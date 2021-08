Eine neue Studie gibt Anlass zur Sorge über die Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen. Sie zeigt, dass der Impfstoff COVID-19 von Pfizer nur zu 42 % gegen die Delta-Variante wirksam ist.

Eine neue Preprint-Studie, die Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe gegen Delta – insbesondere des Impfstoffs von Pfizer – aufwirft, hat bereits die Aufmerksamkeit hochrangiger Vertreter der US-Regierung auf sich gezogen.

Der Studie zufolge war der Impfstoff von Pfizer im Juli, als die Delta-Variante vorherrschte, nur zu 42 % wirksam gegen die Infektion. „Wenn das kein Weckruf ist, weiß ich nicht, was es ist“, sagte ein hochrangiger Beamter von Biden gegenüber Axios.

Die Studie, die von nference und der Mayo Clinic durchgeführt wurde, verglich die Wirksamkeit der Impfstoffe von Pfizer und Moderna im Mayo Clinic Health System im Zeitraum von Januar bis Juli.

Insgesamt ergab die Studie, dass der Moderna-Impfstoff im Untersuchungszeitraum zu 86 % und der Impfstoff von Pfizer zu 76 % vor Infektionen schützte. Der Impfstoff von Moderna war zu 92 % wirksam gegen Krankenhausaufenthalte, der von Pfizer zu 85 %.

Im Juli, als die Prävalenz der Delta-Variante in Minnesota auf über 70 % angestiegen war, nahm die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen die Infektion jedoch drastisch ab.

Moderna war zu 76 % wirksam gegen Infektionen, Pfizer nur zu 42 %.

Die Studie ergab ähnliche Ergebnisse in anderen Bundesstaaten. So war beispielsweise in Florida das Infektionsrisiko im Juli bei Personen, die vollständig mit Moderna geimpft waren, um etwa 60 % niedriger als bei Personen, die vollständig mit Pfizer geimpft waren.

Obwohl die Studie noch nicht von Fachleuten überprüft wurde, wirft sie ernste Fragen zur langfristigen Wirksamkeit beider Impfstoffe auf, insbesondere des Impfstoffs von Pfizer.

Es ist unklar, ob die Ergebnisse auf eine Abnahme der Wirksamkeit im Laufe der Zeit, eine geringere Wirksamkeit gegen Delta oder eine Kombination aus beidem hindeuten.

„Basierend auf den Daten, die wir bisher haben, ist es eine Kombination aus beiden Faktoren“, sagte Venky Soundararajan, einer der Hauptautoren der Studie. „Der Moderna-Impfstoff ist wahrscheinlich – sehr wahrscheinlich – wirksamer als der Pfizer-Impfstoff in Gebieten, in denen Delta der vorherrschende Stamm ist, und der Pfizer-Impfstoff scheint eine geringere Dauerhaftigkeit der Wirksamkeit zu haben“.

Er fügte hinzu, dass sein Team an einer Folgestudie arbeitet, die versuchen wird, zwischen der Haltbarkeit der beiden Impfstoffe und ihrer Wirksamkeit gegen Delta zu unterscheiden.

Laut einer multizentrischen israelischen Studie unter der Leitung von Prof. Zohar Habot-Wilner vom Sourasky Medical Center in Tel Aviv kann der Pfizer-Coronavirus-Impfstoff mit einer schweren Augenentzündung, der so genannten Uveitis, in Verbindung gebracht werden, die zu einem dauerhaften Verlust des Sehvermögens führen kann.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat bereits in den Informationsblättern für die Impfstoffe Covid-19 von Pfizer und Moderna eine Warnung für Patienten und Anbieter hinzugefügt, um auf das Risiko einer Herzentzündung hinzuweisen.

Kürzlich fügte Health Canada, die für die nationale Gesundheitspolitik zuständige Abteilung der kanadischen Regierung, auf dem Etikett des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer eine Warnung vor der Bellschen Lähmung hinzu.

Frauen, die den Impfstoff von Pfizer erhalten haben, berichten von einer unerwarteten Nebenwirkung – sie behaupten, ihre Brüste seien nach der Impfung größer geworden.

Das Israeli Peoples Committee (IPC), ein ziviles Gremium, das sich aus führenden israelischen Gesundheitsexperten zusammensetzt, veröffentlichte in seinem Bericht vom April die Nebenwirkungen des Pfizer-Impfstoffs, die auf eine Schädigung fast aller Systeme im menschlichen Körper hinweisen.

Inzwischen wurde aufgedeckt, dass Pfizer die Versuchsprotokolle für den COVID-Impfstoff manipuliert hat, um eine Notfallgenehmigung der FDA für Kinder zu erhalten.

Lesen Sie die Studie, in der festgestellt wurde, dass der Impfstoff von Pfizer nur zu 42 % gegen die Delta-Variante wirksam ist: Studie siehe Quelle.