grunde genommen müssen die bestehenden Knotenpunkte innerhalb des russischen MID, deren Zuständigkeitsbereiche oder Themen in den riesigen geografischen Bereich des Indopazifiks fallen, ein neues Netzwerk bilden, um effektive Ergebnisse zu erzielen. Russland muss ihre Interaktionen so organisieren, dass am Ende eine möglichst genaue Einschätzung der strategischen Gesamtsituation im indo-pazifischen Raum herauskommt. Nur mit dieser Einsicht kann Russland zuversichtlich eine umfassende Politik in dieser Hinsicht entwickeln, aber es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis es an diesen Punkt gelangt.

Auf dem Weg dorthin könnte es hilfreich sein, wenn Russland eine hochkarätige Konferenz organisiert, um den Fortschritt in dieser Richtung zu beschleunigen und das Brainstorming wesentlich zu unterstützen, oder es könnte eine solche Konferenz nach der endgültigen Formulierung seiner indopazifischen Politik veranstalten, um sie der Welt als Ergebnis dieses Ereignisses förmlich zu verkünden. In jedem Fall könnte dieser Vorschlag durch die führende Rolle der Russischen Akademie der Wissenschaften (MID), der Russischen Akademie der Wissenschaften (RAN), des Moskauer Staatlichen Instituts für Internationale Beziehungen (MGIMO, das von der MID geleitet wird), der Diplomatischen Akademie, der Higher School of Economics und der angesehenen Think Tanks Valdai Club und Russia International Affairs Council (RIAC) vorangetrieben werden.

Noch besser wäre es, wenn die vorgeschlagene Veranstaltung innerhalb der russischen Expertengemeinschaft die erste einer jährlichen Tradition wäre, die später auf die Teilnahme prominenter Experten aus den vielen Ländern des indopazifischen Raums ausgeweitet werden könnte, mit denen Moskau im Rahmen seiner offiziellen Politik gegenüber diesem geostrategischen Raum aktiver zusammenarbeiten würde. Dies könnte mit der Zeit zu einer weltweit bedeutenden Plattform führen, die die wichtige Funktion hat, die vielen Interessengruppen dieser Megaregion zusammenzubringen, um die dringlichsten Fragen zu erörtern, die in diesem Jahr von Belang sind. Eine solche Vision würde auch die wachsende Wahrnehmung Russlands als neutrale, ausgleichende Kraft innerhalb des indopazifischen Raums stärken, die ausschließlich auf Frieden, Stabilität und Entwicklung ausgerichtet ist.

Russland richtet seinen großen strategischen Fokus auf den Indischen Ozean, wie die jüngste Unterstützung der Konnektivität zwischen Zentralasien und Südasien durch die geplante Eisenbahnlinie Pakistan-Afghanistan-Usbekistan (PAKAFUZ) und das Interesse von Präsident Putin an einer Zusammenarbeit mit Indien zur Gewährleistung der maritimen Sicherheit, vermutlich auch im gleichnamigen Ozean seines Verbündeten, zeigen, so dass es dem Kreml obliegt, der Ausarbeitung einer umfassenden indopazifischen Politik so bald wie möglich Priorität einzuräumen. Russlands rasche Rückkehr nach Südasien in diesem Jahr verleiht dem Land ein spürbar wachsendes Interesse an dieser Megaregion und sollte MID hoffentlich dazu inspirieren, das Nötige zu tun, um dies gemäß den in dieser Analyse enthaltenen praktischen Vorschlägen zu erreichen.